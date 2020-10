Jan Jelínek (hráč, Luhačovice B): „Vzhledem k pracovním povinnostem za nás nastoupil Venca Pavlíček, který jinak hrává za A. Do zápasu jsme kvalitně vstoupili, do vedení jsme se dostali krásnou brankou. Po vyrovnání soupeře jsme ještě nastřelili břevno. Celkově se jednalo o vyrovnané utkání, remíza byla spravedlivá. Penaltový rozstřel je už vabank, dva naši nejzkušenější hráči se neprosadili.“

Branky: 6. Jelínek – 66. Haloda, rozhodčí: Toman, bez diváků

LOUKY – LUŽKOVICE 1:0 (0:0)

Michal Novák (vedoucí mužstva, Louky): „Pěkné utkání mělo tempo, hra se přelévala nahoru dolů. A to i přes velmi špatný stav hrací plochy. V prvním poločase jsme si připravili minimálně pět výborných šancí. Nejprve to z dálky z první na vyběhnutého brankáře zkoušel Pavelka, dvakrát měl výbornou šanci i Janča. Stejně jako proti Dlouhému a Sadilovi byl ale Jenček vždy připraven. Hosté se snažili hrát jednoduše vzduchem na brejky, ale ty nevedly k přímému ohrožení branky. Nebezpečné však byly přímé volné kopy a střelba z dálky. Ve druhé půli pokračoval výborný fotbal, u domácích výrazně ubylo šancí, Na druhé straně měl velkou příležitost Hamrlík, ale při nájezdu z úhlu nás podržel brankář Neubauer. Ačkoli jsme byli opticky lepším týmem, zápas pomalu kráčel k bezbrankové remíze. Ovšem v 84. minutě jsme kopali přímý volný kop, který na zadní tyči vrátil do kotle Janča a sváteční střelec Mikač trefil domácím 3 body. Do Louk přijelo vůbec první mužstvo, které nám stačilo fyzicky, běhali s námi celých 90 minut, ačkoli neměli mnoho lidí na střídání. Utkání se muselo líbit, bylo plné krásných akcí, tvrdých soubojů, emocí. Jsme rádi, že jsme jej stihli ještě odehrát a navíc vše zakončili výhrou. Nyní už přejeme všem pevné zdraví, zdravý rozum a našemu předsedovi, senátoru Goláňovi, gratulujeme ke znovuzvolení.“

Branka: 84. Mikač, rozhodčí: Štulíř, bez diváků

TEČOVICE – LUDKOVICE 2:0 (0:0)

Vladimír Kundera (sekretář klubu, Tečovice): „Hosté zahájili utkání sympaticky a během první čtvrthodinky měli dvě dobré příležitosti. Když domácího Dorazína po narážečce s Vopatřilem vychytal Mikel, měl Kunorza po brejku příležitost, po které hosté reklamovali zákrok v pokutovém území domácích, ale píštalka Dokoupila zůstala potichu. Hned na začátku druhé půle po rohovém kopu Hamouz hlavičkou trefil tyč tečovické branky. Domácí tým poté postupně začínal přebírat iniciativu. V 52. minutě si Daniel dokázal vyměnit míč s Juhaňákem a posledně jmenovaný prostřelil skrumáž v pokutovém území a domácí vedli 1:0. Podruhé se skóre měnilo v 78. minutě a to po několika ztrátách a opětovných ziscích míče na malém prostoru. Balón se nakonec po odrazu od nohy dostal k Dorazínovi, který z dobrých pětadvaceti metrů trefil šibenici ludkovické branky. Hosté v této fázi ohrožovali domácí svatyni hlavně po dlouhých nákopech ze standardních situací, které zahrával brankář Mikel a vždycky to v domácí šestnástce tzv, „hořelo“. Domácí potvrdili v tomto utkání roli mírného papírového favorita a zisk bodů přispěl ke zlepšení nálady v týmu v čase koronavirových opatření a dalšího nejistého pokračování soutěží. U domácích zaslouží pochvalu za výkon na hřišti celý tým, stejně jako u hostí – tam ale prapor oddílu držel nejvýše gólman Mikel.“

Branky: 53. Juhaňák, 78. Dorazin, rozhodčí: Dokoupil, bez diváků

VESELÁ – HOLEŠOV B 4:1 (3:0)

Tomáš Dujka (hrající trenér, Veselá): „Od začátku zápasu jsme soupeře zatlačili a brzy šli do vedení, když jsem dal gól ze šestnáctky pravačkou k bližší tyči. Druhou branku vsítil ve 20. minutě Tomáš Janíček po centru hlavou. Třetí vstřelil opět Tomáš a to po individuální akci ze strany obstřelením gólmana. Pak jsme ale polevili a začali vymýšlet. Gólman Petr Červenka chytil ve 43. minutě penaltu. A lehkovážně jsme zabíjeli i druhý poločas. Soupeř snížil pěknou střelou k tyči. Toto dějství bylo z naši strany moc profesorské a přišlo v něm zbytečně moc ztrát. O čtvrtý gól se postaral Tonda Buršů hlavou, po centru Petra Dlouhého.“

Tomáš Naď (hlavní trenér, Holešov): „Domácí mě svoji kombinační hrou mile překvapili. Až na 15 minut ve druhém poločase měli zápas plně pod kontrolou a zaslouženě vyhráli. My jsme měli před zápasem vinou zranění problémy se skládáním soupisky, která se vyřešila doplněním 4 dorostenců. Hned od úvodních minut jsme byli pod neustálým tlakem, a díky našim chybám toho soupeř gólově využíval, a zaslouženě první poločas vyhrál 3:0. I když se naše hra v druhé půli zlepšila, tak si odvážíme prohru, která mohla být znázorněna i větším rozdílem.“

Branky: 15. a 32. Janíček, 10. Dujka, 70. Burša – 61. Pecha

ADMIRA HULÍN – JAROSLAVICE 9:1 (5:0)

Pavel Vlha (vedoucí mužstva, Admira Hulín): „Byla to hra na jednu branku, Jaroslavice jsme zaslouženě přehráli. Hosté si nakonec připsali čestný úspěch z penalty. Klíčovým faktorem bylo, že jsme do dvacáté minuty vstřelili tři branky. Soupeř se sice snažil hrát, my jsme však stále navyšovali skóre. Jaroslavice nestíhaly ve všech směrech. I za stavu 7:0 se pokoušeli hrát otevřený fotbal, což jim slouží ke cti. Z naší strany se jednalo o nejlepší zápas sezony. Hosté doplatili na to, že jsme se konečně projevili v produktivitě.“

Branky: 19., 34., 43., 51. a 56 Tabara, 16. a 67. Dutkevič, 9. Mrhálek, 82. Motal – 90. Žbel (pen.), rozhodčí: Perniš, bez diváků

CHROPYNĚ – KOSTELEC 0:1 (0:0)

Aleš Polášek (sekretář klubu, Chropyně): „Výkon se nám vůbec nepovedl. Pravděpodobně bylo dobře, že utkání se hrálo bez diváků. Na nás se podepsala absence 5 hráčů základní sestavy. Nutno přiznat, že ti, kteří je zastoupili, nebyli adekvátní náhradou. Po celé utkání jsme měli výraznou převahu, ale v koncovce jsme byli jalový. Při hostech, jak už to bývá, stálo i fotbalové štěstí. My bychom branku nedali ani do půlnoci. Z tohoto důvodu si hosté překvapivě odvezli 3 body.“

Branka: 60. Křenek, rozhodčí: Večeřa, bez diváků

SLAVKOV PH – BŘEZNICE 0:4 (0:0)

Stanislav Vávra (hlavní trenér, Březnice): „Do Slavkova jsme odjížděli s tím, že chceme pokračovat v dobrých výkonech z posledních kol a před vynucenou pauzou získat plný počet bodů. Věděli jsme, že to nebude vůbec jednoduchý zápas a to se v prvním poločase potvrdilo. Utkání nemělo valnou úroveň, hrálo se ve středu pole s minimem šancí na obou stranách, spíše se bojovalo, přerušovalo a diskutovalo. Druhý poločas byl z naší strany o něčem jiném. Po prvním vstřeleném gólu jsme ovládli hru, míč jsme měli pod kontrolou a po dalších oku lahodících akcích jsme přidali zbývající branky. Naše výhra je zasloužená, ve druhé půli kluci předvedli výborný kolektivní výkon. Pochvalu obzvlášť zaslouží mladý Adam Běhula, který dělal soupeři svou aktivitou ve středu pole velké problémy. Škoda jen, že nám současná situace pravděpodobně nedovolí dohrát podzimní část soutěže.“

Branky: 54. Daníček, 60. D. Vávra, 68. Běhula, 71. Stuchlík