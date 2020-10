Zdeněk Mrlina, sekretář Jablůnka: „V utkání s druhým týmem tabulky jsme doplatili na střeleckou nemohoucnost. Hosty několikrát podržel brankář a stálo při něm i štěstí. První půli jsme byli lepším týmem, hosté však hrozili z rychlých brejků. Třikrát jsme mohli dát branku, ale naši střelci měli vychýlenou mušku. Slavičín trpělivě čekal na svoji šanci a po hodině hry se ujal vedení. Nám byl navíc vyloučen Javorek. Hosté v závěru stvrdili svoji výhru. Tentokrát jsme nebyli horším týmem, rozhodla efektivita v zakončení a také výborný výkon hostujícího brankáře. Druhé utkání po sobě jsme v domácím prostředí nezvládli, nejspíše stále platíme nováčkovskou daň."

Jiří Váňa, trenér Slavičína: „Ve druhém utkání na půdě soupeře po sobě jsme chtěli získat alespoň nějaký bodík, ale narazili jsme na velezkušený tým s řadou hráčů, kteří hráli podstatně vyšší soutěže. Do soupeře jsme se přesto pustili s chutí, ale po deseti minutách naší dobré kombinační hry se začali stále více prosazovat domácí, kteří několikrát velmi nebezpečně ohrozili naši branku, ale opět vynikající Martin Kuja v naší brance vychytal naprosto všechny šance domácích. My jsme rovněž několikrát domácím „zatopili“, ale neměli jsme klid v zakončení. Do druhé půle se šlo tedy za nerozhodného stavu 0 – 0. Domácí vstoupili do druhé půle o něco lépe a byli opět nebezpeční, ale vše jsme ustáli a po 15-ti minutách začali přebírat iniciativu. Obraz hry se změnil po střídání, když nastoupil mladý dorostenec Staněk, který hned po dvou minutách na hřišti vyslal neuvěřitelnou „pumelici“, kterou jen s obtížemi vyrazil před sebe domácí brankář a dobíhající Goňa nekompromisně uklidil míč do brány a poslal nás tak do vedení 0 – 1. Domácím po té evidentně začali docházet síly a my naopak stupňovali tempo a když po samostatné akci Šebáka a jeho přesné přihrávce Titovi posledně jmenovaný zvýšil v 83. minutě na 0 – 2, bylo o výsledku utkání rozhodnuto.

Pár utkání po sobě se nám vydařilo a tak jsem měl obavy, o koncentraci hráčů na zápas. Kluci nehráli špatně, ale opět se nevyvarovali několika chyb, ale již po několikáté v sezóně nás podržel Martin Kuja v naší brance. Do druhé půle jsme udělali změny v rozestavení a navíc šťastně vystřídali. Moc si cením přístupu všech a hlavně disciplíny na hřišti, kterou kluci tentokrát dodrželi. Všem patří velký dík."

Branky: 59. Goňa, 83. Titov.

CHORYNĚ - RATIBOŘ 2:6 (1:4)

Lubomír Hadvičák, činovník Choryně: „Duel se zkušeným protivníkem z Ratiboře jsme nezvládli a hosté krutě trestali naše individuální chyby. Začátek utkání jsme byli ještě v nedbalkách a hosté toho využili. Nezvládli jsme ani dlouhou přesilovku, s kvalitní hrou Ratiboře jsme si nedokázali poradit. Hosté nám dali lekci z produktivity a odvážejí si tři body."

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Zápas v Choryně nám vyšel především střelecky a odčinili jsme zaváhání z minulého kola, kdy jsme v domácím prostředí podlehli slavičínské rezervě. Po dvaceti minutách jsme vedli již o dvě branky. Poté nám byl vyloučen Měrka, přesto jsme si dokázali do půle vytvořit tříbrankový náskok. I ve druhém poločasu jsme byli lepším týmem a zdramatizování utkání jsme nedopustili. Navíc v posledních pěti minutách jsme přidali další dvě trefy. Domácí dali v poslední minutě výsledku z pokutového kopu už jen kosmetickou úpravu."

Branky: 41. Hadvičák, 90. (pen.) Vedral - 8. Trochta, 19., 39. Sovák, 45. vl. Landa, 84. Daněk, 87. (pen.) Zubík.

HALENKOV - POLIČNÁ 2:3 (1:1)

Ondřej Machálek, trenér Halenkov: „K utkání jsme nastoupili v kombinované sestavě, přesto jsme až do samotného závěru sahali po bodovém zisku. Poličná se radovala již po třech minutách hry, kdy se prosadil kanonýr Kapusta. Hosté sice byli častěji u míče, ale nám se podařilo vývoj utkání obrátit ve svůj prospěch. Nejprve ve 40. minutě proměnil penaltu Zádilský a o tři minuty později vymetl Hajda šibenici. Do kabin jsme tak odcházeli s jednobrankovým náskokem. Hosté ve druhé půli pokračovali v aktivní hře a po zásluze po hodině hry srovnali na 2:2. Pak přišla předposlední minuta a hosté se dočkali pokutového kopu. Tu Libosvár proměnil a rozhodl o výhře hostí. Našim hráčům není co vytknout, proti kvalitnímu soupeři bojovali, ale v závěru se štěstí k nám obrátilo zády."

Branky: 40. (pen.) Zádilský, 43. Hajda - 3. Kapusta, 62. Šedý, 89. (pen.) Libosvár.

BRUMOV B - KRHOVÁ 4:3 NP (1:2)

Miroslav Vaněk, trenér Brumov B: „ Duel s Krhovou jsme nezvládli a především v první půli jsme tahali za kratší konec. Začátek utkání jsme zvládli lépe a ve 26. minutě si hosté vstřelili vlastní branku. Mohli jsme přidat druhou branku. Zranil se nám však tvůrce hry Martin Zvoníček . Hosté pak předvedli dokonalý obrat a během čtyř minut otočili výsledek. Navíc jsme přišli o vyloučeného Bartozela. Ve druhé půli jsme záhy inkasovali třetí branku. To už s námi nevypadalo dobře. Přeskupili jsme sestavu a z penalty jsme snížili na jednobrankový rozdíl. V závěrečném tlaku se nám podařilo vyrovnat a štěstí se na nás usmálo i v penaltové loterii. Vzhledem k vývoji zápasu dva body určitě bereme, v závěru mohly oba celky utkání rozhodnout ve svůj prospěch."

Alois Bayer, vedoucí Krhové: „Dobře rozehrané utkání jsme nedotáhli do vítězného konce. Vedli jsme již 3:1, domácí hráli navíc oslabeni o jednoho hráče. Mohli jsme zvýšit na tříbrankový rozdíl, což se nestalo a domácí v závěru se štěstím srovnali. V penaltách se více dařilo domácích. Dva body jsme v Brumově ztratili zbytečně, mohli jsme utkání rozhodnout již podstatně dříve a nedokázali jsme proměnit své příležitosti."

Branky: 26. vlastní (Krajča), 65. (pen.), 83. Naňák - 33. Plesník, 37. Němeček, 46. Blažek.

BYLNICE - LIDEČKO 1:2 NP (1:0)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Utkání s posledním týmem tabulky jsme absolutně nezvládli a to i vinou naší nedisciplinovaností. Přitom začátek utkání byl v naší režii a do vedení jsme se dostali již v sedmé minutě. Pak jsme se více než hře, věnovali debatám s rozhodčím a plně jsme se nesoustředili na hru. Ve druhém poločasu jsme po deseti minutách přišli o vyloučeného Macka. Hosté vycítili šanci a v 65. minutě srovnali. V závěru byl hostím vyloučen hráč a poměr sil na hřišti se srovnal. Utkání jsme pak mohli rozhodnout ve svůj prospěch, ale ve dvou obrovských šancích jsme selhali. Zahráli jsme tentokrát pod své možnosti a zbytečně jsme přišli o dva body. Přesto u nás panuje s podzimními výkony a umístěním v tabulce spokojenost."

Radek Číž, sekretář Lidečko: „U vedoucího celku tabulky jsme neměli co ztratit. První branku jsme inkasovali již po sedmi minutách hry. Domácí druhou branku nepřidali a my jsme s favoritem srovnali krok. V úvodu druhé půle přišli Bylničané o vyloučeného hráče. Podařila se nám střídání a po zásluze jsme zkušeným Alešem Čížem vyrovnali. Závěr utkání jsme dohrávali bez vyloučeného Filáka a domácí měli v samotném konci dvě obrovské příležitosti. Ty však neproměnili a v následné penaltové loterii se nám dařilo více. Dva body z Bylnice mají v našem postavení cenu zlata."

Branky: 7. Hudeček - 65. Číž.

HOVĚZÍ - PROSTŘ. BEČVA 3:2 NP (0:1)

Pavel Tkadlec, činovník Hovězí: „O tři body jsme přišli až v samotném závěru z poslední akce, což je určitě škoda. V první půli jsme své možnosti nevyužili. Hosté nás pak potrestali po naší chybě. Navíc neproměnili pokutový kop. Ve druhé půli jsme dokázali dvěma slepenými brankami vývoj zápasu otočit. Pak přišla ta nešťastná poslední minuta, to už jsme dohrávali bez vyloučeného Slováčka. V následném penaltovém rozstřelu se nám dařilo a bereme bod navíc."

Daniel Šulák, trenér Pr. Bečva: „Hrálo se vyrovnané utkání, byli jsme v první půli aktivnější a fotbalovější a šli po chybě gólmana domácích do vedení. To jsme mohli navýšit z penalty, ale O bdržálek trefil pouze tyč. Domácí měli šance z dlouhých nákopů a standardních situací. Druhá půle nám nevyšla, mezi 60. a 70. minutou soupeř ze dvou skrumáži dotlačil míč do sítě a otočil skóre. Pak jsme hráli krátkou přesilovku a měli tlak a nakonec se štěstím z poslední akce alespoň vyrovnali. Z dobře rozehraného utkání tak bereme jeden bod."

Branky: 69. Zádilský, 71. Juřica - 19. Obdržálek, 91. Fiurášek.

DOL. BEČVA - PRLOV 1:0 (1:0)

Zdeněk Maléř, trenér Dol. Bečva: „Duel s Prlovem jsme začali velmi aktivně a dokázali jsme se dostávat do brankových příležitostí. Hosté se na dostřel naší svatyně prakticky nedostávali a zaměřili se na bránění nerozhodného stavu. Z našeho tlaku jsme vytěžili úvodní branku, kterou vstřelil po půlhodině hry Vyvijal. Škoda, že jsme nepřidali druhou trefu, měli jsme k tomu několik velmi dobrých příležitostí. Hubený náskok jsme pak udrželi až do samotného konce, zbytečně jsme se museli strachovat o výsledek. Přesto je naše výhra naprosto zasloužená, soupeř z Prlova toho dopředu příliš nepředvedl."

Martin Nikolén, trenér Prlov: „Za celý zápas jsme se prakticky nedostali do šance. V tomto směru na tom byli domácí podstatně lépe. Zápas rozhodla branka z kategorie šťastných, ale i takové branky padají. Směrem dopředu nám to dlouhodobě vázne. Bez vstřelených gólů ,ale jen těžko budeme sbírat body a i na tom bude muset v nucené pauze zapracovat.“

Branka: 30. Vyvijal.

1. Bylnice 9 7 0 1 1 31:12 22

2. Slavičín B 9 7 0 0 2 24:15 21

3. Brumov B 9 4 2 1 2 29:15 17

4. Dol. Bečva 9 5 0 2 2 18:13 17

5. Poličná 9 4 2 0 3 14:13 16

6. Ratiboř 9 5 0 0 4 25:20 15

7. Prostř. Bečva 9 2 3 2 2 21:18 14

8. Choryně 9 2 2 2 3 14:19 12

9. Jablůnka 9 2 2 1 4 14:23 11

10. Krhová 9 2 1 2 4 18:23 10

11. Hovězí 9 2 1 2 4 11:22 10

12. Prlov 9 2 0 3 4 8:11 9

13. Halenkov 9 2 1 1 5 17:28 9

14. Lidečko 9 0 3 0 6 11:23 6