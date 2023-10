Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „I když jsme samozřejmě doma na hody chtěli vyhrát, výsledek bereme. Utkání bylo vyrovnané, s šancemi na obou stranách. Topolná prokázala svoji kvalitu, my jsme se ale soupeři vyrovnali a neodehráli vůbec špatné utkání. I v okleštěné sestavě to kluci zvládli celkem slušně. Snahu jim nemohu upřít. Celkově to bylo pohledné utkání bez nějakých zákeřností. Šance byly na obou stranách. Už při rozcvičce se nám zranili Šustr s Mikulíkem, mimo jsou i další borci, takže vypomoct v závěrečné čtvrthodině musel také nedoléčený Urbanovský, protože Rozhon musel odjet a Zelený pískal."

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Bod v žádném případě nebereme. Pro nás je to velká ztráta. Měli jsme na to, abychom utkání zvládli. Hlavně za výkon ve druhém poločase jsme si vítězství zasloužili. Zápas moc fotbalové krásy nepobral. Byl to spíše boj se spoustou osobních soubojů. Zápas byl rozkouskovaný, často přerušovaný. Nám se nedařila kombinační hra, kterou se snažíme praktikovat. Na našem výkonu se projevila nejen absence Válka, ale hlavně vynucené střídání zraněného kapitána Pavla Hoferka v prvním poločase. Druhá půle kopírovala tu první. Postupem času jsme ale převzali iniciativu a byli nebezpečnější. Hlavně ke konci měli spoustu standardek, hlaviček, závarů. Bohužel jsme z toho nedokázali skórovat."

Branky: 8. Jakub Rozhon - 29. Jan Foltýn. Rozhodčí: Buchtová. Diváci: 150.

POLEŠOVICE - MALENOVICE 1:0 (1:0)

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Při domácím hodovém zápase nám chybělo pět hráčů ze základní sestavy. Nebyli Kaspřák, Náplava, Ficek ani Machala ani další kluci, takže na lavici byli hráči béčka. Z Ameriky se nám vrátil Vaculík, který vydržel téměř osmdesát minut. První poločas byl oboustranně zajímavý a vyrovnaný bez nějakých extra velkých šancí. Oba gólmani pochytali několik těžkých střel. My jsme tam měli tři nebo čtyři slušné pokusy. Do vedení jsme šli ve 34. minutě, kdy si Měšťánek narazil míč s Crlou, obešel tři hráči a předložil balon do uličky Uherkovi, jenž obešel gólmana a střelou do prázdné brány zápas rozhodl. Dokud jsme měli síly, tak jsme byli nebezpeční a hrozili. Ve druhé půli jsme si vytvořili jednu velkou šanci na pojištění výsledku. Uherek po Crlově centru mířil ze tří kroků těsně vedle. Malenovice ale hrály taky dobře. V posledních patnácti minutách nás válcovali. Kluci ale bojovali, skákali do střel, odvraceli centry. Nakonec jsme to uskákali, ubojovali, vyválčili. Na to, v jaké jsme hráli sestavě, tak to kluci zvládli výborně. Nyní mohou jít hodovat a užívat si každoroční veselí. Za přístup i výkon chválím celý mančaft."

Leoš Válek, trenér Malenovic: „Na to, že v Polešovicích byly hody, tak to byl poklidný zápas. Oba týmy měly nějaké absence. Zápas byl vyrovnaný. My jsme v prvním poločase udělali jednu chybu, kterou soupeř potrestal a šel do vedení. My jsme tam měli pouze nějaké střely, které domácí gólman pochytal. Ve druhé půli jsme na tom byli lépe herně i fyzicky, posledních dvacet minut jsme hráli pouze na jednu bránu. Polešovice ale bojovaly, všechny střely zblokovaly. Nám se v zakončení nedařilo, nebyli jsme přesní ani důrazní. Čtvrt hodiny před koncem hlavičkoval Menša, ale ani on neuspěl. Polešovice se zatáhly, hrozily jenom z ojedinělých brejků. My jsme na konci stáhli sestavu na tři obránce, hráli na čtyři útočníky, ale ani to nám nepomohlo. Porážka nás mrzí, minimálně na bod jsme měli. Bohužel nemáme žádný, ale takový je sport. Nám chyběli Lhotský, Kovalenko, Kostka a taky dlouhodobí marodi Ezr s Novákem. Ti, co hráli, je ale zastoupili slušně."

Branka: 34. Radek Uherek. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 53.

OŘECHOV - ZLECHOV 5:0 (3:0)

Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „Zlechov jsem viděl několikrát, takže jsem věděl, že musíme dát brzy gól, nebo to pak to může být těžký zápas. My jsme odehráli velmi dobře první poločas. Do třicáté minuty jsme dali tři góly a v tu chvíli bylo vlastně hotovo. Další šance jsme neproměnili, ale to je fotbal. Druhý poločas jsme vlastně už v klidu dohráli, navíc jsme přidali ještě dva góly. I když jsme nehráli doma, ale v Těmicích, celkem nám to pomohlo. My jsme fotbalový tým. Hřiště v Těmicích je velké, tráva nádherná, takže si kluci zahráli, bavilo. Akorát manažer říkal, že je to velké a musí se rozhodnout, o kolik to rozšíříme v Ořechově. Věrní fanoušci za námi přijeli, za což jsme rádi."

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „Naše porážka je zcela zasloužená. Výsledek odpovídá dění na hřišti. My jsme moc šancí neměli. Za stavu 3:0 pro Ořechov jsme sice měli kopat penaltu, tu ale sudí neodpískal. Soupeř za rozhodnutého stavu trošku zvolnil, ale Ořechov je jinde než my. Hlavně základní sestavu má výbornou. Nám chyběli Duchtík se Salingerem, kteří jsou na dovolené."

Branky: 4., 25. a 72. Roman Trlida, 29. Jakub Kowalík, 78. Jakub Kolářík. Rozhodčí: Vymazal. Diváci: 120.

LHOTA - BUCHLOVICE 1:1 (0:1)

Jaroslav Kuna, trenér Lhoty: „Za mě je remíza ztráta. Takové zápasy musíme dotahovat do výhry. Hosté si v zápase vypracovali tři šance, my třeba osm. Brankář Buchlovic soupeře podržel, byl opravdu dobrý. My jsme nastřelili břevno, tyčku. Při jednom zákroku si dokonce poranil rameno, ale utkání dochytal. My jsme v prvním poločase inkasovali hloupý gól. Naši hráči přestali hrát, reklamovali míč v autu, čehož soupeř využil a po centru z lajny to jeden z hráčů uklidil do branky. Byla to jediná jejich šance v první půli. My jsme museli ještě před přestávkou vystřídat Vojtěcha Bartoně, který dostal balonem do hlavy a asi má menší otřes mozku. My jsme si ve druhé půli vytvořili tlak. Hosté hrozili jenom z ojedinělých brejků a závarů. Po jednom z nich nastřelili tyčku. My jsme měli daleko víc šancí. Buchlovicím dvakrát pomohla konstrukce branky. Nakonec jsme dali jeden gól a výsledek alespoň srovnali. Chtěli jsme ale vyhrát. Je škoda, že zo nevyšlo, protože pokud by to bylo obráceně, soupeř by nás poraziů. Nám chyběl stoper Marek Bartoň a také krajní bek Jakub Vávra, takže půlka obrany byla mimo, ale celkově nás bylo dost."

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Stále se potýkáme s velkou marodkou. Chybí nám šest až sedm hráčů. Musíme poděkovat dorostencům, kteří nám zase pomohli, jinak bychom to neposkládali. Bylo to bojovné utkání. Domácí do utkání vstoupili lépe. Na začátku mělo šance, nastřelili tyčku a jednu střelu vytáhl brankář Valeš. Pak jsme na chvíli převzali iniciativu, byli více na míči, vypracovali si i šanci. Do vedení jsme šli po centru Matěje Karáska z levé strany. Od postranní lajny našel před bránou Mikulu a ten balon doklepl do prázdné brány. Soupeř si také vytvořil nějaké šance. Lhoa byla aktivnější, v úvodu druhé půle nás zatlačila a asi davacet minut přehrávala. Domácí si vypracovali dvě tutovky. Gólman Valeš vytáhl hlavičku a narazil se o tyčku. Mysleli jsme si, že se zranil a bude chtít střídat, ale zápas dochytal. Jinak to byl zákrok zápasu. Lhota i po vyrovnání hrozila, měla další šance. My jsme zahrozili až na konci v 87. minutě, kdy Kuba Kořínek nádherně vystřelil a brankář jeho ránu vyrazil na roh. Pak z brány vyškrábl ještě jednu střelu. Utkání bylo hodně bojovné, ale zápas se dohrával v klidu. Remíza utkání sluší. V závěru nám pomohli i střídající dorostenci, kteří naši hru oživili a soupeři na konci nepustili do nějakého extra tlaku. Ocenit musím výkon útočníka Mikuly, který toho na hrotu hodně odpracoval. Obětoval se pro tým. Dal gól, vyhrál hodně soubojů, byl nesmírně platrný."

Branky: 59. Jakub Bartoň - 30. Jiří Mikula. Rozhodčí: Valchař. Diváci: 65.

VLČNOV - SLAVKOV 0:1 (0:0)

Václav Činčala, trenér Vlčnova: „Porážka mě hodně mrzí. Hráli jsme se Slavkovem, který byl v tabulce jenom kousek nad námi. V případě výhry jsme ho mohli přeskočit, ale nestalo se. Je to pořád dokola, stále stejná písnička. Vpředu si něco vytvoříme, ale těch pár šancí neproměníme. Vzadu vždycky uděláme nějakou chybu, kterou soupeř potrestá. Tentokrát to bylo po dlouhém autu. Balon propadl a po závaru jsme nechali dorazit hostujcího hráče. Celkově to bylo vyrovnané utkání. Každý týmů měl chvilku navrch. Možná jsme v poli byli o něco lepší, ale chybí nám lepší finální fáze a hlavně důraz ve vápně. Bez gólů se vyhrávat nedá. Ke konci se utkání trošku vyostřilo, ale celkově to bylo klidné."

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Konečně jsme se sešli skoro všichni, i náš výkon byl lepší. Celkově to byl vyrovnaný zápas. Hra byla oboustranně neurovnaná, moc šancí nebylo. Spíš se hrálo mezi šestncátkami. Ke konci se k nám přiklonilo štěstí a my dali vítězný gól. Padl po dlouhém autu. Po závaru a několika odrazech jsme to tam dotlačili. Vlčnov ale ještě na konci mohl srovnat. Klidně to mohlo být 1:1. Jsme moc rádi za tři body, které jsme potřebovali."

Branka: 89. Michal Machala. Rozhodčí: Zalabák. Diváci: 100.

ZDOUNKY - OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 3:0 (1:0)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Domácí vyhráli zcela zaslouženě. Vypracovali si víc šancí, byli lepší mužstvem. My jsme tam možná měli dva náznaky nějaké šance. Za stavu 1:0 a pak 2:0 jsme mohli vyrovnat nebo snížit. Kdyby se nám to podařilo, mohli jsme utkání zdramatizovat, což se nestalo. Zdounky byly lepší, my jsme nehráli dobře. Nám chyběli Herák, Ťok nebo Machala. Celkově asi pět hráčů, což je a tuto třídu hodně. Navíc iž v prvním poločase museli střídat Beníček s Kalným. Sestava byla polátaná. Pochválit musím rozhodčího Němce i jeho asistentyz lidu. Na to, že to oba byli domácí, odvedli dobrý výkon. Celkově prostředí ve Zdounkách je příjemné."

Branky: 35, 54. a 73. David Moravec. Rozhodčí: Němec. Diváci: 70.

PRAKŠICE - UHERSKÝ OSTROH 5:2 (3:1)

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Jsem moc rád, že jsme konečně prolomili střeleckou smůlu a využívali šance. Proti Ostrohu nám to lepilo. Nám vyšel hlavně začátek. V úvodi sice Slavíček v první šanci neuspěl, ale z téměř totožné situace už se podruhé nemýlil. O pár minut později Dedík krásnou ranou zvýšil na 2:0 a pak jsme se prosadili Řezníčkem po trestném kopu. Ke konci poločasu jsme se věnovali jiným věcem než fotbalu, z čehož pramenil nedůraz a po rohu jsme dostali gól na 3:1 do šatny. Ve druhém poločase jsme se hodně zatáhli, což ale nebylo v plánu. Klici asi měli v hlavách, že potžebujeme body a spoléhali spíše na brejky. Ze dvou z nich jsme dali branky. Hosté porážku jenom zkorigovali. Vyzvednout musím celý tým. Individuální výkony byly od většiny hráčů dobré. Klukům to sedlo. Za tři body jsme rádi. Snad si to přeneseme i do dalších zápasů. Zálešák nám dal dva góly i přes to, že jsme jej bránili osobně. V první půli jej měl na starosti Fialík, po změně stran jsme na něj nasadili patnáctiletého Davida Řezníčka. Přes svůj věk to zvládl na výbornou. Do branky musel jít Lysoněk, který to ale taky zvládl velice dobře."

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Hodnocení je jednoduché. Porazili jsme se vlastními chybami. V 18. minutě byl stav 3:0 pro domácí, v tu chvíli nebylo co řešit. V kabině si můžeme říkat, co chceme, ale kluci si stejně neplní základní věci, jako je pohlídat si hráče nebo odkopnout jednoduchý balon. Na konci první půle jsme sice snížili na 3:1, ale pak nastoupíme na druhý poločas a hned inkasujeme čtvrtou branku. Po ní se celé utkání zlomilo a zbytek zápau se v klidu dohrál. Jsem hrozně zklamaný. Nečekal jsem, že u posledního týmu dostaneme pět golů. Tolik branek soupeř nedal za celý podzim. Je to o to horší, že jsme byli kompletní. Vůbec nevím, co se s mančaftem stalo."

Branky: 18. a 66. Matěj Řezníček, 5. Jakub Slavíček, 15. Jakub Dedík, 59. Matěj Helísek - 44. a 80. Martin Zálešák. Rozhodčí: Tokoš. Diváci: 60.