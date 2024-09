„Nyní je to nehratelné,“ tvrdí sekretář Lubné Marek Škrabal.

Vedení klubu z Kroměřížska situaci nyní řeší. V neděli doma s Lhotou ale hrát nejspíše nebude. „Sice je to mimo hrací plochu, ale hned vedle postranní čáry. Budeme to muset něčím zasypat,“ ví dobře Škrabal.

V Lubné se přes nové hřiště, které slavnostně otvírali v červenci, přehnala voda, zůstalo na ní bláto. Poničené je jenom hrací plocha.

Do kabin, které se nachází výš, se voda nedostala.

Vedení klubu zvažuje, že by nejbližší domácí duel sehráli v sousedních Těšnovicích, kde už na konci srpna vyzvali Prakšice. „Je to jedna z možností,“ říká Škrabal.

close info Zdroj: se svolením Marka Škrabala zoom_in Voda poškodila hřiště v Lubné, zanechala za sebou velkou díru.

Pod vodou měli o víkendu hřiště i ve Slavkově, kde teče potok Okluky. „Voda se z něho v sobotu vylila a zatopila hřiště. Nějaké velké škody ale nezpůsobila, spíše jenom protekla,“ hlásí předseda klubu Jaroslav Habarta.

Ani ve Slavkově se voda do šaten nedostala do šaten. Jenom na hřišti zanechala menší bordel. „Nějaké halůzky, předměty, není to ale nic dramatického. Pokud to svaz nezruší, budeme v sobotu hrát doma,“ věří Habarta.

Ostatní kluby hlásí pouze podmáčená hřiště. V Ořechově, kde mají nový trávník, by mohli hrát mistrovské utkání již v úterý.

close info Zdroj: se svolením Romana Trlidy zoom_in V Ořechově mají nové hřiště, kterému vydatný liják nijak neuškodil.

Jak vypadají hřiště klubů krajské I. B třídy skupiny C?

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „U nás zrovna děláme nový zavlažovací systém, do víkendu bychom to ale měli stihnout. Chceme, aby dorost v sobotu hrál. Jinak hřiště je jenom trochu podmáčené, ale žádné kaluže na něm nejsou.“

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Hřiště je trošku podmáčené, místy stála voda, ale Březnice zaplavila Kněžpole, voda z ní šla na druhou stranu. Pokud to půjde, ve středu budeme normálně trénovat.“

Ondřej Franta, předseda oddílu Ostrožské Nové Vsi: „Hřiště je podmáčené, po jeho krajích stojí voda, jsou tam kaluže, ale nic hrozného.“

Jan Miroš, trenér Hluku B: „Část obce byla zaplavená, pod vodou, ale na hřiště se nic nedostalo. Jenom spodní voda zaplavila sklep pod kabinami, musela jsme odčerpávat asi padesát centimetrů. O víkendu ale klidně můžeme hrát doma.“

Jakub Tománek, trenér Vlčnova: „My jsme v pohodě. Na hrací ploše jsou jenom dvě menší kaluže, které ale brzy vyschnou.“

Roman Trlida, hrající manažer Ořechova: „Máme nové hřiště, voda nikde nestojí. Klidně můžeme v úterý hrát.“

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „Hřiště je v pohodě, po deštích podmáčené. V týdnu ale na něm budeme normálně trénovat.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Žádné zprávy o zatopení hřiště nemám. Počítám, že bude podmáčené a že v týdnu využijeme menší umělku.“

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Žádné zprávy o zatopení hřiště nemám. Mělo by to být v pohodě. Počítám, že ve středu budeme mít trénink.“

Ladislav Paštěka, hrající trenér Záhlinic: „Hřiště je podmáčené, ve středu na něm určitě trénovat nebudeme, ale pokud to dovolí, v pátek už bychom na něj šli. Jedna půlku bývá mokřejší, ale na druhé to snad půjde. Doma hrajeme až za dva týdny, to by mělo být v pohodě.“

Karel Věžník, předseda Koryčan: „V naděli večer jsem chodil po hřišti, které bylo nasáklé jako houba, ale pokud v dalších dnech vysvitne sluníčko, mělo by se o víkendu hrát.“

Stanislav Vávra, hráč Lhoty: „Máme výhodu, že jsme na kopci. Hřiště máme stejně jako jinde podmáčené, jsou na něm kaluže, ale žádná hrůza to není. Jenom máme trochu vody ve sklepě pod kabinami, ta tam ale bývá i při menších deštích.“