Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Dobré utkání z pohledu diváka, inkasovali jsme gól již ve 2. minutě, poté jsme hru ovládli a měli tři vyložené šance. Ale vyrovnali jsme až před koncem prvního poločasu. Druhý poločas byl jasně v naší režii, i když jsme v začátku nedali penaltu, tak jsme dali později tři góly a hosty nepustili téměř do ničeho. Druhý poločas jsme podali velice dobrý výkon a naše výhra je naprosto zasloužená."

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „V posledním podzimním utkání na hostující půdě jsme zavítali do Jablůnky. Utkali se dva týmy z klidného středu tabulky a dalo se očekávat zajímavé utkání. Náš tým vstoupil do zápasu skvěle a hned ve 2. minutě jsme se ujali vedení nejmladším hráčem na hřišti Michalem Šomanem, který unikl domácí obraně a otevřel skóre utkání. To jsem netušil, že z naší strany to bude v podstatě vše. Domácí se postupně začali osmělovat, ale šance si vytvářeli pouze ze standartních situací, ale ve 27. minutě jsme domácím po hrubé chybě sami nabídli vyrovnání. Do druhé půle se vstupovalo za vyrovnaného stavu 1:1 a naše vyhlídky se stále jevili dobře, ale my jsme naopak ztráceli půdu pod nohama a hráli velmi špatně.

Domácí vycítili šanci a začali se více tlačit před naši bránu. Nejprve po sporném zákroku nařízený pokutový kopu neproměnili, když se zaskvěl Kučera v naší bráně, ale v 58. minutě se prosadil střídající Fojt, který si pohrál s naší ztuhlou obranou a poslal domácí do vedení 2:1. Chtěli jsme zamíchat se sestavou a pokusit se o zvrat, ale povedeným trestným kopem a zaváháním brankáře domácí zvýšili na 3:1. Otevřeli jsme obranu a pustili se do útoku, ale domácí naše snahy srazili z brejku na 4:1 a přesto, že jsme si v závěru vytvořili ještě několik brankových příležitostí, tak naše snahy zůstaly neproměněny. Ztratili jsme všechny body a to po velmi slabém výkonu téměř celého týmu a tudíž v našich řadách panuje velké zklamání."

POLIČNÁ - RATIBOŘ 5:3 (3:2)

Václav Vondráček, činovník Poličné: „Utkání s Ratiboří se muselo divákům líbit a nakonec viděli osm branek a velmi dobrý výkon našeho celku. Utekl nám záčátek a hostující Sacher otevřel skóre. Pak jsme ale přidali a dokázali jsme vstřelit dvě branky. Pak jsme neuhlídali Sováka, který vyrovnal. Do vedení nás poslal utěšenou střelou Libosvár. Ve druhém poločasu jsme pokračovali v dobrém výkonu a soupeře jsme přehrávali. Svoji převahu jsme dokázali vyjádřit i brankově. Rozhodnout utkání jsme mohli daleko dříve, své šance jsme však nezužitkovali. V závěru jsme se ale dvakrát radovali, hostující Sovák v samotném závěru výsledek ještě upravil. Zejména ve druhém dějství jsme měli hru ve své režii a hosté už odpadli i fyzicky. Naše výhra je proto zasloužená a těší mne naše střelecká aktivita."

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Před utkáním jsme horko těžko dávali do kupy pořádnou sestavu a nakonec nám chybělo pět hráčů. Podařil se nám úvod utkání, kdy jsme se ujali vedení. Domácí ještě do půle zápas otočili ve svůj prospěch. Druhou půli jsme už tahali za kratší konec a domácí měli i více sil. Zápas tak skončil hokejovou přestřelkou, na lepší výsledek jsme tentokrát neměli."

BRUMOV B - KRHOVÁ 1:4 (0:2)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Utkání s Krhovou jsme absolutně nezvládli a hosté nám dali lekci z produktivity. Přitom se nám podařilo poskládat solidní sestavu, ale v zakončení se nám vůbec nedařilo. Leží na nás deka z posledních utkání a vše odstartovala vysoká porážka v derby ve Slavičíně. Vůbec nám nefunguje obranná činnost celého týmu a inkasujeme laciné branky. Ve druhém poločasu jsme chtěli výsledek ještě otočit, hosté si ale taktickou hrou výhru pohlídali. Přitom v úvodu druhé půle jsme nedali několik šancí. Vyhlížíme již netrpělivě konec sezony, přesto zkusíme ještě v Lidečku zabojovat."

Alois Bayer, činovník Krhové: „Před utkáním jsme řešili složení týmu a k utkání do Brumova jsme nakonec odjeli s jedenácti hráči. Mužstvo se ale semklo a podalo bojovný výkon. V první půli se nám podařilo dvakrát skórovat. Nejprve se prosadil ve 25. minutě Blažek a o čtyři minuty přidal druhou trefu Pastuszek. Domácí se herně trápili a do kabin jsme tak odcházeli s dvoubrankovým náskokem. Ve druhé půli se domácí snažili s výsledkem ještě něco udělat. Nám se ale v závěru podařilo vstřelit Jasoňkem třetí branku. Domácí vzápětí snížili na 1:3, poslední slovo měl ale střelecky disponovaný Jasoněk. Výhra v Brumově má pro nás velkou cenu a v boji o záchranu se nám bude lépe dýchat."

PRLOV - CHORYNĚ 3:1 (2:1)

Jan Hába, trenér Prlova: „Souboj o šest bodů jsme i s notnou dávkou štěstí nakonec zvládli. Inkasovali jsme rychlou branku už v 5. minutě, ale dokázali jsme se z toho otřepat. Důležitost utkání nám svazovala nohy. Do půle jsme dokázali výsledek otočit. Nejprve se trefil po půlhodině hry Vojtášek a o chvíli později nás poslal do vedení Jaroslav Novosad. Ve druhé půli jsme se zaměřili na poctivou obranu. Hosté byli ale velmi pohybliví, vyrovnat se jim nakonec nepodařilo. Dvacet minut před koncem se prosadil Holý a závěr utkání jsme taktickou hrou doslova ukopali. Důležité utkání jsme vyhráli, ale utkání by spíše slušela remíza. V příštím kole chceme výhru potvrdit v domácím souboji s dalším sestupem ohroženým celkem z Krhové."

Lubomír Hadvičák, činovník Choryně: „Každý zápas máme jako přes kopírák. Vlastní chyby nás srážejí do kolen. Tentokrát jsme velmi dobře vstoupili do utkání a Taborský nás již v 5. minutě poslal do vedení. Domácí do půle ale dvakrát potrestali naše zaváhání. Ve druhé půli jsme byli jasně lepším týmem, ale vyrovnat se nám nepodařilo. Domácí pak z brejku dali třetí branku. Přes kvalitní výkon nakonec odjíždíme z Prlova s prázdnou."

PŘÍLUKY - DOLNÍ BEČVA 2:5 (0:3)

Jaroslav Brabec, sekretář Příluk: „Příluky přivítaly lídra soutěže a očekával se boj o body. Domácí bohužel zaspali úvodní rozehru a hned z prvního útku nechali samotného skórovat hostujícího Fiuráčka. Hra byla nicméně poměrně vyrovnaná, ale góly padají po chybách. Hosté využili jednu z chyb domácích v 16. min. v podobě brejku 2 na 1 do prázdné branky skóroval Rúčka. Domácím se nedařily pasy na útočníky a toho využívali hosté k protiútokům. Z rohu se prosadil hlavičkou hostující kapitán Jurečka a poločas tak skončil 0:3.

Po přestávce domácí zvedli svůj výkon a snažili se o korigování nepříznivého skóre. Šranko po pravé straně zavezl míč na půlku hostí, odcentroval do šestnáctky a tak si dal hlavou ukázkový vlastní gól hostující Quarda. Hostům to ale nijak nevadilo a za pět minut zvýšili po rohu opět hlavičkou na 1:4. Domácí se přeci jen dostali na pomyslný dostřel v 65 min., kdy mezi obránci skóroval Machalíček a bylo to 2:4. V tu chvíli byli domácí aktivnější a měli šance na snížení. Bohužel se to nepovedlo a naopak do otevřené obrany skórovali hosté a upravili tak konečný výsledek na 2:5.

Do utkání jsme vešli špatně a dotahovat na kvalitně hrajícího soupeře bylo velmi těžké. Nicméně i hosté pochválili náš výkon, jen se musíme zlepšit v koncovce, která je naší slabinou a pak můžeme i přes naše postavení v tabulce, bodovat s každým soupeřem."

Zdeněk Maléř, trenér Dol. Bečvy: „Utkání nebylo tak jednoduché, jak napovídá výsledek. Domácí nemají vůbec špatný tým, ale tentokrát byla kvalita na naší straně. Do utkání jsme vlétli jako uragán a v 1. minutě se prosadil Fiurášek. Podařilo se nám do půle ještě dvakrát skórovat. Ve druhém dějství jsme si utkání mírně zkomplikovali a domácí po vstřelené brance ožili. Nakonec jsme si výhru pohlídali a znovu se nám dařilo střelecky. Vyhráli jsme zaslouženě, ale i domácí tým zaslouží pochvalu. Vyhříváme se na čele tabulky a titul podzimního mistra chceme potvrdit v posledním duelu s Jablůnkou."

LIDEČKO - HALENKOV 7:0 (2:0)

Radek Číž, trenér Lidečka: „S Halenkova jsme měli před začátkem utkání obavy, ty ale vzaly velmi rychle za své. Uklidnění do našich řad přinesla první branky z kopačky matadora Aleše Číže. Do půle pak Gargulák ještě navýšil naše vedení a do kabin jsme odcházeli s dvoubrankovým náskokem. Po třech minutách druhé půle jsme přidali třetí trefu a bylo prakticky rozhodnuto. Závěr utkání se již proměnil v naši exhibici a hráči si s chutí zastříleli. Navíc Michal Gargulák zkompletoval hattrick. Zvládli jsme i třetí domácí utkání za sebou, navíc bez inkasované branky. Teď máme ještě před sebou domácí duel s rezervou Brumova a sezonu zakončíme dohrávkou v Ratiboři."

Josef Toman, činovník Halenkova: „Zápas v Lidečku jsme absolutně nezvládli a domácí vyhráli naprosto zaslouženě. Mrzí mne přístup některých hráčů k utkání. Domácí do půle dvakrát skórovali. Ve druhém dějství přidali velmi brzy třetí branku a utkání bylo rozhodnuto. Domácí pak přidali další branky a my musíme na tento duel co nejrychleji zapomenout."

PROSTŘ. BEČVA - HOVĚZÍ 6:2 (4:1)

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Utkání nám vyšlo na jedničku. Už na tréninku bylo vidět, že kluci mají chuť a chtějí odčinit debakl z Halenkova. Začali jsme presingem, útočníci se dobře nabízeli a měli jsme nápadité kombinace, výsledek do patnácté minuty byl 3:0. Soupeř se pak trochu oklepal a dopředu byl nebezpečný. Podařilo se mu snížit, my ale kontrovali a přidali další gól. Po poločase to bylo dvacet minut na jednu branku a hosté nevěděli kam dřív skočit. Dali jsme dvě branky a bylo hotovo. Na poslední půlhodinu jsme to prostřídali a závěr se prakticky jen dohrával. Naše vysoká výhra je naprosto zasloužená."

Antonín Trlica, trenér Hovězí: „Utkání v Prostřední Bečvě jsme nezvládli. Sice jsme se objevili v první šanci, ale domácí pak třikrát udeřili a rázem vedli 3:0. Po půlhodině hry jsme snížili na dvoubrankový rozdíl a chtěli jsme s výsledkem ještě něco udělat. Deset minut před koncem druhé půle jsme ale inkasovali počtvrté. Začátek druhé půle nás opět zastihl v nedbalkách a domácí vstřelil dvě branky. Závěr utkání se již dohrával jen z povinnosti a na konci jsme dali výsledku kosmetickou úpravu."

PETR KOSEČEK