Josef Křiva, trenér Polešovic: „Pro mě to byl pikantní zápas, protože v Buchlovicích žiji, trénoval jsem tam a jsem stále členem vedení klubu. Nějaké hecování bylo, ale všechno v dobrém. Na utkání se přišlo podívat i dost lidí z Buchlovic, já jsem je ale chtěl porazit, což se mi nakonec podařilo, takže klukům musím přinést litr slivovice, bednu plzeňského piva a do pokladny také tisíc korun. První poločas byl z naší strany dobrý. Měli jsme skvělý nástup, soupeře jsme do ničeho nepustili, sami si vytvářeli šance. Do vedení jsme šli gólem Měšťánka v 18. minutě, kdy se po kombinaci dostal mezi obránce, udělal kličku brankáři a dával míč do prázdné brány. Hosté postupem času hru srovnali, kopali asi pět rohů, ale všechno jsme odvrátili. Nějakou vyloženou šanci neměli. My jsme naopak mohli své vedení do přestávky ještě navýšit, když šel Nejezchleba sám na brankáře, ale nedal. Rovněž druhý poločas jsme začali výborně, naopak Buchlovice nástup zaspaly. Nejprve Crla dostal dlouhý balon, proběhl mezi obránci a Adam Křiva jej fauloval. Byla to jasná penalta, kterou sám Crla bezpečně proměnil. Než se se hosté vzpamatovali, bylo to 3:0. Měšťánek utekl na pravé straně, prudkým centrem mezi jedenáctkou a malým vápnem našel Nejezchlebu a ten z voleje uklidil balon do sítě. V tu chvíli bylo definitivně po zápase. Buchlovice již rezignovaly, my jsme ve zbytku utkání měli navrch. Hráli jsme to, co jsme potřebovali. Dobře vzadu a křídlech. Nikam už jsme ale nespěchali, slušně jsme kombinovali a hlídali si náskok. Celkově to byl klidný, od nás i výborný zápas. Zasloužili jsme si vyhrát. Byli jsme fotbalovější, rychlejší, důraznější. Výhra mě těší o to víc, že nám chyběli Kaspřák, Náplava, Ficek nebo Silný. Letos poprvé za nás nastoupili Nejezchleba a Šafránek.“

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Vyhrát jsme si nezasloužili. Soupeř byl bojovnější, fotbalovější. Byl na nás dobře nachystaný. Pro nás trenéry to bylo zajímavé utkání. Pod panem Křivou jsem začínal s fotbalem v Buchlovicích, zažil jsem pod ním nejlepší hráčské roky. Poprvé jsme byli proti sobě na lavičce. Byl to ale klidný zápas. Domácím vyšel začátek. Byli aktivnější, zatlačili nás. My jsme hráli zbloku. Po nedorozumění obrany nám daly Polešovice první gól. Postupně jsme sice hru vyrovnali a na konci prvního poločasu tam měli dvě nebezpečné standardky, které ale soupeř ubránil. O poločase v kabině jsme řekli, že na ně vletíme, budeme aktivní, bohužel jsme Lukeštíkem vyrobili hloupou penaltu a domácí zvýšili na 2:0. Během chvilky jsme dostali třetí gól a bylo rozhodnuto. Soupeř nás srazil na začátku druhého poločasu. My jsme zahrozili až v závěru. Jedinou velkou šanci měl Dovrtěl, ale gól nedal. Celkově to byl klidný zápas, domácí vyhráli zcela zaslouženě. Ani my jsme nebyli kompletní. Chyběl nám Hromada, Vašek, Hubert Karásek či Mikula. I bez nich jsme ale měli utkání zvládnout dalek lépe.“

Branky: 18. Erik Měšťánek, 47, Ondřej Crla z penalty, 50. Filip Nejezchleba. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 100.

PRAKŠICE – TRAPLICE 7:3 (2:2)

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „První poločas byl herně i výsledkově vyrovnaný, šancí jsme měli o malinko víc. Ve druhém poločase už soupeř fyzicky odpadl, definitivně jsme ho zlomili slepenými brankami. Traplice šly do vedení ve 24. minutě ze správně nařízené penalty. My jsme ale dokázali hned odpovědět, kdy se krásnou ranou do šibenice prosadil Řezníček. Vzápětí byl v šestnáctce soupeře faulovaný Sukup, míč se však dostal k Jahodovi, který jej uklízel do prázdné brány. Soupeř skóre do přestávky po našem zaváhání v obraně vyrovnal na 2:2. Nám skvěle vyšla pětiminutovka ve druhé půle, soupeři jsme dali tři góly, odskočili na 5:1 a bylo po zápase. Traplice výsledek zkorigovaly z další nařízené penalty, ale poslední slovo měl náš náhradní gólman Puček, který šel do pole a v poslední minutě upravil na konečných 7:3. Letos poprvé za nás nastoupil Šůstek a hned dal dva góly. Bohužel nám pro zranění vypadli starší chlapi, takže jsme museli sáhnout do rezerv a povolat i Tomáše Ondru, který již skončil, ale nyní zaskočil na stoperu, za což mu musíme poděkovat. Soupeř i přes divoký výsledek nebyl úplně špatný, po individuální stránce měl v sestavě docela dobré hráče, jenom fyzicky na tom nebyli nejlépe. Nám vyšel druhý poločas, kdy jsme proměnili své šance. Byli to hezké akce, několikrát jsme uklízeli míč do prázdní brány."

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Hodinu bylo utkání oboustranně vyrovnané. My jsme bohužel nezvládli začátek druhého poločasu, za patnáct minut jsme inkasovali čtyři branky a bylo rozhodnuto. Přitom předtím jsme si tam vytvořili nějaké závarya tlak. Bohužel po rohu v 60. minutě jsme dostali gól na 3:2, vzápětí jsme udělali dvě hrubky a během čtyř minut dostali tři góly a bylo po fotbale. Bohužel nás stále sužují zranění a absence. Všichni vyhlížíme dlouhou zimní přestávku, během které se musíme dát dohromady. Nyní je to čím dál horší. Po minulém kole nám vypadl vyloučený Rozhon, zase je nás o jednoho méně. Látáme to, jak se dá. Srážející nás hlavně individuální hrubé chyby, které neudělají ani žáci."

Branky: 65. a 73. Pavel Šůstek, 25. Matěj Řezníček, 29. Filip Jahoda, 60. Matěj Helísek, 62. Radim Sukup, 90. Robin Puček - 24. z penalty, 38. a 81. z penalty Michal Janků. Rozhodčí: Dorůšek. Diváci: 99.

OŘECHOV – TOPOLNÁ 2:3 (1:1)

Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „První věc, kterou řeknu, že se hrál velmi dobrý fotbal bohužel se špatným koncem pro nás. Za stavu 2:2 jsme nedali dvě šance, za což nás soupeř v nastavení potrestal. Druhá věc je, že hraje první s druhým a píská to nezkušený rozhodčí, který výsledek pravděpodobně ovlivnil. Cely druhý poločas jsme měli hrát proti deseti. Nechápu, když sudí sahá do kapsy pro kartu, pak ji vrátí zpátky. Tak nevím. Dvaadvacet lidí se tam honí a jeden člověk jim to posere. To, že jsme měli kopat penaltu v prvním poločase, jsou už jenom takové detaily, které nakonec mohou, ale nemusí rozhodnut výsledek. Jinak musím říct, že se hrál fakt dobrý fotbal. Přišlo hodně lidí. Návštěva i atmosféra odpovídala tomu, že hrál první s druhým. Čeká nás poslední kolo, které musíme zvládnout."

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „V prvním poločase byl Ořechov lepší. My jsme byli zbytečně zalezlí a čekali na to, až nám dají domácí, kteří byli výborní na balonu. gól. I když jsme se báli hrát, paradoxně jsme šli ve 20. minutě do vedení. Haša vymotal domácí obranu a levou nohou krásně trefil šibenici. Byl to ale jenom záchvěv dobré hry. Jinak jsme byli zalezení a Ořechov do nás bušil. Ještě do přestávky zaslouženě vyrovnal po hlavičce Trlidy. Druhá půle už byla vyrovnaná. Nás několikrát podržel výbornými zákroky skvělý gólman Mikel, který chytil několik stoprocentních šancí soupeře. Od sedmdesáté minuty jsme ale měli navrch my. Přišlo mi, jakoby Ořechov fyzicky odpadl, my jsme chtěli víc hrát a více se hnali za vítězstvím. Obě branky po změně stran jsem dali ze standardních situací, které jsme pilovali v pátek na tréninku. Jsem rád, že se k nám trochu přiklonilo i štěstí. Za druhý poločas jsme si zasloužili vyhrát. Přišlo mi, že jsme více chtěli. Radost jsme určitě udělali našim fanouškům, pro které jsme do Těmic vypravili autobus. Celkem na zápas dojelo asi sedmdesát našich příznivců, kteří nám vytvořili domácí prostředí, bylo i pyro. (úsměv). Jinak druhá půle byla celkem vyhrocená, k vidění bylo i několik ostřejších zákroků. Musím klukům poděkovat za odmakaný zápas, výhru si zasloužili. Byli jsme kompletní, jen Pavel Hoferek zůstal na střídačce. Příští zápas ale nastoupí již od začátku. PS. Naši výhru avizoval již před zápasem předseda oddílu Miloš Stuchlík, který měl takový sen. Zdálo se mu, že za stavu 2:2 měl osvobodit princeznu, ale řekl jí, že musí na zápas. Prý dáme třetí gól a vyhrajeme. (smích). Jsem rád, že jsme se dotáhli na špici, která je vyrovnaná. Nyní musíme za tři body zvládnout domácí utkání s Lhotou. Nikdo v Topolné nečekal, že budeme hrát tak dobrý fotbal a mít takové výsledky."

Branky: 35. Roman Trlida, 48. Přemek Bartošík - 20. Petr Haša, 52. Adam Lapčík, 90. Daniel Zelinka. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 202.

LHOTA - OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 2:0 (1:0)

Jaroslav Kuna, trenér Lhoty: „Jsem rád, že jsme si po porážce ve Zlechově zvedli náladu a doma zvítězili. Dali jsme dva góly, vzadu udrželi nulu, takže spokojenost. Hra byla taková neurovnaná. My jsme si vypracovali nějaké příležitosti, hosté ale byli také nebezpeční. Hrozili hlavně po standardkách a rohových kopech, které umí zahrávat. Nás podržel brankář Mikeštík, který za celý zápas soupeři zneškodnil asi čtyři tutovky. Ani my jsme ale nebyli úplně produktivní, klidně jsme mohli dát o tři góly. Jsem rád, že částečně odčinili předcházející ztráty. Jinak zápas nebyl úplně klidný. Na každé straně tam byl jeden nepěkný zákrok. My jsme po tvrdém faulu museli střídat Radima Střelce, za chviku šel náš hráč proti balonu a taky dostal žlutou kartu. Na konci se to trošku požduchalo, ale nic velkého."

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Z naší strany to bylo od začátku do konce špatně. V prvním poločase jsme si dali po centru do vápna vlastní gól, když náš hráč balon smolně prodloužil na zadní tyč. Výsledek jsme ale mohli do přestávky otočit. Měli jsme tam dvě stoprocentní šance, ale Obal ani Doruška je neproměnili. Nevyšel nám ani vstup do druhé půle, když jsme z dost přísné penalty inkasovali branku na 2:0. Za nepříznivého stavu jsme to vysunuli, hráli i na tři útočníky. Vypracovali jsem si dalšé tisíciprocentní šance, ale Jarda Ťok ani Doruška neuspěli. Měli jsme tam i nějaké závary, ale když nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Nejsme schopní z malého vápna trefit prázdnou bránu. Bohužel navíc dostáváme hloupé góly. Jsem zklamaný. První půlka se mi vůbec nelíbila. V naší hře nebylo nasazení. Kluci začali makat až po druhém gólu. Domácí jsme zatlačili, ale třetí zápas po sobě jsme vyšli střelecky i bodově naprázdno."

Branky: 22. Marek Sadil, 48. David Červenka z penalty. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 80.

VLČNOV – ZLECHOV 2:1 (1:1)

Václav Činčala, trenér Vlčnova: „Jsem rád, že jsme to domácí utkání výsledkově zvládli, protože jsme dlouho nevyhráli a tři body potřebujeme. Zase nás bylo jenom jedenáct a před utkání jsme sháněli hráče na lavičku. Našětstí přijel čtyřiačtyřicetiletý Bartošek a taky Matějíček. Paradoxně Bartošek svým gólem celé utkání nakonec rozhodl. Chyběli nám Hanák, Sagula nebo Šobáň. Bartošek za nás občas naskočí na deset nebo dvacet, ale tentokrát tam musel jít mnohem dřív, protože se nám brzy zranil Zemek. Utkání nebylo moc pohledné, spíše bojovné. Moc šancí nebylo. Hosté nastřelili břevno, možná dali regulérní gól, ale rozhodčí to posoudil jinak. Těžko říct, jak to bylo. Pro nás je to vydřené vítězství, o ten jeden gól jsme možná byli lepší. Celkově to ale nebyl moc pohledný zápas."

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „Jsem zklamaný z výkonu i výsledku. Měli jsme na to, abychom ve Vlčnově bodovali. V poli bylo utkání celkem vyrovnané, my jsme měli víc šancí. Nastřelili jsme tyč, dali gól, který nám rozhodčí neuznal. V závěru jsme navíc inkasovali druhý gól a zbytečně prohráli. Od nás to nebylo příliš dobré."

Branky: 15. Michal Mikulec, 81. Jan Bartošek - 8. Michal Salinger. Rozhodčí: Toman. Diváci: 60.

ZDOUNKY – UHERSKÝ OSTROH 4:2 (2:2)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Zápas se mi nehodnotí dobře. Ve 28. minutě jsme dali gól na 1:0, ale za pár minut jsme nechali soupeře vyrovnat. To stejné se opakovala na konci první půle, kdy jsme šli po brance Adama Buriána do vedení, ale za půl minuty dostaneme branku na 2:2. Pak nastoupíme do druhé půle a za pět minut dostaneme gól na 3:2 a sesypeme se. Ještě předtím ale Sedláček nastřelil tyč a Zálešák byl jasně faulován a my měli kopat penaltu. Z brejku jsme inkasovali branku a kluci už to měli těžké. Zdounky mají v obraně vysoké, silné a tvrdé borce, těžko jsme se přes ně dostávali. Za nerozhodného stavu 2:2 jsem věřil, že tam získáme nějaký bod, protože v poli jsme domácím byli rovnocenným mančaftem, ale Zdounky byly efektivnější, proměnily své příležitosti, kdežto my ne. Mrzí mě i přístup některých klukům kteří mi ve dvanáct hodin napsali, že nepřijedou. Chyběli nám tři hráči. Sestavu jsem látal na poslední chvíli. Ještě v jednu hodinu jsem si myslel, že nastoupím i já.".

Branky: 36. a 73. David Moravec, 43. Jiří Klabal z penalty, 50. Tomáš Frkal - 28. Martin Konečný, 40. Adam Burián. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 85.

MALENOVICE – SLAVKOV 7:1 (3:0)

Leoš Válek, trenér Malenovic: „Poslední domácí utkání podzimu jsme chtěli zvládnout a rozloučit se s našimi diváky vítězně. To se nám povedlo více než dobře, když jsme vstoupili dobře do zápasu brankou Tormy. Do poločasu jsme si vytvořili pohodlný polštář a další góly přišly i po přestávce. Kluky jsem pochválil za zodpovědný výkon, který narušila jen zbytečná laxnost v závěru, kdy jsme hostům umožnili zahrát pokutový kop, ten však zneškodnil brankář Juráň, a taky inkasovaná branka po individuální akci soupeře."

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Náš výkon si nedokážu vůbec vysvětlit. Po minulému týdnu jsme to absolutně nezvládli. Od nás to byla katastrofa. Nic jsme nehráli, všechno bylo špatně. Podali jsme naprosto odevzdaný výkon. Sestava přitom byla podobná jako před týdnem, kdy jsme vyhráli. Chyběl jen gólman. Výsledek odpovídá dění na hřišti. Skoro k ničemu jsme se nedostali. Až v závěru za rozhodnutého stavu jsme nedali penaltu a pak porážku alespoň zkorigovali. To však od nás bylo jen velmi málo."

Branky: 35., 54. a 54. Martin Bartek, 10. Martin Chovanec vlastní, 44. Peter Kristofer Novak, 60. Dominik Torma, 77. Petr Menša. Rozhodčí: Vymazal. Diváci: 110.