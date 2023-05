MALENOVICE – SLAVKOV 3:1 (0:0)

Miroslav Šenkeřík, vedoucí mužstva Malenovic: „Narazili jsme na hodně kvalitního soupeře. Od začátku to byl vyrovnaný zápas. Moc vyložených šancí ani na jedné straně nebylo, proto první poločas zaslouženě skončil 0:0. Nám se v úvodu druhé půle podařilo dát Tormou gól na 1:0. Slavkov ale bojoval, taky se snažil útočit. Hosté čtvrthodiny před koncem výsledek srovnali, ale zároveň bylo vidět, že jim docházejí síly. My jsme jim dvakrát utekli a brejků utkání rozhodli. Prosadili se oba naši kanonýři Torma s Bartkem. Utkání bylo celkově kvalitní, bez nějakých velkých emocí a hádek. My jsme spokojení, že jsme doma konečně vyhráli.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Je to škoda. Měli jsme na to, abychom v Malenovicích uhráli alespoň bod. Závěr jsme nezvládli. Chyběli nám nějací hráči, takže jsme nemohli střídat a došly nám síly. Domácí mají kvalitní útočníky, ale dobře jsme bránili a v prvním poločase jsme je do žádné šance nepustili. Až ve druhé půli jsme to museli po obdržené brance více otevřít. Výsledek jsme sice srovnali, ale ke konci jsme inkasovali dvě branky a prohráli.“

Branky: 52. a 83. Dominik Torma, 89. Martin Bartek - 75. Adam Bartončík. Rozhodčí: Perutka. Diváci: 65.