VLČNOV – OŘECHOV 0:3 (0:2)

Václav Činčala, trenér Vlčnova: „První poločas byl z naší strany slušný. Nehráli jsme vůbec špatně, ale hosté potrestali naše chyby a vedli 2:0. Zkraje druhé půle jsme po další hrubce dostali třetí gól a utkání se definitivně zlomilo. Ve zbytku utkání už jsme byli odevzdaní. Vítězství Ořechova je zcela zasloužené, na druhé straně se s ním rozhodně dalo hrát, což ukázal i první poločas, kdy jsme byli víc na balonu, ale vpředu jsme byli málo důrazní. Druhá půle už byla zcela v režii hostů.“

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Ještě letos na jaře patřil Vlčnov v krajské soutěži k otloukánkům naší skupiny, balancujícím jen těsně nad sestupovou propastí. Aktuálně však čeří vody o patro výš a jeho nebývale obtěžkaný opasek už zdobí nejeden cenný skalp i týmů z horní poloviny tabulky. Naposledy tam například pohořel i favorizovaný Zlechov, jemuž svěřenci zkušeného trenéra Václava Činčaly dokonce upletli rukavici… Bez ohledu na to jsme si však i do Vlčnova přijeli pro body. Museli jsme se ale vyrovnat nejenom s nepříjemným důrazem a výškovou převahou odhodlaného soupeře, ale dost nečekaně i s proschlým a hrbolatým trávníkem, na němž by měli problém udržet míč pod kontrolou i Mbapé či Messi… Úvod určitě patřil domácím. Technicky zahraný trestňák Přemysla Hanáka už v 5. minutě si však Stanislav Kuchař u bližší tyče pohlídal a poté trestuhodně volný domácí kanonýr Jan Fibichr po rohovém kopu hlavičkoval příliš vysoko. To my jsme byli o poznání produktivnější. Ve 13. minutě Lukáš Ošívka rychle vyvezl balón až k hranici velkého vápna. Tam jej hbitě převzal Jakub Kolářík, jenž pak ve finále s přehledem obešel i vybíhajícího gólmana Libora Machalu a skóroval do prázdné - 0:1! Domácí mohli vyrovnat vzápětí, opět po rohovém kopu. Ze závaru před naším malým vápnem ale David Sagula trefil jen tyč. I my jsme pak mohli vedení navýšit. Lukáš Ošívka si šikovně zaběhl na dlouhý pas Adama Červinky za obranou formaci, ale z prvního dotyku orazítkoval jen břevno shora. Díky pohotové reakci Přemka Bartošíka jsme pak z brankové čáry odvrátili míč, jenž po zaváhání našeho beka ze strany nečekaně směřoval do brány. Na opačné straně se gólově neujala hlavička Petera Mazúcha zblízka a následně ani dva dalekonosné pokusy Adama Červinky a Tomáše Durny. Ve 33. minutě David Hynčica chytrou kolmicí do šestnáctky vybídl do průniku Tomáše Durnu, na jeho prudkou přihrávku před bránu ale nabíhající Adam Červinka nedosáhl. Až v samém závěru prvního dějství se nám povedl další rychlý brejk, při němž Jakub Kolářík využil i našeho přečíslení a svůj individuální průnik z křídla zakončil razantní střelou na zadní tyč. Gól do šaten se obvykle neobejde bez následků a nejinak tomu bylo i nyní. Už krátce po změně stran se totiž domácí dopustili fatální chyby, která zápas možná i rozhodla. Kapitán Vlčnova Dušan Machala téměř od rohového praporku dost riskantně zahrál "malou domů" vlastnímu brankáři, kterou jeho mladší bratr Libor na nerovném povrchu nedokázal zpracovat. Forčekující Jakub Kolářík mu poskakující balón snadno odebral, ale dopravit jej z boku do opuštěné branky už nestihl. Proti odraženému míči však okamžitě vystartoval David Hynčica a dělovkou z hranice velkého vápna propálil vše před sebou - 0:3! Inkasovaný třetí gól očividně vzal domácím borcům vítr z plachet. Herní pole se znenadání roztáhlo jako harmonika a oba týmy i očividně polevily v úsilí. Přesto jsme si vypracovali další šance, ale David Hynčica v 55. minutě placírkou zamířil jen do tyče a v 77. minutě Roman Trlida svůj sólový nájezd zakončil do břevna. O minutu později však mohli skórovat i hráči ve žlutých dresech Slovácka, ale tečovaná střela ze skrumáže před Stanislavem Kuchařem po dalším nebezpečném rohovém kopu naštěstí skončila až v náruči našeho brankáře. V 81. minutě měl na noze svůj druhý gól i David Hynčica, nápaditou uličku Adama Červinky do pokutového území však už do sítě neprodloužil. Těsně před koncem se dvěma povedenými centry do vápna blýskl i Peter Mazúch, střídající Roman Špendlík a ani žádný z jeho spoluhráčů však dopravit míč za Machalova záda už nedokázali. Myslím, že utkání na půdě nevyzpytatelného soupeře jsme v rámci daných podmínek a možností zvládli."

Branky: 13. a 45. Jakub Kolařík, 47. David Hynčica. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 68.