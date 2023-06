Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Slavíme poslední čtyři nebo pět týdnů, dneska to byla paráda. Jsme rádi, že jsme před tak nádhernou kulisou vyhráli. Chci hlavně poděkovat fanouškům za to, jak skvělou atmosféru nám vytvořili. Věřím, že si to stejně jako my náramně užili. Soupeře musím pochválit. Chtěl hrát fotbal, bojoval, ale kvalita byla na naší straně. Oslavy budou bujaré, bude asi dlouhá noc, musíme si to všichni užít. Na stadionu máme zábavu, budeme pít a zpívat až do rána. Mužstvo nijak posilovat nechceme, tým spíš doplníme dorostenci. I v I. A třídě chceme zapracovávat mladé kluky a hrát v horní polovině tabulky.“

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Do Starého Města jsme jeli s tím, že tady budeme hrát otevřený fotbal, žádného zaňdoura. V prvním poločase jsme hráli dobře, byli domácímu favoritovi vyrovnaným soupeřem. Jiskra musela hrát naplno. My jsme si do přestávky vytvořili jednu dobrou šanci, kterou jsme neproměnili. Ve druhém poločase jsme bohužel měli dvacetiminutový výpadek, během kterého jsme inkasovali čtyři branky. Tam nám to nevyšlo. Jiskra nás začala přehrávat. Pak jsme ale zase měli dobré chvilky, když jsme dali dvě branky a výsledek zkorigovali. Jsem rád, že kluci zápas odmakali, ostudu jsme na Širůchu rozhodně neudělali. Kluky musím pochválit za bojovnost. Atmosféra byla úplně skvělá. Staré Město si za to, jaký mají areál, mládež, zaslouží hrát minimálně krajský přebor. K zaslouženému postupu mu gratuluji.“

Branky: 49. a 61. Vladimír Brázdil, 55. a 88. Martin Petek, 8. Michal Lahodný, 66. Michal Bartoš vlastní - 74. Pavel Hoferek, 79. Jaroslav Hoferek. Rozhodčí: Schnürmacher. Diváci: 320.

OŘECHOV – PRAKŠICE 11:2 (4:1)

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Výsledek odpovídá tomu, co se dělo na trávníku. Od nás to bylo všechno špatně a nakonec jsme si vypili kalich hořkosti až do dna. Opravdu nám to vůbec nesedlo. Bohužel nás bylo málo. Chyběli nám Dynka, Sukup, Řezníček či Ondra, což jsou pro nás citelné ztráty. Do Ořechova jsme přijeli ve třinácti lidech. Na střídačce jsem byl jenom já, který už čtyři roky nehraju, a šestnáctiletý brankář dorostu. Absence se na našem výkonu a výsledku podepsaly. I kdybychom byli v plné síle, byl by to pro nás těžký oříšek, takto jsme to měli daleko složitější. Domácí byli od začátku jasně lepší a ve všech aspektech hry nás předčili. Postupně přidávali branky, navyšovali skóre. My jsme na to neměli. Bohužel zápas skončil ostudou, dvojciferným debaklem, kterým jsme si pokazili skóre v tabulce. Tragédii z toho ale neděláme.“

Branky: 2. a 7. Lukáš Ošívka, 12. a 59. Tomáš Durna, 50. a 64. Matěj Jegla, 88 a 90. Jiří Kowalík, 20. David Hynčica, 73. Peter Mazúch, 86. Roman Špendlík - 15. Michal Vlček, 77. Jakub Slavíček. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 85.

POLEŠOVICE – ZLECHOV 0:2 (0:2)

Jakub Bilavčík, trenér Polešovic: „Zasloužená porážka. Zlechov byl v poli lepší. Na obou týmech bylo vidět, že už se o nic moc nehraje. Přišlo mi, jakoby se sešly dvě party na louce. Podle to to taky vypadalo. Byl to hrozný fotbal, diváci museli při jeho sledování trpět. Bylo to o ničem. I když jsme si nějaké šance vypracovali, Zlechov také hrozil. Nám chyběli Vaculík, Kaspřák či Náplava. Bez nich nám to nešlo.“

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „Po celý zápas jsme kontrolovali hru. V prvním poločase jsme hráli slušně. Dvakrát se prosadili a zaslouženě vedli. Ve druhé půli po prostřídání už to bylo z obou stran takové nemastné, neslané. Domácí měli jednu krásnou střelu z pětadvaceti metrů do břevna, jinak jsme je do mnoha šancí nepustili. My jsme zahrozili ze čtyř brejků, žádný z nich jsme ale nevyřešili. Jsem rád za výhru, v posledním kole budeme hrát o čtvrté místo, což není špatné.“

Branky: 14. Michal Bělaška z penalty, 45. Tomáš Vaněk. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 75.

SLAVKOV – LHOTA 1:1 (1:0)

Roman Sládeček, útočník Slavkova: „Utkání se mi nehodnotí vůbec dobře, jelikož poslední zápasy lepíme, jak se dá a hrajeme v sestavě, že kdo přijde a má kopačky, tak hraje. Bohužel ale taková je realita. Před kluky chci smeknout klobouk, že i v takové slepené sestavě jsme vyválčili pro nás zlatý bod. První poločas jsme dali rychlý gól a soupeře trošku zaskočili a nepustili jsme jej do žádné vážnější šance, ale druhá půlku už byla zcela v režii hostů, kteří měli pět borců na střídání a my jsme se od sedmdesáté minuty modlili, ať rozhodčí pískne konec. Bohužel nás konec sezony zastihl v takové situaci, kdy máme nějaké karetní tresty, plus jsou kluci mimo kvůli práci nebo zranění, takže pro nás dobře, že už se blíží konec. Musíme se připravit na další sezonu a kádr doplnit, aby se tato situace už neopakovala. Poslední zápas jedeme do Topolné, kde to chceme důstojně zakončit.“

Radomír Šohajek, trenér Lhoty: „Ve Slavkově jsme i přes rychlý inkasovaný gól ztratili dva body. Z výsledku i výkonu jsem hodně zklamaný, nelíbil se mi hlavně první poločas, ke kterému jsme přistoupili velmi laxně. Brzy jsme dostali gól, nic to s námi ale neudělalo. Nechtěli jsme hrát, byli jsme bez pohybu, energie. Přitom Slavkov jenom čekal, co uděláme. Žádnou velkou snahu hrát dopředu neprojevil. Spíše se bránil a čekal na naši chybu. Za celé utkání neměl pořádnou šanci. Ve druhém poločase jsme se i po důrazné domluvě zlepšili a dostávali se i do šancí, bohužel jsme několikrát selhali v koncovce. Dali jsme jenom jeden gól, což bylo z tolika příležitostí málo. Měli jsme tam vyhrát. Domácí brzy přišli o útočníka Bahulíka, který nám dal gól, ale poranil si koleno a musel střídat. V prvním poločase se Slavkovem prohnala průtrž mračen, i tak byl terén dobrý. Škoda, že jsme nevyhráli. Cítil jsem šanci poskočit na šesté místo, teď už je to pryč.“

Branky: 3. Ladislav Bahulík - 76. David Červenka. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 25.

UHERSKÝ OSTROH – MALENOVICE 6:0 (3:0)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Naše výhra je zcela zasloužená. Výsledek naprosto odpovídá dění na trávníku. První poločas jsme naprosto ovládli poměrem 3:0. Ani si nevybavuji, že by hosté měli nějakou střelu. Zahrozil pouze Ukrajinec Kornieiko. To však bylo od Malenovic vše. Druhý poločas jsme je k ničemu nepustili. Možná tam měli jednu standardku, kterou ale kopli tak špatně, až naštvali trenéra Válka, který vyběhl až do hřiště (úsměv). Jinak jsme utkání s přehledem zvládli. Za rozhodnutého stavu jsem prostřídal všechny hráče. Byl to poklidný zápas. Vyzdvihnout musím Radka Větříška, který proměnil penaltu a v 51. letech si připsal branku. Jsem spokojený, že skončíme v tabulce před sousední Ostrožskou Novou Vsí.“

Miroslav Šenkeřík, vedoucí mužstva Malenovic: „Stejně jako v pátek v Ostrožské Nové Vsi jsme poměrně brzy dostali gól a už se z toho nevzpamatovali. Domácí hráli to, co potřebovali. Byli zalezlí a hrozili z brejků, které na rozdíl od nás dokázali vyřešit. My jsme nastoupili s úplným torzem, chyběla nám půlka mančaftu. Nebylo osm hráčů z kádru, nastoupit museli dorostenci. Podle toho naše hra taky vypadala. Chtěli jsme poslední zápas odehrát slušně, což se nám nepodařilo. Na začátku druhého poločasu jsme za stavu 3:0 měli šanci Tormou. Kdyby to dal, třeba by soupeř znervózněl, takto nebylo co řešit. Jsme rádi, že máme po sezoně.“

Branky: 8., 33. a 62. Martin Zálešák, 15. Jiří Jurčeka, 85. Radek Větříšek z penalty, 86. Adam Větříšek. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 120.

ZDOUNKY – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 3:1 (1:0)

Bronislav Šálek, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Začátek zápasu nám vůbec nevyšel. Hned v první minutě fauloval obránce Ťok soupeře a sudí Dostálek správně nařídil proti nám penaltu. Zdounky hrály v první půli po větru a tlačily nás. My jsme hrozili spíše po krajích hřiště a z brejků. Vypracovali jsme si dvě šance, ale do zakončení se dostávali spíše domácí, kteří si vypracovali ještě nějaké šance, které pochytal Aleš Boček. Po přestávce jsme zase my hráli s větrem v zádech, ale soupeř dal po naší chybě na 2:0. My jsme ještě v závěru snížili Doruškou na 2:1 a měli šanci na vyrovnání, Marek Szabo ji ale neproměnil. Na konci střetnutí jsme hru otevřeli a z protiútoku jsme dostali gól na 3:1. Hráli jsme bez Obala, Beníčka i Jelénka.“

Branky: 52. a 88. David Moravec, 2. Radek Červík z penalty - 84. Jan Doruška. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 62.

VELKÝ OŘECHOV – VLČNOV 0:0

Michal Minařík, hrající manažer Velkého Ořechova: „Před zápasem jsme zjistili, tráva je vysoká asi půl metru, tak jsme se s kluky domluvili, vzali traktory a sami si ji posekali. Hřiště jsme si taky sami nalajnovali, pověsili sítě. Toho všeho se účastnil také trenér Kopl. Můj syn s místopředsedou sekal trávník a já lajnoval hřiště. Kvůli tomu jsem musel jít dřív z oslavy, protože švagrová měla třicet. I přes to všechno jsme do utkání nastoupili hodně bojovně a s velkým odhodláním. Hrál se otevřený fotbal, šance byly na obou stranách. Přišlo mi to jako přátelák. Hosté nastřelili břevno a tyč, my tam taky měli pár gólovek. Znovu bych vyzdvihl brankáře Vyorálka, který má chuť přestoupit do klubu s většími ambicemi. My to naopak chceme položit a jít až do čtvrté třídy. Kulturu na vesnici ale chceme zachránit, protože hasiči mají svoji soutěž pouze jednou za rok. Obec by nás taky měla nějak podpořit.“

Václav Činčala, trenér Vlčnova: „Ve Velkém Ořechově jsme doplatili na neproměňování šancí. Nastřelili jsme břevno a tyč, dvakrát šli sami na gólmana, který nás vychytal. Pak jsme tam měli tutové hlavičky, ale nic neskončilo v síti, takže máme jen bod. Bylo vidět, že to je zápas, kdy nikomu o nic moc nešlo. Domácí sestupují, my jsme se chtěli posunout v tabulce nahoru, což jsem klukům před utkáním v šatně zdůrazňoval. Celkově se moc nebránilo, hrálo se nahoru a dolů. Nastoupili jsme v okleštěné sestavě. Bylo nás dvanáct, na lavičce byl jenom Gregor, který ale musel jít hned v 7. minutě do hry, protože se nám zranil Čagala.“

Rozhodčí: Dokoupil. Diváci: 75.