Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Na I. B třídu to byl nadstandardní fotbal. Přispěly k tomu oba mančafty. Topolná byla fotbalová, hrála technicky. My jsme taky hráli velmi dobře po zemi. Šance byly na obou stranách. Myslím, že o ten gól jsme byli lepší. Přišlo mi, že jsme ve druhém poločase chtěli o něco víc vyhrát. My jsme šli brzy do vedení, ale po nepřesné malé domů jsme soupeři darovali penaltu, která nás trochu rozhodila. V závěru první půle jsme na chvilku z toho vypadli, ale ve druhé půli jsme měli herně navrch a vypracovali si víc šancí ke skórování. Nakonec jsme zápas rozhodli druhým gólem. Škoda neproměněných dalších šancí. Konec nemusel být tak hektický. Chyběli nám Machala, Doruška, Černoch s Davidem Juráskem. Ostatní kluci je ale nahradili. Klobouk dolů před jejich výkonem.“

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Na utkání jsme přijeli bez pěti hráčů a každý z nich by mohl být v základní sestavě, ale na to se nevymlouváme. Chyběli nám Lapčík, Bartoš, kapitán Hoferek, Dohnal a další kluci. Ale zvládnout jsme to měli i bez nich. Haša hned ve 2. minutě nastřelil břevno. Vzápětí Svízela po samostatné akce uplatnil svůj důraz a otevřel skóre. Nám se podařilo výsledek srovnat Horsákem z penalty, když domácí brankář fauloval Kaňu. Poslední patnáct minut první půle jsme byli lepší. Měli jsme tam závary, šance, tlak, který jsme ale nepřetavili ve druhý gól. Za druhý poločas jsme si nezasloužili ani bod. Hráli jsme bez útoku. Vpředu jsme neudrželi žádný balon, všechno se nám vracelo. Jenom jsme nakopávali míče dopředu. Je škoda, že jsme ke kombinační hře nevyužili krásný trávník. Soupeř si za druhou půli výhru zasloužil.“

Branky: 5. Jakub Svízela, 75. Rudolf Obal – 23. Aleš Horsák z penalty. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 80.

ZLECHOV – POLEŠOVICE 2:1 (0:1)

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „Prvních dvacet minut nebylo z naší strany dobrých. Trošku jsme zaspali. V naší hře nebyl pohyb, nasazení, důraz. Oboustranně to bylo hodně rozhárané. Hosté byli možná lepší na balonu a fotbalovější. Do vedení šli ale až v nastaveném čase první půle, kdy se po trestném kopu rozestoupila naše zeď, brankáři ujela nohy a míč skončil v síti. My jsme v prvním poločase hlavou nastřelili břevno a měli ještě minimálně dvě dobré příležitosti ke skórování. Koncovka nám ale pořád trošku hapruje, na gól potřebujeme alespoň tři nebo čtyři šance, což je hodně. Pomohlo nám poločasové střídání. Chtěl jsem hru oživit a na trávník poslal Velcra, Machalu a Mikulu. Hlavně posledně jmenovaný díky svému důrazu a bojovnosti zvedl náš prapor. Byl na něj faul, po kterém šel soupeř do deseti. Od té doby to byla hra na jednu bránu. V přesilovce jsme nejprve výsledek Golianem vyrovnali a pak dal právě Mikula po standardce branku na 2:1. Polešovice to ke konci otevřely, měli jsme tam hodně brejkových situací. Už jsme ale nic nedotáhli do úspěšného konce. Škoda nevyužitých přečíslení dvou na jednoho, tří na jednoho nebo tří na dva. Vpředu nám chybí trošku klid na balonu, ale herní nepohoda souvisí s malým bodovým ziskem. Proto jsme s Polešovicemi potřebovali nutně vyhrát. Klukům kompliment za druhou půli. Musím jim poděkovat za to, jak bojovali a dřeli. Jsem rád, že výhru strhli na naši stanu. Zmínit musím ještě jednu situaci, kdy rozhodčí za stavu 1:1 nařídil v náš prospěch penaltu, ale kapitán Tomáš Vaněk zvedl ruku a přiznal se, že to nebyl faul, takže sudí pokutový kop odvolal, což v této třídě běžně nestává.“

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Jsem zklamaný a rozladěný. Zápas jednoznačně ovlivnil hlavní rozhodčí, který nám za stažení na polovině hřiště vyloučil stopera Vrtala. Za mě to měla být žlutá karta, protože nebyl posledním hráčem. Za ním byl ještě Blaha. V té chvíli jsme museli Crlu stáhnout do obrany a záloha bez něj nefungovala. Jinak sudí v prvním poločase pískal slušně, druhou půli už ale nezvládl. Pomáhal domácím, což se mi nelíbí. My jsme hráli v první půli výborně, klidně mohli vést 3:0. Neproměnili jsme tři vyložené šance, Zlechov jednou trefil hlavou břevno. Z toho by ale gól nebyl, protože náš brankář to jistil rukama. Od začátku jsme byli herně lepší, balon jsme drželi víc na noze. Dobře jsme kombinovali a vytvářeli si šance. Ze dvou kroků jsme to tam ale dvakrát nedorazili, jednu tutovku zazdil Lapčík. V poslední minutě první půle se nám zranil Erik Měšťánek. Má něco s kotníkem a musel střídat. Po faulu na něj jsme zahrávali trestný kop a dali na 1:0. Bohužel na začátku druhé půle jsme přišli o vyloučeného stoper a v deseti se dostali pod tlak. Škoda, že Kaspřák přijel pozdě, v první půli by nám více pomohl. Chyběl nám Stašek a ještě Hasoň. Utkání bylo ve druhé půli vyhrocené. Hlavně střídající Mikula tam měl tři zákroky na kartu. Se divím, že dohrál. Nakonec utkání rozhodl. Je škoda, že jsme dobře rozehrané utkání nedotáhli. Alespoň bod jsme měli mít.“

Branky: 61. Igor Golian, 73. Radovan Mikula - 45. Ondřej Crla. Rozhodčí: Katrňák. Červená karta: 50. Martin Vrtal (Polešovice). Diváci: 150.

PRAKŠICE – ZÁHLINICE 6:2 (4:1)

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Jsem spokojený s výsledkem, hra mohla být i lepší. Hosté nebyli fotbalově špatní, ale po fyzické stránce je to asi jeden z těch horších týmů. Fyzicky jsme je přehráli, i když jsme nehráli zrovna v top formě. Přizpůsobili jsme se hře soupeře, nehráli jsme podle mých představ. Ale tím, že máme v sestavě mladé a rychlé kluky, od začátku utkání jsme si vytvářeli šance. Záhlinice měly v první půli dvě nebezpečné hlavičky, ve druhém poločase si už žádnou jejich šanci nevybavuji. U nás se projevil návrat útočníků Šůstka s Jankůjem z vojenského výcviku. Jankůj dal tři góly a na dva přihrál. Jen na šestém se nepodílel, ale to už nebyl na hřišti. (úsměv) Mohli jsme přidat další góly. Jenom škoda zbytečně inkasované branky po naší hrubé chybě chvíli před koncem. Chyběl nám Kočica, který v sobotu běžel ve Slovinsku půlmaraton. Hostům se zranil gólman, takže utkání dochytal jejich hrající trenér Paštěka.“

Ladislav Paštěka, hrající trenér Záhlinic: „Zápas se mi zase těžko hodnotí. Do Prakšic jsme zase přijeli v okleštěné sestavě. Tři kluci nám omarodili. V týdnu jsme přivedli brankáře Školoudíka. Bydlí v Přerově, ale dlouho nechytal. Bohužel si poranil zadní stehenní sval a utkání jsem musel dochytat já. Bohužel se to na nás sype, nemůžeme se sejít v normální sestavě, abychom byli konkurenceschopní a posbírali nějaké body. Leží na nás deka, ze které se musíme sami dostat. Nikdo jiný nám z toho nepomůže. Kluci musí zatnout zuby a jít i přes bolest či lehčí zranění. Prostě dát do toho víc srdíčka, abychom se zvedli. Musíme to zlomit, ať na jaře nemáme problémy. V Prakšicích bylo všechno špatně. Počínaje tvrdým a hrbolatým hřištěm, konče naším výkonem, který byl opravdu špatný. Dneska to nešlo nikomu z nás. Domácí vyhráli zcela zaslouženě.“

Branky: 11., 23. a 64. Filip Jankůj, 18. a 77. Jakub Dynka, 36. Jakub Dedík – 19. Patrik Malát, 89. Radek Zapletal. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 80.

LHOTA – LUBNÁ 4:4 (3:3)

Stanislav Vávra, trenér Lhoty: „Takové zápasy mám rád. Ve kterých padají branky, jsou emotivní, napínavé. Před utkáním bych bod samozřejmě bral, protože Lubná má kvalitu, řada jejich hráčů prošla vyšším soutěžemi, ale k výhře jsme měli velmi blízko. Ke konci jsme měli nějaké šance, dokonce nastřelili břevno. Z naší strany to byl velmi dobrý zápas. Musím před kluky smeknout, jak utkání odmakali, odjezdili. Začátek ale patřil soupeři, v 15. minutě to bylo 0:2. Branky jsme inkasovali po dvou tečích. První byla ze standardky, druhá střela na zadní tyč. Pak jsme se ale zvedli a do konce poločasu byli lepším týmem. Lubná hrála stereotypně, furt dávala křížné balony na jejich levého záložníka, kterého jsme ale dokázali pokrýt, takže z toho neměla vůbec nic. Výsledek jsme otočili na 3:2, ale soupeř do přestávky srovnal na 3:3. V úvodu druhé půle jsme si vzali vedení zpět, ale z penalty jsme inkasovali čtvrtou branku. Pak se čekalo na to, kdo utkání rozhodne. Ve zbytku utkání jsme měli víc šancí i více ze hry, vítězný gól jsme ale stejně jako soupeř nedali. Celkově to byl dobrý zápas. Divácká kulisa byla výborná. Byli jsme kompletní. Je vidět, že i když inkasujeme čtyři góly, jsme schopní je také dát. Samozřejmě je špatně, když doma obdržíme tolik branek.“

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Začátek nám vyšel, rychle jsme dali dva góly a brzy vedli 2:0. Bohužel jsme přistoupili na způsob hry domácích, kteří jen nakopávali balony dopředu. Tento systém z okresního přeboru nám příliš nesvědčil. S domácími útočníky jsme měli problémy. Celkově to byl z naší strany jeden ze slabších výkonů. Bylo to podobné jako třeba v Záhlinicích. Na konci jsme se třepali, abychom uhráli alespoň bod. Nějak jsme to ale umlátili, skvělými zákroky nám pomohl brankář Blažek. Škoda, že jsme se nedokázali více prosadit vpředu. Na soupeři bylo vidět, jak moc chtějí vyhrát, posunout se v tabulce nahoru. Zápas byl otevřený na obě strany. Bohužel na nás tentokrát stačil jednoduchý fotbal. Ztráta nás mrzí, ale příště musíme být více pokorní. Kluci si asi mysleli, že je za stavu 2:0 hotovo, ale v této třídě se nikdo neporazí sám. Musíme Lhotě poděkovat, že nám vyšla vstříc s výměnou pořadatelství. Jak to tak vypadá, letos už si doma asi nezahrajeme.“

Branky: 20. David Červenka, 30. Jakub Králík, 36. Lukáš Fuksa, 53. Libor Brázda - 11. a 60. Martin Ančinec, 15. Dominik Drápal, 39. Radek Pospíšil. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 118.

VLČNOV – BUCHLOVICE 0:0

Martin Liška, trenér Vlčnova: „Doma chceme vyhrávat, ale dnes bod beru, protože proti nám stal kvalitní soupeř, na kterém bylo vidět, že k nám přijel pro tři body a byl tak i mentálně nastavený. Žádné podcenění nehrozilo. První půle byla vyrovnaná, plná soubojů. Hrálo se v tempu. Ve druhé půli byli hosté lepší, tlačili se naší šestnáctky, do koncovky. V závěru jsme si pomohli standardkami, jedna situace skončila na tyči, druhou gólman zázračně vytáhl z pod břevna. Upřímně pro hosty by bylo kruté, kdyby tady prohráli. Opakuji, bod bereme. Hráči to odmakali, právem jsem jim poděkoval.“

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Ze soupeře jsme měli respekt, protože byli v laufu a na kontě měli dvanáct bodů, ale čekal jsem od nic trošku víc fotbalovosti. Domácí mají spíše důrazný mančaft, na souboje jsme byli připravení. Vpředu jsme měli Lukeštíka, většinu míčů ale posbíral domácí stoper. V prvním poločase jsme měli dvě šance. Njambi nastřelil břevno a příležitost Tomeška na poslední chvíli zblokoval jeden z obránců. Na druhé straně nás jednou podržel brankář Černota. Jinak to nebyl žádný extra pěkný fotbal pro diváky. Do druhé půle jsme vstoupili aktivně, měli dobré příležitosti, ale žádnou nadějnou akci jsme nedotáhli. Vždycky to končí na 80 procentech. Koncovku máme špatnou, což potvrzuje sedm vstřelených branek, což je žalostně málo. Trápí nás to, ale nyní prostě nic nedotáhneme. Máme i smůlu, když nastřelíme břevno či tyč. Vlčnov hrozil hlavně po nákopech a standardních situacích, jednu hlavičku Černota parádně vytáhl na roh. Remízu z venku musíme brát, ale klidně jsme mohli i vyhrát. Vlčnov byl k poražení. Musíme se odrazit od výborné obrany. Vzadu to jistí Hromada s Kuncem, dobře hraje i Zábojník. Za bojovnost a přístup ale musím pochválit všechny kluky. Zápas odmakali. Jen tomu chyběl nějaký gól. Věřím, že to brzy zlomíme a dočkáme se nejen branek, ale i výhry.“

Rozhodčí: Zalabák. Diváci: 110.

KORYČANY – OŘECHOV 2:4 (1:1)

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Hodnocení přineseme v pondělí odpoledne.“

Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „Poslední týden pro nás nebyl jednoduchý. S kluky jsme si v týdnu sedli a všechno vyříkali. Když jsme si přečetli slova trenéra Vlčnova, který řekl, že budeme hrát furt I. B třídu, tak jsme se zdravě naštvali a shodli se, že prostě s takovými mančafty nemůžeme ztrácet body. Je to naše ostuda, protože Vlčnov taky může někdy z této třídy spadnout. Na kluky jsem byl v týdnu docela dost tvrdý. Bohužel před zápasem se to všechno vrátilo do stejných kolejí. Kvůli problémům na cestách jsme se sešli v Koryčanech až půl hodiny před zápasem, což mě dost vytočilo a použil jsem ostřejší slova. Věděl jsem, že nás v Koryčanech čeká těžký zápas, protože jejich trenér pan Hastík v Ořechově dlouho působil a kluky velmi dobře zná. Navíc své současné svěřence dokázal namotivovat. Celkově to byl vyrovnaný zápas. My jsme na tom možná byli herně o něco lépe. Hlavně nám pomohli kluci z lavičky. Jakubíček dal dva góly a utkání rozhodl. Chtěli jsme hrát, v sestavě byla spousta změn. Nakonec nám to prospělo a z Koryčan, kde se nikomu nebude hrát lehce, jsme si odvezli všechny body. Pro diváky to byl dobrý zápas, který měl náboj. Chyběli nám Pavlínek, Mazůch či Šumulikoski, kluci si s tím ale poradili dobře. Takto bychom měli hrát každé utkání.“

Branky: 43. Michal Salinger, 50. Adam Červinka vlastní – 67. a 86. Tomáš Jakubíček, 13. David Hynčica, 54. Roman Trlida - Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 99.

SLAVKOV – HLUK B ODLOŽENO NA SOBOTU 9. LISTOPADU VE 14.00