PRAKŠICE – UHERSKÝ OSTROH 1:2 (1:2)

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Pro nás to byl smolný zápas. Spíš festival zahozených šancí. Hosté samozřejmě kromě gólů taky párkrát zahrozili, celkově jsme toho měli ale víc. Na šance to byl bohatý zápas. My jsme nehráli nijak špatně. Bohužel jsme doplatili na mizernou koncovku a zahozené příležitosti. Dynka dokonce za bezbrankového stavu neproměnil ani penaltu. Soupeř měl naopak v sestavě Zálešáka, což byl jejich jediný nebezpečný hrál. Po celý zápas větral naši obranu. Bez něj by to hosté nezvládli. Pro nás to jsou ztracené body. Chyběl nám akorát Sukup a dlouhodobí marodi. Nebylo to tak, že bychom je přejeli. Mohlo to skončit 6:5. Chceme, aby si na konci sezony zahráli všichni. Zkoušíme i dorostence.“

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Pro nás je to důležitá výhra, i když podle mých informací jsme již zachránění. Byl to těžký zápas, který rozhodla 13. minuta, kdy rozhodčí podle mě odpískal nesmyslnou penaltu, když k faulu došlo mimo vápno. Gólman Pěnčík ale pokus výborně chytil. V ten moment se zápas trošku zlomil a od té chvíle začali hrát i my. Dali jsme Zálešákem dva góly a výsledek otočili. Ve druhém poločase jsme si výsledek nějakým způsobem už pohlídali.“

Branky: 23. Michal Vlček – 31. a 34. Martin Zálešák. Rozhodčí: Sucharski. Diváci: 132.