OŘECHOV – MALENOVICE 13:1 (3:0)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „V úvodním kole nové sezony se potkaly dva nejúspěšnější celky předchozí, předčasně ukončené sezony, a tak se očekával náročný duel s oboustranně otevřeným výsledkem. Po vcelku vyrovnaných deseti minutách však domácí podnikli akci na levé straně a ideální centr Stanislava Malůše hlavou razantně napasoval pod břevno loňský král střelců Roman Trlida. Ještě neuběhla ani minuta a po velkém zaváhání ve středu obrany míč snadno získal Jakub Kolářík, jehož střelu však gólman Hubert Dvořák stačil vyrazit. Debutujicí dorostenec Jakub Kowalík se však nacházel na správném místě a svým premiérovým gólem si pohotově připsal zářez i mezi muži. Ořechovští rázem převzali otěže zápasu do své moci, ovšem začali přitom i spalovat jednu šanci za druhou. Až ve 38. minutě se téměř neprůstřelného Huberta Dvořáka podařilo zblízka šťastným gólem překonat Jakubovi Koláříkovi. I přes výrazné vedení však nebylo ani zdaleka rozhodnuto, neboť ofenzivní sílu růžově oděných borců ze Zlínska nebylo radno ani v nejmenším podcenit, zvlášť, když i na hře domácího souboru by se zejména v úvodu utkání několik škraloupů našlo. Vstup do druhého dějství však přinesl rychlé a možná i nečekané rozuzlení. Hned z prvního útoku Roman Trlida ramenem vyslal do úniku Jakuba Kowalíka a ten svůj nájezd zakončil prudkou ránou k bližší tyči. Frustrovaní hosté stačili sotva rozehrát a už se na ně z opačné strany řítil i domácí kapitán Roman Trlida, aby placírkou s přehledem napravil svá předchozí zaváhání! Z tohoto šoku se Malenovičtí už neprobrali. Z původně zamýšleného drama se postupně stala exhibice plná pohledných kombinací, rychlých naběhů i pěkných gólů. V tomto směru vynikl zejména David Hynčica na postu krajního záložníka, jenž si tímto řekl nejen o slova uznání od svých spoluhráčů a trenéra, ale určitě, ačkoli trochu paradoxně, i od kouče soupeře a zároveň jeho otce Luďka Hynčici. Hosté si sice v 51. minutě vytvořili před domácí svatyní obrovský zavar, ale spolehlivý gólman Stanislav Kuchař v součinnosti s obranou dokázali i se štěstím nebezpečí zažehnat. V 57. minutě pronikl sám na brankáře i Durna, ale už ve vápně byl faulován a pozorný sudí Štulíř nařídil penaltu. Míč si postavil Trlida, jehož nepovedený pokus Dvořák však nejdříve zlikvidoval, ale na následnou dorážku už byl krátký a zrodil se tak první hattrick. O tři minuty později si sedmnáctiletý Jakub Kowalík možná i rozpomněl na pasáže ze svého individuálního tréninku, ustál náročný osobní souboj s dotírajícím bekem a nekompromisní pumelicí si taky on připsal hattrick. V 65. minutě se zaslouženého gólu dočkal i s velkou motivací hrající David Hynčica, jemuž s přehledem nabil čerstvě příchozí Jiří Kowalík. Za další tři minuty si na třetí hattrick v utkání založil i on, když s poklidu jemu vlastním uklidil do opuštěné klece i skvělou přihrávku Davida Hynčici. V 73. minutě už svítila na pomyslném ukazateli skóre na straně domácích desítka, neboť pro Jakuba Kowalíka byly tři góly zřejmě málo a v pádu z velkého úhlu přidal k hattricku ještě jeden navíc. Desítka na kontě však domácí "belasé" patrně ukolébala a ti v 75. minutě nezvládli původně avízovanou, ale arbitry správně posouzenou ofsajdovou situaci, po níž čestný úspěch Malenovic zaznamenal jejich kapitán Petr Paleníček. Ořechov však odpověděl vzápětí, když Trlida se nejlépe zorientoval na hranici malého vápna a levačkou málem protrhl síť!Poslední slovo, a to hned dvakrát, si vzal matador Jiří Kowalík. Ten nejdřív v 81. minutě po spolupráci Durny s Hynčicou brankáře Dvořáka pokořil dalším šourákem a zvýšil na 12:1, po dalších pěti minutách pak také on završil hattrick, když zužitkoval komfortní zpětnou přihrávku Hynčici. Těžce zkoušený gólman Hubert Dvořák však už dalšímu nárůstu inkasovaných gólů zabránil jak Davidu Hynčicovi, tak i Adamu Červinkovi a šlo se do kabin. Mužstvo Malenovic sice utržilo vysokou porážku, přesto si za svůj zejména útočný a slušný herní projev zaslouží náš respekt a uznání. Zápas v Ořechově mu sice nevyšlo podle představ, i tak jej lze považovat za kvalitního soupeře, jenž se určitě bude brzy pohybovat na čelních příčkách tabulky.“

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Věděli jsme, že nás hned na úvod sezony čeká jeden z nejsilnějších mančaftů v soutěži. Na soupeře jsme se dobře připravovali, ale nakonec to stejně nestačilo. Kvalita Ořechova je na tuto soutěž neskutečná. Před jejich výkonem musím sundat klobouk. Co vím i od syna, oproti minulé sezoně se ještě posílil. Za mě je to největší adept na postup. Možná je dobře, že jsme ho chytli hned v prvním kole, další mančafty nám tak neutečou. Nyní se soustředíme na další zápasy, pokusíme se ztrátu dohnat. Jinak prvních dvacet minut nebylo z naší strany tak špatných. S domácími jsme drželi krok, nedali loženku. Soupeř se ale náhodným gólem po naší chybě dostal do vedení, poločas byl 3:0. Po důrazné komunikaci v kabině jsme si řekli, že se se zápasem pokusíme ještě něco udělat. Bohužel po dalších dvou chybách jsme dostali dva góly, což nás položilo. Ve 48. minutě za stavu 5:0 pro nás zápas skončil. , zbytek už bylo velké trápení.“

Branky: 11., 48, 57. a 77. Trlida, 12., 46., 62. a 72. Jakub Kowalík, 67., 80. a 86. Jiří Kowalík, 38. Kolařík, 64. Hynčica - 74. Páleníček. Rozhodčí: Štulíř. Diváci: 70.

UHERSKÝ OSTROH – TOPOLNÁ 1:2 (1:1)

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Vstup do sezony nám vůbec nevyšel. Zklamání je velké. Soupeř nepředvedl žádný extra výkon, bohužel na nás to stačilo. My jsme byli hrozní a nezasloužili si vyhrát. Přitom jsme od desáté minuty vedli 1:0. Bohužel jsme ještě do přestávky po naší klasické chybě, kdy jsme se nestačili nachystat na rohový kop, dostali vyrovnávací gól. Ve druhém poločase jsme obdrželi po standardní situaci další branku. Tři minuty před tím ale Filipem Kovaříkem nastřelili břevno, od kterého se míč odrazil ven. Hned z protiútoku jsme udělali chybu na straně, faulovali a soupeř to trefil na zadní tyč. Jinak se hrálo hlavně mezi šestnáctkami, moc šancí nebylo. My jsme tam jednou z malého vápna doráželi, ale hostující gólman balon vyrazil. Jinak to byl z naší strany zmar. Vymlouvat se na absenci dvou nebo tří hráčů nemůžeme. S nimi by to asi nebylo jiné.“

Radek Pekárek, trenér Topolné: „Zápas moc hodnotit nechci, protože jsem u týmu jenom pár týdnů a kluky stále poznávám. Samozřejmě jsme spokojení se třemi body. Dali jsme o gól víc, proto jsme vyhráli. Klidně to ale mohlo skončit opačně. Nás podržel brankář. Jinak to byl vyrovnaný zápas, který poznamenala dlouhá pauze i některé absence. Rok a půl se pořádně nehrálo, na klucích to zanechalo stopy. Teď se to bude dlouho dohánět. Hlavní ale je, že se zase hraje.“

Branky: 10. Mojžíšek - 39. Kamočai, 60. Mikoška. Rozhodčí: Horváth. Diváci: 100.

SLAVKOV – VELKÝ OŘECHOV 1:0 (0:0)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „S výkonem spokojený nejsem, ale výhru samozřejmě beru. Bohužel jsme na polovině hřiště udělali zbytečný faul. Měli jsme to přerušit dřív. Červená karta byla jasná. Pak jsme se hrozně moc nadřeli. Pokazili jsme spousty hlavně finálních přihrávek. Vždycky jsme došli po vápno a pak vůbec nezakončili. To musíme ještě potrénovat, protože byla snad jenom jedna střela na branku, což je velice málo. Nakonec nás zachránila standardka. Michal Janků dobře kopl roh, dva kluci do toho šli tak, jak mají. Uplatnili důraz a vyšlo to. Tým je podobný jako v minulé sezoně. Akorát se nám z Buchlovic vrátil Michal Janků, získali jsme z Hluku jednoho hráče, ještě čekáme až se nám vrátí útočník Bahulík z Mladcové. Tři kluky máme zraněné, Chovanec by se však měl příští týden vrátit. Bohužel jsme přišli o dva stopery. Minulý týden si zranil koleno Jarek Habarta, teď jsme tam dali Martina Jankůje, který zase dostal červenou, takže to musíme nějak ošetřit, abychom to dali dohromady.“

Pavel Kopl trenér Velkého Ořechova: „Nespokojenost s prohrou, ale spokojenost s tím, že jsme nakonec nepodali úplně špatný výkon. My jsme nevěděli, co od zápasu očekávat, protože jsme se sešli pouze ke dvěma tréninkům. Teď ta doba byla fakt náročná, proto jsme rádi, že jsme si konečně zahráli fotbal. Navíc nám chyběli někteří kluci, ale na to se vůbec nechci vymlouvat, protože jsme zase získali posilu, sedmnáctiletého Denise Kadlčíka, který k nám přišel z Ludkovic, ale je je z Kaňovic a u nás má nějaké kořeny. Jsme rádi, že jsme nějakou omladinu získali. Dneska na něj byla červená karta, takže nezklamal. Naopak, s jeho výkonem jsme byli moc spokojení. Jinak průběh zápasu byl složitý. Chtěli jsme hrát ze zabezpečné obrany, co nejdéle držet vzadu nulu. Do druhé půle jsme šli trošku natěšení, že bychom z toho mohli vytěžit víc. Měli jsme tam brejkové situace, které jsme ale nevyužili. Soupeř byl aktivnější, asi po právu dal nakonec šťastný gól ze standardky. Doufám, že příští týden už budeme zase trošku silnější. “

Branka: 82. Maštalíř. Rozhodčí: Měšťánek. Červená karta: 29. Martin Jankůj (Slavkov). Diváci: 81.

ZDOUNKY – JANKOVICE 2:1 (0:0)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Celý zápas se hrál ve vysokém tempu a divákovi se musel líbit. Domácí po celý první poločas marně dobívali branku hostí, šancí bylo na dva zápasy. V druhém poločase začaly padat branky, kdy po špatném odkopu jsme darovali branku hostům. Obratem se podařilo vyrovnat Mrázkem a na konečných 2:1 zvýšil s přispěním hráče hostí po úniku z levé strany Moravec.Jankovice předvedli sympatický výkon a kousali do poslední minuty. Kluky musím pochválit, zápas odjezdili a zaslouženě bereme tři body.“

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „Do Jankovic jsem přišel před letošní sezonou, stále poznávám lidi, hráče. V létě jsme odehráli tři přípravné zápasy, které nám něco ukázaly, ale zatím to byla velice krátká doba. Bohužel jsme přišli o padesát procent mančaftu a hlavně o brankáře Petra Remeše, jemuž se posunula plotýnka a skončil v nemocnici na kapačkách. Jsme trošku oslabení, ale s klidným svědomím mohu říct, že gólman Kutálek zachytal výborně a v první půlce chytil dva góly. Jednoiho balon nepříjemně trefil, taky mu pomohlo břevno. Zdounky si za první poločas zasloužily vést. My jsme se ale ve druhé půli ujali vedení, bohužel to kluci podcenili a hned jsme inkasovali na 1:1. Klíčovému gólu podle nás předcházel ofsajd. I když jsem kluky upozorňoval, že mávají laici, aby hráli až dokud se nezapíská, tak jsme tuto situaci nezvládli. Pomezní sice zvedl praporek, ale hlavní rozhodčí to nechal dohrát. Na naši reklamaci už nedbal. Je to taková kaňka na prvním zápase, bohužel takový je současný fotbal. Až za stavu 1:2 jsme začali trošku hrát podle představ a Zdounky se začaly bát o výsledek. I když jsme prohráli, jsem celkem spokojený. Na klucích je vidět nesehranost, dlouhá pauze, ale zatím zkoušíme nějaké věci, varianty. Za první půlku si Zdounky zasloužily vyhrát, posledních dvacet minut se ale třepaly o výsledke a byly rády za konec.“

Branky: 57. Mrázek, 70. Daněk vlastní – 56. Daněk. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 146.

TLUMAČOV – ZBOROVICE 1:3 (1:2)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „V zápase nám z různých důvodů chyběli čtyři hráči základní sestavy. Když budu hodnotit zápas jako celek, tak hosté vyhráli naprosto zaslouženě. Naši “dorostenci“ se nemohou fotbalově zatím s posíleným soupeřem rovnat. Těší mě, že jsme Zborovice ve druhém poločase fyzicky přejeli a nebýt zbrklosti v zakončení, tak mohl být zápas ještě zajímavý. Soupeři gratuluji k výhře.“

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Po úvodním kole jsem spokojený hlavně se třemi body. Vítězství se ale nerodilo nějak lehce. Hned v úvodu jsme měli dvě slušné šance ke skórování, které jsme bohužel nevyužili. Naopak jsme po chybě ve středu obrany inkasovali gól, což budeme muset příště zlepšit. Po obdržené brance jsme soupeře trošku přitlačili a dvěma krásnými střelami ze střední vzdálenosti jsme výsledek do přestávky otočili. V prvním poločase se nám nedařila předfinální fáze. Všechno jsme řešili moc pomalu řešili. Hned po přestávce jsme si vytvořili tlak, jehož vyústěním byla penalta a gól na 3:1. Závěr byl spíše nervózní. Soupeř byl pořád ve hře, až do konce utkání se snažil o zkorigování výsledku. My jsme hodně spěchali, chyběla nám mezihra a taky dva kluci. Jinak kádr zůstal po mém příchodu stejný. Chceme ale ještě posílit obrannou fázi. Hledáme obránce či defenzivního záložníka.“

Branky: 21. Šimoník – 23. Gröpl, 42. Krejčí, 49. Macák z penalty. Rozhodčí: Rodina. Diváci: 120.

POLEŠOVICE – STARÉ MĚSTO 2:2 (2:0)

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Zklamaný nejsem, ale samozřejmě to bolí, protože jsme tři minuty před koncem vedli o dvě branky. Ale taky musíme respektovat sílu soupeře a bod musíme brát, protože jsme druhou půli jenom chodili a bránili se. Remíza je asi zasloužená. Abychom ale takový zápas zvládli, museli bychom trénovat, což se u nás neděje. Drtivá většina hráčů prostě na tréninky nechodí. Pokud nezačneme trénovat, budou se podobné zápasy opakovat a budeme mít problémy. První poločas byl z naší strany slušný, vedli jsme 2:0. Po přestávce se však hrálo na jednu branku. Jiskra za mě patří k favoritům soutěže. Chybělo nám pár kluků, ale na to se vymlouvat nebudu. Jsem hlavně rád, že jsme po dlouhé době hráli mistrovské utkání. Na derby přišlo hodně lidí. Myslím, že viděli slušný fotbal. Kluci se vydali, ale fyzicky na soupeře neměli.“

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Chtěli jsme samozřejmě získat tři body, ale po vývoji utkání jsme rádi i za ten jeden. V prvním poločase jsme nehráli dobře. Sice jsme měli mírnou optickou převahu, ale soupeř nás potrestal ze dvou brejků, dal nám dva góly. My jsme pro druhý poločas změnili rozestavení, což nám pomohlo. Herně jsme byli lepší, bohužel jsme neproměnili velké šance. Musím kluky pochválit, že v závěru zvládli alespoň vyrovnat. Jsem rád, že se po dlouhé době hrálo, derby se muselo lidem líbit.“

Branky: 6. Stašek, 37. Kubiš – 88. Lahodný, 90.+1. Komárek. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 291.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – VLČNOV odloženo na úterý 28. září

Rostislav Kreisl, jednatel FK Ostrožská Nová Ves: „Zápas byl odložen na žádost soupeře, kterému jsme vyhověli. My jsme byli nachystaní hrát, Vlčnov má ale nějaké problémy s hráči, takže si na start nové sezony musíme týden počkat.“

Jakub Tománek, hrající jednatel TJ Vlčnov: „I když máme v kádru dost hráčů, na první zápas se nám omluvilo hned osm lidí, což je prostě moc. Tým bychom nedali dohromady, proto jsme soupeře požádali o přeložení utkání. Děkujeme mu, že nám vyhověl. Jinak kádr máme stejný. Trenérem zůstává Václav Činčala, počítáme i s hokejistou Martinem Matějíčkem, jenž ukončil kariéru. Z Popovic se k nám vrátil útočník Přemysl Hanák, jenž tady působil před pěti lety.“