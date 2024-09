Ladislav Paštěka, hrající trenér Záhlinic: „My jsme šli do zápasu s tím, že nemáme co ztratit. Věděli jsme, že Lubná je na vlně, daří se jí. Naše výhoda byla v tom, že soupeře známe z minulých sezon. Hrávali jsme spolu několik let v okrese. Víme, jaké mají hráče, o co se opírají. Chtěli jsme hrát aktivně, ale prvních deset nebo patnáct minut jsme byli bojácní a nebylo to z naší strany úplně ono. Lubná si v úvodu střetnutí naštěstí moc šancí nevypracovala. Měla tam jednu nebo dvě situace, které mohla proměnit. Do vedení jsme šli ale my. Po rohovém kopu napálil odražený balon do sítě Dutkevič. Do 40. minuty jsme byli lepší, aktivnější a zaslouženě jsme vedli. V aktivní hře jsme chtěli pokračovat i po změně stran. Přestože se nám podařilo dát na 2:0, Lubná byly v určitých pasážích lepší a vypracovala si šance. Naštěstí jsme to i po snižují brance ustáli a vedení si pohlídali. Kluky musím pochválit za to, jak k tomu přistoupili a zápas odbojovali. Bylo to náročné, ale za tři body jim děkuji. Klobouk dolů před všemi. Sestava byla podobná jako minulý týden. Vrátil se nám alespoň zraněný brankář Černocký. Doufám, že se po letních prázdninách docházka ještě zlepší. Pro oba týmy to bylo takové derby. Utkání moc klidné nebylo. Fanoušci z Lubné jsou takoví divočejší. Vím, že si mohou zařvat, co chtějí, ale někteří porážku hůře snášeli. Měli by ale vědět, že je to pořád jenom sport.“

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Když to shrnu, tak pro nás to byl zápas blbec. Nevěřil jsem, že bychom mohli v Záhlinicích při naší současné formě ztratit body, ale stalo se. Bohužel prokletí Rymic a Záhlinic, kde jsme snad ještě nevyhráli, jsme stále nezlomili. Ale je to derby, kluci to měli v hlavách. Hned na začátku jsme měli velkou šanci. Ančinec ale gól nedal a Kašíkova dorážka neplatila kvůli ofsajdu. Za deset minut šel Ančinec sám na gólmana, ale neuspěl. Co jindy promění, tentokrát nedal. I když se ve druhé půli prosadil, duel mu střelecky úplně nevyšel. Domácí naopak byli produktivní a po rohovém kopu šli do vedení. Balon odvrácený na šestnáctku trefil jejich hráč krásně po větru a my prohrávali. Když to přeženu, tak Záhlinice se v zápase dvakrát dostaly k naší bráně a daly dva góly. Po změně stran se prosadil Paštěka a bylo to 0:2. Nějaké šance jsme sice měli, ale nebylo jich tolik jako v jiných zápasech. Ve druhé půli zazdil tutovku Kašík. Ančinec dal gól, ale další jsme nepřidali, proto jsme prohráli. Herně jsme vyloženě nepropadli, ale Záhlinice to ubojovaly a takticky uhrály. Na konci kouskovali a zdržovali hru. Věděli, jak na některé naše hráče. Domácím se to sešlo, my jsme neměli potřebné štěstí, kreré jsme si asi vybrali v předcházejících duelech. Chyběl nám Chýla a taky Pospíšil, který k nám přišel z Kvasic. Klukům nemohu upřít snahu, bojovali, ale na body to nestačilo.“

Branky: 30. Adam Dutkevič, 56. Ladislav Paštěka - 65. Martin Ančinec. Rozhodčí: Zalabák. Diváci: 125.

POLEŠOVICE – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 2:1 (1:1)

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Pro nás to byl moc těžký zápas. Chyběli nám Kaspřák, Vaculík a Hasoň, naskočit tak muselo pět kluků, co vyšlo z dorostu, ale popasovali s es tím dobře a společně s dalšími hráči to ubojovali. Ostrožská Nová Ves je fotbalový tým, v sestavě má samé zkušené hráče. My jsme kolem nich po většinu času běhali, ale taky jsme občas zahrozili. V první půli jsme zahrávali několik rohů a po jednom z nich šli do vedení. Hlavičku Měšťánka si srazil do vlastní sítě Svízela. Hosté pak výsledek srovnali, když Blaha šel do skluzu a balon usměrnil za gólmana. Hosté byli v prvním poločase herně lepší. Vypracovali si nějaké šance, dali však jenom jeden gól. Přišlo mi, že jsme na tom ve vedru fyzicky lépe. Hned v 50. minutě měl velkou šanci Crla, po centru Lapčíka ale ze tří kroků trefil jen brankáře Bočka. Celkově vyložených šancí na žádné straně moc nebylo. Soupeř chtěl výhru urvat pro sebe, dost to otvíral a útočil. My jsme dobře bránili, chodili do kontrů. V 85. minutě si Ficek narazil míč s Měšťánkem, šli dva na dva. Mezi obránce si nasprintoval Crla, dostal balon přesně do nohy. Udělal kličku brankáři a poslal míč do prázdné branky. Kluky musím pochválit za výkon i velkou bojovnost. Vítězství bylo vydřené.“

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „V prvním poločase jsme byli jasně lepším týmem. Dostali jsem ale gól z rohu, kdy jsme si to ta sami srazili do brány. Na druhé straně jsme vyrovnali vlastním branou soupeře. Měli jsme ještě další dvě nebo tři stoprocentní šance. Machala, Svízela ani Pšurný je ale neproměnili. Druhá půlka už od nás nebyla tak dobrá. Byli jsme v křeči, furt někam spěchali. Bylo to zbrklé. Ke konci jsme navíc udělali hrubou chybu a dostali gól na 2:1. Když neproměníme takto velké šance, nemůžeme vyhrát. I ve druhé půli jsme tam měli dvě tisíciprocentní šance, které Pšurný s Machalou neproměnili. Celkově jsme měli více příležitostí i více ze hry, vyhrálo ale šťastnější mužstvo. Nám chybí Černoch, který je po operaci, a taky Doruška, jenž má natrhnuté lýtko.“

Branky: 19. Lukáš Svízela vlastní, 84. Ondřej Crla – 29. Radoslav Blaha vlastní. Rozhodčí: Vičánek. Diváci: 80.

ZLECHOV – VLČNOV 2:3 (1:1)

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „Bohužel dostáváme ve druhých poločase až příliš laciné branky, které nás připravují o lepší výsledky a body. Proti Vlčnovu jsme dva góly inkasovali ze standardky. Hosté šli do vedení neobvyklou brankou, když jejich gólman vykopl míč zpoza vápna na naši půlku, někde na kruh a soupeř to trefil z jedné do prázdné branky. Podobné góly se málokdy podaří a vidí. My měli měli v první půli více příležitostí ke skórování, dali jsme však pouze jeden gól. Prosadil se Duchtík. Hlavičku Hubála hostující brankář zázračně vyrazil. Soupeř byl důrazný, všechno hasil i za cenu žlutých karet. I ve druhém poločase jsme byli lepší na balonu a vypracovali si šance. Hubál šel sám na branku, ale nedal. Pak šel Vlčnov do deseti, když se nechal vyloučit jeho hráč. My jsme ale v přesilovce inkasovali po standardce od autové čáry gól. Balon se odrazil k soupeři a ten jej placírkou uklidil k tyči. Ve zbytku utkání jsme dobývali hostující pevnost. Vlčnov se v oslabení ještě více zatáhl, bránil vedení. Nám se podařilo v 90. minutě srovnat Hradilem na 2:2. V nastavení jsme se snažili zvrátit utkání na naši stranu. Bohužel došlo k nedorozumění mezi brankářem a hráčem. Gólman šel rychle hodit autu, obránce s tím nepočítal a chytl balon do ruky. Hosté kopali trestný kop a v posledních vteřinách hlavičkou strhli vítězství na svoji stranu. Porážka mě velmi mrzí, protože Vlčnov byl hratelný soupeř. Nechci snižovat jeho kvality, protože u nás vyhrál, ale my sami jsme si prohráli vyhrané utkání. Chyběl nám brankář Červinka, kterého nahradil Vendel. Nebyl ani Balíček.“

Martin Liška, trenér Vlčnova: „Začali jsme slušně. Výsledkem byla úvodní branka téměř z poloviny hřiště. Domácí poté přepnuli na vyšší rychlostní stupeň, dostali nás pod tlak a zaslouženě srovnali. Po zbytečném vyloučení v polovině druhé půle Zlechov zjednodušil hru a i vlivem jiných okolnosti násobně navýšil počet standardních situací. Závěr byl pro obě střídačky jednoznačně infarktový a nakonec šťastný pro nás. Všem našim hráčům děkuji.“

Branky: 36. Adrian Duchtík, 90. Dominik Hradil – 24. David Sagula, 74. Pavel Kašpařík, 92. Michal Mikulec. Rozhodčí: Brhel. Červená karta: 67. Daniel Vacula (Bojkovice). Diváci: 120.

PRAKŠICE – SLAVKOV 3:1 (3:0)

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Utkání mně přišlo ospalé, ale jsem rád za výhru. Spokojený jsem s výsledkem, s hrou už méně. Soupeř i k nám přijel v okleštěné sestavě. Nastoupil i jeho trenér Mančík. Slavkov se od začátku hodně zatáhl a spoléhal jenom na brejky, které mu ale celkem vycházely. V prvním poločase nám hosté několikrát utekli, koncovku ale měli velice špatnou, když žádný gól nedal. My jsme naopak byli produktivní a už po poločase vedli 3:0. Pohodlný náskok kluky ukolébal. Přestože se utkání dohrávalo ve vlažném tempu, vypracovali jsme si po změně stran čtyři nebo pět tutovek, které pochytal Škařupa. Hostující útočník musel stejně jako před týdnem do brány, když se zranil další gólman Slavkova. Je to paradox, ale Škařupa toho chytil víc než první brankář a hosty uchránil od většího debaklu. Dedíka z dálky orazítkoval břevno. Jsem spokojený se třemi body. Soupeři jsme po hrubé chybě nabídli snížení. Naštěstí pro nás je to nijak nenakoplo. My jsme byli bez Řezníčka, naši nejlepší útočníci jsou na měsíčním výcviku. Je to citelná ztráta, ale musíme to těch pár zápasů zvládnout.“

Petr Škařupa, útočník Slavkova: „Je to úsměvné, ale po týdnu jsem opět musel nastoupit do brány. Zase nás bylo málo, hrát musel i trenér Mančík. Jelikož se nám zranil brankář Kuriál, přemluvili jsme Pavla Řežnáka, aby nám šel pomoct. V prvním poločase jsme nehráli špatně. Už ve 2. minutě šel Šimon Klon sám na gólmana, ale nájezd neproměnil. Další úniky zazdil Vojta Klon, já jsem nedal jednu šanci, takže místo toho, abychom po poločase 3:0 vedli, tak jsme dostali tři góly a prohrávali rozdílem třídy. K tomu se nám zranil gólman, který si při druhé brance udělal něcos žebry. Zápas jsem musel dochytat. Je fakt, že jsem asi čtyři nebo pět gólů chytil. Vpředu už jsme ale nic nevymysleli. Sice jsme dali po hrubé chybě soupeře na 3:1, ale zápas už se jenom v poklidu dohrával. Utkání nebylo nijak vyhrocené.“

Branky: 22. Matěj Helísek, 36. Jakub Dynka, 41. Jakub Slavíček - 76. Vojtěch Klon. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 65.

HLUK B – KORYČANY 2:3 (0:2)

Jan Miroš, trenér Hluku B: „Jsme zklamaní. Doma jsme chtěli samozřejmě bodovat, ale soupeř nám uštědřil velkou školu z produktivity. Kdybychom vedli 3:0 neb 4:0, mohlo být po zápase. Hosté ale byli neskutečně efektivní. Z prvních dvou střel dali dvě branky a pak se to těžko dohánělo. V poli jsme byli lepší, na míči silnější, rychlejší, ale zahodili jsme spoustu šancí. Hosté naopak do čeho kopli, to jim tam spadlo. Ještě tedy orazítkovali dvakrát břevno, to ale od nich bylo vše. Hosté se ve druhé půli zatáhli. Obránce dali do útoku a rychlé útočníky do obrany a my se těžko prosazovali. Koryčany to odehrály zkušeně. Naši mladší kluci se se soutěží stále jěště seznamují. V obraně nám pomohl David Uhlíř. Utkání se v závěru dost vyostřilo, konec byl vyhrocený. Padly dvě červené karty, byly tam hádky, strkanice.“

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Hodnocení přineseme v pondělí odpoledne.“

Branky: 47. David Matejka, 60. Roman Martiš – 11., 33. a 58. Tomáš Reška. Rozhodčí: Matušinec. Červené karty: 84. Dominik Dekrét – 85. Karel Věžník. Diváci: 50.

LHOTA – BUCHLOVICE 3:3 (3:2)

Alois Gajdůšek, trenér Lhoty: „Hodnocení přineseme v pondělí.“

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Když jsme ve druhé půli prohrávali 2:3, bod bych bral, ale teď s ním spokojený nejsem. V pěti kolech jsme třikrát remizovali, z toho měli být minimálně dvě výhry. Ve druhém poločase se hrálo jenom na jedné polovině. Měli jsme tam tři břevna, tyčku. Nemohli jsme se to tam dotlačit. Nakonec jsme alespoň srovnali na 3:3. Do utkání jsme vstoupili výborně. Byli jsme silní na balonu a hned z první šance vstřelili vedoucí gól. Njambi vysunul Lukeštíka, který šel sám na brankáře. Neujala se první střela ani dorážka, dotlačil to tam až na třetí pokus. Jenže než jsme se rozkoukali, bylo to 1:1. Bohužel jsme nepokryli standardku. Míč proletěl malým vápnem a domácí hráč to uklidil do sítě. Dál jsme byli aktivnější. Vedení nám vrátil Tomeček po přihrávce Zábojníka. Místo toho, abychom drželi míč vydeptali soupeře, opět jsme inkasoali. Aby toho nebylo málo, o chvíli později to bylo 2:3 pro Lhotu. Gól jsme obdrželi z rohu, když se prosadil znovu nepokrytý hráč. O přestávce jsem poslal do hry uzdraveného Adama Křivu, který nahradil Kovaříka. Na to, že dlouho nehrál, tak se s tím popasoval výborně. Ve druhé půli jsme převzali iniciativu, byli jsme lepší, běhavější. Soupeř odešel fyzicky. Domácí spoléhali pouze na nákopy na útočníky Červenku s Bartoněm, kteří jsou velmi kvalitní hráči a Lhotu drží. Karásek pak nastřelil břevno, naštěstí se vzápětí trefil do šibenice a bylo to 3:3. V závěru jsme mohli strhnout vítězství na svoji stranu, ale Tomeček to vyřešil špatně a Hubert Karásek domácí branku přestřelil. Soupeře jsme na konci zatlačili, na výhru ale nedosáhli. Remíza je pro nás nakonec velká ztráta. Klidně jsme mohli mít osm bodů, dýchalo by se nám lépe. Teď se musíme připravit na Topolnou a konečně vyhrát. Zpátky se nám vrátí Kunc. Snad nám pomůže ke třem bodům. Chyběl nám Dovrtěl. Kluky chválím za bojovnost, neproměňujeme ale šance. Věřím, že to brzy zlomíme.“

Branky: 4., 20. a 36. David Bartoň – 1. Robert Lukeštík, 9. Zdeněk Tomešek, 71. Matyáš Karásek. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 50.

TOPOLNÁ – OŘECHOV 3:1 (1:0)

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Ořechov měl velmi dobrý vstup do zápasu. Prvních patnáct minut nás přehrával, měl tlak i tři šance, při kterých nás podržel brankář Mikel nebo jsme to uhasili. Postupně se hra vyrovnala, bylo to nahoru a dolů. My jsme šli do vedení, když se po individuální akci prosadil Horsák. Druhý poločas byl podobný. Ořechov nás tlačil, měl více ze hry. My jsme ale dobře bránili, měli slušnou defenzivu. I tak se ale hostům podařilo výsledek vyrovnat. My jsme si však vzsali vedení zase zpět, když se trefil Jarda Hoferek. Klid nám přinesl po individuální akci Štach, který trefil šibenici. Ořechov na konci zjednodušil hru, byly to samé nákopy a souboje. Naštěstí jsme všechno ubránili. Kluky musím pochválit za nasazení a bojovnost. Za přístup si zasloužili vyhrát. V závěru byl vyloučen hostující Trlida, který nejprve úmyslně zahrál v našem malém vápně rukou a pak loktem zasáhl našeho obránce. Vítězství si vážím o to víc, že nám chyběli Kaňa, Válek, Sedlář a nemocný Zelinka. I bez jsme to ale ubojovali.“

Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „Zklamaný jsem spíše z výsledku než z výkonu. Kdyby ve fotbale neexistuje. Vím, že se hraje na góly a ne na šance. Topolná dala tři, my jeden, proto vyhrála asi zaslouženě. My se prostě nemlžeme na branky tolik nadřít. Máme sedm nebo osm velkých šancí a dáme jenom jeden gól, což je málo. Z tolika příležitostí by měly být alespoň tři nebo čtyři branky. Nám vyšel výborně začátek, zahazovali jsme ale jednu šanci za druhou. Herně to bylo v pořádku, ale do vedení šel soupeř. My jsme se třikrát ocitli sami před brankářem. Dvakrát nám to odskočilo, jednou jsme to špatně řešili. To ještě bylo za stavu 0:0. Topolná se pak jednou dostala k naší bráně a udeřila. Ve druhé půli to bylo podobné. My jsme špatně řešili finální fázi, táhne se to s námi již od Hluku. Nepomohlo nám ani střídání. A to jsme byli až na Šumulikoského kompletní. Ani já jsem se nevešel do dresu. (úsměv) V závěru byl vyloučený Trlida.“

Branky: 26. Aleš Horsák, 60. Jaroslav Hoferek, 85. Martin Štach – 53. Ondřej Dvouletý. Rozhodčí: Majzlík. Červená karta: 90. Roman Trlida (Ořechov). Diváci: 130.