Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Soupeř byl maximálně produktivní. Všechny své šance využil, kdežto my jsme v prvním poločase zahodili tři nebo čtyři velké tutovky. Pokud bychom z nich dali góly, utkání by se asi odvíjelo jinak. Na druhé straně ani nasazení od nás nebylo dobré. Bez gólů a správného přístupu se vyhrávat nedá. Ve druhém poločase jsme výsledek snížili a mohli se pokusit dostat soupeře pod tlak, místo toho dostaneme čtvrtý gól ze 30 metrů doprostřed brány, pak už to bylo bez šance. Z hostujícího týmu musím pochválit Šálka, který to na pozici stopera odehrál s velkým přehledem a dokonce nám dal dva góly. Proti nám byl opravdu výborný. My jsme neměli energii. Kdybychom trošku víc běhali a proměňovali šance, utkání by bylo jiné. Takto jsme schytali debakl. Sukup s Vlčkem přijeli na druhý poločas. Celkově to od nás byl špatný výkon.“

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Za venkovní výhru jsem samozřejmě rád. Částečně jsme odčinili předcházející dvě ztráty. Výsledek je ale pro domácí až příliš krutý. Herně jsme sice byli lepší a vítězství si zasloužili, ale kromě gólových momentů jsme si už moc jiných šancí nevypracovali. Využili jsme všechno, co jsme měli. Domácí měli další dvě šance, mohli ještě nějakou branku přidat. Byli jsme produktivnější. Do sestavy se po trestu vrátil Machala, poprvé naskočil Kadaš, který se k fotbalu vrátil po několika letech. Jinak sestava byla podobná jako před týdnem ve Zlechově. Akorát kluci víc bojovali, víc chtěli a zápas odjezdili. V Prakšicích ukázali, že umí zabojovat.“

Branky: 65. Jakub Dynka – 34. a 80. Bronislav Šálek, 19. Jiří Roubal vlastní, 25. Jan Doruška, 84. Tibor Kadaš. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 50.

TOPOLNÁ – ZLECHOV 1:0 (1:0)

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Vyhráli jsme zcela zaslouženě. Hlavně v prvním poločase jsme byli lepším týmem. Dobře jsme drželi balon, kombinovali. Do vedení jsme šli ve 14. minutě po hlavičce Jardy Hoferka. Do přestávky jsme mohli přidat ještě jeden gól, ale Jarda Hoferek další tutovku hlavou neproměnil. Hostující brankář jeho hlavičku ve 45. minutě skvěle vytáhl na roh. Jinak to byl hodně bojovný zápas, hrálo se spíš mezi šestnáctkami se spoustou osobních soubojů. Zlechov si za celé utkání vypracoval jen tři rohy a jednu standardku, jinak vůbec nebezpečný nebyl. Všechno ostatní dobře pokryla naše obrana, která nyní pracuje velmi dobře. Chyběl nám zraněný Bartoš, Mikoška je na dovolené a Foltýn má problémy s kolenem.“

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „Je to škoda. Alespoň bod jsme mohli uhrát. Zápas byl vyrovnaný. Moc šancí nebylo. Domácí v první půli dvakrát zahrozili stejným hráčem ze vzduchu. Poprvé skóroval, podruhé jej vychytal náš gólman, který jinak moc práce neměl. Na druhé straně my jsme toho domácího taky příliš neohrozili. Vzadu to celkem fungovalo, ale směrem dopředu jsme moc nebezpeční nebyli. Zápas měl nasazení, ale moc pohledný nebyl. Nám chyběla větší kvalita ve finální fázi. Venku se nám nedaří tolik co doma.“

Branky: 14. Jaroslav Hoferek. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 185.

UHERSKÝ OSTROH – BUCHLOVICE 1:4 (1:3)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „ Buchlovice byly po celý zápas lepší a zaslouženě vyhrály. Nás zlomily dvě individuální chyby po rohových kopech. Pokaždé jsme zaspali a byly z toho dva góly. Soupeř to pokaždé dobře zahrál na první tyč. Pak udělal fatální chybu Mikulčík, kterému borec při rozehrávce vypíchl míč a šel sám na bránu. Proměnil to a za stavu 0:3 nebylo co řešit. Sice jsme tam ještě do přestávky dotlačili gól na 3:1, o přestávce v šatně jsem zvýšil hlas a vystřídal dva hráče, stejně to nepomohlo. Buchlovice věděly, co mají hrát a po zcela jasné penaltě upravily na konečných 4:1. Hosté byli daleko lepší, nám citelně chyběl vykartovaný útočník Zálešák. V trestu je i Jurčeka, další kluci jsou zranění. Navíc se Horák srazil s protihráčem, má něco s ramenem. Snad to bude dobré. Musíme získat nějaké body ve Zlechově.“

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Do utkání jsme vstoupili aktivně. Konečně se nám povedl začátek. Domácí jsme do ničeho nepustili. Soupeř zahrozil jen po standardkách, všechny centry ale posbíral brankář Valeš. My jsme byli stále na míči, snažili se hrát fotbal. Pak jsme začali úřadovat. Nejprve se přímo z rohu trefil Belant, který pak po dalším rohu Jakuba Kořínka z malého vápna dotlačil balon do sítě. Další šance jsme nedotáhli. Finální fáze byla tak na 75 procent. (úsměv) S přibývajícími minutami jsme stupňovali tempo, byli lepším týmem. Na 3:0 upravil Matyáš Karásek, který vypíchl soupeři balon a po úniku křížnou střelou uklidil míč do brány. V tu chvíli se domácí zlomili. Pak byla hra neurovnaná, se spoustou nepřesností. Nepomohl tomu ani terén, který nebyl v nejlepším stavu. Na konci poločasu jsme po rohu a následné skrumáži dostali branku na 3:1. Také do druhé půle jsme vstoupili lépe, pomohli jsme si i střídáním. Právě jeden z náhradníků, Hubert Karásek, byl krátce po svém příchodu na trávník faulovaný a další střídající hráč, Ondra Vašek z penalty dal na 4:1. Ve zbytku utkání jsme si vypracovali i další šance, utkání jsme v klidu dohráli. Jsme spokojení s výsledkem i předvedenou hrou. Nastoupili jsme takřka kompletní. Bylo nás osmnáct. Navíc senám za tři týdny vrací Adam Křiva, čekáme i na Pavla Kunce, který by mohl hrát už proti Traplicím.“

Branky: 44. Martin Konečný – 17. a 28. Lukáš Belant, 29. Matyáš Karásek, 63. Ondřej Vašek z penalty. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 65.

TRAPLICE – SLAVKOV 2:2 (2:0)

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Vzhledem k tomu, že jsme ve dvacáté minutě vedli 2:0, je pro nás bod málo. V prvním poločase jsme zahodili další tři tutovky, klidně mohlo být po zápase. Bohužel ve druhém poločase soupeř brzy snížil na 2:1 a poté z doraženého míče srovnal na 2:2. Pak už nějaké velké šance ani na jedné straně nebyly. Spíš se naopávaly balony dopředu, byl to boj, ve kterém kralovaly obrany. Nám se do sestavy vrátil Trávníček, ale oproti minulému utkání nám zase chyběli Trávník s Verbíkem.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Pro nás je to veliká ztráta. Čekali jsme, že v Traplicích vyhrajeme. Bohužel první poločas byl z naší strany jedna velká katastrofa. Připravovali jsme se na Michala Janků, který ale hned v první minutě přihrál na gól. Ve dvacáté minutě jsme prohrávali 0:2. My než se vždycky na hřišti rozkoukáme, tak pokaždé inkasujeme. Domácí byli v prvním poločase lepší, zaslouženě vedli. My jsme hráli bez pohybu, nasazení. O přestávce jsem se snažil kluky povzbudit, vybláznit. Něco jsme si řekli a podle toho naše hra i vypadala. Bylo to podobné jako před týdnem s Uherským Ostrohem. Zatímco domácí se už nedostali k ničemu, my jsme výsledek brzy srovnali a nakonec mohli i vyhrát, ale Halík v poslední minutě velkou šanci neproměnil. Konečně jsme byli kompletní.“

Branky: 1. Dominik Hejda, 10. Martin Rozhon – 47. a 55. Petr Škařupa. Rozhodčí: Toman. Diváci: 88.

ZDOUNKY – MALENOVICE 5:2 (2:2)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Proti soupeři, se kterým jistě máme zápornou bilanci jsme začali skvěle. Hned v úvodu jsme šli do vedení brankou Moravce a následovaly další šance, pak se osmělil i soupeř, ale záhy zvyšoval po hrubce hostí Klabal. Následovali dvě pěkné kombinační akce soupeře a bylo srovnáno a mohlo být do poločasu i hůře. Po obrátce nám vrátil vedení opět Klabal a jistotu přidal krásnou střelou Andrýsek. Kosmetický výsledek upravil narážečkou o tyč Přibyl. Malenovičtí hrají kombinační fotbal, ale dnes ve Zdounkách na body neměli. Kluky musím pochválit, fotbal se dnes musel líbit.“

Leoš Válek, trenér Malenovic: „Zápas byl z naší strany špatný. Byl to úplný opak toho, co jsme před týdnem předvedli s Traplicemi. Domácí skórovali hned ve 3. minutě, kdy náš pravý obránce ztratil balon na půlce a jejich útočník šel sám na gólmana, kterého prostřelil. My jsme mohli vyrovnat Tormou, kterého brankář vychytal. Taky šel na něj sám. Ve 22. minutě jsme po chybě v rozehrávce obdrželi druhou branku. Za nepříznivého stavu jsme trošku přeházeli hráče. Torma šel do středu zálohy a Bartek do útoku. Ještě do přestávky jsme výsledek srovnali. Nejprve se po přihrávce Novaka prosadil Kovalenko, pak se prosadil i Novak. Bohužel jsme nezachytili ani nástup do druhé půle. Kluci asi ještě zůstali v kabině. Gólman po rohu podběhl míč a osamocený Klabal dal na 3:2. Pak jsme si vypracovali dvě velké šance. Kovalenko šel sám, ale mířil jen do gólmana, z dorážky Torma přestřelil branku. Klidně jsme mohli výsledek srovnat na 3:3. Na druhé straně přišel zákonitý trest. Po střele z dálky jsme obdrželi branku na 4:2, v závěru jsme úplně odešli. Chyběl nám Šrajer, Struška a Kostka. Pochválit musím nejen hlavního rozhodčího, ale i jeho asistenty, kteří byli z lidu a odmávali to naprosto férově.“

Branky: 22. a 50. Jiří Klabal, 3. David Moravec, 77. Jan Andrýsek, 86. Marek Přibyl – 33. Ivan Kovalenko, 44. Kristofer Peter Novak, Rozhodčí: Vymazal. Diváci: 125.

LHOTA – VLČNOV 1:1 (1:1)

Jaroslav Kuna, trenér Lhoty: „Bod je pro nás málo, ale za předvedený výkon jsme si ani víc nezasloužili. Oboustranně to byl strašně nudný zápas. Obě mužstva se kopala za uši, nic velkého nepředvedla. Nám k výhře nepomohla ani hrubá chyba soupeře, který nám namazal na vedoucí gól. Na konci první půle jsme totiž po zbytečné chybě obdrželi hloupý gól. Jinak tam moc šancí a zajímavých momentů nebylo. Až ke konci utkání, kdy jsme si vytvořili tlak, jsme trefili břevno. Hosté postupně odešli, my jsme toho ale nevyužili. Byl to nevydařený zápas, nehráli dobře my. Bohužel jsme se přizpůsobili soupeři. Chyběli nám Jakub Bartoň a Šimon Válek.“

Václav Činčala, trenér Vlčnova: „Měli jsme na víc. Domácí sice nehráli špatně, ale na šance jsme vyhráli. Bohužel nám schází finální přihrávka, lepší zakončení. Vždycky jsme akci slušně rozjeli, ale žádnou nedotáhli. Buď jsme pokazili poslední přihrávku nebo slabě vystřelili. Skóre jsme srovnali po trestnému kopu, kdy to Matějíček kopl na stranu brankáře. Míč před ním skočil a skončil v síti. My máme hodně kluků zraněných, nastoupit museli i kluci, co dlouho nehráli. Bod bereme, protože domácí na v posledních deseti, patnácti minutách zatlačili a jednou nastřelili i břevno. Remíza je spravedlivá.“

Branky: 21. David Červenka – 45. Martin Matějíček. Rozhodčí: Němec. Diváci: 100.

OŘECHOV – POLEŠOVICE 3:3 (2:0)

Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „Zápas byl v poli vyrovnaný, my jsme měli více vyložených šanci. Bohužel jsme soupeři neodskočili na 3:0, kdy jsme měli, a pak přišli dva góly z trestných kopů. Pak jsme sice po rohu dali na 3:2, ale v poslední minutě jsme inkasovali gól z další standardky, takže máme jen bod. Ale jede se dál, nejsme kapela, abychom pořád jenom vyhrávali. (úsměv)

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Pro diváky, kterých přišlo hodně, to byl dobrý a bojovný zápas. Padla spousta piva, vzduchem létaly i světlice. (úsměv) Zápas byl místy vyhrocený, ale nakonec to pro nás dobře dopadlo. První poločas byl vyrovnaný. My jsme bohužel hned v 6, minutě na hranici velkého vápna udělali hloupý faul a domácí hráč z penalty ranou od břevna otevřel skóre. Hra byla dál v poli vyrovnaná. Ve 20. minutě jsme dostali druhý gól, kterému podle mě předcházel jasný faul na Kaspřáka. Ten dostal zády k naší brance míč, dal si jej na prsa a obránce jej oběma rukama shodil na zem. Ořechov šel do útoku a Kowalík po pěkné přihrávce patou dal podél gólmana k tyči na 2:0. Kluci se však semkli, začali makat. Dalších dvacet minut jsme soupeře přitlačili na jeho půlku. Zahrávali jsme rohy, standardky. Nemohlo nám tam ale nic spadnout. Dvakrát pěkně vystřelil Měšťánek, další šanci měl Kašpřák, který se ocitl sám před poloprázdnou bránou, ale místo střely přihrál Měšťánkovi a až ten zakončil. Domácí ale balon vykopli z prázdné brány. To byla velká škoda. Náš tlak byl v té době opravdu veliký. Ořechov za stavu spoléhal hlavně na dlouhé nákopy na Durnu, který byl rozdílový hráč. Hrál opravdu výborně. My jsme skóre snížili až v 53. minutě, kdy Náplava nekompromisní ranou z třiceti metrů podél zdi. V tu chvíli nám narostla křídla a začalo se pořádně hrát. Šance měly oba týmy. Pak si vzal znovu míč Náplava a z dalšího trestného kopu ranou od tyče srovnal na 2:2. Ořechov přidal, získal převahu. Bylo vidět, jak moc chtěl vyhrát. Domácí měli několik standardek, rohů, nám to najednou začalo vzadu trochu skřípat. Pak nám tam propadl po rohu balon, který Mazůch dokopl do sítě. Domácí se na konci zatáhli, bránili těsné vedení. My jsme však výsledek v poslední minutě po standardní situaci srovnali. Po nákopu Náplavy dal Měšťánek placírkou pod sebe a Kaspřák míč mezi osmi chlapy uklidil přesně k tyči. Za bod jsem samozřejmě rád, myslím, že jsme si ho za svůj výkon zasloužili. Chyběl nám akorát vykartovaný Ficek, jinak byli všichni. Ořechov ukázal, že je to velmi kvalitní soupeř.“

Branky: 7. Přemek Bartošík z penalty, 20. Jakub Kowalík, 82. Peter Mazúch – 53. a 78. Jaroslav Náplava, 90. Petr Kaspřák. Rozhodčí: Dorůšek. Diváci: 231.