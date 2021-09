Lubomír Hadvičák, činovník Choryně: „Utkání s Halenkovem by spíše slušela remíza. Nám utekl začátek duelu a po půlhodině hry jsme prohrávali o dvě branky. podařilo se nám dát branku do šatny a snížili jsme na jednobrankový rozdíl. Ve druhém poločasu jsme Halenkov zatlačili, ale z množství standartních situací se nám míč do branky dotlačit nepodařilo. V příštím utkání nás čeká duel o šest bodů s Krhovou."

Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Za výhru s Choryní jsme hodně rádi, i když podle poměru sil na hřišti, se jednalo asi o remízové utkání. Všechny tři branky padly již v prvním dějství. Nám se podařilo dát po dvaceti minutách první branku Ondryášem. Ve 33. minutě přidal Holec druhou trefu a to už s námi vypadalo dobře. Inkasovali jsme však branku do šatny a to domácí nabudilo. Ve druhé půli domácí přidali, vyloženou šanci si nevytvořili. Přečkali jsme však množství centrovaných míčů, s kterými si naše obrana někdy i se štěstím poradila. Závěrečný tlak Choryně jsme ustáli a máme další tři body."

JABLŮNKA - POLIČNÁ 0:1 (0:1)

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Byl to zápas, ve kterém byli hosté lepší v prvním poločase a zaslouženě vedli, i když po naší hrubé chybě v obraně. Ve druhém poločase se hra vyrovnala, byli jsme víc na míči a vytvořili si dvě velké šance, hosté zlobili pouze z brejků. Branku jsme ale nedali, tak hosté z Poličné zaslouženě zvítězili. Tentokrát se nám nedařila naše hra a hosté toho náležitě využili."

Václav Vondráček, činovník Poličné: „K zápasu v Jablůnce jsme nastoupili v kombinované sestavě a hráči, kteří do utkání nastoupili, podali velmi dobrý výkon. O výsledku se rozhodlo již v prvním dějství. To jsme odehráli velmi dobře a svůj tlak jsme přetavili v úvodní branku Libosvára již po deseti minutách hry. Je škoda, že jsme do půle nepřidali druhou trefu. Domácí ve druhé půli chtěli s výsledkem ještě něco udělat, ale naše obrana pracovala spolehlivě. Posledních dvacet minut nás domácí zatlačili, ale hubenou výhru jsme uhájili až do závěrečného hvizdu."

BRUMOV B - RATIBOŘ 10:5 (3:2)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Pro trenéra to byl neskutečný zápas. Hosté v první půli a ještě i v průběhu druhé dokazovali svoji kvalitu. Po půli jsme vedli 3:2, diváci viděli viděli pět branek a určitě se nenudili. A to ještě netušili, co je čeká v samotném závěru. Hosté dvacet minut před koncem vyrovnali na 3:3. Pak se z naší strany strhl uragán a posily z A týmu Opravil s Pastorkem si udělali z hostující obrany trhací kalendář. V závěru se hrálo už absolutně bez obran, naši hráči si fotbal užívali a nakonec soupeři uštědřili potupnou desítku. Ve fotbalu jsem už toho zažil hodně, ale takový konec utkání nepamatuji. Hráčům musím poděkovat, soupeře jsme přehráli a konečně jsme protrhli střeleckou smůlu. Především dorostenec Opravil předvedl vynikající výkon, který korunoval čtyřmi brankami."

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Zápas se hrál na novém brumovském hřišti, které nám svými velkými rozměry přilíš nesedělo. Přitom první půle byla vyrovnaná a domácí odcházeli do kabin s vedením o jednu branku. Druhý poločas jsme domácí zatlačili na jejich polovinu a srovnali jsme v 68. minutě dokonce na 3:3. Poté však přišel neuvěřitelný kolaps a během dvaceti minut jsme inkasovali dalších sedm branek. Posílený domácí tým si pohrál z naší obranou, která přestala existovat. Podařilo se nám v závěru výsledek korigovat, ale Brumovjané v závěru přidali desátou trefu."

PRLOV - HOVĚZÍ 0:0

Jan Hába, trenér Prlova: „Věděli jsme, že nás s Hovězím čeká souboj o šest bodů. Po delší době jsme poskládali velmi silnou sestavu a podali jsme dobrý výkon. Tomu chybělo jediné a to vstřelená branku. V první půli jsme nastřelili jen brankovou konstrukci po střele J. Novosada. Rozhodčí rozdal v tvrdě vedeném utkání šest žlutých karet. Ve druhé půli jsme také měli nějaké možnosti, ale ke slovu se dostali i hosté. V kvalitním duelu chybělo koření fotbalu a to jsou branky. Ztráta bodů nás mrzí, momentálně musíme vyhlásit konkurs na střelce, neboť v zakončení se trápíme."

Antonín Trlica, trenér Hovězí: „Hrálo se bojovné utkání, když oba celky si byly vědomi důležitosti utkání. Konečná remíza je asi spravedlivá. V první půli nastřelili tyčku domácí hráči a ve druhé půli se zase tyč rozezvučela za domácím brankářem. Bod z Prlova ale bereme. V utkání vyhrály obranné řady nad těmi útočnými a diváci se branky nedočkali."

PŘÍLUKY - PROSTŘ. BEČVA 1:1 (1:1)

Jaroslav Brabec, sekretář Příluk: „Příluky přivítaly lídra soutěže a očekával se tuhý boj o body. Domácí nebojácně vlétli do zápasu a do šesté měli dvě tutovky. Pokračovali i nadále v tlaku, ale první gól dali z nabídnuté šance hosté, kdy se trefil přesně Vašut. Domácí to nakoplo na další stupeň a vrhli se do útoku. Začal neskutečný festival neproměněných šancí, kdy domácí hráči trefili hned pětkrát advakrát břevno hostující branky, což mnohým způsobovalo předinfarkové stavy. Nakonec po rohovém kopu ve 41. minutě vyhrál hlavičkový souboj Karmazín a nabídnutou šanci proměnil zblízka domácí kapitán Julina a vyrovnal na poločasových 1:1.

Po přestávce domácí vyšponovali svůj výkon na maximum, a drželi soupeře na jeho půli. Hostům pomohl výrazně jejich gólman Jurajda, kdy vychytal co se dalo, hlavně střelu k tyči od domácího Hrstky v 85. minutě. Gól již nepadnul a utkání tak skončilo remízou.

Hosté si vytvořili za celý zápas tak 3-4 šance, my asi třikrát tolik, proto jsem si mysleli na tři body. Nakonec bereme i ten jeden bod a víme, že máme na to porazit kohokoliv, stačí být více úspěšní v koncovce."

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Domácí vůbec nepřipomínali celek, který se potácí na konci tabulky. Zaskočili nás svým důrazem a bojovností a měli také velmi dobře nacvičené standartní situace. Velmi nebezpečný byl kanonýr Toměš Ulman, který se ale nakonec neprosadil. Přitom v úvodu utkání jsme byli více na míči a dali Vašutem úvodní branku. To nás trochu ukolébalo a vyklidili jsme střed hřiště. Domácí vycítili svoji šanci a začali si vytvářet brankové příležitosti jako na běžícím pásu. Několikrát nás podržel brankář Jurajda a kolikrát i za pomoci brankové konstrukce. Domácí do půle přeci jen srovnali. Druhý poločas přinesl podobný obrázek, naše kombinace však končila před vápnem. Bod z tohoto duelu ale bereme, pokud budou domácí nastupovat v takové sestavě, tak budou nepříjemným protivníkem pro všechny celky."

DOLNÍ BEČVA - KRHOVÁ 6:1 (1:1)

Zdeněk Maléř, trenér Dol. Bečvy: „Před utkáním s Krhovou jsem musel řešit některé absence a šanci tak dostali talentovaní mladíci. Tradičně máme špatné první poločasy a znovu jsme to potvrdili. Hosté nás potrestali ve 24. minutě. Srovnat se nám podařilo brankou do šatny. Druhý poločas už byl z jiného soudku a o výsledku rozhodli dvě slepené branky. Ve druhém dějství už na hřišti existovalo jenom jedno mužstvo a svoji převahu jsme dokázali vyjádřit i gólově. Střelecky se dařilo Špatnému, který se prezentoval třemi brankami. Sérii tři domácím utkání jsme nakonec zvládli bez ztráty kytičky a v dalším kole hostíme lídra tabulky z Lidečka, na kterého ztrácíme jenom jeden bod."

Lukáš Bayer, činovník Krhové: „Všechna podzimní utkání hrajeme na půdě soupeřů, proto je pro nás těžké vždy poskládat dobrou sestavu. V první půli jsme dokázali držet s favorizovaným domácím celkem ještě krok a dokonce jsme se dostali do vedení. Přišla však branka do šatny a domácí ve druhém poločasu brankami v rychlém sledu rozhodli o své vysoké výhře."

LIDEČKO - SLAVIČÍN B 1:1 (0:0)

Radek Číž, trenér Lidečko: „Soupeř k nám přijel s velmi mladým mužstvem, které nám nedalo nic zadarmo. Nám se utkání nevydařilo podle představ a chyběla tomu větší trpělivost a finální přihrávka. V první půli hosté nastřelili břevno, přes dobře organizovanou obranu hostí jsme se těžko prosazovali. Ve druhé půli jsme zvýšili aktivitu, kterou jsme korunovali úvodní brankou. Slavičané ale po pěti minutách srovnali. V závěrečném tlaku jsme nebyli schopni míč dotlačit do sítě a utkání tak skončilo spravedlivou remízou."

Jiří Váňa, trenér Slavičína: „K dalšímu mistrovskému utkání jsme zajížděli s velkým respektem k přednímu týmu tabulky do Lidečka. Postihla nás marodka a tak jsme museli sáhnout do dorosteneckých řad a proto naše vyhlídky nebyli nijak valné. Od počátku utkání se domácí tým snažil kombinační hrou diktovat tempo, ale náš mladý tým se nezalekl a dobře bránil. Domácí navíc také několikrát chybovali, čehož jsme minimálně jednou mohli využít, ale agilní Miklas trefil jen břevno. Filip Kučera v naší brance se také blýskl skvělým zákrokem při jasné šanci domácích.

Do druhé půle se šlo tedy za vyrovnaného stavu 0 – 0 a domácí se začali více tlačit před naše pokutové území, ale nebezpečné situaci si vytvářeli pouze ze standartních situací. Po jedné z nich se domácí vcelku šťastně ujali vedení asi 20 minut před koncem, ale my jsme kontrovali hned po pěti minutách, kdy po přesně zahraném trestném kopu uklidil míč do brány Petr Janků a srovnal tak na 1 – 1. Domácí více otevřeli hru a snažili se nás zatlačit před naši branku, ale naši hráči nepolevili a naopak kontrovali především velmi aktivním Davidem Staňkem, který v samotném závěru po úniku ze strany nepřekonal tvrdou střelou domácího brankáře, a tak utkání skončilo podle mne i domácího trenéra spravedlivou remízou.

Závěrem bych chtěl všem našim hráčům moc poděkovat za předvedený výkon a vysokou morálku v zápase."

PETR KOSEČEK