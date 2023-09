Leoš Válek, trenér Malenovic: „S výhrou jsme samozřejmě spokojení. S body jsme moc nepočítali, protože Ořechov má kvalitní mančaft a moc ztrácet nebude. Od nás naopak někteří hráči odešli a zapojujeme spíše kluky, co třeba nehráli a vrací se zpátky k fotbalu. První poločas byl od nás velice dobrý. Hráli jsme, běhali, bojovali. Předvedli jsme pěkné kombinace, tlačili se do zakončení. První poločas jsme vyhráli 3:0, Ořechov nás ale ve druhé půli zatlačil a zápas zdramatizoval. Nakonec jsme náskok uhájili, byť jsme měli i štěstí. Kluky musím pochválit za bojovnost, za přístup, kterých v některých předcházejících zápasech nebyl dobrý. Za hosty chytal Kowalík. Kluci to věděli, sami se hecovali, ale za žádný gól nemohl. Naopak, ještě tam chytil trestný kop, další střely si centry. Na to, že to je bývalý útočník, chytal velice dobře.“

Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „Bez gólmana je to těžké, ale to není výmluva na porážku. První poločas jsme prohospodařili, výsledek 0:3 se těžko otáčí. Sice jsme za stavu 3:1 pro Malenovice dali stoprocentně regulérní gól na 3:2 po rohu, ale pomezní z lidu zvedl raporek až je balón v síti a hlavní to neuzná. Z protiútoku pak dostaneme branku na 4:1, když náš laik zvedne praporek a hlavní ho uzná. Ze strany hlavního rozhodčího to byl alibismus. Tím si ale nechci stěžovat. My nesmíme dopustit takový průběh. Prostě nám nevyšel první poločas, soupeř nás trestal z brejků. Cením si toho, že to kluci za stavu 0:3 nezabalili a udělali z toho drama až do konce.“

Branky: 35., 36. a 67. Martin Bartek, 7. Dominik Torma – 63. Jakub Kowalík, 74. Roman Trlida, 75. Tomáš Durna. Rozhodčí: Dorůšek. Diváci: 102.

POLEŠOVICE – LHOTA 2:1 (0:0)

Josef Křiva, trenér Polešovic: „V prvním poločase, kdy jsme hráli proti větru, tak jsme měli tak dvacet procent herně navrch. Měli jsme územní převahu, ale hosté výborně bránili v devíti lidech a chodili do kontrů. Nakopávali balony za naši obranu, moc šancí jsme jim ale nedovolili. Asi třikrát pálili z dálky vedle. My jsme měli dvě šance, ale ani Kaspřák neuspěl. I ve druhém poločase jsme začali lépe a byli aktivnější. Lhota ale postupně hru srovnala a po naší špatné rozehrávce ve středu zálohy se dostala do vedení, když jejich hráč podél nohy našeho brankáře otevřel skóre. Chytat se to nedalo. My jsme se po obdržené brance semkli a bojovali. Herně nám to moc nešlo, ale snažili jsme se a výsledek otočili. Po rohu Kaspřáka hlavou do šibenice srovnal Crla. V tu ránu nám narostla křídla a kluci začali ještě více makat, na soupeře dorážet. Obrat završil Crla, který napálil odražený balon z 25 metrů do sítě. Pak už to byl spíše boj. Hrálo se nahoru a dolů, konec už jsme ubojovali. Tentokrát jsme nehráli nijak zvlášť dobře. Ale díky bojovnosti a větší vůli po vítězství jsme to zvládli za tři body. Lhota ale byla dobrý protivník. Myslím, že jsme byli o něco lepší a o ten jeden gól si zasloužili vyhrát. Chyběl nám obránce Radek Blaha.“

Jaroslav Kuna, trenér Lhoty: „Domácí byli běhavější, prostě nás ve druhé půli uběhali. My máme úzký kádr, na vývoj utkání nemůžeme reagovat střídáním. Moc hráčů na výběr nemáme. My jsme byli o něco fotbalovější, ale nedokázali jsme to prodat ve výsledek. I když jsme vedli, o náskok jsme přišli. Polešovice skóre srovnaly po rohu, vzápětí jejich hráč napálil odhlavičkovaný balon asi z 25 metrů. Byl to krásný gól. Jinak moc šancí k vidění nebylo. Převážně se hrálo mezi šestnáctkami. My jsme tam měli pár akcí, které ale většinou končily špatnou finální přihrávkou. Jedna nám ale vyšla a z ní dal David Červenka vedoucí branku. Jelikož byl nemocný, dali jsme ho tam až ve druhé půli. Utkání jsme za stavu 1:0 měli ve svých rukou, ale nezvládli jsme to běžecky.“

Branky: 64. a 75. Ondřej Crla - 55. David Červenka. Rozhodčí: Němec. Diváci: 100.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – TOPOLNÁ 1:1 (0:1)

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Pro diváky to byl na I. B třídu dobrý zápas. Hosté měli více ze hry a také častěji hrozili. My jsme ale postupně začali hrát a dostali se do dvou vyložených šancí, které jsme ale neproměnili. Topolná se ujala vedení po pěkné akci ve 29. minutě. Ve druhé půlce jsme zvýšili tlak a po zásluze výsledek vyrovnali z penalty nařízené za evidentní ruku. Krátce předtím jsme kopali ještě jeden pokutový kop, který ale Beníček neproměnil. Ve zbytku utkání jsme si vypracovali dvě takové osmdesátiprocentní šance, ale nedotlačili jsme to tam. Na jednu stranu jsem zklamaný z remízy, protože šance na výhru rozhodně byly, na druhé straně Topolná je kvalitní soupeř a hlavně ve středu zálohy má dobré fotbalisty. Hosté byli o něco víc na míč, my jsme ale nedostatky nahradili nasazením a bojovností. S výkonem kluků jsem spokojený. Odjezdili to, bylo vidět, že chtějí vyhrát. Bylo to úplně jiné než ve Slavkově nebo doma s Buchlovicemi. Chyběl nám Doruška, Pančík, David Jurásek. Josef Jurásek tam šel až v závěru. Zabojovat museli ti druzí.“

David Urban asistent trenéra Topolné: „Pro nás je remíza málo. Do Ostrožské Nové Vsi jsme odjížděli bez dvou hráčů hráčů základní sestavy Pavla Hoferka a Pavlici. Už to byl maličko problém. Věděli jsme, že to tam bude těžké, nakonec jsou to pro nás ztracené dva body. Soupeř neměl takovou kvalitu, abychom ho nemohli porazit. Bohužel jsme se domácím přizpůsobili, byl to náš nejhorší výkon v sezoně. I kvůli tomu je dělba bodů spravedlivá. V prvním poločase měl domácí Šálek velkou tutovku, ale hlavou nedal. My jsme šli do vedení gólem Horsáka, což byla snad jediná naše hezká akce v zápase. Nám vůbec neprospívají poločasové přestávky. Příště bychom byli radši, aby žádná nebyla. Nechci moc komentovat výkon rozhodčího, ale nařídil proti nám tři penalty během pěti minut. První náš brankář Mikel chytil, druhou jejich hráč minul, ale sudí ji nechal opakovat, třetí pokus už jim vyšel a srovnali na 1:1. Díky tomu byl zbytek utkání zbytečně vyhrocený, výsledek už se nezměnil. Bod je spravedlivý na obě strany.“

Branky: 55. Bronislav Šálek z penalty – 29. Aleš Horsák. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 50.

SLAVKOV – ZDOUNKY 2:1 (0:1)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Zdounky se u nás představily jako velice dobrý tým. Opravdu hrály výborně, prohrát si nezasloužily. Za mě to byl remízový zápas se šťastným koncem pro nás. První půle byla vyrovnaná bez nějakých extra velkých šancí. Hosté šli do vedení krátce před přestávkou. I po změně stran byla hra vyrovnaná. My jsme výsledek srovnali v 70. minutě, kdy se po rohu trefil Omelka. V závěru pak přišla jasná penalta, když hostující brankář sebral nohama Berkelu a Sládeček nám z pokutového kopu zajistil velmi cenné tři body, které jsme už nutně potřebovali. Pokud bychom utkání nezvládli, bylo by to s námi hodně špatné. Naštěstí jsme to urvali a trochu se nadechli. Zase jsme měli problémy se sestavou. Jelikož byl Gregor v práci, do branky musel Petr Škařupa, což je náš nejlepší střelec, takže nám chyběl zase vpředu. Chytil ale jasný gól ze standardky. Je vidět, že v mládí prošel Slováckem.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: "Hodnocení doplníme v pondělí ráno"

Branky: 70. Jiří Omelka, 89. Roman Sládeček z penalty – 43. Tomáš Frkal. Rozhodčí: Fojtů. Diváci: 100.

ZLECHOV – UHERSKÝ OSTROH 3:3 (0:2)

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „Bod je pro nás samozřejmě dobrý a taky šťastný, když jsme ještě chvíli před koncem prohrávali o dva góly. Uherský Ostroh byl herně lepší, zaslouženě vedl. V útoku měl Zálešáka, který je tuto třídu nadstandardní hráč a dělal nám velké problémy. My jsme soupeři v prvním poločase darovali po hrubých chybách dvě branky. Za nepříznivého stavu 0:2 jsem trošku upravil sestavu. Moc na výběr ale nebylo, hráli jsme se dvěma patnáctiletými kluky. V závěru jsme ale soupeře zmáčkli a skóre srovnali. Bod je pro nás šťastný, Ostroh si zasloužil vyhrát. Nám chybí Tomáš Vaněk s Mikulou, brzy jsem musel střídat i zraněného Hynka Vaňka. Bez třech středních záložníků to bylo těžké. Moc šancí v zápase jsme si nevypracovali, ale konec jsme zvládli.“

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Samozřejmě jsme zklamaní. Před zápasem bych bod bral, ale po výborně rozehraném utkání je pro nás samozřejmě málo. Většinu zápasu jsme měli jasně v naší režii, na hřišti jsme dominovali. Do vedení jsme šli gólem Zálešáka, pak se trefil Konečný a my poločas vyhráli 2:0. I po změně stran jsme hru kontrolovali. Zlechov sice výsledek snížil, ale Zálešák se v zápětí trefil podruhé a my vedli 3:1. Bohužel konec jsme absolutně nezvládli. Domácí nás v posledních deseti minutách zatlačili nakopávanými balony a my to nezkušeností absolutně nezvládli. Nejprve domácí hráč odražený balon propálil přes všechny hráče až do sítě. Ve třetí minutě nastaveného čas pak rozhodčí Kotačka, na kterého si nestěžuji, zapískal penaltu. Je pravda, že náš mladý hráč Zdráhal brnkl domácímu Salingerovi o nohu. Byla to nezkušenost, ne záměr. Bohužel měli jsme si závěr lépe pohlídat. Ve Zlechově jsme ztratili dva body, které si musíme vzít v derby s Ostrožskou Novou Vsí. Chyběl nám kapitán Durna, jenž je na dovolené, a taky Michal Horák, který má naštíplou klíční kost.“

Branky: 54. Michal Salinger, 89. Adrián Duchtík, 90. Michal Bělaška z penalty - 9. a 59. Martin Zálešák, 16. Martin Konečný. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 68.

BUCHLOVICE – TRAPLICE 5:1 (2:0)

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Od začátku utkání jsme byli více na míči. Soupeř ale hrál na čtyřiceti metrech a dobře bránil. Až do prvního gólu jsme hráli spíše na vlastní polovině a nebyli příliš nebezpeční. Chyběla nám lepší finální fáze, rychlý přechod do útoku. Hráli jsme pomalu. Až Vašek pasem za obranu našel Belanta a ten nás ranou z otočky poslal do vedení. Do konce poločasu jsme vystupňovali náš tlak, soupeř nic neměl. Před přestávkou jsme udeřili podruhé, když Tomešek si zasekl míč na levou nohu a uklidil jej k tyči. Ve druhém poločase jsme byli daleko aktivnější, lepší a také nebezpečnější než hosté, kteří chybovali a my z penalty nařízené za faul na Matěje Karáska odskočili na 3:0. Podruhé v zápase se prosadil Tomešek, který prostřelil gólmana. Dál jsme byli lepší a po průniku Matěje Karáska hostující brankář míč jen vyrazil a Hubert Karásek balon uklidil k tyči. Poté přišla naše nepozornost vzadu, když jsme udělali zbytečnou penaltu, po které soupeř snížil na 4:1. V závěru jsme měli ještě nějaké šance a po krásném průniku Matěje Karáska střídající James Mugo upravil na konečných 5:1. Celkově to byl poklidný zápas. My jsme byli od začátku lepší. Byla jen otázka času, kdy udeříme. Chyběl nám stoper Martin Kořínek a také Robert Lukeštík. Jsem rád, že jsme Traplicím oplatili debakl z poháru. Chtěli jsme jim to vrátit ještě víc, ale výsledek bereme.“

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „My jsme hráli ze zabezpečené obrany, srážely nás ale individuální chyby, kterými jsme soupeře poslali na koně. První gól byl ale sporný, přišel po neodmávaném ofsajdu od laika. Samozřejmě vím, že na to se nehraje. Do poločasu jsme obdrželi ještě druhou branku. Po změně stran jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat, ale v 68. minutě jsme z penalty obdrželi třetí branku. Za stavu 0:3 jsme otevřeli hru, po dvou individuálních chybách jsme dostali čtvrtý a pátý gól. Mezitím jsme ještě výsledek zkorigovali, když po faulu na Trávníka Rozhon proměnil penaltu. Od začátku sezony se potýkáme s absencemi a situace se nijak nelepší. Naopak, v nejbližší době se nám nikdo do sestavy nevrátí. Musíme bojovat a hrát s tím, co je. Pokusíme se z toho nějak vybruslit.“

Branky: 45. a 68. z penalty Zdeněk Tomešek, 35. Lukáš Belant, 81. Hubert Karásek, 90. James Mugo – 89. Jakub Rozhon z penalty. Rozhodčí: Majzlík. Diváci: 150.

VLČNOV – PRAKŠICE 5:1 (2:1)

Václav Činčala, trenér Vlčnova: „Výsledek neodpoví skutečnosti. První půle byla vyrovnaná. My jsme brzy vedli 2:0, ale soupeř ještě do poločasu výsledek snížil. Po změně stran jsme začali o něco hůře, hosté nás zatlačili, ale my jsme v 52. minutě zvýšili na 3:1 a definitivně se uklidnili a soupeř zlomili. Prakšice ale nehrály úplmn špatně, taky měly šance. Více nás zlobily v prvním poločase, po změně stran už toho tolik neměli. Konečně jsme trochu zúročili hru dopředu. Do tohoto zápasu jsme byli nejhůře střílejícím mančaftem v soutěži, teď jsme statistiky o něco vylepšili. Chyběli nám Sagula a Moštěk. Závěr byl trošku vyhrocený, tekly nervy.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Ve Vlčnově jsme podali velice špatný výkon. Hlavně při bránění jsme byli úplně naivní a zcela po zásluze prohráli. Domácí berou tři body zaslouženě. My bychom s tímto přístupem měli problémy i v okrese. Brzy jsme prohrávali 0:2, po rohu jsme výsledek snížili. V poslední minutě první půle šel Sukup sám na gólmana, ale nájezd neproměnil a my hned na začátku druhého poločasu inkasovali po rohu branku na 3:1, což nás definitivně zlomilo. Chyběl nám akorát Řezníček s Dědíkem, což ale není omluva pro náš výkon ani výsledek. Musíme si to srovnat trošku v hlavách. Před námi jsou těžké zápasy.“

Branky: 20. a 75. Přemysl Hanák, 11. Ivo Hrbáček, 52. Jan Fibichr, 83. Tomáš Duřil - 40. Lukáš Lysoněk. Rozhodčí: Skalický. Diváci: 80.