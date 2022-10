LHOTA – OŘECHOV 0:8 (0:3)

Stanislav Vávra, trenér Lhoty: „Zápas rozhodly naše neproměněné šance v úvodu střetnutí. Do patnácté minuty jsme si vypracovali dvě nebo tři tutovky, ale nedali jsme je. Na konci první půle jsme ale dostali dva slepené góly, které nás úplně položily. Před soupeřem musím smeknout. Ořechov byl zatím nejlepší mančaft, se kterým jsme doposud hráli. Hosté se u nás prezentovali pohledným, kombinačním fotbalem. Vyhráli zcela zaslouženě. Pro nás je to až ostuda. Kluci se ve druhé půli úplně sesypali. Nezvládli to psychicky. Nedařilo se nám vůbec nic a zaslouženě jsme dostali nálož. Hráče tentokrát nemám za co pochválit. Naopak soupeři gratuluji ke třem bodům. Zasloužil si vyhrát. Pro nás je to poučení. Musíme se z toho debaklu oklepat a hodit jej za hlavu. Jinak to byl klidný zápas. Pochválit musím mladého rozhodčího, odřídil to s přehledem. Ve hře nebyly žádné záludnosti, tvrdé zákroky.“

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „V letní přípravě jsme Lhotu doma porazili 7:2, ovšem v soutěžním utkání jsme se asi střetli vůbec poprvé. Malou obec na návrší mezi zlínským a uherskohradišťským okresem, malebně usazenou na okraji lesů plných hub i houbařů, tak většina z nás navštívila poprvé v životě. Jestliže ve vskutku skromných šatnách jsme se mohli cítit jako doma, při vstupu na vyžehlený a šťavnatý pažit jsme už jen zírali jako v Jiříkově vidění. Snad se i v Ořechově takové parády někdy dočkáme! Ale pojďme k samotnému utkání… Do sestavy hrajícího trenéra Stanislava Vávry se po dvou kolech vrátil zkušený útočník David Bartoň, naopak z ní z rodinných důvodů vypadl sedmigólový střelec David Červenka, a to nám určitě nahrálo. Domácí si totiž hned v úvodu připravili dvě velké příležitosti, které však Lukáš Mikeštík a po něm ani Jakub Bartoň nevyužili. Nám chvíli trvalo se dostat do tempa, ale už v 8. minutě jsme poprvé vážně zahrozili i my, když po pěkné průnikové přihrávce Lukáše Ošívky z patnácti metrů břevno napálil Jakub Kolářík. Gólem poté neskončily ani další dvě slibné akce Davida Hynčici, po nichž hlavičkující Jakub Kolářík těsně minul šibenici a pronikající Roman Trlida si s parťákem Jakubem Koláříkem v pokutovém území soupeře spíš překáželi. Už o dvě minuty později však Peter Mazúch "ligovou“ (1. SFL) kolmicí vyslal do úniku podél lajny Lukáše Ošívku, jenž byl v rohu hřiště u balónu dřív, než váhající Jiří Mikeštík z brány. Na číhajícího Romana Trlidu už zívala jen opuštěná klec. Z následného rohového kopu měl vyrovnání na hlavě trestuhodně nepokrytý kanonýr David Bartoň, jeho pokus ale naštěstí pro nás postrádal razanci. Ve 25. minutě mohl naše vedení navýšit Stanislav Malůš, na prudký centr Davida Hynčici ale dosáhl jen dlouhou nohou a jeho volej se tak mezi tyče nevešel. Náramně nám však vyšel závěr první půle. Ve 42. minutě Roman Trlida bleskově rozehrál autové vhazování a rychlý brejk po jeho následném centru Jakub Kolářík pohotově nasměroval do sítě. Než se domácí stačili vzpamatovat, ostře z hranice velkého vápna vypálil i Tomáš Durna, brankář Jiří Mikeštík balón vyrazil jen před sebe a všudybyl Lukáš Ošívka se mohl radovat. Dvě branky inkasované těsně před odchodem do šaten domácími borci očividně otřásly a po změně stran se nám v krátkém sledu podařilo vsítit další tři góly. Už ve 47. minutě unikl po křídle i agilní Radim Petřvalský a přesným centrem nabil na volej Jakubu Koláříkovi - 0:4! V 53. minutě se středem do šestnáctky soupeře odvážně probil Stanislav Malůš a svojí levačkou, byť až napodruhé, balón z úhlu nekompromisně pověsil pod víko. Skóre se pak měnilo už za další dvě minuty, když po další nezištné přihrávce Lukáše Ošívky nasměroval po zemi míč přesně ke vzdálenější tyči Roman Trlida. Za výrazně příznivého stavu jsme po hodině hry z trávníku stáhli oba naše momentálně nejlepší střelce Romana Trlidu a Davida Hynčicu, které nahradili Roman Špendlík s Davidem Váňou. I poté jsme taktovku duelu třímali pevně ve své moci a v 69. minutě po pohledné kombinaci Tomáše Durny s Lukášem Ošívkou a povedené ráně Jakuba Koláříka z dálky přidali další gól a náš střelec jara i hattrick. V 72. minutě jsme však nechali naše vrátka otevřená příliš a Lukáš Mikeštík sólově pronikl až před naši bránu, jeho nebezpečnou střelu však Stanislav Kuchař bravurním zákrokem vytěsnil mimo. Naši kanonádu uzavřel po samostatné akci náš nejlepší hráč v utkání Lukáš Ošívka. Naše mužstvo musím za předvedený výkon pochválit. Vzadu jsme až na několik okének byli spolehliví a navíc i konstruktivní. Naši hru tentokrát zdobily i četné náběhy a solidní koncovka. Domácí si před zápasem určitě věřili a chtěli s námi hrát otevřenou partii. Své šance však nevyužili a nakonec na své sympatické herní pojetí krutě doplatili. K utkání byl dodatečně delegován teprve 22-tiletý divizní rozhodčí Kamil Prokůpek ze Zlína. Kéž by nám tak skvělý arbitr pískal každý další zápas! A klidně může dorazit až v poslední chvíli…“

Branky: 42., 47. a 69. Jakub Kolařík, 16. a 55. Roman Trlida, 43. a 79. Lukáš Ošívka, 53. Stanislav Malůš. Rozhodčí: Prokůpek. Diváci: 100.