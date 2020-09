Zdeněk Mrlina, sekretář Jablůnka: „Utkání s Prostřední Bečvou přineslo zajímavou podívanou již od úvodního hvizdu. Nám se podařilo skórovat již ve 2. minutě, ale našli rychlou odpověď a o pár minut později vyrovnali. Hrálo se nahoru a dolů a šance se střídaly na obou stranách. Nedlouho po přestávce jsme si vzali vedení zpět, hosté vzápětí vyrovnali. Klíčový okamžik zápasu přišel po hodině hry, kdy se prosadil kanonýr Horák a vedli jsme 3:2. Hosté otevřeli obranu a to byla voda na náš mlýn. Dvanáct minut před koncem pojistil agilní Čůma naše vítězství. Diváci viděli ofenzívní fotbal a také naši zaslouženou výhru."

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Dnes jsme byli výrazně oslabení, přesto si myslím, že jsme nesehráli špatné utkání. Na branky soupeře jsme dvakrát dokázali rychle odpovědět. Soupeř utkání rozhodl po naší chybě v hlavičkovém souboji. Od této chvíle už se dostával do neorganizované obrany jednoduše a přidal další gól. Potkali jsme zatím nejlepšího soupeře v 1.B třídě, ne úplně fotbalového, ale fyzicky a soubojově velmi zdatného."

Branky: 2. Orság, 51., 78. Čůma, 61. Horák - 8. Hlavica, 51. Fiurášek.

RATIBOŘ - PRLOV 1:0 (0:0)

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „V konečném účtování je naše jednobranková výhra nejspíše zasloužená. V poli jsme byli lepším týmem, ale i hosté měli svoji kvalitu. Bylo to všechno o první brance. V prvním dějství jsme promarnili tři dobré příležitosti. Naopak hosté neproměnili zkušeným Novosadem pokutový kop. Druhý poločas nabídl stejný scénář, nás vysvobodila branka Jakubíka ze 75. minuty. Máme další tři body a v tabulce se posunujeme do horních pater."

Martin Nikolén, trenér Prlov: „Domácí měli výborné vstupy do obou poločasů, kdy si vytvořili několik šancí, které jsme někdy i se štěstím přežili. Poté jsme si i my vytvořili nadějné příležitosti ke vstřelení gólu, ale i my jsme mířili nepřesně. V prvním poločase jsme dokonce neproměnili pokutový kop. Domácí vstřelili jedinou branku zápasu po krásné akci a přečíslení tři na dva. Na závěrečný tlak již nám nezbyly síly."

Branky: 75. Jakubík.

CHORYNĚ - LIDEČKO 4:1 (1:1)

Lubomír Hadvičák, činovník Choryně: „Věděli jsme před utkáním, že soupeře sužují zranění a chtěli jsme toho náležitě využít. Před utkáním jsme trošku přeskupili naše řady a do útoku jsme poslali osamoceného Táborského. A tento tah nám vyšel dokonale a Táborský se stal opravdovým žolíkem. V první půli ještě hosté s námi drželi krok, ale nám se nepodařilo proměnit několik dobrých příležitostí. Stejný průběh měl i druhý poločas, hosté se na dostřel naší branky příliš nedostávali. Přidali jsme druhou branku, ale hosté dokázali snížit na 1:2. Závěr utkání už byl opět v režii Táborského, který nejdříve zkompletoval hattrick a v závěru přidal čtvrtou trefu. Naše výhra je naprosto zasloužená, hosté u nás na bodový zisk neměli."

Radek Číž, sekretář Lidečko: „Náš lazaret se rozšířil ještě po utkání se Slavičínem, kdy se nezaviněně zranili další hráči. Do Choryně jsme tak přicestovali bez pětice hráčů základní sestavy a to už bylo znát. V první půli jsme s domácím týmem prohrávali o jednu branku, domácí byli ale agresívnější a byli u všeho dříve. Stejný obrázek nabídlo i druhé dějství, domácí nás do šancí nepouštěli, navíc měli ve svých řadách Táborského, který vstřelil všechny čtyři branky. S kvalitním soupeřem jsme na výhru neměli a musíme se připravit na další souboj s Hovězím, kde se bude hrát o šest bodů."

Branky: 20., 66., 82., 90. Táborský - 79. Sekula.

HALENKOV - BYLNICE 1:3 (1:1)

Ondřej Machálek, trenér Halenkov: „Utkání s Bylnicí jsme nezvládli. Soupeř se u nás představil ve velmi dobrém světle a byl silný na míči. Přesto jsme se ujali vedení, škoda jen, že jsme dostali branku do šatny. I ve druhém dějství byli hosté nebezpeční a podařilo se jim skórovat. Paradoxně nám pak ublížilo vyloučení bylnického hráče. Hosté přeorganizovali svoji hru a do přehuštěné obrany jsme se nedokázali prosadit. V závěru hosté pojistili svoji zaslouženou výhru. Musím Bylnici pochválit, zatím to byl nejlepší soupeř, kterého jsme v soutěži potkali. Nám nezbývá, než se připravit na další utkání a ztracené body někde získat nazpět."

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Utkání v Halenkově se nám povedlo a vyhráli jsme zaslouženě. Inkasovali jsme sice po dvaceti minutách úvodní branku, když jsme propadli při rohovém kopu. Těsně před odchodem do kabin ale Šenkeřík srovnal. Ve druhé půli jsme pokračovali v aktivní hře, ale přibrzdila nás 60. minuta, kdy byl vyloučen po druhé žluté kartě Lysák. Mužstvo se však semklo a zkušený Krahula dal z pokutového kopu naši druhou branku. Domácí hráli v závěru vabank, ale my jsme měli v našich řadách agilního Šenkeříka, který naši výhru pojistil. I v kombinované sestavě jsme v Halenkově vyválčili tři body a momentálně se vyhříváme na čele tabulky. Neděláme z toho ale žádné závěry a v příštím kole se doma připravíme na nebezpečnou Jablůnku."

Branky: 21. Kašpar - 42., 88. Šenkeřík, 64. Krahula (pen.).

SLAVIČÍN B - POLIČNÁ 3:0 (3:0)

Jiří Váňa, trenér Slavičína: „Do utkání s Poličnou jsme vstoupili velmi aktivně a již ve 13. minutě se prosadil Adam Bartoš. I nadále jsme pokračovali v naší kombinační hře a vyústěním našeho tlaku byla penalta. Tu proměnil Šťastný. Hosté chtěli hrát také kombinační fotbal a to našim mladíkům vyhovovalo. Třetí uklidňující branku vstřelil před odchodem do kabin nejlepší hráč zápasu Adam Bartoš. Ve druhé půli hosté chtěli s výsledkem ještě něco udělat. My už jsme nebyli tak důslední a i Poličná se dostala do několika vyložených šancí. V brance jsme však měli jistého Vypušťáka, který doslova uzamkl svoji svatyni. Z brejků jsme pak mohli navýšit naše vedení Titovem a mladičkým Šomanem. V závěru jsme prostřídali naši sestavu a další branka už nepadla, i přes několik dobrých možností na obou stranách. Hráčům musím za výkon poděkovat, především v první půli jsme byli lepším týmem a svoji převahu jsme vyjádřili i brankově. Hosté ukázali svoji herní kvalitu, ale v zakončení byli bezzubí."

Branky: 13., 38. Bartoš, 17. Šťastný (pen.).

HOVĚZÍ - KRHOVÁ 3:1 (1:1)

Pavel Tkadlec, činovník Hovězí: „V duelu s Krhovou jsme chtěli bodovat naplno a nakonec se nám to i podařilo. Pomohla nám rychlá branka Zádilského, který se trefil již po sedmi minutách. Mírnou komplikaci přineslo vyloučení našeho Hrušky ve 20. minutě hry. Mužstvo ale zabojovalo a drželo jednobrankové vedení až do samotného závěru první půle. Těsně před odchodem do šaten hosté ale trošku lacině srovnali Grygaříkem. Podařil se nám vstup do druhé půle, kdy Tkadlec strhl vedení na naši stranu. Branka nás nakopla a začali jsme soupeře přehrávat. Čtvrt hodiny před koncem viděl červenou kartu i hostující Grygar a poměr hráčů na hřišti se srovnal. V závěru dal definitivní podobu výsledku Slováček. Naše výhra je naprosto zasloužená, hráči zápas odjezdili a hosté si u nás bodovat nezasloužili."

Alois Bayer, vedoucí Krhová: „Na Hovězí jsme podali nejhorší výkon sezony a přišli jsme o všechny body. Domácí i v deseti hráčích bojovali a výhru si nakonec i zasloužili. Na naše vystoupení zde musíme co nejrychleji zapomenou a připravit se na další utkání, kdy nás čeká Dolní Bečva."

Branky: 7. Zádilský, 48. Tkadlec, 90. Slováček - 44. Grygařík.

DOL. BEČVA - BRUMOV B 3:4 NP (1:2)

Zdeněk Maléř, trenér Dol. Bečva: „V souboji s posílenou brumovskou rezervou jsme zaspali úvod zápasu a hosté nás trestali. Po dvaceti minutách jsme tak už prohrávali o dvě branky. Ještě do poločasu se nám podařilo snížit Špatným a vše bylo ještě otevřené. Ve druhém dějství jsme dokázali výsledek otočit ve svůj prospěch. Nejdříve Jurečka srovnal z penalty a stejný hráč nás dokonce poslal do vedení. Tři minuty před koncem ale hosté z penalty srovnali. V závěru jsme měli možnosti rozhodnout utkání v náš prospěch, což se ale nestalo. V penaltové loterii se pak více dařilo hostům a nám tak zůstal jenom jeden bod. Diváci ale viděli hodně kvalitní utkání a je jen škoda, že jsme utkání nedotáhli do vítězného konce."

Miroslav Vaněk, trenér Brumov B: „Utkání v Dolní Bečvě jsme výborně rozehráli a již po osmnácti minutách jsme vedli o dvě branky. Za stavu 2:0 jsme také mohli navýšit své vedení, ale svoje šance neproměnil Bartozel a také ukrajinský legionář Dmukhovskyi. Domácím se podařilo do půle snížit na jednobrankový rozdíl. I ve druhém dějství jsme mohli navýšit svůj náskok, což se ale nestalo a domácí nás trestali. Nejdříve srovnali z přísné penalty. Navíc nám byl vyloučen Patrik Novák. Domácí přesilovku dokázali využít a třináct minut před koncem šli do vedení. V závěru jsme už hráli vabank, domácí mohli také zápas rozhodnout. Tři minuty před koncem jsme kopali penaltu, kterou jsme proměnili. V následných penaltách nás podržel patnáctiletý brankář Struhař. Dva body z bouřlivého prostředí v Dolní Bečvě ale bereme, i když jsme již po dvaceti minutách pomýšleli na tříbodový zisk."

Branky: 36. Špatný, 62. (pen.), 77. Jurečka - 14. Dmukhovskyi, 19. Novák, 87. Naňák (pen.).