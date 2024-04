Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „Jsem rád za výhru i tři body. Dost nám pomohl Šumi (Šumulikoski – pozn. red.), který zklidnil hru a dal tomu nějakou myšlenku. Společně se Staňou Malůšem to ve středu hřiště podirigovali, jejich zkušenosti jsou k nezaplacení. Pochválit ale musím celý tým. Všichni kluci to odehráli poctivě. Akorát mi trošku vadí neproměněné šance v prvním poločase. Klid jsme mohli mít už dřív. Celkově ale asi výsledek odpovídá dění na hřišti. Škoda, že jsme si zápas udělali o něco složitějším tím, že jsme v prvním poločase nedávali góly. Pokud bychom dřív odskočili na 3:0, zápas mohl být klidnější. Soupeř takto pořád žil. Klidně mohl z nějakého brejku nebo standardky udeřit. Ve druhém poločase už jsme ale dominovali a dávali góly. Konec už jsme dohráli naprosto v klidu. Sestavu jsme prostřídali a Vlčnov párkrát zahrozil. Jednu tutovku zneškodnil náhradní gólman Bačák, jedna střela skončila na břevnu. Hřiště bylo po dešti měkké a mokré, i tak bylo skvělé připravené a v perfektním stavu.“

Martin Liška, trenér Vlčnova: „Do padesáté minuty, kdy jsme inkasovali podruhé, to z naší strany v uvozovkách sneslo jakési měřítko, pak už to bylo špatné. Kluci po dalších inkasovaných gólech rezignovali, odflákli to. Domácí byli po celý zápas nahoře, hodně silní. V sestavě měli spoustu šikovných hráčů. My jsme měli problémy s jejich nabíráním, často jsme byli o krok později. Na druhé straně je těžké, pokud se všechno vrací hned zpět. Chyběl nám klasický útočník a z brejkových stranových situací jsme nic nevytěžili. Body uhrajeme jindy, nejlépe již příště.“

Branky: 5. a 51. Jakub Kowalík, 59. Tomáš Durna, 64. Jakub Kolařík, 68. Adam Červinka, 72. Přemek Bartošík. Rozhodčí: Dorůšek. Diváci: 100.

TOPOLNÁ – BUCHLOVICE 0:1 (0:1)

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Měli jsme výborný vstup do zápasu. V prvních pěti minutách jsme zahrávali pět rohů. Byly tam závary, spousta šancí. Kdybychom po prvním poločase vedli 5:1 nebo 6:1, nikdo by se nedivil. Buchlovice měly v prvním poločase jednu vážnější šanci, kterou proměnili, kdežto my jsme spoustu tutovek nedali. Druhý poločas byl totožný. Byli jsme stáli na baloně, vypracovali si šance, ale v koncovce jsme se trápili. Naproti tomu Buchlovice hrozily pouze z brejků. Měly jednu šanci, kdežto my tak čtyři nebi pět. Zápas rozhodla produktivita soupeře. Nám chybí i štěstí v koncovce. Na gól se neuvěřitelně nadřeme, dělá nám velké problémy proměnit šanci. Kluky i přesto musím pochválit. Byl to náš nejlepší jarní výkon. Utkání bylo odmakané, odedřené. Chyběl nám akorát Válek, jinak jsme byli v nejsilnějším složení.“

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Na začátku jsme řešili hodně absencí. Kluci nejsou zdraví, trápí nás marodka. Našeho nejofenzivnějšího hráče Karáska jsme museli přesunout na levou obranu, kde byl ale taky nesmírně platný, Obrana nám stejně jako v minulých zápasech fungovala skvěle. Topolná začala výborně, klidně mohla po deseti minutách vést 3:0. Tolik šancí si v úvodu střetnutí vytvořila. V některých momentech při nás stáli všichni svatí. (úsměv) Byly tam nějaké tyčky, jednou Belant vykopával míč z brankové čáry. Domácí měli velký tlak, gól visel ve vzduchu. Náš brankář Valeš ale opět zaklel bránu, podržel nás. Topolná s přibývajícími minutami znervózněla, my jsme se naopak osmělili. Do vedení jsme šli gólem Jamese Muga, který se nádherně trefil z dvaceti metrů. Před přestávkou jsme si vytvořili ještě jednu šanci, když Tomešek dával míč pod sebe, Lukeštík byl ale obsazený a míč do sítě nedostal. Kdybychom přidali druhý gól do šatny, bylo by po zápase. Pro Topolnou by to bylo na psychiku hodně náročné. Do druhé půle jsme aktivně. Vyloženou šanci měl Mugo, který šel sám na brankáře, obešel ho, ale míč si předkopl až moc. Topolná postupně stupňovala svůj tlak. Jednu tutovku hlavou Valeš zázračným zákrokem vytáhl ven. Domácí zahrávali spoustu standardek, obrana ale fungovala spolehlivě a Hromada s Belantem všechny míče posbírali. Soupeř byl na konci frustrovaný. I kdyby hrál dva dny, gól by nám nedal. Já musím pochválit za vynikající odbojovaný výkon celý mančaft. Pátá výhra i nula nás samozřejmě těší. Radost nám udělal i dorost, který rovněž uspěl v Topolné, takže dvě dvojky a ještě k tomu v neděli slavila dvaadvacáté narozeniny moje přítelkyně. Výhru věnujeme jí.“

Branka: 44. Mugo James Waweru. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 110.

Strání jelo do Všechovic zbytečně. Duel byl kvůli podmáčenému hřišti odložen

PRAKŠICE – LHOTA 2:2 (0:2)

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Zápas mohl skončit jakkoliv. My jsme prohospodařili první poločas, ve kterém jsme si nevytvořili moc šancí a dostali laciné branky. Při prvním gólu jsme dávali malou domů, gólmanovi míč podjel pod nohou, ještě ho stihl vykopnout z brankové čáry, ale poslal jej pouze hostujícímu hráči, který jej uklidil do sítě, což nás trošku srazilo. Pak přišla ještě jedna povedená akce Lhoty. Nakopnutý míč propadl k Jakubu Bartoňovi a ten ho z jedničky uklidil k tyči. Ve druhé půli jsme se ale zvedli, odehráli jsme ji dobře. Po rohu a následné skrumáži jsme dali branku na 1:2, což nás najednou nakoplo. Hostům naopak docházely síly. Soupeře jsme zatlačili a podařilo se nám srovnat na 2:2. Střelu Dynka dotlačil do brány střídající Gajdušek. Předtím ale Bartoň v pádu přestřelil naši prázdnou bránu, takže se znovu potvrdilo nedáš – dostaneš. Následně Dynka trefil z dvanácti metrů břevno. Klidně jsme mohli výsledek otočit. Rohy i nějaké příležitosti tam byly ale obrat jsme nedotáhli. Soupeř ale chodil do brejků, mohl dát taky gól. Bod je pro nás dobrý, ale v naší situací je málo. Pochválit musím rozhodčího Hurába, který prý pískal utkání krajské soutěže poprvé a zvládl to s naprostým přehledem. Nám chyběli čtyři hráči. Kromě vyloučeného Jahody také Řezníček, Šůstek a brankář Lysoněk.“

Stanislav Vidrman, vedoucí mužstva FK Lhota: „Na to, že jsme přijeli do Prakšic bez nemocného trenéra a ve slátané sestavě, tak to byl dobré. V prvním poločase se nám dařilo proměňovat šance, vedli jsme 2:0. Byla velká škoda, že jsme to neudrželi až do konce. Domácí ale ve druhém poločase zvýšili tempo a zaslouženě skóre vyrovnali. Remíza asi nakonec odpovídá, ale skončit to mohlo všelijak. Závěr byl divoký, šance na skórování měly ba týmy. Nám chyběl brankář Mikeštík, takže do branky šel Martin Hrubý, který už ukončil kariéru a dva roky nechytal. Nebyli ale ani další kluci. Pochválit musím rozhodčího. Na to, že pískal první zápas v kraji, tak to byla fakt paráda.“

Branky: 62. Jonáš Kočica, 71. Vojtěch Gajdušek – 10. Jakub Bartoň, 30. David Bartoň. Rozhodčí: Huráb. Diváci: 100.

TRAPLICE – MALENOVICE 1:0 (1:0)

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Pro nás je to velmi důležitá výhra. Bodově jsme dotáhli na Vlčnov i Prakšice, takže stále žijeme. (úsměv) Výhra nad Malenovice ale byla utrápená, spíše šťastná. Malenovice byly herně lepší, neproměnily spoustu vyložených šancí. Znovu se potvrdilo, že fotbal nemá občas logiku. My jsme to prostě ubojovali. Samozřejmě jsme si taky nějaké šance vypracovali, ale nebylo jich zdaleka tolik, co měl soupeř. Do vedení jsme šli gólem Krpala ve 38. minutě. Pak chybu hostujícího brankáře nepotrestal Rozhon, který mohl gólmana přehodit, ale gól nedal. V 85. minutě mohl naše vedení pojistit Hejda, ale před prázdnou brankou selhal. Na druhé straně nás skvělými zákroky podržel gólman Kutálek. Celkově to byl velmi klidný zápas.“

Leoš Válek, trenér Malenovic: „Jsme zklamaní. Na jaře nám to nejde, trápíme se. Máme marodku, chybí nám pohoda. Pokud nedáme gól, nemůžeme vyhrát. V Traplicích jsme neproměnili řadu šancí. Soupeř nám dal z jedné akce gól a pak to ubojoval.“

Branka: 38. Bronislav Krpal. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 100.

Slovácko B okradl o výhru brankář Hodonína! Trefil se hlavou v nastavení

ZDOUNKY – POLEŠOVICE 1:1 (0:0)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Pro nás je to zlatý bod, který trefil hlavou v nastavení Jašek. My jsme měli obrovské problémy se složením sestavy. Chybělo nám šest hráčů, Crla musel vypomoct obraně, zaskočil na stoperovi. Jinak nám chyběli Machala, Blaha, Lahodný, Měšťánek či Ficek. Soupeř byl kvalitní, ale hratelný. Pokud bychom byli kompletní, určitě bychom ho porazili. První poločas byl vyrovnaný. Úvodní čtvrthodinu jsme byli lepší, pak soupeř zahrával tři nebo čtyři rohy, loženku ale neměli. Zbytek první půle se odehrál spíš mezi vápny. Druhou půli jsme začali lépe, prvních patnáct minut jsme byli lepší, měli i šanci. Hasoň ale hlavičkoval po centru Kaspřáka jen do rukou brankáře. Zdounky postupně převzaly iniciativu, nakopávaly balony na šikovné a rychlé kluky. Domácí chodili do brejků. Měli tři šance a z jedné nám dali gól. My jsme porážku odvrátil až v poslední možné chvíli.“

Branky: 76. Vratislav Švejcar – 90. Adam Jašek. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 50.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – ZLECHOV ODLOŽENO pro nezpůsobilý terén na středu 1. května v 16.00

UHERSKÝ OSTROH – SLAVKOV ODLOŽENO pro nezpůsobilý terén na středu 8. května v 16.30