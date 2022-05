Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Při vší úctě k vynikajícímu soupeři jsme mohli při troše štěstí získat i bod. Vypracovali jsme si několik šancí na vyrovnání. Hosté by se za remízu ani nezlobili. Proti Zborovicím, které mají výborný a v této třídě nejlepší mančaft, jsme i v oslabení sestavě odehráli špičkový zápas. Brzy jsme sice prohrávali 0:2 a v tu chvíli jsem z toho měl strach, že to dopadne špatně, ale zabrali jsme a byli jsme favoritovi rovnocenným soupeřem. Při lepší koncovce jsme mohli získat třeba bod, ale z porážky vědu neděláme. Zápas byl oboustranně férový, navíc se hrál v perfektní kulise.“

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Spokojený jsem hlavně s výsledkem a třemi body. Hra ale hlavně ve druhém poločase nebyla podle mých představ. Od nás to bylo spíš takové bojovné, ustrašené. Byli jsme málo důrazní i efektivní. Nebyli jsme tolik na míči, jak jsme chtěli. Po změně stran jsme se přizpůsobili soupeři a stejně jako on jenom nakopával dlouhé míče dopředu, snažili jsme se domácí ubránit. Škoda nevyužitých příležitostí, kdybychom z jasných tutovek zvýšili na 3:1, zbytek utkání by byl klidnější. Začátek nám vyšel, dali jsme dva góly a vypadalo to, že všechno bude v pohodě. Pak jsme ale po rychle rozehraném autu nepokryli hráče, což je strašná chyba. Soupeře jsme pustili zpátky do zápasu. Po inkasované brance jsme ztratili půdu pod nohama a snažili se to nějak uhrát. Mrzí mě, že jsme nehráli naši hru a taky zranění některých hráčů. Dostali se na hřiště i kluci, kteří dlouho nehráli. Jsem rád, že to zvládli, ale druhá půle byla z naší strany spíše boj než fotbal.“

Branky: 31. Matěj Pšurný - 19. Dominik Bejdák, 23. Ivan Gröpl. Rozhodčí: Brabec. Diváci: 100.

ZDOUNKY – OŘECHOV 0:3 (0:1)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář doplníme v pondělí.“

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Komentář doplníme v pondělí.“

Branky: 22. a 83. Jakub Kowalík, 47. Jakub Kolařík. Rozhodčí: Tokoš. Diváci: 100.

STARÉ MĚSTO – JANKOVICE 6:0 (2:0)

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „S vítězstvím a třemi body jsme samozřejmě spokojení. Na trávníku jsme dominovali od začátku do konce. Vypracovali jsme si daleko více šancí, klidně jsme mohli dát dvakrát tolik branek. Ale tempo zápasu nebylo bůhvíjaké, bylo to o ničem. Takový chodící fotbal. Soupeř byl neškodný, sestavu jsme oproti poháru prostřídali. Hosty navíc za stavu 2:0 oslabil zbytečným zákrokem mimo šestnáctku jejich gólman, který sundal unikajícího Horáka. Jankovice mi přišly hodně odevzdané, byly opravdu neškodné.“

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „V situaci, ve které se kádr Jankovic v současné době nachází, jsem měl ze zápasu asi oprávněné obavy. Věděl jsem, že si Staroměsští spraví skóre, přesto jsme do 45 minuty prohrávali jen 1:0 a do kabiny šly s dvoubrankovým mankem. Zase zbytečně. Když nám v 58. minutě za faul mimo vápno vyloučil rozhodčí gólmana, šel do branky hráč z pole David Bánovský. Bylo jen otázkou času, kdy dostaneme další góly. Nakonec to skončilo šestkou. Asi napíšu blbost, ale hráči, kteří nastoupili do utkání, za porážku nemůžou. Prostě na to nemají, protože hraje, kdo může.“

Branky: 62., 71. a 81. Martin Petek, 11. Adam Otáhal, 44. David Horák. Rozhodčí: Kýr. Červená karta: 54. Kutálek (Jankovice). Diváci: 150.

TOPOLNÁ – MALENOVICE 0:1 (0:0)

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Malenovice si určitě zasloužily vyhrát. Nám utkání vůbec nevyšlo. Nepodali jsme dobrý výkon, naopak se báli hrát. Bylo to bez nasazení, bez bojovnosti. Malenovice si vypracovaly víc šancí, mohly vyhrát větším rozdílem. My jsme za celý zápas hostujícího gólmana vůbec neprověřili, protože na něj nešla jediná přímá střela! Utkání bylo poměrně vyhecované, hráči se chvílemi i požďuchovali, ale bylo to v normě. Chyběli nám tři zranění kluci, ale na to se nevymlouváme, protože máme široký kádr. Utkání nám prostě nesedlo, bylo to špatné.“

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Do Topolné jsme jeli s respektem. Věděli jsme, že to bude těžké utkání a že nám tam nikdo body zadarmo nedá. Soupeř je v tabulce nahoře, má svoji kvalitu. V prvním poločase jsme ale šli gólem Otrusiny do vedení a do přestávky mohli přidat ještě druhý gól, ale Otrusina netrefil bránu. Do druhé půle jsme šli s tím, že musíme zabrat a přidat druhý gólm ať se nám to nevymstí. Měli jsme další dvě loženky, ale Struška ani střídají Lhorský v zakončení neuspěli. O výsledek jsme se tak strachovali až do konce. Domácí byli nebezpeční. Jsem rád, že jsme jediný tým, který mu na jejich hřiště sebral všechny tři body. Jinak musíme Topolnou pochválit za pěkné hřiště i perfektní zázemí. Pro nás to rozhodně nebylo jednoduché utkání,“

Branka: 23. Lukáš Otrusina. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 105.

POLEŠOVICE – VLČNOV 1:1 (0:0)

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Je to zasloužená remíza. První půle byla celkem vyrovnaná, bez nějakých extra šancí. Hosté šli do vedení z penalty nařízené po fatální chybě jednoho našeho hráče. Vlčnov se po gólu trošku zatáhl a my jsme výsledek zaslouženě vyrovnali. Za stavu 1:1 jsme ještě trefili tyčku, i hosté ale měli ještě nějaké šance. Na konci jsme je už ale tlačili. I přesto musím Vlčnov pochválit. Rozhodně to nebyl nejhorší mančaft. Na jaře už jsme potkali slabší soupeři. Byl to nepříjemný protivník, z historického hlediska to s ním je vždy přetahovaná, oboustranně bojovné a vyhecované utkání. Na lavičce jsem měl jenom dva náhradníky, z toho byl jeden dorostenec, co měl zápas v nohách, další byl v základu. I když máme personální problémy, sezonu nějak dohrajeme.“

Jakub Tománek, hrající jednatel Vlčnova: „Jsme rádi alespoň za bod, který je spravedlivý. V prvním poločase jsme byli o trošku lepší, ale nedali jsme jednu tutovku, když domácí hráč to odvrátil až na brankové čáře. Do vedení jsme šli ze správně nařízené penalty. Pak jsme šli sami Šobáněm sami na bránu, ale gól na 2:0 jsme nedali a za dvě minuty jsme inkasovali vyrovnávací branku. Pak nastřelily Polešovice ještě tyčku. Domácí nás na konci trošku zatlačili, ale remízu jsme již uhájili. Nyní se chystáme na zápas století proti proti Uherskému Ostrohu. Snad už nastoupí Martin Matějíček, který má zablokovaný krk a v Polešovicích nám citelně chyběl. S ním budeme ještě silnější.“

Branky: 66. Adam Jašek - 53. Jakub Tománek z penalty. Rozhodčí: Štipčák. Diváci: 135.

TLUMAČOV – SLAVKOV 3:3 (2:1)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Z utkání mám velmi smíšené pocity, ve kterých převládá vztek na naše neproměněné šance a na hlavního rozhodčího. Do čtyřicáté minuty jsme Slavkov vodili jak slepé koně. Kromě dvou branek jsme zahodili další čtyři tutovky a nechali úřadovat rozhodčího Dostálka. Jeho sebestředné vystupování štvalo obě strany a myslím i všechny diváky. Vyloučením Hrtůse dostal hosty na koně. Druhou polovinu byli hosté lepší, v deseti jsme hráli hodně zakřiknutě a ani vzdáleně se nepřiblížili k výkonu z prvního poločasu. Hostům se těsně před koncem podařilo zápas otočit. Kluci to ale nevzdali a v 91. minutě jsme vyrovnali. Osobně si myslím, že tento gól pomohl Dostálkovi, jinak si myslím, že by po zápasu byla pořadatelská služba pod velkým tlakem.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „K utkání jsme přistoupili laxně. První poločas jsme hráli velice špatně, klidně jsme mohli prohrávat 0:5. Naštěstí nás podržel gólman a na konci poločasu jsme Hustákem snížili na 2:1. V té chvíli už hráli domácí bez vyloučeného hráče v deseti. Ve druhém poločase se to i díky přesilovce úplně obrátilo. Tlumačov jsme nepustili za půlku. Výsledek jsme otočili na 3:2 a měli dalších pět nebo šest tutovek, které zneškodnil perfektními zákroky domácí gólman, který chytal opravdu neskutečně. V nastaveném čase pak náš brankář nepodržel balon, ale vyhodil jej Jankůjovi. Ten jej v obklíčení třech protihráčů ztratil a po následném centru jsme inkasovali vyrovnávací branku na 3:3. Na to, že jsme mohli po prvním poločase prohrávat rozdílem dvou tříd, remízu bereme. Podle mě je zasloužená, protože první půle patřila jednoznačně Tlumačovu, po přestávce jsme zase dominovali na trávníku my. Ve druhé půli se nám zranil kapitán Chovanec.“

Branky: 14. Jan Hrtús, 23. David Jeřábek, 90. Jiří Štefka - 41. a 88. Marek Husták, 52. Roman Martiš. Rozhodčí: Dostálek. Červená karta: 36. Hrtús (Tlumačov). Diváci: 88.

UHERSKÝ OSTROH – VELKÝ OŘECHOV 2:0 (1:0)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Byl to ubojovaný výkon celého týmu. Jsem rád, že jsme získali další tři body a dostali se před Vlčnovem, kam v neděli jedeme. Velký Ořechov ukázal, že je tvrdý mančaft, nehrál vůbec špatně. Ve druhém poločase si vypracoval dvě velké šance, při kterých nás podržel gólman Patrik Žaludek. My jsme šli do vedení brankou kapitána Durny, který si v 17. minutě na malém vápně zpracoval míč a až kolem něho byli dva hráči soupeře, levačkou balon poslal do protipohybu gólmana. Pojistku přidal Konečný, který využil chybu hostujícího gólmana. Ten si na velikém vápně zpracoval balon, náš útočníkem mu jej ale skluzem vypíchl a ten doskákal do prázdné brány. Oba týmy dohrávaly v deseti, protože hostujíc Kadlčík zajel do Beneše a ten skončil na zábradlí. Po tomto zákroku se strhla potyčka, naštěstí u všeho byl i delegát a všechno viděl. Rozhodčí správně vyloučil oba hráče. Hosté se snažili výsledek zvrátit, ale my jsme to kompaktním a poctivým výkonem již uhráli. Chyběl nám akorát Filip Kovařík, který měl horečku.“

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Musím pochválit domácí mužstvo za to, že mělo větší vůli a hlad po vítězství. Z Velkého Ořechova naopak dorazil do Uherského Ostrohu místo fotbalového týmu soubor písní a tanců. První poločas byla z naší strany jedna velká katastrofa. Byť jsme si vypracovali dvě gólové šance, vstřelit branku jsme si za přístup a výkon vůbec nezasloužili. To, co jsme předváděli, bylo strašné. V naší sestavě nebyl jediný hráč, které bych mohl pochválit. Všechno ale začíná už do přípravy k zápasu, protože dva stěžejní chlapi, kteří svým výkonem vždycky strhnou a ovlivní celý mančaft, porušili životosprávu a je skoro zázrak, že zápas odehráli. Ve druhé půli už jsme alespoň připomínali fotbalový tým, bohužel to na body nestačilo. Fatální chybou vzadu jsme soupeři nabídli druhý gól. Nechci z něho vinit gólmana, který nás předtím ikskrát podržel. Tentokrát ale dlouho otálel s rozehrávkou a jejich důrazný hráč mu vzal míč a dal gól. To našemu brankáři ale vůbec nevyčítám. Prohráli jsme jako tým velmi špatným kolektivním výkonem. Domácí si tři body zasloužili, protože opravdu chtěli vyhrát. Bojovali, běhali, což na nás stačilo. Bohužel zápas nezvládl ani rozhodčí, který měl strach zapískat věci, které na trávníku opravdu jsou a dal červenou kartu i našemu hráči, aby měl klid. Přitom faul, který předcházel strkanici, byl maximálně na žlutou kartu. Potom jej domácí hráč inzultoval a poslal k zemi. Že sudí vyloučil oba hráče, je alibismus a ovlivnění zápasu.“

Branky: 17. Miroslav Durna, 79. Martin Konečný. Rozhodčí: Kadlčák. Červené karty: 70. Beneš – 70. Kadlčík. Diváci: 50.