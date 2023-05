ZDOUNKY – OŘECHOV 1:5 (0:2)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Tradičně jsme zaspali v úvodu utkání a opět rychle prohrávali. Ve hře to nebylo až tak špatné, ale kvalitní soupeř do poločasu zvýšil náskok. Jiskřička naděje svitla při snížení Sulou a to bylo vše co nám hosté povolili. Konečný výsledek je pro nás trošku krutý a vysokou prohru musíme hodit za hlavu. Teď nás čekají dva veledůležité zápasy, na které je třeba se připravit.“

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Zpoza opačné strany Chřibů jsme si chtěli dovézt body, o které jsme na podzim dost nečekaně přišli doma. Tehdy je hostům dvěma góly zařídil ukrajinský snajpr Yevhenii Bondarenko, ten však po sezóně odletěl do teplejších krajin a z jihu Afriky se na Hanou zatím nevrátil. Domácím, kteří kupodivu bojují jen o záchranu, navíc citelně scházel i ofenzivní špílmachr Tomáš Navrátil, minule vyloučený v Prakšicích. Také nám scházela opora, absenci stopera Stanislava Malůše však naše obrana ustála se ctí. Po delší době nám konečně vyšel start. Už ve 2. minutě na víceméně obranný odkop našeho brankáře Kuchaře nejlépe zareagoval Kolářík, jenž se z křídla prosmýkl až před bránu a levačkou s přehledem poprvé překonal i Martina Holečka. Brzké vedení nás povzbudilo, ovšem proti technicky zdatnému soupeři nebylo vyhráno ani zdaleka. Domácí dobře kombinovali a pokoušeli se prosadit průnikovými kolmicemi středem nebo četnými centry ze stran. Zle nám pak zatápěli i z rohových kopů. Jejich zhruba dvaceti minutový tlak jsme však přečkali bez úhony, byť několikrát nás musela podržet až naše jistota mezi tyčemi. Ve 26. minutě si na dlouhý a osvobozující nákop Bartošíka za domácí obranný val v pravý čas zaběhl i Trlida a před váhajícím gólmanem zleva naservíroval tutovku do prázdné brány Davidu Hynčicovi - 0:2! Do druhé půle jsme však vstoupili až moc vlažně a záhy nás zato Zdounky i potrestaly. Na precizně přetažený rohový kop si zezadu naskočil trestuhodně nepokrytý matador Jiří Klabal, jehož prudkou hlavičku v malém vápně k tyči pohotově usměrnil dvacetiletý rodák z Oděsy Maxym Sula - 1:2! Inkasovaná branka nás naštěstí probudila ze snu a následně očividné snaze soupeře o vyrovnání či zvrat jsme už čelili s potřebnou koncentrací. V 58. minutě se do sólového úniku prodral i Roman Trlida, jemuž se sice podařilo vymanit z těsného objetí faulujícího stopera Jana Andrýska, nikým neatakován před samotným gólmanem ale už neuspěl. Znovu odskočit se nám tak podařilo až o chvíli později, kdy si na krásnou kolmici Koláříka s obvyklou kuráží naběhl střídající Ošívka, aby balón po dost kostrbatém, ale přece jen úspěšném duelu s brankářem šťastně vydoloval a dopravil i za brankovou čáru - 1:3! Když se pak za další tři minuty ve výskoku do míče po nádherném centru Trlidy hlavou opřel Kolářík a obloučkem jej poslal i přes bezmocného gólmana, náš bodový import už dostal reálnou podobu. V 84. minutě domácí sice po trestném kopu Maxyma Suly mířícího do břevna míč do naší sítě ještě jednou dostali, gól však kvůli několikanásobnému ofsajdu nemohl platit. Naopak nám se v závěru povedlo skóre ještě znovu navýšit, když po parádním centru uzdraveného Petřvalského se z voleje přesně k tyči trefil i Trlida. Jakkoliv je naše výhra přesvědčivá a určitě i zasloužená, uznání za předvedenou hru však patří oběma mužstvům. Bezproblémové utkání v tradičně kultivovaném a sportovně vyspělém prostředí se vydařilo i sotva dvacetiletému sudímu Kamilu Zalabákovi a oběma jeho asistentům, za což i jim vyslovuji poděkování.“

Branky: 52. Maksym Sula – 2. a 68. Jakub Kolařík, 26. David Hynčica, 65. Lukáš Ošívka, 87. Roman Trlida. Rozhodčí: Zalabák. Diváci: 90.