Josef Křiva, trenér Polešovic: „Pro nás je výsledek docela krutý. Ořechov si zasloužil vyhrát, rozdíl mezi týmy ale nevyl tak velký. Soupeř v první půli využil podpory silného větru, dal nám dva góly. Ořechov byl výborný soupeř, s lepším jsme zatím nehráli. Hosté měli od začátku střetnutí územní převahu, vypracovali si nějaké šance. My jsme toho tolik neměli. Nevyřešili jsme jedno přečíslení dvou na jednoho, jednu střelu gólman vyrazil na tyč, další na spojnici. Náš výkon poznamenalo zranění obránce Blahy, kterému soupeř při rohovém kopu smolně přilehl nohu. Měšťánkovi se navíc obnovilo svalové zranění, nehrál ani Machala. Naopak se uzdravil Ficek. Než se po dlouhé pauze rozkoukal, nahrál soupeři na nohu a Ořechov vedl 2:0. Ke konci poločasu jsme mohli výsledek zkorigovat, hostující gólman byla ale proti. Ve druhém poločase jsme hráli lépe. Asi patnáct minut jsme soupeře nepustili za půlku. Zahrávali jsme snad čtyři rohy, měli Crlou dvě výborné šance, ale jednou nedal. Byla to škoda. Mohli jsme utkání zdramatizovat. Soupeř pak po rohu trefil šibenici a bylo hotovo. Kluci to vzdali, nebyla tam kvalita.“

Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „Jak jsem kluky po utkání ve Lhotě zkritizoval, teď je musím zase všechny pochválit. Takto má vypadat fotbal. Kdybychom po prvním poločase vedli 4:0, nikdo by se nemohl divit. Vypracovali jsme si spoustu šancí, proměnili však pouze dvě z nich. Vycházely nám rychlé protiútoky, které jsme řešili velice dobře. Jenom škoda, že nám stále trošku drhne koncovka. Polešovice mohly ke konci první půle výsledek snížit, brankář Kuchař ale střelu bravurně vyrazil na roh. Ve druhém poločase jsme hráli proti silnému větru. Hned po přestávce jsme si vybrali slabší desetiminutovku. Domácí byli v tu chvíli trošku v tlaku, jenže neskórovali a my jsme po dalších dvou skvěle vyřešených akcích přidali další dva góly a zaslouženě vyhráli. Celkově jsme byli lepším mužstvem. Chyběli nám Šumulikoski, Trlida a Mazúch, kterému se narodilo dítě. Zápas byl místy docela vyhrocený. Rozruch způsobil hlavně faul mladého Jakubíčka na polovině hřiště. Po nedovolením zákroku se strhla menší mela, ale utkání se v klidu dohrálo. My jsme po posledních dvou zápasech spokojení. Odehráli jsme je tak, jak by to mělo vypadat.“

Branky: 23. Tomáš Jakubíček, 42. David Hynčica, 60. Jakub Kolařík, 64. Adam Červinka. Rozhodčí: Filák. Diváci: 80.

VLČNOV – LHOTA 1:1 (1:1)

Martin Liška, trenér Vlčnova: „Nepohledné utkání, ve finále zasloužená remíza. Sice jsme šli do vedení, vstřelená branka nás ale vůbec nenakopla. V naší hře byla spousta ztrát, směrem dozadu jsme byli naivní. Hosté výsledek logicky poměrně rychle srovnali. Ve druhé půli jsme se zlepšili, vypracovali si dostatek situací, které šlo vyřešit gólově. Bohužel jsme je nedotáhli, a proto bereme pouze bod. Soupeř se ale u nás nespoléhal jenon na defenzivu. Upřímně, mohlo to dopadnout i obráceně. Závěr byl nahoru a dolů.

Stanislav Vávra, zaskakující trenér Lhoty: „Remíza je nakonec zasloužená, ale utkání jsme klidně mohli rozhodnout už v prvním poločase, kdy jsme měli více ze hry a po stranách hřiště jsme se dostávali do šancí. Měli jsme rychlá křídla, byli nebezpeční. Do šestnáctky chodily centry, ale v zakončení jsme nebyli přesní. Soupeř se naopak v první půli snad jenom jednou dostal za půlku a hned otevřel skóre zápasu. Byl to spíše náhodný gól. Naštěstí jsme brzy na to vyrovnali. Ještě před inkasovaným gólem jsme měli kopat penaltu, která byla stoprocentní, úplně jasná. Divili se i domácí diváci, že ji sudí neodpískal. Jinak první poločas jsme sehráli docela solidně. I když foukal nepříjemný vítr, klidně jsme mohli vést 3:1 nebo 4:1. Druhý poločas už byl oboustranně velice slabý. Nikdo neběhal, byl to spíš chodící fotbal. Hrálo se spíše mezi šestnáctkami bez nějakých extra šancí. K vidění byla spousta nepřesností, nic pozitivního.“

Branky: 13. Lukáš Hladík – 22. David Červenka. Rozhodčí: Zalabák. Diváci: 110.

BUCHLOVICE – UHERSKÝ OSTROH 2:2 (0:0)

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Přišli jsme o sérii bez inkasované branky, kterou jsme obdrželi po 501 minutách. Byl to náš nejhorší jarní výkon, proto bod beru. Vzhledem k tomu, že jsme srovnali v poslední minutě, je pro nás zlatý. Celkově to byl i kvůli silnému větru bojovné utkání se spoustou soubojů. Do utkání jsme vstoupili aktivně a v úvodu střetnutí byli lepší, jako první ale zahrozil soupeř. Hned v druhé minutě mohl potrestat nedorozumění naší obrany hostující Zálešák, Valeše obhodil, ale míč poslal vedle. My jsme kontrovali nákopem na Lukeštíka, kterému scházely decimetry ke gólové teči přes gólmana Pěnčíka. Úvodních patnáct minut uzavřel střelou domácí kapitán Hromada. Skončila však necelý metr vedle levé tyče. Zajímavý fotbal pokračoval dál. V 18. minutě musel Valeš likvidovat nepříjemně tečovanou střelu. Krásnou akci si pak připravili domácí, Karásek vytáhl míč, Mugo s Njambim ho připravili Tomeškovi, ten však v těžké pozici těsně minul bránu. V bráně domácích se pak musel činit Valeš, když vyboxoval ránu Petráše. Šance pokračovaly, skóre se ale do přestávky nezměnilo. Celkově byl první poločas bojovný a neurovnaný. My jsme nechtěli moc hrát. Přišlo mi to strašně mrtvé. Do druhé půle jsme sice vstoupili aktivně, hosté ale udeřili z brejku, když Konečný propasíroval míč přes Valeše a hosté vedli. Ukončili tím Valešovu jarní neprůstřelnost, která trvala přesně 501 minut. My jsme po inkasované brance začali stupňovat tlak, měli i nějaké šance. Vyrovnat se nám podařilo po skrumáži. My jsme ve druhé půli vytáhli ze stopera Belanta, vzadu ho zastoupil dorostenec Kovářík, střídat musel gólman Valeš, který se zranil už při rozcvičce, ale část zápasu odchytal. Do brány šel dorostenec Černota. Ten se vyznamenal, když zlikvidoval samostatný únik Zálešáka. Radost z vyrovnání ale netrvala dlouho, centr Studničky na zadní tyči našel Petráše a ten v 84. minutě vrátil hostům vedení. Od dalšího gólu nás uchránil skvělým zákrokem Černota. V hektickém závěru se nám povedlo skóre srovnat. Dlouhý míč Jakuba Kořínka podcenila obrana hostů a Hromada vysunutý na hrot skóroval a srovnal na 2:2. Jsem rád, že jsme uhájili jarní neporazitelnost. Sice jsme poprvé inkasovali, ale kluky dlouhá série znervózňovala. Teď můžeme odstartovat novu šňůru.“

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „I když jsme dostali gól chvíli před koncem bod z Buchlovic bereme. Je pro nás dobrý. Teď jsme ale trošku zklamaní, protože výhře jsme byli velmi blízko. Soupeři jsme mohli odskočit. Zálešák šel sám na gólmana, nedal. V závěru přišel trest. Po dlouhém nákopu to brankář ani stopeři neodvrátili a soupeř srovnal na 2:2. Celkově to byl vyrovnaný zápas. Šancí jsme ale měli víc. Nám chyběli Rapant a dlouhodobě i Llanos.“

Branky: 80. Radim Studnička vlastní, 90. Miroslav Hromada – 51. Martin Konečný, 84. Dalibor Petráš. Rozhodčí: Sucharski. Diváci: 190.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – PRAKŠICE 3:0 (0:0)

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Musím uznat, že výsledek vůbec neodpovídá dění na hřišti. Soupeř byl v první půlce jasně lepší a pokud by vedl třeba 3:0, nikdo by se nedivil. Nás podržel gólman Kohoutek. Celkově to ale z naší strany bylo od začátku špatné. Takový zápas blbec, i na zranění. Už v prvním poločase jsem se snažil mužstvo nakopnout, a tak jsem stáhl ze hry nevýrazného Novosada. Místo něj šel ale Húsek, který si natáhl sval. O poločase musel ze stejného důvodu střídat Lorenc, po něm šli dolů i Machala s Marovičem. Navíc zraněný Černoch závěrečných patnáct minut vpředu jenom odchodil. Ještě jsem nezažil, aby si pět hráčů v jednom utkání natáhlo sval. Nevím, jak budeme skládat sestavu v příštím utkání. Jinak první půle byla od nás špatná, šílená. Přežili jsme ji jenom díky gólmanovi. Prakšice měly i ve druhém poločase dvě velké šance, které Kohoutek chytil. My jsme si pomohli standardní situací, gólem střídajícího Zlínského. Pak se hlavou trefil po standardce i Doruška a v závěru naši výhru pojistil po chybě hostujícího brankáře při rozehrávce Pančík. Výsledek je pro nás krásný. Jsme rádi, že máme tři body, ale i tak to byl jeden z nejhorších zápasů, co jsem v Ostrožské Nové Vsi. Nakonec jsme to ale zvládli nějak ubojovat.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Znovu se ukázalo, jak může být fotbal krutý. V prvním poločase jsme podali nejlepší výkon za celé jaro. Soupeře jsme od první minuty přehrávali, ždímali. Vypracovali jsme si spoustu šancí, rohů, ale nepodařilo se nám vstřelit branku, jít do vedení. Několikrát jsme šli sami na branku, nastřelili jsme i břevno. Klidně jsme mohli soupeři nasázet do přestávky čtyři nebo pět gólů a zápas v klidu dohrát. Bohužel když neproměníme ani jednu z deseti tutovek, těžko můžeme vyhrát. Soupeř udeřil ze standardky, prosadil se hlavou z malého vápna, což nalomilo naši psychiku, protože celou dobu jsme hráli dobře, měli navrch a najednou jsme prohrávali. Pak šel Sukup sám na brankáře, skóre však nevyrovnal. Chvíli na to přišel druhý gól v naší síti a utkání se dohrávalo. Naši současnou situaci dokreslil třetí gól a komická situace, kdy náš mladý gólman trefil obránce a domácí pohodlně upravili na 3:0. Herní projev nebyl v žádném případě špatný, body ale zase nemáme. Je to mrzuté, jsme z toho zklamaní. Teď nás čeká Vlčnov, což je pro nás dost zásadní zápas, ve kterém musíme uspět. Tým musím za první poločas pochválit. Kluci to zvládli naprosto skvěle. Vyčítat jim mohu jenom zahozené šance. Jelikož nám chyběli brankáři Lysoněk s Buráněm, musel chytat dorostenec Puček. Porážku ale na něj nechci vůbec svalovat. Nehrál ani Dedík.“

Branky: 59. David Zlínský, 70. Jan Doruška, 89. Vojtěch Pančík. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 105.

ZLECHOV – TOPOLNÁ 1:2 (1:1)

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „Byl to vyrovnaný zápas. Hosté byli v prvním poločase silnější na míči, ale my jsme šli gólem Salingera do vedení. Škoda, že jsme vedení neudrželi až do přestávky. Hynek Vaněk nastřelil břevno, pak jsme udělali chybu u lajny, po centru inkasovali branku na 1:1. V úvodu druhé půle jsme měli jednu tutovku, když se netrefil Hynek Vaněk, pak jsme zahodili další šanci. Topolná skvěle vyřešila jednu situaci a vedení už nepustila. My jsme sice bojovali, v závěru soupeře zmáčkli, ale hosty podržel gólman Mikel. Chyběl nám pouze vykartovaný Duchtík.“

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „První poločas byl z naší strany určitě lepší než druhý. Hráli jsme s větrem v zádech, měli dobré držení balonu asi čtyři šance. Domácí zahrozili dvakrát. Jednou trefili břevno a pak dali gól. My jsme se prosadili až na konci první půle, když po pohledné akci a centru Válka skóroval Bartoš. Náš výkon ve druhém poločase ovlivnil silný vítr. I tak jsme přidali po brejku a střele Foltýna druhý gól a zápas zvládli. My jsme konečně potřebovali vyhrát a bylo nám jedno, jakým způsobem. Myslím, že jsme si výhru zasloužili. Těch sedmdesát minut jsme byli lepším týmem. Domácí ve druhé půli hodně nakopávali balony, které létali všude možně. Pro nás to jsou důležité tři body. Nyní hrajeme dvakrát doma. S Ostrožskou Novou Vsí a Prakšicemi chceme potvrdit venkovní výhru. Chyběl nám Sedlář, Jaroslav Hoferek a Dohnal. Máme ale široký kádr, takže absence dokážeme nahradit.“

Branky: 21. Michal Salinger – 42. Michal Bartoš, 59. Jan Foltýn. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 120.

MALENOVICE – ZDOUNKY 1:2 (0:0)

Miroslav Šenkeřík, vedoucí mužstva Malenovic: „Hráli jsme ve velmi slátané sestavě. Byli jsme vůbec rádi, že jsme poskládali jedenáct lidí dohromady. Soupeř byl celkově o něco lepší, vyhrál zaslouženě. Zdounky si v prvním poločase vypracovaly tři tutovky, při kterých nás podržel brankář Mikláš. Zachytal opravdu dobře. My jsme měli v úvodní části snad jenom jednu příležitost. Na začátku druhého poločasu jsme byli asi patnáct herně lepší, soupeř ale postupně převzal otěže zápasu a dal nám dvě branky. První po chybě stoperů šel Moravec sám na gólmana a nájezd proměnil. My jsme pak výsledek z penalty srovnali na 1:1. Na konci utkání ale byly zmatky v naší obraně a dostali gól na 1:2. Zdounky u nás prokázaly svoji kvalitu, byl to kvalitní protivník. Na nás furt leží deka. Všechny zápasy prohráváme o gól. Nemůžeme se chytnout. Problémem jsou i absence. Kromě šesti dlouhodobých marodů nám vypadli i kluci, kteří žijí nebo studují v Praze. Domů jezdí jenom občas. K dispozici jsme měli deset hráčů a tři gólmany. Kostka to šel zkusit a po pěti minutách nemohl dýchat, tak raději střídal.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Branky: 72. Martin Bartek z penalty – 55. a 86. David Moravec. Rozhodčí: Měšťánek. Diváci: 69.

SLAVKOV – TRAPLICE 2:0 (0:0)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Je to vydřená, ale pro nás důležitá výhra. Celkově jsme byli lepší, tři body si zasloužili. Soupeř si v prvním poločase vypracoval jednu šanci, my jsme nedali tři tutovky. Po změně stran jsme měli převahu, Traplice zatlačily, ale dlouho jsme se nemohli prosadit. Rozhodla až trefa Berkely z dálky pod břevno, v závěru přidal druhý gól Husták. Jsem rád, že jsme utkání zvládli o bez stoperů Šmehlíka a Zimčíka, nebyl ani útočník Sládeček. Nebylo to jednoduché střetnutí, oslabený soupeř se ale bránil, bojoval.“

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Bylo to oboustranně upracované utkání, nic pohledného. Oba týmy pouze nakopávaly balon dopředu a spoléhaly, že někdo něco vytvoří. Utkání bylo dlouho vyrovnané, bez nějakých extra velkých šancí. Klíčové chvíle přišly až po hodině hry. Nejprve šel v 66. minutě náš Dudešek sám na branku, ale nedal a naproti tomu soupeř v 77. minutě napálil balon krásně pod břevno. My jsme hru v závěru otevřeli, na hrot vysunuli Kolinského, ale místo vyrovnání jsme obdrželi ještě druhu branku. Domácí byli šťastnější. Nám scházelo šest hráčů, z toho čtyři ze základu. Kromě Trávníčka také Rozhon, Šustr, Král, Verbík a nebo Brázdil.“

Branky: 77. Vasyl Berkela, 87. Marek Husták. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 70.