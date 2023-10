Miroslav Šenkeřík, vedoucí mužstva Malenovic: „Ze začátku zápasu jsme udělali zbytečnou chybu a brzy dostali branku. Hosté k nám přijeli v jedenácti lidech. Po vedoucí brance se zatáhli a jenom se bránili. Spoléhali hlavně na brejky, výborný byl jejich hráč s číslem sedmnáct (Simon Pešl – pozn. red.). Vlčnov se ale dostával hodně do ofsajdů, nic mu nevyšlo. Ve druhém poločase hostům evidentně docházely síly. My jsme proměnili dvě šance a výsledek otočili. Vítězství je spíš ubojované, hodně jsme ho ale potřebovali. Snad nás to nakopne. Konečně jsme byli kompletní. Bylo nás devatenáct. I tak jsme nechali chytat šestnáctiletého gólmana Žemlu, který si připsal první výhru mezi muži.“

Václav Činčala, trenér Vlčnova: „Do Malenovic jsme odjeli pouze v jedenácti lidech. Navíc Přema Hanák se vrátil po čtrnácti dnech z dovolené. Kluci se ale semkli, bojovali. Opravdu dřeli. Měli jsme i nějaké šance, ale domácí byli nebezpečnější. Brzy jsme šli do vedení a náskok drželi ještě po změně stran. Bohužel ve druhém poločase jsme to fyzicky nezvládli. Ani jsem neměl koho střídat. Soupeř výsledek otočil, vyhrál. Za mě by ale utkání spíše slušela remíza. Malenovice ale mají v sestavě kvalitní a šikovné hráče, dobré fotbalisty. Tým trochu omladily, nehrály špatně. My jsme zase vyšli bez bodu.“

Branky: 60. Martin Bartek, 72. Vojtěch Šrajer – 8. Ivo Hrbáček. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 60.

SLAVKOV – LHOTA 1:7 (0:3)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Na podobný výsledek si v domácím prostředí nepamatuji. Od nás to byla jedna velká katastrofa. Naše obrana byla úplně děravá. Rozhodnuto bylo již do přestávky, kdy jsme dostali tři branky. I když jsme ve druhém poločase drželi sedmdesát procent času míč na svých kopačkách, soupeř trestal naše chyby. Do čeho hosté kopli, to jim tam spadlo, zato my jsme se trápili. Je to hrozný debakl, přitom všichni jsme věřili, že utkání zvládneme a vyhrajeme. Bohužel neustále látáme sestavu. Nyní nám vypadli Sládeček, Zimčík nebo Kůřil. V zimě s tím musíme něco udělat, takto to dál nejde.“

Jaroslav Kuna, trenér Lhoty: „Byl to klasický zápas, kdy se jednomu z týmů daří úplně všechno a druhému nejde vůbec nic. Přestože nám chyběli tři záložníci ze základní sestavy, i bez Knedly, Sadila a Jakuba Bartoně jsme to zvládli výborně. Nám svědčilo strašně velké a široké hřiště, které ve Slavkově mají. V sestavě máme rychlostní typy hráčů, kteří se mohli rozběhnout, domácím utéct. V prvním poločase se dařilo hlavně Lukáši Mikeštíkovi, který na první branku přihrál a další dvě sám dal. Po změně stran jsme nechali hrát i domácí. Trošku jsme se zatáhli a chodili do otevřené obrany. Jediné, co mě mrzí, je inkasovaná branka v 85. minutě. Zase jsme zbytečně přišli o čisté konto. Zatím nemohu kluky naučit, aby odehráli zápas bez obdrženého gólu. Celkově jsem ale spokojený, utkání se nám herně i výsledkově povedlo.“

Branky: 85. Marek Husták – 21. a 54. David Červenka, 29. a 41. Lukáš Mikeštík, 64. David Bartoň, 72. Marek Bartoň, 82. Jakub Vávra. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 35.

ZLECHOV – ZDOUNKY 1:1 (0:0)

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „I když jsme hráli doma, je to pro nás dobrý bod. Zdounky mají opravdu dobrý tým. Hrály poctivě zezadu, spíš na brejky, ale uprostřed hřiště byli víc na balonu. My jsme neměli takovou kvalitu, abychom je přehrávali. První půle byla celkem vyrovnaná jenom s pár šancemi. Nám po hodině hry vyšla jedna akce a šli dovedení. Naopak nám uškodilo vyloučení brankáře po faulu mimo šestnáctku. Hosté nás v přesilovce zmáčkli, po rohových kopech a standardních situacích tam měli nějaké závary, výsledek zaslouženě srovnali. My jsme nakonec mohli i prohrát, ale se štěstím jsme získali alespoň bod.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Branky: 60. Michal Salinger – 80. David Judas. Rozhodčí: Mitáček. Červená karta: 73. Michal Červinka (Zlechov). Diváci: 120.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – TRAPLICE 5:0 (2:0)

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Jsem spokojený s tím, že jsme doma na hody potvrdili výhru z Uherského Ostrohu a jasně vyhráli. Výkon nebyl špatný. V úvodu utkání jsme se sice chvilku střelecky trápili. Nevyužili jsme nějaké šance, ale do přestávky jsme dali dva góly a uklidnili se. Zaslouženě jsme vedli 2:0. Traplice zahrozily až po změně stran, kdy tam měly střelu z dálky, přehodit gólmana se jim však nepodařilo. My jsme pak přidali další tři branky a utkání dohráli bez nějakých velkých nervů. Branky jsme dali po hezkých kombinačních akcích. Celkově to byl z naší strany vydařený zápas. Hosté dohrávali v deseti, na rozhodčího se ale zlobit nemohli. Nám po derby vypadli Jaroslav Ťok, který má zlomený malíček na noze, Ondra Machala má zase problémy s kolenem, takže vypadl na delší dobu. Nahradili je ale další kluci.“

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Z naší strany to byla velká ostuda. Udělali jsme hrozné individuální chyb, které se nevidí snad ani v žácích. První dva góly jsme soupeři nabídli sami. O přestávce v šatně si něco řekneme, bohužel po další hrubé chybě dostaneme branku na 3:0. Pak už Ostrožská Nová Ves hrála to, co potřebovala. My jsme se na velký odpor nezmohli. Čtvrt hodiny před koncem jsme navíc přišli o vyloučeného útočníka Janků. Jsme zklamaní z výsledku i výkonu. Moc šancí jsme neměli. Za stavu 2:0 šel ve druhé půli Šustr sám na bránu, ale přestřelil. Kdyby snížil, mohli domácí znervóznět, ale takto zápas jasně ovládali.“

Branky: 37. a 63. Rudolf Obal, 18. David Jurásek, 53. Tibor Kadaš, 69. Jan Doruška. Rozhodčí: Dostálek. Červená karta: 75. Michal Janků (Traplice). Diváci: 90.

TOPOLNÁ – UHERSKÝ OSTROH 3:1 (2:1)

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Vítězství se nerodilo vůbec lehce. V prvních dvacei minutách jsme ale byli lepší a dali dvě branky. Jednu z toho z penalty, pak šanci proměnil Foltýn. Ostroh ale od nějaké dvacáté minuty vyrovnal hru a bojoval. Rozhodně to nebyl snadný soupeř. Hostům ale v útoku chyběl zraněný Zálešák, takže nebyli tak nebezpeční jako s ním. I přesto výsledek do přestávky snížili. Po změně stran mi přišlo, že soupeř trošku odpadl fyzicky. Hosté přestali běhat, dorážet nás. My jsme byli jednoznačně lepší a přidali třetí branku. Vypracovali jsme si i další šance. Ostroh hrozil jenom z brejků a nějakých standardek. Výhra je zasloužená. Spokojení jsme hlavně s výsledkem, s předvedenou hrou už tolik ne. Jinak utkání bylo klidné, my jsme měli kompletní sestavu.“

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Hodnocení je velice jednoduché. Doplatili jsme na nedisciplinovanost v prvních patnácti minutách. Nejprve jsme dostali gól ze správně nařízené penalty, pak jsme nebyli schopní z velkého vápna odkopnout balon. Za stavu 0:2 už se nám hrálo velmi těžko. Byl jsem rád, že se prosadil útočník Konečný, který dal Mikelovi nádherný gól z vápna. Ve druhém poločase jsem na kluky apeloval, abychom nedostali třetí branku. Vytvořili jsme si i nějaké šance na vyrovnání, Adam Burian šel sám na gólmana, Martin Konečný mířil vedle. Za stavu 1:3 už bylo hotovo. Do Topolné jsme si jeli alespoň pro bod, na který jsme nedosáhli. Nyní se pokusíme uspět v Prakšicích. Chyběl nám Zálešák, který po derby skončil v nemocnici. Byl celý pomlácený. Měl nalomená žebra, nakopnutou nohu. Za týden by snad mohl hrát. Bez něj to bylo těžké. Někteří starší hráči mě svým výkonem zklamali.“

Branky: 12. z penalty a 63. Aleš Horsák, 16. Jan Foltýn - 33. Martin Konečný. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 172.

BUCHLOVICE – OŘECHOV 0:3 (0:2)

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Výsledek je pro nás krutý. Kluci bojovali, nic nevypustili. My se potýkáme s velkou marodkou. Chybělo nám asi sedm hráčů, v zápase tak dostalo šanci pět dorostenců včetně patnáctiletého benjamínka Filipa Moravčíka, který si připsal první start mezi muži. S Ořechovem jsme chtěli hrát zezadu a vyčkávat na brejky. Soupeř byl prvních dvacet minut více na míči, do šance jsme ho ale nepustili. Až ve 20. minutě po našem nedorozumění Červinka uklidil míč k tyčce a bylo to 0:1. My jsme začali stupňovat obrátky. Ořechov jsme tlačili. Velkou šanci na vyrovnání měl Dovrtěl, hostující gólman jej ale vychytal. Bohužel v závěru poločasu jsme dostali branku na 0:2. Do druhého poločasu jsme šli s jednou změnou v sestavě. Chtěli jsme se dostat více do hry, být na míči. Ořechov hrál zezadu, pozorně bránil, do žádných velkých tutovek nás nepustil. Nám chyběla poslední fáze. Buď nám hosté zblokovali střelu nebo jsme netrefili zařízení. Ořechov u nás prokázal, že je to kvalitní a zkušený mančaft, vítězství už si pohlídal. Navíc ještě v závěru do naší otevřené obrany přidal třetí gól. Nám se na rozcvičce zranil krajní obránce Zábojník, takže jsme museli přeházet sestavu a kapitán Hromada šel hrát stopera. Od začátku museli nastoupit dva dorostenci, kteří měli v nohách těžký zápas se Zlechovem o první místo, který vyhráli 6:2.“

Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „Věděl jsem, že nás čeká těžký zápas, což se i potvrdilo. Buchlovice hrály dobře, bylo to nahoru a dolů. Nám se v první půli podařila krásná akce, kdy se Adam Červinka uvolnil na půlce, pěkně si vyměnil míč s Jakubem Kowalíkem a šli jsme do vedení. Pak ale přišly horší situace, kdy nás dvěma výbornými zákroky podržel Matěj Posolda. Jsem strašně rád, že nám pomohl. Do šatny jsme pak přidali druhý gól, který nás uklidnil. Druhý poločas už jsme odehráli zkušeně. Domácí jsme už do žádné šance nepustili a navrch přidali třetí gól.“

Branky: 20. Adam Červinka, 44. Jakub Kowalík, 90. David Hynčica. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 170.

POLEŠOVICE – PRAKŠICE 3:1 (3:0)

Josef Křiva, trenér Polešovic: „První poločas byl z naší strany výborný. Na soupeře jsme vletěli, prvních sedm minut jej zatlačili. Chybělo velmi málo, abychom šli brzy do vedení. Hrozili jsme po dlouhých autech i z jiných akcí. Žádnou příležitost jsme nevyužili. Soupeř nakopával balony, vpředu měl hodně rychlé kluky. Na deset minut nás dostal pod tlak. Vypracoval si i gólovku, náš brankář ale střelu z boku kryl. Od dvacáté minuty jsme převzali iniciativu. V záloze hrál výborně Měšťánek, který tam měl krásné střely. Do vedení jsme šli po dalekonosném pokusu Crly. Ten získal odražený míč. Podíval se, kde stojí brankář, kterého nádherným lobem ze čtyřiceti metrů překonal. Byl to nádherný gól. Za stavu 1:0 hráč hostů rukou vyhodil balon z brankové čáry, sudí to ale neviděl. My jsme reklamovali penaltu u ruku, nic se ale nedělo. Hned z další akce Machala dal na 2:0. Na konci první půle si Měšťánek narazil míč s Kaspřákem a krásnou střelou šajtlí do rohu přidal třetí branku. Bohužel jsme nezachytili začátek druhé půle. Hosté hned v úvodu po hezké kombinační akci, kdy si jejich hráč zaběhl za obránce a přehodil gólmana, snížili na 3:1. V tu chvíli to začal být boj. Prakšice měly dvě velké šance, které mohly skončit gólem. Jednou jsme vykopávali balon před čarou, další příležitost zneškodnil gólman. My jsme měli ke konci dva závary, ale druhý poločas nebyl pěkný. Byl to víc boj než fotbal. Smekám před soupeřem. U nás odehrál velice dobrý zápas. Divím se, že je poslední. Nám scházel stoper Náplava, který je na dovolené. Taky se nám zranil Měšťánek.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Je to neustále stejná a donekonečna omílaná písnička. Vytvoříme si spoustu šancí, které ale neproměníme a pak nás soupeř za to potrestá. Nástup do zápasu nám vyšel. Mohli jsme jít do vedení. Hned ve 4. minutě se Sukup ocitl sám před brankářem, ale netrefil braku, Lysoněk po rohu nastřelil břevno. Pak domácí Crla napřáhl ze čtyřiceti metrů ke střele a míč k překvapení všech skončil v síti. Za stavu 1:0 jsme si vybrali hluchou desetiminutovku a inkasovali další dva góly. Padly po naší nedůslednosti, laciných ztrátách. Také druhý poločas jsme začali výborně. Sukup svoji druhou šanci v zápase proměnil a výsledek zkorigoval, čímž jsme se dostali zpět do zápasu. Pak selhal sám před brankářem Dynka, Řezníčkovi zase vykopl domácí hráč balon z prázdné brány. Ve druhé půli jsme si vytvořili nějaký tlak. Závěr už byl rozkouskovaný velkým množství faulů a standardek. Nemělo to tempo. Domácí sic už nevytvářeli nějaké šance, na rozdíl od nás ale byli v prvním poločase produktivní. Nám se pořád nedaří dávat góly. Věřím, že kdybychom dali gól na 2:3, byli bychom schopní zápas dotáhnout k bodu. Takto na nás dál visí deka a jsme poslední.“

Branky: 30. Ondřej Crla, 37. Alexandr Machala, 41. Erik Měšťánek – 46. Radim Sukup. Rozhodčí: Zalabák. Diváci: 128.