Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „Jsem zklamaný z výsledku, ale hlavně z výkonu. Takto se prostě fotbal nehraje. Byli jsme bez zájmu, chuti. Sice jsme si vypracovali dost šancí na to, abychom ve Zlechově zvítězili, ale hra musí být daleko lepší. Pokud to kluky nebude bavit, tak to nemá smysl dělat. Celkově je to nás na jaře málo. Nejde nám to a nevíme, jak z toho ven. Soupeři nás předčí důrazem, zápalem, vůlí. My si možná myslíme, že to uhrajeme profesorsky, ale takto se v nižších třídách nehraje. První místo vůbec neřeším. S těmito výkony budeme rádi, když skončíme třetí. Chyběl nám Šumulikoski a Durna.“

Branky: 32. a 67. Tomáš Vaněk – 52. David Hynčica. Rozhodčí: Tokoš. Diváci: 120.

UHERSKÝ OSTROH – PRAKŠICE 1:0 (0:0)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Bylo to vydřené vítězství. Stejně jako minulý týden jsme nastoupili v okleštěné sestavě. Pro nás to byl velmi těžký zápas. Souboje se odehrávali pouze mezi mezi šestnáctkami, ve středu hřiště. My jsme měli jednu šanci Zálešákem, který nůžkami orazítkoval břevno. Prakšice měly v první půli taky jednu příležitost, brankář Pěnčík ji ale chytil. Musím uznat, že Prakšice mají výborný mančaft. Nám vyšlo poločasové střídání, příchod Jurčeky, kterého jsem tam dal místo Konečného. Po dvou minutách pobytu na hřišti dal jediný gól zápasu. My jsme se po vedoucí brance trošku víc zatáhli, nechaly hrát Prakšice. Hosté se začali více tlačit do šancí, ale všechny jejich akce končili na šestnáctce. Kromě jedné střely tam nic vážného neměli. V závěru se nám zranil Jurčeka, který špatně došlápl a má pohmoždil si kotník. Jsem spokojený, ale byly to veliké nervy.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Zápas poznamenala řada našich absencí. Chyběli nám oba gólmani, takže do branky musel dorostenec Puček. Herně to od nás bylo slušné. Zvládli jsme to docela dobře. Ve hře byly pasáže, kdy jsme soupeře přehrávali. Bohužel jsme žádnou akci nedotáhli do finále. Nešla nám finální přihrávka, abychom se dostali do nějaké vyložené šance. Největší příležitost nám domácí nabídli sami vlastní chybou, když jeden z jejich hráčů hlavičkoval gólmanovi, kterého balon přeletěl. Od drnu se odrazil do tyče, dobíhající Kočica ale nedokázal míč ve skluzu zasáhnout a uklidit ho do prázdné brány. Ostroh zápas rozhodl v úvodu druhé půle, když se prosadil po skrumáži. I když byl umělecký dojem slušný, stále tomu chybí góly. Z hráčů bych vyzdvihl Sukupa, kterého jsme zasunul z křídla na stopera, aby bránil rychlého Zálešáka, což se mu povedlo. Byl to náš nejlepší hráč, vzadu to zvládl perfektně. Poděkovat musím i ostatním kluků, jak to odbojovali, odmakali. Bohužel nám zase scházelo finále. Domácí měli více šancí, nám patřil spíše střed hřiště, kde jsme byli lepším týmem.“

Branka: 48. Jiří Jurčeka. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 80.

I. A třída sk. B: Kunovice zvítězily v Kroměříži, Dolní Němčí fandil i Jurásek

TOPOLNÁ – TRAPLICE 2:0 (0:0)

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „V prvním poločase jsme byli lepším týmem. Více jsme drželi balon, měli dobré přechody do útoku, nedařila se nám však finální fáze. Měli jsme tam jenom nějaké náznaky šancí, které jsme ale nedokázali proměnit. Traplice chodily do nebezpečných brejků, jejich středoví hráči dobře vyváželi balon, všechno jsme ale zvládli uhasit. Měli jsme dobrý nástup do druhé půle. Díky velkému tlaku jsme šli v 55. minutě do vedení. Důrazný Pavel Hoferek vyhrál souboj s gólmanem a Mikoška už měl jednoduchou práci, když balon uklidil do prázdné brány. Po vstřelené brance jsme na chvíli přestali hrát. Traplice hrály jednoduše, nakopávaly balony dopředu. Nás uklidnil v 72. minutě Horsák, který po vysunutí Jardy Hoferka zvýšil na 2:0. Závěr už se dohrál bez větších šancí. Nakonec jsme vyhráli zaslouženě. Vítězství si cením, protože máme velkou marodku a na střídání jsme měli tři starší kluky, včetně asistenta Urbana. Dohromady jim bylo 133 let. (úsměv).

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Domácí byli od začátku střetnutí více na míči. My jsme do Topolné přijeli ve slátané sestavě. Poločas i tak skončil bez branek. My jsme měli v první půli dvě větší šance Trávníček. Zahrozil dvěma střelami, řešit to ale mohl jinak. Remízový stav jsme drželi až do 55. minuty, kdy jsme po naší hrubé chybě dostali gól na 1:0. V 72. minutě to bylo 2:0. Pak následovaly naše šance, domácí ale bravurními zákroky podržel Mikel. Tutovku chytil i osmnáctiletému jmenovci. Neprosadil se ani hlavičkující Šustr. Utkání se odehrálo bez nějakých excesů. Nám chybělo osm chlapů, povolat jsme museli i dva mladé kluky, nastoupil i i jednapadesátiletý Kotyza. Kluci jsou zranění nebo v práci.“

Branky: 55. Jiří Mikoška, 72. Aleš Horsák. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 200.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – ZDOUNKY 0:2 (0:0)

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Podali jsme velmi špatný výkon. Hráli jsme bez nasazení, bojovnosti. Zdounky byly po všech směrech lepší, vyhrály u nás zcela zaslouženě. Od nás mohu pochválit tak tři nebo čtyři kluky, kteří se snažili, ale celkově to byl nejhorší zápas pod mým vedením. Měli jsme tam jenom nějaké náznaky, žádné velké šance. Zdounky daly góly po chybách krajního obránce, který si neobsadil protihráče. Hosté byli víc na balonu. Byli důraznější, agresivnější. Kdybychom získali bod, byl by to zázrak. Chyběli nám někteří kluci, jako Beníček, Obal neb Černoch, ale i ostatní mají kvality na to, aby odehráli daleko lepší zápas. Bylo to nemastné, neslané. Takto se prostě nedá hrát proti Zdounkám, které mají kvalitu.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Branky: 50. a 66. Tomáš Navrátil. Rozhodčí: Toman. Diváci: 100.

SLAVKOV – VLČNOV 0:3 (0:1)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Jsme zklamaní, ale porážka je zcela zasloužená. Z naší strany byl to byl hrozný výkon, úplná holomajzna. Nedali jsem si tři pořádné přihrávky. Po všech směrech to byl náš nejhorší zápas v letošní sezoně. Úplná katastrofa. Vpředu jsme si nic nevytvořili, přitom si myslím, že Vlčnov by neporazil ani staré pány Slavkova. Nechápu, že ve stejné sestavě porazíme doma Topolnou a Ořechov a pak neporazíme Vlčnov. Spousta lidí si myslí, že jsme to pustili, ale není to tak. Brzy jsme inkasovali a už se vezli. Za celý zápas jsme měli jenom jednu šanci, jinak nic.“

Martin Liška, trenér Vlčnova: „Slavkov nám opakovaně odmítl žádost o přeložení utkání. Upřímně jsem nevěřil tomu, že se vůbec poskládáme. Je super, že i přes tyto komplikace vezeme vlčnovskému králi všechny tři body. (úsměv) Domácí sice statisticky více drželi balon na svých kopačkách, ale z jejich strany to bylo pořád stejné. Spoléhali pouze na nákopy a souboje, které jsme ale dokázali ustát. Trpělivým a poctivým výkonem jsme postupně navyšovali skóre. Všem hráčům děkuji.“

Branky: 2. Matyáš Liška, 63. Lukáš Hladík, 90. Ivo Hrbáček. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 100.

Slavkov odmítl přeložit zápas. Fotbalisté Vlčnova přivezli králi tři body

BUCHLOVICE – LHOTA 7:2 (3:1)

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Do zápasu jsme vstoupili výborně. Využili jsme hned první příležitost a v první minutě šli do vedení. Střela Muga zapadla přesně do šibenice. Pak jsme ale po nedorozumění stoperů vyrobili nesmyslný roh a Lhota skóre srovnala na 1:1. K tomu se zranil brankář Valeš, který má něco s kolenem a musel do nemocnice. Všichni mu přejeme brzké uzdravení. Pět minut jsme čekali, než se nachystá Vojta Mikulík. Popasoval se s tím výborně. Nejen jemu pomohlo, že jsme ihned dali gól na 2:1. Herně jsme byli lepší, diktovali tempo. Lhota jenom čekala na naše chyby a nějaké brejky. My jsme však do přestávky přidali třetí branku. Pak jsme dali i čtvrtý gól, který sudí nejprve uznal, aby ho pak po protestech hostů a třech minutách zase odvolal. Dál jsme do soupeře bušili. Hráli jsme neustále dopředu, útočili. Vzadu jsme měli okénka. Jednu šanci Lhoty zmařil včasným vyběhnutím Mikulík. Do druhé půle vstoupili lépe hosté, my jsme byli chvíli mrtví. První poločas nás trošku uchlácholil a soupeř snížil na 3:2. My jsme mu pak ale odskočili, přidali další branky a utkání definitivně rozhodli. Zbytek střetnutí byl jasně v naší režii. Pomohl nám i dorostenec Jakub Kořínek, který vstoupil do zápasu velice dobře. Hlavně musím vyzdvihnout Vojtu Mikulíka. Bez něj bychom asi zápas ani nedohráli. Kluky musím za výkon pochválit. Až na hluchou pasáž v úvodu druhé půle utkání odehráli s naprostým přehledem. Měli jsme tam i další šance, výsledek je ale krásný. Ve zbytku sezony můžeme atakovat čelo tabulky. Chyběli nám Dovrtěl s Martinem Kořínkem. Na část zápasu už nastoupil Křiva, Zábojník nastoupil i přes nemoc, která ale nebyla na jeho výkonu znát. Zařídil dva góly.“

Jaroslav Kuna, trenér Lhoty: „Do Buchlovic jsme přijeli v takové sestavě, že pokud bychom tam uhráli nějaké body, byl by to trenérský zázrak. Na domácích bylo naopak vidět, že jsou našlapaní, běhaví. Na bleskový gól soupeře z první minuty jsme ještě dokázali reagovat, soupeř ale výsledek otočil na 3:1. Když jsme po změně stran skóre snížili, začali se najednou domácí bát. Pak jsme ale dostali čtyři góly v rozmezí deseti minut a bylo po utkání. Chyběli nám Červenka, Fuksa, oba Bartoňové. Bez nich jsme to měli složité. Škoda, že jsme to Buchlovicím usnadnili strašně hloupými góly. Výsledek je jednoznačný, je to debakl, ale za stavu 3:2 domácí znejistěli.“

Branky: 68. a 70. Ondřej Vašek, 1. James Mugo, 30. James Njambi, 13. Zdeněk Tomešek, 72. Jakub Kořínek, 80. Robert Lukeštík - 5. Milan Knedla, 55. Stanislav Bartoň. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 89.

MALENOVICE – POLEŠOVICE 3:1 (1:0)

Miroslav Šenkeřík, vedoucí mužstva Malenovic: „Jsme moc rádi, že jsme to konečně zlomili a poprvé na jaře zvítězili. Všem se nám moc ulevilo. Pomohlo nám i to, že k nám soupeř přijel v oslabené a omlazené sestavě, s jediným náhradníkem. Od začátku jsme byli více na balonu, střeloiu z vápna šli do vedení. Hosté ale ve druhí půli po ojedinělé nebezpečné akci skóre srovnali. I když trošku znervózněli, podařilo se nám výsledek překlopit na svoji stranu. Druhý gól jsme dali z rohu, pak jsme přidali ještě jeden. Polešovice byly oslabené, ale bojovaly až do konce. Pro nás je hlavní, že jsme to zvládli a máme cenné body.“

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Do Malenovic jsme odjeli bez zkušených hráčů. Chyběli nám Crla, Kaspřák, Lahodný, Blaha, Machala a Ficek. Nahradit je museli mladší kluci, dorostenci. Měli jsme jenom jednoho náhradníka, i ta bylo prvních dvacet minut docela vyrovnaných. Domácí postupně převzali iniciativu, byli herně lepší a po jedné naší hrubce šli na konci první půle do veden. Druhý poločas jsme začali lépe a v 56. minutě jsme po pěkné akci srovnali dorostencem Gabrielem na 1:1. Dál jsme hráli dobře, ale udělali jsme jednu chybu při nakrátko zahraném rohu. Nedostoupili jsme protihráče, který se trefil přesně k tyči. V závěru byla hra neurovnaná. Malenovice měly chvíli strach o výsledek, nakonec přidaly třetí branku a bylo po zápase. Domácí vyhráli zaslouženě, za body si šli víc. Vypracovali si více šancí, my jsme to odehráli v torzu.“

Branky: 40. a 75. Dominik Torma, 72. Robin Jašík – 56. Tomáš Gabriel. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 68.