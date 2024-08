Petr Škařupa, útočník Slavkova: „Za mě to byl naprosto vyrovnaný zápas, kterému by slušela remíza. Hosté byli v první půli herně o něco lepší, ale neproměnili tři nebo čtyři tutovky, při kterých nás podržel brankář Kuriál. Vychytal fakt neskutečné věci. I když nám soupeř odskočil na 2:0, pořád jsme cítili šanci, protože jsme měli taky nějaké příležitosti. Bohužel nás bylo málo a zatímco hosté v závěru vystřídali pět hráčů, nám došly síly. Sice jsme snížili, ale na remízu jsme už nedosáhli. Po vyloučení střídajícího Juřeny, který na půlce fauloval unikajícího hráče, jenž by šel sám na bránu, jsme to měli složité. Ve druhé půli jsem šel sám na brankáře, ale nedal jsem. V poslední minutě po rohu trefil Husták hlavou břevno. Jinak nás soupeř do ničeho vážnějšího nepustil a konec střetnutí si pohlídal. Nám chyběl pouze kapitán Chovanec, jinak nás víc není. Přišli sice bratři Šimon Klon z Bánova a Vojtěch Klon z Korytné, ale Berkela odešel do Újezdce a Omelka zamířil do Popovic.“

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Za výhru jsem samozřejmě rád, ale z utkání jsme udělali zbytečné drama. Utkání jsme mohli rozhodnout daleko dřív. Vyhrát jsme měli vyšším rozdílem. Vypracovali jsme si spoustu šancí, bohužel jsme nebyli schopní dát gól. Nám vyšel začátek, poměrně brzy jsme šli do vedení a hráli dobře. Bohužel pak jsme místo střely z vápna situaci přehráli a nic z toho nebylo. I tak jsme po prvním poločase zaslouženě vedli. Po změně stran jsme vedení navýšili, ale místo toho, abychom přidali další branky, tak jsme čtyři nebo pět stoprocentních šancí neproměnili. Slavkov navíc po brejku snížil na 1:2 a zbytek utkání bylo trápení. Chyběl nám akorát David Jurásek. Marek Novosad odešel do Ořechova.“

Branky: 63. Vojtěch Klon – 10. Jaroslav Ťok, 55. Matěj Pšurný. Rozhodčí: Rochovanský. Červená karta: 83. Radek Juřena (Slavkov). Diváci: 132.

ZÁHLINICE – OŘECHOV 0:7 (0:3)

Ladislav Paštěka, hrající trenér Záhlinic: „Na první utkání v nové sezoně i třídě jsme se nesešli. Kluci si musí uvědomit, jestli chtějí hrát fotbal nebo jezdit po dovolených. Pokud chceme hrát I. B třídu, takhle fungovat nemůžeme. Bylo nás akorát jedenáct, navíc jsem musel chytat. Problémem byl už samotný přístup na zápas, na hřišti to jenom vygradovalo. Neměli jsme nikoho na střídání. Čtyřicet minut jsme vzdorovali, ale na konci prvního poločasu jsme dostali tři góly, které nás úplně zlomily. Druhý poločas se pouze dohrával. Nezasloužili jsme si ani ten čestný úspěch. Fakt to od nás bylo špatné. Pokud k tomu budou kluci přistupovat i zbytek podzimu, dopadne to špatně. Chybělo nám šest nebo sedm hráčů. Ti by si měli uvědomit, že svým přístupem srážejí i těch jedenáct, co přišlo. Dalším problémem je brzký začátek soutěže. Pánové na svazu by si fakt měli uvědomit, že nejsme profesionálové a začínat stejně jako MSFL nebo divize, mně přijde ujeté. Dříve se začínalo v polovině srpna, teď o dva týdny dříve, což nechápu. Někdo by se nad tím měl opravdu zamyslet. Pak se z prvních kole stává fraška. Já věřím, že se brzy zvedneme.“

Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „S výsledkem jsem samozřejmě spokojený, vstup do sezony nám vyšel. I když jsme vůbec nevěděli, jak na tom soupeř bude. Skoro celý první poločas nám trvalo, než prolomíme obranný val soupeře a uklidníme se. Domácí navíc za bezbrankového stavu po chybě z našeho autu nastřelili tyčku. Záhlinice zlomily tři slepené góly na konci první půle. Navíc jsme hned po přestávce přidali další branky a zápas se jenom dohrával. Hrálo za nás i pět letních posil. V brance byl Junaštík, v poli Pavlínek, Novosad a Dvouletý. Po změně stran se do hry dostal i Zichala, který se do Ořechova přestěhoval z Rajnochovic. Uvedl se gólem a taky fantastickou přihrávkou na branku Kolaříka, který odehrál výborný zápas. Připsal si hattrick, měl tam i další výborné věci. Je na něm vidět, že pořádně potrénoval, cítí se dobře. Pro nás je hlavní, že jsme v létě přivedli mladé kluky a zvýšili konkurenci. Navíc jsme trošku lépe a jinak začali trénovat. Máme z čeho vybírat a to nám ještě scházeli Šumulikoski, Mazúch, syn Kuba a Špendlík.“

Branky: 43., 63. a 81. Jakub Kolařík, 39. Tomáš Jakubíček, 45. Přemek Bartošík z penalty, 47. Marek Novosad, 78. Aleš Zichala. Rozhodčí: Vičánek. Diváci: 85.

HLUK B – LHOTA 4:1 (3:1)

Jan Miroš, trenér Hluku B: „Na úvod sezony zasloužená výhra. V prvním poločase jsme využili své šance, spíš se prosadili hezkými střelami z dálky. První poločas byl v naší režii. Dali jsme tři branky, hosté snížili pěknou střelou. Po změně stran už jsme se nikam nehnali, spíš jsme si výsledek hlídali. Hosté nás od nějaké šedesáté minuty trošku zatlačili, ale míče po nákopech a centrech jsme posbírali. Na druhé straně jsme měli i nějakou šanci, kterou gólman pochytal. Udeřili jsme až v závěru z brejku a bylo hotovo. Chyběl nám Gášek, který má poraněné vazy v koleni, Martin Zalubil je nemocný, Matejka šel v neděli s áčkem. Vypomohl nám Řiháček, kterého musím za výkon pochválit. Hrál i dorostenec Omelka.“

Alois Gajdůšek, trenér Lhoty: „Výsledek úplně neodpovídá dění na hřišti. Nebyli jsme o tolik horší. Naši hru ovlivnila velká absence asi šesti hráčů. Kvalita byla trošku nižší než na jaře. V prvním poločase byl soupeř mírně lepší, prosadil se hlavně střelami. My jsme ale postupně převzali iniciativu a druhý poločas byl vyrovnaný. Bohužel jsme neproměnili nějaké šance, v závěru jsme pak hru otevřeli a dostali čtvrtý gól. Myslím, že na remízu i v této okleštěné sestavě bylo. Od soupeře jsem čekal ještě trochu víc. My se ale musíme zlepšit a hlavně sejít v plném počtu.“

Branky: 4. a 30. Martin Blaha, 14. Roman Martiš, 88. Petr Vozár – 17. David Červenka. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 45.

ZLECHOV – KORYČANY 2:1 (1:0)

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „Chci poděkovat celému mužstvu za nesmírnou bojovnost a důraz. Jsem moc rád, že jsme první mistrovské utkání zvládli vítězně. Nebylo to ale vůbec jednoduché. Chci složit kompliment i hostům z Koryčan. V prvním poločase na tom byli rychlostně, herně i na držení míče lépe. Fotbal je ale o gólech a my šli do vedení hned v úvodu střetnutí, kdy se překvapivou, ale krásnou střelou prosadil Hubál. Soupeř dál byl více na míči, ale chodil do naší připravené obrany, my jsme zase hráli na brejky. Přechody se nám ale příliš nedařily. Nebyli jsme kvalitní na balonu, proto kombinace neměla nějaký větší úspěch. O přestávce jsem prostřídal sestavu, posílil střed hřiště. Obraz hry se změnil, druhá půle byla naprosto vyrovnaná. Gól jsme inkasovali po dlouhém pasu, když náš brankář špatně vyběhl, Salinger jej obhodil a uklidil míč do prázdné branky. Pak se hra přelévala z jedné strany na druhou. Koryčany šly čtvrt hodiny před koncem do deseti. V závěru jsme je kondičně přehráli a výsledek strhli na svoji stranu. Po nádherném centru kapitána Tomáše Vaňka se hlavou parádně trefil střídající Miroslav Velcr. Pak jsme měli ještě jednu obrovskou šanci. Hosté šli do rizika, otevřeli hru, my jsme ale přečíslení tří na jednoho nevyřešili dobře. Hubál místo přihrávky lépe postavenému spoluhráči vystřelil zpoza vápna, brankář Koryčan jeho pokus nadvakrát chytil. Mohlo se nám to vymstít, v závěru jsme těsný náskok stěží ubránili. Chyběl nám akorát Mikula, který má problémy s žebry, Lukáš Kedra se zotavuje po dlouhém zranění kolena. Za hosty nastoupil náš bývalý útočník Salinger. Dal nám gól, měl tam i pár nebezpečných situací, ale kluci si na něj dali pozor a víc se už neprosadil. Šanci jsem dal mladíkům Šmídovi a Kohoutovi, odehráli velice slušné utkání.“

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Hodnocení zveřejníme v pondělí odpoledne“

Branky: 19. Jan Hubál, 87. Miroslav Velcr – 60. Michal Salinger. Rozhodčí: Kubíček. Červená karta: 75. Patrik Frank (Koryčany). Diváci: 120.

PRAKŠICE – BUCHLOVICE 7:1 (3:0)

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Výsledek odpovídá dění na hřišti. Proti Buchlovicím jsme odehráli výborné utkání, které nám sedlo. Tak, jak jsme se v minulé sezoně střelecky trápili, teď jsme včetně poháru dali za tři zápasy šestnáct branek. Konečně jsme se zbavili střelecké smůly. Utkání jsme měli pod kontrolou. Soupeř sice byl prvních deset minut kombinačně o něco lepší, ale my jsme šli do vedení a postupně přidávali další branky. Po změně stran jsme odpor soupeř zcela zlomili. Za rozhodnutého stavu jsme sestavu prostřídali a poslali tam mladé kluky. Svojí lehkovážností jsme soupeři nabídli korekci výsledku, ale další tři nebo čtyři šance jsme zahodili. Se vstupem do sezony u nás panuje velká spokojenost. Zářil hlavně čtyřgólový Šůstek, prosadili se ale i oba útočníci. Pochválit však musím celý tým. Fakt to šlapalo jako hodinky. Bylo dobře, že jsem mohl protočit sestavu a dát prostor všem klukům. Buchlovice si moc šancí nevypracovaly.“

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Pro nás je velká facka. Věděli jsme, že Prakšice budou silné, hlavně pohárové zápasy zvládly výborně. Bohužel u nás není dobré tréninková morálka, příště snad postavím celý dorost, protože starším klukům se moc trénovat nechce, což bylo vidět i v zápase. Chyběl nám vykartovaný Njambi a brankář Valeš. Do utkání jsme vstoupili bez nasazení, bojovnosti. Připadalo mi, že kluci jsou odevzdaní, nechce se jim hrát. Byli jsme zalezlí, udělali jeden nesmyslný roh a z něho dostali gól na 0:1. Od té chvíle se to vezlo. Pak jsme dostali druhou branku a na konci první půle ještě třetí, když jsme si nepohlídali standardku O přestávce jsem změnil rozestavení, chtěl hru oživit. Hráli jsme na tři obránce, ale po nákopu za naši obranu a hlavičce to bylo 0:4 a nebylo co řešit. My jsme vyslali první střelu na domácího brankáře až někdy v 50. minutě, kdy Kuba Kořínek pálil doprostřed brány. Prakšice hráli po celou dobu ve velké pohodě, téměř do ničeho nás nepustily. Až v závěru šel sám na bránu Lukeštík a zaznamenal šestný úspěch.“

Branky: 9., 25., 40. a 52. Pavel Šůstek, 54. Jonáš Kočica, 55. Matěj Řezníček, 63. Filip Jankůj - 81. Robert Lukeštík. Rozhodčí: Dorůšek. Diváci: 101.

POLEŠOVICE – TOPOLNÁ 1:0 (0:0)

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Pro diváky to byl výborný zápas s kvalitním soupeřem. Hráli jsme dobře, po celé utkání byli lepší na balonu. Topolná hrála jednoduše, spoléhala na rychlé útočníky Štacha a Kaňu. Hosté na ně všechno nakopávali, naše obrana si s nimi ale věděla rady. Vzadu jsme hráli fakt výborně, vpředu jsme si vytvářeli šance. Nebyly to sice žádné extra loženky, ale měli jsme hodně rohů, závarů. Po jednom z nich ficek přestřelil a Vaculík dorážel ve skluzu těsně vedle. Ve středu pole naši hru dirigovali Crla s Měšťánkem, v útoku se dařilo Kaspřákovi. K vítězství nám pomohlo i střídání, příchod Kříže, který našel v pokutovém území Kaspřáka a ten z voleje do protisměru gólmana uklidil placírkou míč k tyči. Hosté hráli na konci vabank, všechno jsme ale v poho

dě uskákali, odvrátili. V posledních vteřinách mohl ještě naši výhru pojistit Gabriel, který ale po úniku Kříže spadl. Kdyby to ustál, dával by do prázdné brány. Teď nás to ale nemrzí, protože jsme vyhráli.“

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Výsledek odpovídá tomu, co se dělo na trávníku. Byl to zápas bez velkých šancí. My jsme si v utkání vypracovali dvě tutovky, soupeř taky. Domácí jednu dali, my žádnou, proto jsme prohráli. Jinak to byl neurovnaný fotbal, hrálo se hlavně mezi šestnáctkami. Polešovice byly na balonu trošku lepší, měly více mezihry. Za mě by zápasu více slušela remíza. Bohužel nám chybí letní příprava, která v podstatě nebyla. Odehráli jsme jedno utkání, jinak nic. Klukům schází kondice, snad se to časem zlepší. Polešovice byly šťastnější, o trošku lepší. Nám chyběl Aleš Horsák, který má natáhnutý sval, Válek je na dovolené a Bartoš zraněný.“

Branka: 71. Petr Kaspřák. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 110.

LUBNÁ – VLČNOV 2:0 (1:0)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Pro diváky to byl docela příjemný zápas bez velkých emocí. Hosté na nás byli dobře nachystaní, utkání jsme ale zvládli lépe. Dali jsme pěkné góly, vypracovali jsme si ještě další možnosti. Naopak Vlčnov se do nějakých extra velkých šancí moc nedostal. Klukům patří velký dík za to, co předvedli. I když hra byla místy kostrbatá, nedostatky jsme nahradili bojovností. Celkově jsme si zasloužili vyhrát. Chyběli nám tři hráči, šanci naopak dostali dva šestnáctiletí dorostenci. Chceme je postupně zapracovat do sestavy. I když je zatím vidět rozdíl, chceme s nimi pracovat. Jenom nám mrzí, že se hned v úvodu utkání srazili brankář Blažek s Marákem, který střet odnesl deseti štychy na hlavě a už v šesté minutě musel střídat.. Jinak to byl klidný zápas, pro diváky líbivý.“

Martin Liška, trenér Vlčnova: „O domácích jsme moc informací neměli, jako nováček a ještě z opačného koutu kraje to pro nás byla velká neznámá. Objektivně musím uznat, že Lubná má fotbalový tým s patřičným důrazem ve všech řadách. Přesto jsme určitě nepropadli. Po celou dobu jsem věřil, že neodjedeme domů s prázdnou. Bohužel jsme z mnoha předbrankových situací nic gólově nevyřešili, z tohoto pohledu je vítězství Lubné zcela zasloužené.“

Branky: 24. Jakub Šobáň vlastní, 79. Matyáš Gabrhelík. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 110.