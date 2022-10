UHERSKÝ OSTROH – PRAKŠICE 1:3 (1:3)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Zápas jsme si prohráli sami vlastními chybami. Sice jsme vstoupili do utkání dobře a z penalty šli brzy do vedení, ale pak jsme dostali tři góly ze standardek. Bohužel jedna branka jde i na vrub gólmana, další byl nešťastný. Třetí předcházela nedomluva brankáře se stoperem. Za stavu 1:3 se nám už těžko hrálo. Předtím měl ale Michal Horák velkou šanci, když z malého vápna netrefil prázdnou branku. Míč mu skočil. Ve druhém poločase jsem to vytáhl na tři útočníky a na tři záložníky, ale větší efekt to nemělo. Hrajeme na Martina Zálešáka, který to měl dneska těžké a moc se neprosadil. Ale po každém zápase je neskutečně dokopaný. Už vyhlížíme konec podzimu. Bohužel jsme propásli šanci dostat se v tabulce před sousední Ostrožskou Novou Ves. Musíme zabrat v posledním zápase s Malenovicemi.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Dneska jsme to ubojovali. My jsme hned ve druhé minutě dostali brzký gól z penalty, která byla nařízena správně, naštěstí jsme výsledek rychle otočili. Myslím, že domácí úplně nepodržel jejich brankář. Nejprve ho přeletěla přetažená hlavička, pak jsme dali gól z trestného kopu, kdy udělal krok za zeď, pak se nestačil vrátil a třetí branka padla po nedorozumění obrany, kdy Dynka zkompletoval hattrick. Druhý poločas jsme si za stavu 3:1 víceméně hlídali. Naštěstí jsme pokryli útočníka Zálešáka, což bylo klíčové, protože to bylo jediné nebezpečí, co od domácích hrozilo. Jsme spokojení se třemi body, které nám velmi pomohou. Před utkáním jsme věděli, i soupeř nutně potřebuje vyhrát, ale k zápasu jsme přistoupili zodpovědně a odehráli jsme to dobře. Pochvala patří celému týmu, ale vyzdvihnout musím stopera Jahodu, který vymazal Zálešáka.“

Branky: 2. Miroslav Durna z penalty – 7., 12. a 43. Jakub Dynka. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 44.