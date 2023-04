OŘECHOV – SLAVKOV 3:2 (1:2)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Trávník vydatně nasáklý vodou jakoby předznamenal charakter zápasu, který se mnohem víc než fotbalu občas podobal souboji gladiátorů. A v tomto ohledu se zdála být jedenáctka zpod Javořiny na fyzicky i mentálně náročný duel přichystána o poznání lépe, než ta naše. Zpočátku, kdy to ještě šlo, jsme však stačili předvést i několik rychlých a fotbalově pohledných kombinačních akcí. Se štěstím se však ujala jenom jediná v 5. minutě po spíše jen nepovedeném centru Adama Červinky, po němž míč do sítě zčistajasna zapadl až za zády překvapeného gólmana Martina Kvasničky. Velká škoda, že hned poté se mezi tyče nevešel i technicky dobře zvládnutý lob Romana Trlidy, utkání by možná nabralo úplně jiný ráz. Jednoduchá reakce soupeře na naši úvodní aktivitu v podobě nakopávaných míčů se hostům kupodivu začala brzy i vyplácet. Už ve 14. mintě jsme čelili prvnímu vážnému ohrožení při trestňáku z oblouku velkého vápna, jehož tradiční exekutor Roman Sládeček však dělovkou bránu o kousek přestřelil. Náš jen platonický tlak ale pomalu vyprchal, naopak hosté se postupně začali ještě víc osmělovat. Ve 23. minutě se v našem malém vápně nejlépe zorientoval jediný slavkovský hroťák Michal Halík a chytrou patičkou vrátil za brankovou čáru balón, který před tím náš gólman Petr Kozelek jen vyrazil. Když se pak našemu mladému brankáři nevydařil ani výhoz, zkušený Michal Machala se nečekaný dáreček pohotově pokusil nasměrovat do opuštěné klece, naštěstí minul. Ve 30. minutě jsme si mohli vzít vedení zpátky. Na přesnou uličku Stanislava Malůše si za obránce odvážně naběhl Lukáš Ošívka, proti vybíhajícímu brankáři ale neuspěl. S přibývajícím časem i zhoršujícím se terénem Slavkovští vycítili šanci na úspěch, přičemž očividně přitvrdili i ve stále početnějších osobních soubojích. Ve 36. minutě to však jejich kapitán Jan Michalec evidentně přehnal při likvidačním zákroku na koleno Lukáše Ošívky. Bohužel však namísto jenom ožluceného viníka ze hřiště musel později odstoupit sám postižený… Pět minut před přestávkou navíc přišel i zlomový moment. Po naší další ideální kolmici se až před brankářem ocitla nabíhající dvojice Jakub Kolářík s Lukášem Ošívkou, na hranici šestnáctky však obrovskou šanci na gól společně utopili v blátě. A jelikož jsme přitom zapomněli na vlastní pootevřená vrátka, následný brejk do naší rozhozené obrany jsme už nezachytili. Křídelník Michal Machala jej zakončil umístěnou střelou do horního růžku a hostům tak zajistil dost nečekané poločasové vedení – 1:2! Do druhé půle jsme vstoupili se zřetelným úsilím o zvrat nepříznivého vývoje. Příchodem Davida Hynčici se nám výrazněji dařilo i více pronikat z křídelních prostor. Hosté se už omezili jen na urputnou defenzívu v podstatě na hraně velkého čtverce. V 61. minutě měl kýžené vyrovnání na noze Kolářík, ze skrumáže před brankou ale napálil jen břevno. O pár minut později si Kolářík šikovně balón narazil s Hynčicou, ten si však ani do čtvrtého jarního utkání neobul ty správné kopačky a slabou střelou zblízka dal vyniknout jen gólmanovi. Vyrovnat se nám naštěstí podařilo vzápětí, kdy za nenápadné asistence Červinky se Špendlíkem stoper Slavkova Kotek před dotírajícím Durnou v tísni míč uklidil do vlastní sítě. V 76. minutě se břevno nad už překonaným brankářem Slavkova otřáslo podruhé, když se po konečně dobře zahraném rohovém kopu Durny i mezi urostlými obránci hlavou prosadil Trlida. Rozhodnutí jsme se však dočkali až v závěru. V 85. minutě byl před brankou ve vyložené pozici stoperem Zimčíkem faulovaný Bartošík a po druhé žluté se i odporoučel. O penaltě nemohlo být pochyb a při ní Adam Červinka znovu potvrdil, že bohorovnost se občas i vyplatí - 3:2! Naše výhra nad nesmírně houževnatým a bojovným soupeřem, ačkoli je jen těsná a hodně vydřená, byla zasloužená. Určitě však nemusela být až tolik komplikovaná. Cením si toho, že jsme se nakonec dokázali zmobilizovat a nepříznivý stav, byť v hodině dvanácté, otočili. Také náhradníci tentokrát svým dílem k výsledkovému obratu přispěli.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Do Ořechova jsme přijeli ve slátané sestavě a pouze s jedním náhradníkem. Bohužel nám ve druhé půli tři hráči odpadli a my dohrávali posledních deset minut v devíti. Bohužel sestavu jsme nemohli prostřídat, hru oživit. Ořechov byl ve druhém poločase jasně lepší, výsledek na konci otočil. Jeho výhra byla zasloužená, ale nechybělo mnoho a my si domů odvezli bod. Mrzí mě červená karta pro Zimčíka i vlastní gól. Utkání se hrálo na hrozném terénu, doufal jsem v odložení zápasu, nakonec se to odehrálo. Dokud nám síly stačily, drželi jsme s domácími krok. Musím vyzdvihnout výkon brankáře Kvasničky, který soupeř zneškodnil šest nebo sedm čistých gólů. Chybělo nám pět hráčů ze základní sestavy. Kromě Maštalíře také Habarta, Bahulík, Chovanec a Martin Janků. S nimi by jistě šlo uhrát lepší výsledek, bod by pro nás byl zlatý.“

Branky: 5. a 85. z penalty Adam Červinka, 70. Jakub Kotek vlastní - 23. Michal Halík, 40. Michal Machala. Rozhodčí: Martinák. Červená karta: 85. Zimčík (Slavkov). Diváci: 76.