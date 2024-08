Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Porážka mě mrzí. Musím to vzít na sebe, nepříznivý výsledek jde za mnou. Mohl jsem v týdnu prostřídat sestavu, v poháru nasadit jin hráče, ale kluci si to chtěli s Luhačovicemi rozdat. I tak jsme mohli dát v prvním poločase pět gólů a zápas rozhodnout, ale v koncovce jsme nebyli tak přesní jako v minulých zápasech. Vyzdvihnout musím Broňu Šálka, který hrál perfektně a držel celou hostující obranu. Kdyby nebylo jeho a brankáře Bočka, zápas bychom zvládli. Bohužel po změně stran jsme udělali dvě hrubé chyby, které soupeř potrestal. Bylo vidět, že nám chybí síla, energie. I přesto jsme vytvořili v závěru tlak, měli tam i nějaké standardky. Klidně jsme mohli i vyrovnat. Náročný program a tři zápasy v šesti dnech si vybraly svoji daň. Nebudeme se z toho hroutit. Chyběl nám Kočica, který těsně před zápasem onemocněl. Jeho důraz by byl platný. Ocenit musím přístup stopera Filipa Jahody, který se v sobotu žení a přesto nastoupil. Kvůli němu jsme si zápas přeložili na pátek.“

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Vstup do sezony je snový. Devět bodů po třech kolech jsme nečekali, ale je to příjemné. Pomohl nám návrat Broně Šálka z Rakouska a také příchod Kuby Svízely. Přinesli do mančaftu další kvalitu a zkušenosti, s nimi jsme silnější. Výhry v Prakšicích si vážíme, protože mají kvalitní mančaft a na jejich hřišti se nevyhrává. My chceme na podzim nasbírat co nejvíce bodů, abychom měli klid. Dosavadní výsledky nijak nepřeceňujeme, ale jsme spokojení. Zápas v Prakšicích nebyl vůbec jednoduchý. Dvakrát jsme prohrávali, výsledek jsme museli otáčet. Klobouk dolů před Prakšicemi, jak to zvládly. Hrály ve středu pohár a i v tom vedru s námi vydržely běhat. Šance byly na obou stranách, nakonec jsme byli šťastnější. Závěr po vyloučení Pšurného byl složitý, ale ustáli jsme to. Vyloučení mi přišlo přísné. Byl to od Matěje jasný faul, v souboji byl pozdě, ale žlutá karta za mě by byla adekvátní. Chyběl nám pouze potrestaný Machala.“

Branky: 12. Filip Jankůj, 40. Jakub Dedík – 27. Matěj Pšurný, 57. Jaroslav Ťok, 61. Jan Doruška. Rozhodčí: Němec. Červená karta: 85. Diváci: 80.

SLAVKOV – VLČNOV 1:4 (1:2)

Petr Škařupa, kapitán Slavkova: „Vlčnov byl sice hratelný soupeř, to by nás ale muselo být víc, abychom ho porazili. Před utkáním nás bylo přesně jedenáct a já hrál s natrhnutým svalem. Naštěstí se na utkání přišli podívat někteří bývalí hráči, takže taky museli nastoupit. My jsme měli v úvodu střetnutí velké štěstí, když Vlčnov v prvních deseti minutách nastřelil třikrát břevno a jednou tyč. Postupně jsme hru trošku vyrovnali, ale hosté šli po naší hrubé chybě do vedení. Sice jsme skóre srovnali z penalty, ale Vlčnov si během chvíle vzal vedení zpět. Ve druhém poločase za nás nastoupili i staří páni, kteří na běhavá hostující křídla nestačili. Ta to dávala pod sebe a my ještě dvakrát inkasovali. Hosté byli v našem vápně důrazní, náš gólman jim ještě nějaké šance pochytal. Škoda, že rozhodčí za stavu 1:3 nepískl jasnou penaltu za ruku. Ale nevím, jestli by to něco ovlivnilo. Vlčnov byl lepší, vyhrál zaslouženě. Nás trápí nedostatek hráčů. Každý zápas je jiná sestava, s kluky nastupujeme na jiných postech a podle toho to i tak vypadá. Sice jsme měli nějaké náznaky, ale špatně jsme to řešili. Chyběli nám kapitán Chovanec se stoperem Zimčíkem, při rozcvičce se zranil Šimon Klon. Věřím, že nás někdy bude dost, ale zatím to na nějaké posílení mužstva nevypadá.“

Martin Liška, trenér Vlčnova: „Tři měsíce po posledním zápase ve Slavkově jsme opakovaně zvítězili o tři branky. Staré pány domácí nechali doma, což se jim jednoznačně vymstilo … Za mě zasloužená výhra. Dali jsme čtyři branky a spoustu dalších šancí jsme zahodili. Jsem moc rád, že jsme potvrdili domácí výhru a dobře nastartovali podzimní část sezony. Super práce. Děkuji všem hráčům.“

Branky: 29. Jan Michalec z penalty – 20. a 35. Adam Pešl, 54. Jan Fibichr, 79. David Chaloupka. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 65.

ZLECHOV – LUBNÁ 1:2 (1:0)

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „Jsem zklamaný. I když klukům nemohu upřít snahu nebo menší bojovnost, pořád se to opakuje. Bylo to podobné jako v Ostrožské Nové Vsi. My dáme brzy gól a pak přestaneme hrát. Balony, které můžeme uhrát, vracíme soupeři a jenom se bráníme. Soupeř byl v prvním poločase jasně lepší, přehrával nás, ale nevyužil své možnosti. Lubné se ale do vedení dostala z ničeho. Branky jsme jí nabídli sami. Druhý gól se možná dal i chytat. Začali jsme hrát až jsme prohrávali. Moje teorie je taková, že prohrávají mančaft potřebuje dvakrát tolik šancí na gól. V tom fotbale to tak prostě je. Za stavu 1:2 jsme měli tři šance, ale neproměnili žádnou. Lubná byla šťastnější, remíza by možná odpovídala víc. Na druhé straně soupeř prokázal svoji kvalitu. Viděl jsem ho doma se Slavkovem. Lubná má dobře poskládaný mančaft. V sestavě má rozdílové hráče, takže bude hrát nahoře.“

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Jsme spokojení. Pro nás to byl doposud nejtěžší zápas. Kluci to ale znovu odbojovali, odmakali. Znovu jsme ukázali sílu, když jsme výsledek ve druhém poločase otočili z 0:1 na 2:1. Domácím ve druhé půli došel trochu dech, i tak byli nebezpeční. Pokud bychom už v prvním poločase dali tři góly, zápas by vypadal jinak. Škoda, že jsme tam nic nedotlačili. Dvakrát míč proletěl malým vápnem. Tyto situace musíme vyřešit gólem. Prosadili jsme se až po změně stran. My nejsme zvyklí hrát na menších hřištích. Nejsme soubojové, ale fotbalové mužstvo. Kluci se ale semkli a odmakali to. Škoda jenom, že jsme z brejku nepřidali třetí gól. Klid jsme mohli mít daleko dřív. Ale myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, herně jsme na tom byli lépe. I proto jsme na konci měli i štěstí, kterému jsme šli ale naproti. Po třech kolech máme devět bodů, což je na nováčka super. V týmu panuje euforie. Chceme vítěznou šňůru protáhnout co nejdéle. Čeká nás těžký zápas s Prakšicemi. Už teď víme, že nám budou chybět velké opory Michal Horák a Petr Chýla.“

Branky: 13. Igor Golian – 58. Ondřej Hrdlička, 71. Matěj Dočkal. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 126.

ZÁHLINICE – KORYČANY 3:5 (1:3)

Ladislav Paštěka, hrající trenér Záhlinic: „Zápas se mi těžko hodnotí. Začátek nebyl do nás moc dobrý. Koryčany nás přehrávaly, my jsme nehráli takticky dobře. V naší hře bylo hodně nepřesností a zbytečných ztrát. Celkově výkon v prvních třiceti minutách nebyl příliš dobrý. Navíc jsme dostali laciné góly z dorážek nebo střel po odrazu. Koryčany měly i štěstí, ale my jsme si vypracovali taky šance, které jsme neproměnili. Měli jsme dvě nebo tři tutovky, ale až v závěru poločasu se nám podařilo Malátem snížit na 1:3. Branka nás trošku povzbudila. O přestávce jsme sestavu trochu prostřídali a chytli se. Ve druhém poločase jsme skóre srovnali na 3:3 a cítili, že bychom mohli utkání zvrátit na svoji stranu a vyhrát. Bohužel jsme dostali jednoduchý gól, když se hostující útočník dostal přes našeho obránce a skóroval. Na konci Koryčany udeřily popáté a bylo hotovo. Znovu se potvrdilo, že kde jsou hody, nejsou body. A u nás byly hody. Vstup do sezony nám nevyšel, ale máme těžký los. Musíme to ale někde urvat, než nám ujede vlak. Pak se to bude těžko dohánět. Musíme někde překvapit a zvítězit, kde se to nečeká. Hlavní je, abychom byli koncentrovaní po celých devadesát minut a ne jenom část zápasu. Máme problémy s gólmanem, který musel chytat, i když byl zraněný.“

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Hodnocení zveřejníme v pondělí odpoledne“

Branky: 43. a 68. Patrik Malát, 55. Marek Vaculík – 20. a 41. Michal Salinger, 15. Radek Šnajdr, 74. Filip Hanák, 86. Jakub Eremiáš. Rozhodčí: Brhel. Diváci: 120.

POLEŠOVICE – BUCHLOVICE 1:0 (0:0)

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Pro diváky, kterých přišlo docela dost, to nebyl moc pěkný fotbal. Hra byla hodně rozkouskovaná, dost se leželo. Moc se mi to nelíbilo, ale vyhráli jsme, což je hlavní. Výhru jsme si zasloužili a kluci dostanou sud piva, kterou jsem jim slíbil. V prvním poločase jsme si vytvořili tři nebo čtyři zajímavé šance, které hostující gólman pochytal. Klidně jsme mohli po prvním poločase vést, ale nedali jsme žádný gól. Druhý poločas jsme začali výborně a hráli dobře po stranách. Na dvacet minut jsme soupeře přitlačili a v té pasáži dali jediný gól. Vaculík si navedl míč na střelou a levou nohou po zemi uklidil balon k tyči. Brankář neměl šanci. Vedení jsme mohli ještě navýšit, měli jsme další dvě nebo tři šance, ale nic jsme nedali a strachovali se až do konce, protože Buchlovice to na konci utkání otevřely, hrály vabank. Všechno vrhly do útoku. Nakopávaly balony dopředu, měly dva rohy, ale všechno jsme ubránili. Až na dlouhodobé marody Staška, Lahodného a Ficka jsme byli kompletní,“

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Ještě po cestě na utkání jsme řešili, kdo nám bude chytat, protože nám vypadli oba brankáři. Černota se zranil při utkání dorostu a Valeš je dlouhodobě mimo. Oslovi oslovili jsme Mlčáka, ale dneska nemohl, takže do brány šel Adam Křiva, což jen hráč do pole. Tímto ho musím vyzdvihnou, za mě to byl muž zápasu. Podal výborný výkon, v prvním poločase chytil dva nebo tři góly. Polešovice byly od začátku aktivní, my jsme měli sestavu zase polátanou. Začátek byl pro nás těžký, ale Adam Křiva se chytil a kluci se celkem uklidnili. Polešovice měly navrch, ale hra se hodně kouskovala a nebyl to vůbec pohledný fotbal. Domácí si přesto v první půli vypracovali tři šance, které neproměnily. My jsme zahrozili až ve 35. minutě, kdy měl šanci po brejku Tomešek, ale jeho střelu Pavela vytáhl na roh. My jsme se dál spoléhali hlavně na defenzivu, čekali na brejky. Klíčová chvíle přišla v 55. minutě, kdy jsme ztratili po standardce míč a Vaculík ho levou nohou uklidil přesně k tyči. Byla to nechytatelná střela. Za nepříznivého stavu 0:1 jsme přesunuli Hromadu dopředu. Pomohl nám, vyhrál spoustu hlav, ale do nějaké vyložené příležitosti už jsme se nedostali. Věřím, že se po nepovedeném vstupu do sezony zvedneme a nějaké body uhrajeme. Musíme být trpěliví, poctivě pracovat. Kromě brankářů nám chyběl Dovrtěl, jenž se omluvil těsně před utkáním. Lukeštík nastoupil až na konci. Kluky musím pochválit, jak utkání odbojovali.“

Branka: 55. Jan Vaculík. Rozhodčí: Sucharski. Diváci: 170.

HLUK B – OŘECHOV 0:2 (0:1)

Petr Vozár, útočník Hluku B: „Ořechov má výborný mančaft. Za mě má kádr na postup. Hosté u nás vyhráli zcela zaslouženě. Zápas kvůli velkému vedru nebyl až tak atraktivní, jak by se dalo čekat. Hosté začali daleko lépe. Kombinovali, běhali a v prvním poločase proměnili jednu šanci. Po naší ztrátě přišel rychlý protiútok a centr do šestnáctky. Jejich hráč byl u míče dříve a dorazil ho do branky. Druhý poločas jsme začali lépe a vyrovnali hru. Hosté ale stále měli navrch a tlačili nás. Vypracovali si dost šancí. My jsme tam taky měli nějaké možnosti. Pokud bychom to na zadní tyči zavřeli, mohli jsme skórovat do prázdné branky a vypadalo by to třeba jinak. Střelecky jsme se ale neprosadili. V závěru jsme hru více otevřeli a soupeř po nákopu z půlky hřiště a sérii odrazů přidal druhý gól. V té chvíli bylo rozhodnuto. Nebyli jsme kompletní, ale to soupeř taky ne.“

Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „Jsme rádi, že jsme těžké utkání takto zvládli. V tomto počasí bylo utkání pro oba týmy hodně náročné. Nás bylo málo, po minulém utkáním nám kvůli dovolené vypadli čtyři kluci. Nehráli Trlida, Martykán, Váňa ani Hynčica. Na lavičce byl jenom náhradní brankář Kuchař, Aleš Zichala a já. V prvním poločase jsme byli herně lepší, fotbalovější. Více jsme drželi míč a dali gól. Měli jsme i pár další náznaků ke skórování. Druhá půle byla vyrovnaná. Domácí klidně mohli vyrovnat. Měli tam dva nebezpečné závary, které jsme i se štěstím přečkali. Zblokovali jsme tam střelu, odvrátili balon. Na druhé straně jsme měli spoustu akcí, které jsme vůbec nedotáhli. Ke konci jsme ale přidali druhý gól a bylo rozhodnuto. Vyhráli jsme zaslouženě. Hluk nebyl snadný protivník. Myslím, že ještě potrápí hodně mužstev.“

Branky: 6. Ondřej Dvouletý, 84. Přemek Bartošík. Rozhodčí: Vičánek. Diváci: 85.

LHOTA – TOPOLNÁ 4:6 (1:2)

Alois Gajdůšek, trenér Lhoty: „Hodnocení přineseme později“

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Do Lhoty jsme jeli s pokorou, protože jsme měli v živé paměti poslední utkání, kterým jsme končili minulou sezonu a dostali jsme tam šestku. Věděli jsme, co nás čeká a poučili se. Dali jsme si pozor hlavně na dva rychlé domácí útočníky. Kvůli nim jsme upravili sestavu, na stopery přesunuli Hoferka s Válkem. Oba rychlostně stíhali. Herně jsme byli celý zápas lepší. Od nás to byla přehlídka neproměněných šancí. Klidně jsme mohli dát daleko víc gólů. Domácí se v prvním poločase prosadili pouze z penalty, která byla jejich jediná šance. My jsme v první půli nedali pět tutovek. Ve druhém poločase jsme soupeři odskočili až na 5:1. Za tohoto stavu jsme ale zbytečně polevili a nechali domácí snížit na jediný gól. Lhota chytla druhý dech, nám se naopak ke konci hrálo hůře. Naštěstí jsme to zvládli dobře a na konci přidali šestý gól. Těch ale mohlo být daleko víc. Vítězství je zasloužené. Jenom mě mrzí chyby v defenzivě, když jsme soupeři zbytečně darovali tři góly. Sestava byla slátaná, na hrotu musel nastoupit i můj asistent Urban. Celkem nám chybělo šest hráčů.“

Branky: 30. z penalty, 68. a 74. David Červenka, 90. David Bartoň – 11. a 82. Radim Kaňa, 62. a 63. Aleš Horsák, 40. Martin Štach, 59. Adam Otáhal. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 118.