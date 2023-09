Jakub Šmehlík, obránce Slavkova: „Samozřejmě jsme zklamaní, doma jsme chtěli vyhrát. Zápas jsme ztratili hned v první půli, kdy jsme si nechali dát tři branky. Uherský Ostroh byl ale lepší a po našich hrubých chybách skóroval. Druhá půle už ale vyzněla jasně pro nás. Nejprve jsem se trefil já z trestného kopu, pak po centru ze strany snížil Husták dorážkou do prázdné brány. V závěru, kdy jsme hráli proti deseti, jsme měli převahu, ale vyložené šance jsme si nevypracovali. Jen v první půli trefil Škařupa tyč. Hosté podle našeho mínění dali druhý gól z ofsajdu. Druhá půle přinesla i zvláštní moment. Zálešák dostal dvě žluté karty, ale protože měl dres s číslem sedm a na trenkách sedmnáctku, sudí jej vyloučil až po naší intervenci, přitom snad deset minut ještě hrál. Byla to velká chyba rozhodčího. Nám chyběli Sládeček a Man.“

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Jsme spokojení. Pro nás je to cenná výhra. Po čtyřech zápasech máme sedm bodů, s čímž jsme spokojení. První poločas byl jasně v naší režii. Po brankách Jurčeky, Konečného a Zálešáka jsme vedli jasně 3:0 a všechno bylo v pořádku. Co se pak stalo ve druhé půli, ale nechápu. Nemám zapotřebí hodnotit výkon rozhodčího, ale sudí Němec to absolutně nezvládl a pokazil nám dojem z celého utkání. Ve druhé půli jsme dostali gól střelou Šmehlíka z dvaceti metrů do šibenice. S tím nešlo nic dělat. Druhá branka ale padla z jasného ofsajdu. Pomezní nám tvrdil, že mu upadl praporek a neviděl to. Z protiútoku jsme dali gól na 4:2, ale sudí branku neuznal. Přitom to máme i nafocené, že balon celým objemem přešel brankovou čáru. Největší kaňka na utkání byly dvě naše vyloučení. Martin Zálešák dostal první žlutou kartu za zakopnutí míče, druhou za řeči. Jelikož trenky s číslem sedm jsou mu malé, nosí sedmnáctku. Rozhodčího zmátl, a tak po druhé žluté kartě hrál ještě asi dalších pět minut. Až když jsem nastoupil se sedmnáctkou já, tak se na to přišlo. Byla to jasná chyba rozhodčího. Červenou kartu dostal i Jurčeku, který po vystřídání stál osprchovaný za zábradlím a sudímu vulgárně nadával. I když se to ve druhé půli vyhrotilo a my přišli o dva hráče, se třemi body jsme spokojení. Až na Větříška, který se zranil při hokeji, jsme byli kompletní.“

Branky: 57. Jakub Šmehlík, 74. Marek Husták – 20. Jiří Jurčeka, 27. Martin Konečný, 29, Martin Zálešák. Rozhodčí: Němec. Červené karty: 74. Martin Zálešák, 87. Jiří Jurčeka (oba Uherský Ostroh). Diváci: 110.

ZLECHOV – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 3:0 (2:0)

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „Jsem spokojený především s výhrou. My jsme potřebovali získat tři body, abychom soupeřům ze spodku tabulky odskočili, což se nám povedlo. Výsledek je pro nás příznivý, ale utkání bylo celkově takové nemastné, neslané. Moc fotbalové krásy nepobralo. My jsme byli důraznější při standardních situacích. První dvě hlavičky Hynka Vaňka rozhodly. Ve druhém poločase jsme neproměnili nějaké šance, třetím gólem jsme soupeře zlomili. V obranné fázi hrajeme celkem slušně. Máme dobrého gólmana, kluci vzadu to zvládli s přehledem. V pátek na tréninku se zranil Mikula, stále nám chybí Tomáš Vaněk a taky Hrach. Naštěstí se vrátil uzdravený Bělaška. “

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Z naší strany to nebylo vůbec dobré, ale ani domácí nic moc nepředvedli. Bohužel jsme si v prvním poločase nepohlídali dvě standardní situace, po změně stran už Zlechov hrozil jenom z brejků a po jednom z nich přidal třetí branku. V tu chvíli bylo hotovo. My jsme toho směrem dopředu mnoho nepředvedli, na víc jsme v tomto složení neměli. Chyběli nám dva vyloučení, další kluci. Celkem asi šest hráčů, což musí být poznat. Ve Zlechově jsme si to museli protrpět.“

Branky: 32. a 45. Hynek Vaněk, 66. Igor Golian. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 123.

BUCHLOVICE – TOPOLNÁ 1:1 (0:0)

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Pro nás je to dobrý bod. Topolná nastoupila do utkání lépe a v prvním poločase byla herně lepší. Hned v úvodu nás podržel brankář Valeš, který bravurně zneškodnil hlavičku směřující pod břevno. Soupeř byl dal aktivní, přidával na obrátkách. My byli spíše zatažení, hráli zbloku. Další dvě velké šance hostů zneškodnil gólman Valeš. Na druhé straně náš Jakub Kořínek povedenou ranou z pětatřiceti metrů nezaskočil gólmana, který střelu vyrazil. Do druhé půle jsme nastoupili lépe, přestože jsme celkem brzy inkasovali. Hostující hráč hlavou uklidil míč do sítě. My jsme však stupňovali tempo a šli si za vyrovnáním. Po jasném faulu na Karáska jsme se dožadovali penalty, kterou rozhodčí neodpískal. Pak tam byl ještě jeden sporný moment ve vápně soupeře, ale znovu se penalta nekopala. Na druhé straně hrozili i hosté. My jsme nakonec výsledek srovnali Hromadou, který po centru ze strany uklidil balon po zemi na brány. Ke konci byla na trávníku i lehká pošťuchovačka, ale jinak bylo utkání celkem klidné. Nám chyběl Tomešek, který je na dovolené. Pochválit musím brankáře Petra Valeše, který byl mužem zápasu.“

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Opět jsme měli dobrý vstup do zápasu a hned v 5. minutě si vypracovali stoprocentní příležitost. Michal Bartoš ale po rohu netrefil prázdnou bránu. Po celý první poločas jsme herně dominovali. Drželi jsme balon, soupeře přehrávali. Byl to náš nejlepší výkon v sezoně. Měli jsme opravdu velmi dobré držení míče, které jsme ve středu hřiště sbírali. Do přestávky jsme spálili tři velké šance. Klidně to mohlo být 0:2 nebo i 0:3. Bohužel žádnou příležitost jsme v první půli neproměnili. I tak to byl od nás skvělý první poločas. Buchlovice po změně stran trošku hru vyrovnaly. Začaly běhat, více nás napadat. Druhá půle tak byla vyrovnanější. My šli sice po dlouhé autu a hlavičce Zelinky do vedení, Buchlovice al výsledek srovnaly. Za druhý poločas si bod zasloužily. V poli byly mírně lepší. Bod proti těžkému soupeři musíme brát.“

Branky: 74. Miroslav Hromada – 52. Daniel Zelinka. Rozhodčí: Skalický. Diváci: 200.

LHOTA – PRAKŠICE 3:0 (0:0)

Jaroslav Kuna, trenér Lhoty: „Utkání jsme odehráli poctivě a trpělivě. Narazili jsme na kvalitního soupeře. Zápas byl dlouho vyrovnaný, bezbrankový. V prvním poločase nějak extra moc šancí nebylo. Hostující brankář hned v první minutě trefil našeho hráče, míč se odrazil těsně vedle. Pak měl gólovku David Bartoň, soupeř reagoval takovým lobem do břevna. Nám se povedl nástup do druhé půle. Pomohl nám vedoucí gól Marka Sadila. Posila z Louk za nás hrála poprvé a hned se prosadila i střelecky. Sadil se pěkně trefil ze šestnáctky. Hosté po inkasované brance otevřeli hru a my se více dostávali do příležitostí. Ve zbytku utkání jsme přidali další dvě branky a zápas vyhráli. Hosté tam měli jenom nějaké náznaky, žádné velké šance. Jsem spokojený hlavně s tím, že jsme konečně vzadu udrželi nulu. Výhra nám pomůže, tři body jsou pro nás výborné. Chyběl nám akorát stoper Válek.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Utkání nám úplně nesedlo. První poločas byl vyrovnaný, vytvořili jsme si větší brankové příležitosti, dokonce jsme trefili břevno. Bohužel nástup do druhé půle nám příliš nevyšel, když jsme dostali branku. V tu chvíli se zřejmě zápas rozhodl. Domácím narostla křídla, my jsme jen složitě hledali cestu dopředu. Čtvrt hodiny před koncem se bohužel srazili dva naši hráči a domácí fotbalista propadnutý míč celkem v pohodě uklidil do sítě. Poslední branka už nic neřešila. My jsme si vytvořili nějaké příležitosti až v samotném závěru. Lhota ale chtěla tři body víc. Z hráčů bych vyzdvihl domácího Davida Bartoně, který udělal zápas. Nám citelně scházel nemocný Řezníček a vykartovaný Vlček. Helísek s náhradním gólmanem odletěli do Anglie, kde zhlédli utkání Arsenal – Manchester United.“

Branky: 48. Marek Sadil, 75. Milan Knedla, 87. David Červenka. Rozhodčí: Dospěl. Diváci: 115.

VLČNOV – OŘECHOV 0:5 (0:1)

Václav Činčala, trenér Vlčnova: „Utkání bylo zcela jednoznačné, i když v prvních deseti minutách jsme si vypracovali tři pološance. Klidně jsme mohli jít do vedení. Ani tak bychom ale utkání nezvládli, protože Ořechov je po fotbalové stránce někde jinde. První gól jsme dostali z penalty nařízené za ruku. Na druhé straně ji sudí nepískl. Ve druhém poločase jsme se po druhém gólu úplně sesypali. Chyběl nám akorát Fibichr, který se ženil. Ořechov u nás potvrdil roli favorita.“

Jiří Kowalík, hrající trenér Ořechova: „Zase jsme odehráli dobrý zápas, i když jsme po prvním poločase měli vést větším rozdílem, ale neproměnili jsme spoustu šancí. Soupeř hrozil po ojedinělých protiútocích, ale myslím, že jsme to měli pod kontrolou. Nemůžu nic jiného než všechny pochválit, protože si to zaslouží. Kluci ty základní věci, které patří k fotbalu, plní na sto procent. Potom na hřišti rozhodne kvalita, kterou mají.“

Branky: 18. z penalty a 66. Přemek Bartošík, 58. a 63. Jakub Kowalík, 66. Adam Červinka. Rozhodčí: Němec. Diváci: 110.

POLEŠOVICE – ZDOUNKY 2:0 (1:0)

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Pro diváky to byl další dobrý zápas. Zdounky se u nás ukázaly jako zkušený a vyspělý mančaft. Věděly, co hrají. Sice nakopávaly balony na svá rychlá křídla, ale bylo to účelné. Prvních deset minut jsme se trochu hledali, postupně jsme ale vyrovnali hru. Celkově to byl vyrovnaný zápas, ve kterém jsme měli o něco větší štěstí. Do vedení jsme šli ve 25. minutě, kdy odražený balon Crla z úhlu krásně placírkou z voleje uklidil do prázdné brány. Nebyla to jednoduchá pozice, ale trefil to dobře. My jsme jinak zahrávali dost rohů a standardních situací, které Náplava zahrával velice dobře. Dvakrát jsme tam zblízka doráželi, ale druhý gól do přestávky nepřidali. Druhý poločas to byl znovu boj. Nás po hodině hry zbytečně oslabil Tomáš Ficek, který se nechal hloupě vyloučit. První žlutou kartu dostal za řeči a pak na půlce rukou stáhl za dres protihráče a my šli do deseti. Kluci se ale semkli a i v deseti po standardní situaci přidali druhý gól. Gabrielův centr hostující brankář s obtížemi jen vyrazil a Jašek jej pohotově dorazil do sítě. Hosté v té chvíli zvadli, druhá branka je položila. My jsme je ve zbytku utkání nepouštěli do nějakých velkých šancí a zápas i v oslabení dotáhli do vítězného konce. Zdounky byly těžký soupeř, ale vyloženou šanci si nevypracovaly. My teď máme dobrou obranu a výhru ubojovali. Pomohl nám přesun Náplavy na stopera. Tři zápasy jsme vyhráli, jsme rádi.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno“

Branky: 25. Ondřej Crla, 72. Adam Jašek. Rozhodčí: Kýr. Červená karta: 66. Tomáš Ficek (Polešovice). Diváci: 60.

MALENOVICE – TRAPLICE 8:1 (5:0)

Miroslav Šenkeřík, vedoucí mužstva Malenovic: „Bylo to zcela jednoznačné utkání, výsledek hovoří za vše. Vyšel nám hlavně první poločas, který jsme jasně ovládli 5:0. Soupeře jsme rychlostně přehrávali, klidně jsme mohli dát i více branek. Bohužel po přestávce jsme polevili a na začátku druhé půle nechali soupeře pěknou brankou snížit. Po změně stran se to chvilku tahalo, pak jsme ale znovu převzali otěže utkání a přidali další góly. I když může někoho výsledek překvapit, poslední příčka neodpovídala našim výkonům. Ani v minulých zápasech jsme nehráli špatně, ale ve dvou duelech jsme nedali penaltu, zahodili i další velké šance. Nyní to vypadá, že jsme se konečně střelecky i výsledkově chytili. Kluci to už potřebovali, všechno nám vycházelo. Chybí nám Páleníček s Vašulkou, Plachého jsme do konce podzimu pustili do Březnice.“

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Výsledek bohužel odpovídá tomu, co jsme na hřišti předvedli. Hráli jsme strašně naivní fotbal. S tímto výkonem bychom neuspěli ani v základní třídě. Srazily nás individuální chyby, nezodpovědnost. Vymlouvat se na absence nechceme, ale momentálně mimo máme jedenáct hráčů, což je strašně moc. Hrajeme s tím, co máme. Museli jsme povolat i dva starší kluky, kterým je přes padesát let. Dlouhodobě je šest zraněných ze základu. Nehraje Šustr, Urbanec, nebo Urbanovský, Trávníček nastoupil se sebezapřením. Rozhon je pryč, další kluci nemocní.“

Branky: 62. a 65. Peter Kristofer Novak, 6. Dominik Torma, 11. Michal Struška, 25. Ihor Kornieiko, 28. Martin Bartek, 36. Vojtěch Šrajer, 88. Petr Menša – 48. Michal Janků. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 80.