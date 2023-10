Libor Matoušek, trenér Zlechova: „Dneska jsme potřebovali tři body urvat, což se nám povedlo. Jednoduché jsem to ale neměli. Lhota byla v prvním poločase lepší, fotbalovější, silnější na balonu, ale moc šancí si nevypracovala. Hosté hráli v poli velmi dobře. My jsme technické nedostatky nahradili bojovností, důrazem. Do vedení jsme šli z penalty nařízené po faulu na Goliana. Já jsem to z lavičky neviděl, ale prý tam byl loket. Soupeř ale vzápětí skóre srovnal. O přestávce jsme sestavu trošku překopali, dali krásný gól po rohu a pak se zatáhli a vedení spíše bránili. Z brejků jsme pak mohli své vedení potvrdit, ale třetí branku jsme nepřidali, proto to byl boj až do konce. Pomohli nám i mladí kluci z dorostu, které postupně zabudováváme do mančaftu, jiná cesta ale není. Na hody nám chyběl hlavně Salinger."

Jaroslav Kuna, trenér Lhoty: „Řeknu k tomu jen, že domácí chtěli na hody vyhrát a tak se i stalo. Víc zápas komentovat nemíním."

Stanislav Vávra, fotbalista Lhoty: „Jsme velmi zklamaní, protože takové soupeře musíme porážet. Prohrát jsme si nezasloužili. Po prvním poločase, kdy jsme hráli naši hru, jsme měli vést 3:1 a bylo by vymalováno. Bohužel jsme málo stříleli, nedali góly. Ve druhé půli jsme dostali brzy gól a už jsme se s z toho nedostali. Vadí mi nařízená penalta a přístup domácích hráčů, kteří tam měli spoustu ostrých zákroků, které nebyly potrestány. Nikdo z nás neví, za co byl pokutový kop nařízený. Byl to obyčejný roh, dva hráči se vzájemně drželi, domácí spadl, zařval a rozhodčí pískl penaltu. Druhá půle už byla rozbitá, rozkouskovaná. Domácí nás rozkopali, nenechali hrát. Byla to spíše holomajzna. Samé nákopy a souboje."

Branky: 16. Michal Bělaška z penalty, 50. Hynek Vaněk - 20. Milan Knedla. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 150.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES - OŘECHOV 0:1 (0:1)

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Hosté byli fotbalovější, nakonec vyhráli asi zaslouženě. My jsme ale hlavně ve druhé půli bojovali, sahali po vyrovnání. Šálek trefil ze standardky břevno, ke konci jeho střelu z vápna vyhlavičkoval jeden z hostujících hráčů z prázdné brány. Za bojovnost a nasazení jsme si možná vyrovnání zasloužili, na druhé straně musím sportovně uznat, že Ořechov byl fotbalovější, vypracoval si daleko víc šancí. Ve druhém poločase navíc neproměnil ani penaltu, kterou gólman Boček chytil. Kluky i přes prohru musím pochválit. Dřeli od začátku až do konce, který vyšperkovali a opravdu jeli nadoraz. S výkonem i nasazením jsem spokojený, s porážky jsme trošku zklamaní. Do sestavy se vrátil Jarda Ťok, ale zase chyběl Machala, Beníček, Jurásek a další kluci."

Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „Výhra se narodila lehce, ale důležité jsou tři body. Také je pozitivní, že jsme třetí zápas v řadě nedostali gól. Bohužel jsme zase neproměnili dost šancí, zahodili jsme i penaltu, ale takový je fotbal. Soupeř cítil pořád šanci, až do konce bojoval, ale uhráli jsme to, což je pro nás hlavní."

Branka: 11. Adam Červinka. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 90.

SLAVKOV - POLEŠOVICE 2:0 (1:0)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Za výhru jsme samozřejmě rádi, protože Polešovice jsou kvalitní soupeř a jejich dosavadní výsledky nebyly náhodné. I u nás hrály dobře, byly fotbalovější, ale my jsme to tentokrát vzadu zvládli bez nějaké velké chyby a soupeře do mnoha šancí nepustili. Co soupeř mě, to zneškodnil výborný gólman Pochylý, který již skončil, ale přišel nám pomoct. Důležitý byl jeho zákrok za bezbrankového stavu do šibenice. Kdybychom prohrávali, měli bychom to daleko těžší. Výhru nám trefili stopeři, kteří dali oba góly. Nejprve se trefil Michalec, ve druhé půli z dálky vymetl šibenici Kůřil. Polešovice jsme do mnoha šancí nepustili, poctivou hrou a bojovností jsme to zvládli i bez Škařupy, Šmehlíka nebo Maštalíře."

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Podali jsme hodně špatný výkon, asi nejhorší v letošní sezoně. Kluci si asi mysleli, že jim to půjde samo, ale ta to není. Slavkov byl hratelný soupeř, nám ale nešla kombinace, balon nám odskakoval. Domácí však pouze nakopávali balony dopředu. My jsme byli fotbalovější, ale hráli jenom po vápno. Moc šancí jsme si nevypracovali. Navíc jsme ve 33. minutě inkasovali. Soupeř překopl, náš pravý bek zaspal, naopak domácí hráč si balon hezky zpracoval a z úhlu propálil gólmana na zadní tyč. Byla to pěkná branka, ke které jsme Slavkovu dopomohli. Domácí jinak byli zalezlí, bránili v osmi lidech. My jsme ale nehráli dobře. Chyběla nám pohoda. V první půli jsme měli jenom jednu gólovku. Už za stavu 1:0 po standardní situaci, kdy se nedohodl gólman se stoperem, Jašek to uspěchal a trefil jen obránce ležícího na zemi. Ve druhém poločase jsme hráli dobře, po zemi, do koncovky jsme se ale moc nedostávali. Byly tam jenom nějaké střely z dálky. Dvakrát pálil Náplava, jednou mu to brankář nádherně vytáhl z pod břevna. Pak jsme přišli ve středu hřiště o míč. Mysleli jsme si, že rozhodčí odpíská faul, na chvíli přestali hrát a domácí Kůřil z 35 metrů i díky větru parádní ranou vymetl nechytatelně šibenici a byli po zápase. Po zákroku na unikajícího Machalu jsme se dožadovali odpískání penalty, jednou jsme stříleli těsně vedle a taky nad, ale i kdybychom hráli do půlnoci, gól asi nedáme. Podobnou facku už jsme asi potřebovali. Kluci by se měli chytnout za nos, aby zase začali víc trénovat. Morálka trošku upadá. Nyní se potřebujeme připravit na poslední tři kola. Ve Slavkově nám chyběli Blaha, Kaspřák Uherek a Stašek. Navíc se nám možná zranil Jašek. Sice dohrál, ale má nějaké zdravotní problémy."

Branky: 33. Jan Michalec, 52. Vlastimil Kůřil. Rozhodčí: Němec. Diváci: 80.

BUCHLOVICE - VLČNOV 3:0 (2:0)

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Od začátlu utkání jsme diktovali tempo hry a soupeře přehrávali. Snažili jsme se hrát po zemi. Vyšlo nám přesunutí Matěje Karáska na hrot útoku, kde si věděl rady a nakonec dal dvě branky. První po průniku Zábojníka, který po čtyřicetimetrovém sprintu předložil balon Karáskovi a ten jej zblízka doklepl do brány. Postupem času jsme začali stupňovat svůj tlak a byli herně lepší. Do poločasu jsme přidali ještě jeden gól, když se po výborné akci Lukeštíka, jenž obešel tři protihráče a podobně jako Zábojník naservíroval balon Matějovi, který zvýšil na 2:0. Tím jsme se definitivně uklidnili a zápas ve druhém poločase v klidu kontrolovali. Vlčnov jsme skoro do ničeho nepustili. Hosté první střelu na naši branku vyslali až v 75. minutě. Dorostenec Černota, který nahradil zraněného Valeše, to ale zvládl s přehledem. V závěru jsme přidali ještě třetí branku a zápas v klidu dohráli. Pochválit musím celou obranu, která zahrála opravdu výborně. Dozadu jsme přesunuli Hromadu, který tvoří s Martinem Kořínkem výbornou stoperskou dvojici. Také bych vyzdvihl Patrika Zábojníka, jenž jezdil nahoru a dolů. Chyběli nám Mikula a Dovrtěl."

Václav Činčala, trenér Vlčnova: „Domácí byli lepší, vyhráli zaslouženě. My jsme si za celé utkání skoro nevypracovali šanci. Neměli jsme ani pořádnou střelu na branku. Kvalita byla na straně Buchlovic. Nám to nyní nejde. Na lavičce jsme měli jenom dorostence Pešla a zraněného Sagulu. Zápas nedohrál Hanák, který měl něco se zády a musel střídat. Pochválit musím rozhodčí Buchtovou, neudělala žádnou větší chybu."

Branky: 30. a 34. Matyáš Karásek, 81. Zdeněk Tomešek. Rozhodčí: Buchtová. Diváci: 100.

TOPOLNÁ - ZDOUNKY 2:2 (1:1)

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Zdounky byly velice kvalitní soupeř. Asi nejlepší, se kterým jsme na podzim utkali. Chtěly hrát fotbal, na balonu byly velice silné. Pro diváky to byl dobrý zápas s dramatickým závěrem. Hosté si v prvním poločase vypracovali více příležitostí, nastřelili také tyč. My jsme taky hrozili, ale Zdounky byly lepší. Protože jsme v úvodní části ztráceli střed hřiště, museli jsme o přestávce změnit rozestavení, což nám pomohlo. Po změně stran jsme byli lepší, hrálo se téměř na jednu bránu. Hosté se na naši polovinu dostali jenom párkrát, po jednom brejku se však v závěru ujali vedení 2:1. My jsme ovšem nesložili zbraně, na konci jsme si vytvořili tlak. Po standardní situaci byl Válek faulován a Horsák s přehledem proměnil pokutový kop. I když se hosté na sudího zlobili a k vidění byla i strkanice mezi diváky, myslím, že za druhý poločas jsme si zasloužili vyhrát. Vzhledem k okolnostem ale bereme i bod. Jsme rádi, že udrželi neporazitelnost, kterou jedeme hájit do Ořechova. Proti vedoucímu týmu tabulky nemáme co ztratit, pokusíme se tam získat nějaký bod. Se Zdounky nám chyběl kapitán Pavel Hoferek, který má problémy se stehenním svalem."

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Branky: 21. Adam Válek, 90. Aleš Horsák z penalty - 28. David Moravec, 89. Tomáš Frkal. Rozhodčí: Toman. Diváci: 120.

UHERSKÝ OSTROH - TRAPLICE 4:2 (1:2)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Utrápené vítězství, důležité body. Jsem rád, že jsme nakonec výsledek otočili, ale na tři body jsme se neskutečně natrápili. Začali jsem hrozně. Hned v první minutě jsme po prvním centru na bránu, který gólman podskočil, prohrávali 0:1. Soupeř nám pak ze své druhé střely na bránu dal na branku na 0:2. V tu chvíli mě málem omývali. Důležité bylo, že jsme výsledek do poločasu alespoň zkorigovali. Po trestném kopu se prosadil Durna. O přestávce v kabině jsem zvýšil hlas a kluky nabudil. Zabralo to. Ve druhé půli jsme hráli úplně jinak, jako z partesu. Pomohlo nám i vyloučení hostujícího hráče za vulgární kritiku v 73. minutě. Proti deseti jsme to zvládli a výhru v závěru ubojovali. Konec zápasu byl vypjatý, my jsme spokojení se třemi body, ale ne až tolik s předvedenou hrou. Bylo to pro nás velmi těžké a vyhrocené utkání. Bohužel se nám ve 20. minutě zranil obránce Horák. S protihráčem se srazil hlavou. Měl něco s lícní kostí, točila se hlava, takže musel do nemocnice. Až na jednoho hráče jsme byli kompletní."

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Jsme zklamaní, že jsme dobře rozehraný zápas takto ztratili. Skvěle nám vyšel začátek, v 11. minutě jsme vedli 1:0. Do vedení jsme šli z prvního nakopnutého balonu. Hejdův centr propadl až do brány. Druhý gól přidal Rozhon, který krásnou křižnou ranou prostřelil brankáře. Jinak byla hra v prvním poločase vyrovnaná bez nějakých vyložených šancí. Soupeř hrozil po standardních situacích, z rohů, ale žádnou tutovku neměl. Prosadil se až z trestného kopu pět minut před koncem prvního poločasu, což byla velká škoda. Ve druhém poločase nás domácí zatlačili a v 66. minutě výsledek srovnali. My si myslíme, že gólové situaci předcházel útočný faul na našeho hráče. Pak byl vyloučen Rozhon. Nejprve dostal žlutou kartu za faul a pak měl rozhodčímu něco vulgárně říct, což mně k němu příliš nepasuje. V deseti lidech jsme bránili remízový stav. Ostroh ale v závěru výsledek otočil a pak v poslední minutě, kdy jsme otevřeli hru a hráli vabank, přidal z brejku čtvrtý gól. Neodehráli jsme špatný zápas, bohužel body nám zase utekly. Chybělo nám sedm hráčů. nebyl Janků, Urbanovský si v pátek na tréninku obnovil zranění, mimo hru jsou Urbanec, Bemer, Šustr má utrhlý lýtkový sval, Krpal je po operaci křečových žil."

Branky: 41. Miroslav Durna, 66. a 83. Jiří Jurčeka, 90. Martin Zálešák - 1. Dominik Hejda, 11. Patrik Matejkovič. Rozhodčí: Kýr. Červená karta: 73. Jakub Rozhon (Traplice). Diváci: 115.

MALENOVICE - PRAKŠICE 5:1 (1:0)

Miroslav Šenkeřík, vedoucí mužstva Malenovic: „Výsledek odpovídá dění na hřišti. Soupeř k nám přijel bez náhradníků, v jedenácti lidech. Požadoval po nás přeložení zápasu, nám se to však nehodilo, my jsme chtěli hrát v normálním termínu. Ani my jsme ale nebyli

í. Hosté i ve slepené sestavě bojovali, vzdorovali, první poločas skončil jenom 1:0, i když se hrálo víceméně na jednu bránu. Prakšice hrozily maximálně z ojedinělých brejků. Nám se ve druhém poločase podařilo utéct na 3:0. Pak jsme ale dostali zbytečný gól na 3:1. Vzápětí měli hosté obrovskou šanci na snížení, při které nás podržel brankář. Bylo to asi deset minut před koncem. Kdyby hosté skórovali, mohlo z toho být ještě drama. Na konci pak exceloval nejlepší střelec Bartek, který přidal dva góly a zkompletoval hattrick. Byl jednoznačně nejlepším hráčem na trávníku."

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „V Prakšicích byly hody, takže jsme soupeře požádali o přeložení utkání na jiný termín, s čímž nesouhlasil. v Malenovicích nám chybělo devět hráčů. Dynka, Vlček a Vráblík jsou zranění, Roubal se nedostavil a pět hráčů šlo v kroji. Na utkání jsme přijeli v jedenácti lidech. V sestavě byl i patnáctiletý David Řezníček a sedmnáctiletý Šedivý, který s námi doteď neabsolvoval žádný trénink. V brance navíc musel zaskočit hráč z pole Lysoněk, který soupeři chytil další tři nebo čtyři góly. Kluky musím i přes vysokou porážku pochválit. Zápas odbojovali, první poločas jsme prohráli jenom 0:1. Bohužel po změně stran nám začaly docházet síly. I přesto se nám podařilo výsledek snížit. Domácí trošku znervózněli, čehož jsme mohli využít, když byl Dedík sám před gólmanem, ale neuspěl. Malenovice v závěru přidaly dva góly, což nám zkazilo dojem z utkání. Kdybychom prohráli 1:3, vypadalo by to lépe. Škoda, že jsme v závěru nebyli úplně koncentrovaní. Kluky musím pochválit. Po prvním poločase byl zápas otevřený. Pokud bychom měli o tři hráče víc, sehráli bychom s Malenovicemi vyrovnanou partii."

Branky: 56., 90. a 90. + 1. Martin Bartek, 11. Vojtěch Šrajer, 61. Ihor Kornieiko - 71. Jakub Slavíček. Rozhodčí: Majzlík. Diváci: 100.