VELKÝ OŘECHOV – MALENOVICE 4:4 (2:1)

Michal Minařík, hrající manažer Velkého Ořechova: „Z lavičky nás vedl Jirka Baďura, který nahradil trenéra Pavla Kopla, jenž se až večer vrátil z Ameriky, kde byl za dcerou. Remíza byla nakonec spravedlivá, za mě je ale velká škoda, že jsme nevyhráli, protože jsme na to měli. Zápas hodně ovlivnil hostující rozhodčí – laik, který za mě úplně nepochopitelně pustil dvoumetrový ofsajd, po kterém nám Malenovice daly branku na 4:3. Tato situace nás velmi naštvala, protože soupeři o nic nejde a nepotřebuje pomáhat. Jinak to bylo krásné a pro diváky zajímavé utkání, které mělo skoro všechno. Do vedení jsme šli po střele Blinkala, který nekompromisně propálil hostujícího gólmana. Na 2:0 upravil po nacvičeném signálu a mé standarce Kuba Talášek, jenž chytře placírkou tečoval míč do sítě. Ve zbytku prvního poločasu jsme se spíše bránili a před přestávkou inkasovali branku na 2:1. Hosté byli po většinu utkání fotbalovější, ale my jsme bojovali. Bohužel jsme přišli o zraněného Martina Baču, kterému praskl sval, což je velká škoda a pro nás hodně citelná ztráta. Malenovice hned v úvodu druhé půle výsledek otočily na 3:2, ale my jsme brankou krajního obránce Jardy Kůry skóre srovnali. Náš stokilový bek se prosadil po dlouhém výkopu brankáře, hostující gólman si před ním klekl, asi se ho bál a Jarda hlavou uklidil balon do sítě. Soupeř si vzápětí po dvoumetrovém ofsajdu vzal vedení zpět, ale nakonec jsme urvali alespoň bod. Po rohovém kopu se prosadil náš nejmenší hráč, 150 cm vysoký David Svízela. Vyskočil asi do čtyř metrů a nekompromisně hlavou zakončil. Za mě je remíza spravedlivá, spíš mě mrzí, že z toho nebyly tři body. Určitě jsme na ně měli. Dost by nám pomohly. My stále nic nevzdáváme, budeme bojovat. Skončit poslední rozhodně nechceme.“

Miroslav Šenkeřík, vedoucí mužstva Malenovic: „Chápu, že všichni budou říkat, že je to pro nás ztráta, ale utkání ve Velkém Ořechově nebylo vůbec jednoduché. I když jsou domácí poslední, proti nám se semkli a na to, v jaké byli sestavě, tak bojovali a trápili nás. Navíc ještě v prvním poločase se jim zranil nejlepší hráč Bača. My jsme sice byli herně lepší, domácí nás ale předčili bojovností, nasazením. Na těžkém a mokrém terénu dali většinu branek po standardkách. Za nás nastoupil šestnáctiletý dorostenec, který teprve sbírá zkušenosti, ale musíme si ho vychovat, protože do konce sezony ještě nastoupí. V obraně jsme udělali několik hrubých chyb, které domácí potrestali. Remíza pro žádný z týmů nic neřeší, v utkání vlastně o nic moc nešlo. Domácí jsou smíření se sestupem, my taky výš nepůjdeme. Pro diváky to byl zajímavý zápas. Padlo osm branek, i v dešti se bylo na co dívat.“

Branky: 17. Martin Blinkal, 39. Jakub Talášek, 76. Jaroslav Kůra, 83. David Svízela - 43. a 79. Dominik Torma, 48. Ivan Kovalenko, 50. Ihor Kornieiko. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 40.