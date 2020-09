Zdeněk Červenka (kapitán, Luhačovice B): „Hosté se ujali vedení, když po centru z pravé strany zakončil hlavou Adam Dutkevič. Na konci poločasu se nám podařilo vyrovnat, střelu Marka Polácha brankář hostů pouze vyrazil před sebe a nikým nehlídaný Lukáš Ďurďa rozvlnil síť brány Admiry Hulín. Druhý poločas se odehrával mezi šestnáctkami, k vidění nebylo moc vyložených šancí. V 82. minutě si zaběhl za obranu Matyáš Karamon a propálil našeho brankáře. V posledních minutách jsme zahrozili po centru Jáchyma Gregora, avšak Martinovi Horáčkovi chybělo pár centimetrů k zakončení. Zápas byl celkově poměrně vyrovnaný s málo šancemi na obou stranách. Rozhodly chyby, udělali jsme o jednu víc. Za našeho nejlepšího hráče bych zvolil Honzu Jelínka, který na pozici středního obránce eliminoval spoustu útoků soupeře a také dokázal zakládat útoky domácího týmu.

Branky: 44. Ďurďa – 18. Dutkevič, 82. Karamon, rozhodčí: Zpěvák, diváci: 33

VESELÁ – TEČOVICE 2:3 (0:1) na penalty

Zdeněk Kučera (sekretář klubu, Veselá): „Hodnocení sobotní předehrávky je velmi jednoduché a krátké. Tečovice měly za celý zápas tři gólové šance a dvakrát byly úspěšné. Naši borci si vytvořili příležitostí snad na tři zápasy, bohužel však také dali jen dvě branky. Nic výstižnějšího k utkání říct nelze.“

Vladimír Kundera (sekretář klubu, Tečovice): „Domácí zahájili náporem a dokázali si vytvořit územní převahu a šance, ze kterých buď netrefili branku Bivoje nebo proti byl v tomto zápase výborně chytající Jokl. Nakonec jsme se dočkali vedení, když centrovaný míč z pravé strany zahrál domácí stoper rukou a Vopatřil z penalty otevřel brankový účet gólem do šatny. Po obrátce se navíc rychlý David Dorazín dokázal uvolnit na „pětníku“ a prostřelil Červenku podruhé. Minutu nato střídal kvůli bolavému kotníku Chovanec. Než se nově poskládaná obrana dokázala probudit, domácí během dvou minut srovnali skóre po rychlých kombinacích. Ve druhém poločase výrazně „úřadoval“ Jokl, který jasné šanci domácích vytlačil míč na tyč, pak vychytal i samostatně postupujícího Janíčka a vyboxoval i velmi nepříjemný trestný kop domácích z hranice 20ti metrů. V penaltové loterii se štěstí přiklonilo na naši stranu, když Holman po neúspěchu domácího střelce rozhodl v sedmé sérii. Body ze hřiště soupeře pro nás mají značně povzbuzující účinek a doufáme, že přispějí i ke stmelení kolektivu do dalších kol soutěže.“

Branky: 54. Burša, 55. Žaludek – 42. Vopatřil, 52. Dorazin, rozhodčí: Perniš, diváci: 100

HOLEŠOV B – BŘEZNICE 4:0 (3:0)

Stanislav Vávra (hlavní trenér, Březnice): „Zápas v Holešově se nám moc nepovedl. Hlavně v prvním poločase byli domácí jednoznačně lepší ve všech činnostech. Po zásluze vedli 3:0. Ve druhé půli jsme i díky střídání zvýšili obrátky, hra se vyrovnala, vytvořili jsme si i nějaké šance, ale bez gólového efektu. Soupeř hrozil hlavně z brejků a z jednoho z nich v závěru navýšil na konečných 4:0.

Branky: 45. a 90. Gerát, 13. Navrátil, 35. Zakopal, rozhodčí: Kadlčák, diváci: 88

MLADCOVÁ – SLAVKOV PH 9:0 (5:0)

Radek Klepal (sekretář klubu, Mladcová): „Soupeř k nám přijel pouze v jedenácti lidech bez jakýchkoliv náhradníků. Jeho sestava nebyla úplně tradiční. O utkání se rozhodlo už po prvním poločase, kdy se nám podařilo vstřelit pět branek. Sice jsme se trefili už v sedmé minutě, to však na zápas nemělo žádný vliv. Branka by přišla dříve nebo později. Náš gólman si v zápase moc nezachytal.“

Branky: 7., 20., 40. a 48. Chludil, 16., 33. a 88. Hájek, 76. a 84. Haloda, rozhodčí: Kýr, diváci: 100

LUŽKOVICE – JAROSLAVICE 2:4 (1:1)

Jiří Ždanov (funkcionář, Lužkovice): „Pohledné derby přineslo boj o každý míč ve středu hřiště. Do vedení jsme šli poté, co centr z rohu usměrnil netradičně hlavou do sítě Světlík. Hosté odpověděli podobným gólem, když brankář Jenček nedosáhl na vysoký centr a nejlepší hráč hostů Šimon Polách trestal. Obdržený gól nás poněkud rozhodil a pomalu jsme začali ztrácet půdu pod nohama. Trápili jsme se hlavně formou nepřesných přihrávek, a když už se dostali do šancí, tak opora hostů brankář Žbel doslova čarovala. Ve druhém poločase začali mít postupně herně navrch hosté, kteří si mnoho šancí nevypracovali, ale do čeho kopli, to tam spadlo. V 59. minutě je do vedení poslal Polách, v 70. minutě přidal Chovanec další gól a s námi to vypadalo hodně špatně. Jiskřičku naděje vykřesal Dominik. V závěru utkání jsme snahou o vyrovnání vrhli vše do útoku, ale hosté nápor přežili. Naopak v závěru prošel rozhozenou obranou Hrazdíra a střelou po zemi k tyči upravil na konečných 2:4. Hosté ve druhém poločasu měli převahu na míči, ale hlavně v produktivitě střelby dali domácím pořádnou lekci.

Branky: 17. Světlík, 79. Dominik – 23. a 54. Polách, 70. Chovanec, 90. Hrazdíra, rozhodčí: Štulíř, diváci: 150

KOSTELEC – LUDKOVICE 1:3 (0:1)

Stanislav Bartoš (vedoucí mužstva, Ludkovice): „Utkání bylo vyrovnané. Do šancí se dostávaly oba mančafty, po skrumáži jako první skórovali hosté. Hra se po většinu času odehrávala ve středu pole, bylo tam hodně bojovných soubojů, nic moc technického. Ve druhém poločase jsme přidali druhou branku, domácí reagovali střídáním a také snížili. Oběma týmům docházely síly, vyskytla se nějaká zranění. Nakonec jsme rozhodli poté, co domácí obránce zahrál nevydařenou malou domů. Tři sezony jsme působili v „C“, tak jsme se trochu obávali vyšší soutěže. Dokázali jsme se však chytnout, každé utkání je hratelné. Chropyně a Veselá budou patřit mezi největší favority.“

Branky: 84. Krhůtek – 6. Kunorza, 63. Hamouz, 90. Suchý, rozhodčí: Skalický, diváci: 150

CHROPYNĚ – LOUKY

ODLOŽENO PRO NEZPŮSOBILÝ TERÉN NA 28.9.

1. Chropyně 3 3 0 0 10:2 9

2. Mladcová 4 2 0 2 15:4 8

3. Ludkovice 4 3 0 1 6:4 8

4. Veselá 4 2 0 2 11:8 7

5. Holešov B 2 0 2 8:4 6

6. Louky 3 2 0 1 6:4 6

7. Jaroslavice 4 2 0 2 8:8 6

8. Lužkovice 4 2 0 2 8:8 6

9. Admira Hulín 4 2 0 2 6:7 6

10. Kostelec 4 2 0 2 6:7 6

11. Tečovice 4 2 0 2 3:6 5

12. Luhačovice B 4 1 0 3 6:8 4

13. Březnice 4 2 0 2 5:10 4

14. Slavkov PH 4 0 0 4 4:22 0