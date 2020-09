Zdeněk Mrlina, sekretář Jablůnka: „Hosté z Ratiboře nám udělili lekci z produktivity. Podařil se jim výborně začátek utkání a v 17. minutě již vedli o dvě branky. My jsme nehráli špatně, ale na rozdíl od soupeře, jsme své příležitosti proměnit nedokázali. Nastřelili jsme tyčku a měli jsme kopat i penaltu. Hosté nás trestali i ve druhé půli, nám se podařilo vstřelit alespoň čestný úspěch Čůmou. Poslední slovo měli ale opět hosté. Porážka v derby je pro nás hodně krutá, ale hosté předvedli kompaktní výkon a dařilo se jim zejména střelecky."

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Derby v Jablůnce jsme zvládli na jedničku a konečně jsme podali kvalitní výkon. Od úvodního hvizdu jsme byli lepším týmem, dobře jsme kombinovali a naši převahu jsme vyjádřili i brankově. Domácímu celku nelze upřít snahu, nám se ale utkání povedlo po všech stránkách a domácímu týmu jsme nedali žádnou šanci."

Branky: 75. Čůma - 8. Trochta, 17., 65. Jakubík, 54. Sviták, 87. Sovák.

HALENKOV - KRHOVÁ 3:5 (1:2)

Ondřej Machálek, trenér Halenkov: „Začátek utkání přinesl přestřelku. Hosté se ujali vedení již ve 2. minutě. Nám se podařilo srovnat Hajdou o dvě minuty později. Hosté vyhráli poločas o jednu branku, kdy se trefil Bayer. V úvodu druhé půle hosté odskočili o dvě branky. Dvacet minut před koncem jsme vstřelili dvě slepené branky a srovnali. Hosté ale dokázali ihned reagovat a dokázali výhru strhnout na svoji stranu. V samotném závěru hosté pečetili výsledek pátou brankou."

Alois Bayer, vedoucí Krhové: „Utkání v Halenkově přineslo osm branek a také cennou výhru našeho týmu. Utkání jsme zvládli velmi dobře po taktické stránce. I když se domácím podařilo srovnat z 1:3 na 3:3, tak jsme dokázali průběh zápasu znovu otočit v náš prospěch."

Branky: 4., 70. Hajda, 68. Zádilský - 2. Plesník, 18., 52. Bayer, 71., 92. Grygařík.

SLAVIČÍN B - PROSTŘ. BEČVA 4:3 (0:1)

Jiří Váňa, trenér Slavičína: „V dalším mistrovském utkání jsme hostili tým Prostřední Bečvy. Vzhledem k nepřízni počasí se utkání hrálo na umělé trávě. Hosté se předvedli jako velmi kvalitní tým s řadou výborných individualit v čele s kapitánem Martinem Fiuráškem. Začali jsme s chutí, ale přes organizovanou obranu jsme se nedokázali prosadit a hosté každou naši ztrátu trestali velmi dobře provedenými a nebezpečnými protiútoky a jen se štěstím jsme několikrát odolali a neinkasovali. Až ve 37. minutě jsme si prudký centr srazili do vlastní branky a hosté se asi zaslouženě ujali vedení 0 - 1, které vydrželo až do poločasové přestávky. Do druhé půle jsme museli vystřídat stopera a trochu se tím „rozhodila“ hra celé obrany, čehož hbití hosté využili a v 53. a po té v 64. minutě zvýšili svoje vedení na 0 – 3. V tu chvíli by asi na náš tým nevsadil nikdo ani haléř, ale fotbal je nevyzpytatelný a tak po šťastné teči Titova v 67. minutě snížil náš tým na 1 – 3. Hosté znejistěli a začali bránit své cenné vedení. To se jim ale nevyplatilo, jelikož po samostatném úniku snížil v 78. minutě na 2 – 3 Jakub Fojtů. Hosté začali chybovat, zcela jim došly síly a v 84. minutě si po prudkém centru sami vstřelili vyrovnávací branku na 3 – 3. V nastaveném čase v 91. minutě po perfektní akci zakončoval Lukáš Šebák a dovršil tak neuvěřitelný obrat na 4 – 3. Věděli jsme o kvalitách soupeře a začali vcelku obezřetně, ale hosté předčili naše očekávání a svým důrazem a kvalitou na míči nás několikrát zatlačili a zaslouženě vedli. Za stavu 0 – 3 však přestali hrát a my jsme se naopak nevzdali, zvedli hlavu a soupeře v závěru zcela přehráli a vybojovali tak ztracené utkání. Smekám před celým týmem za předvedený výkon, především neskutečně zvládnutý závěr utkání a všem moc děkuji."

Daniel Šulák, trenér Pr. Bečva: „My jsme po utkání ve Slavičíně velmi smutní. Sedmdesát minut jsme předváděli výborný fotbal. Byli jsme aktivní a v útoku nebezpeční a zaslouženě vedli o tři branky. Bohužel jsme tam ne úplně šťastně vystřídali a přeskupili sestavu, do toho přišlo zranění našeho nejlepšího útočníka. Soupeř dal branku a narostla mu křídla, pak mu tam spadlo do čeho kopl. Dnes se ukázalo, že je třeba hrát do poslední vteřiny. Prohra je pro nás opravdu hodně krutá, ale doufám, že se z ní rychle oklepeme."

Branky: 67. Titov, 78. Fojtů, 84. vl. Vašek, 91. Šebák - 37. vl. Salajka, 53. Vašek, 64. Fiurášek.

BYLNICE - BRUMOV B 4:2 (1:1)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Místní derby se hrálo na hodovou neděli a přineslo souboj dvou kvalitních protivníků. Nám se povedl začátek zápasu a již ve druhé minutě nás poslal Sucháček do vedení. Poté jsme mohli přidat další pojistku, ale své příležitosti jsme neproměnili. Hosté srovnali po naší chybě těsně před odchodem do šaten. Druhý poločas jsme začali velmi aktivně a podařilo se nám vstřelit druhou branku. O chvilku později jsme se radovali potřetí. Hosté ještě snížili na jednobrankový rozdíl. Závěr utkání byl zcela v režii našeho týmu, který mohl utkání dávno rozhodnout. Definitivní pojistku výsledku tak dal zkušený Krahula z pokutového kopu až v poslední minutě. Naše výhra je naprosto zasloužená a kdybychom proměňovali své šance, tak mohla být i daleko vyšší."

Miroslav Vaněk, trenér Brumov B: „Derby v Bylnici jsme nezvládli podle představ a domácí vyhráli zaslouženě. Ráz utkání ovlivnila rychlá branka v naší síti, kterou jsme obdrželi již ve druhé minutě. Do kabin se nám podařilo ještě srovnat po nedorozumění domácí obrany. Utekl nám začátek druhého poločasu a domácí odskočili do dvoubrankového vedení. Podařilo se nám vsítit kontaktní branku, ale vyrovnat se nám již nepodařilo. Domácí v závěru proměnili penaltu a dali výsledku konečnou podobu."

Branky: 2. Sucháček, 56. Lukšík, 61. Lukáč, 90. (pen.) Krahula - 42., 64. Novák.

HOVĚZÍ - POLIČNÁ 1:2 NP (0:0)

Pavel Tkadlec, činovník Hovězí: „První půle patřila hostím, kteří byli častěji na míči a lépe kombinovali. Je těžko jsme hledali cestu k soupeřovi brance. Hosté si vypracovali nadějné příležitosti, ale podržel nás brankář. Ve druhém poločasu jsme zvýšili pohyb a nasazení a tlačili se na polovinu hostí. Vypracovali jsme si dvě nadějné příležitosti, ale Slováček je neproměnil. Hosté se ujali vedení po hodině hry, kdy Kapusta zakroutil přímý kop. Vyrovnat se nám podařilo v 73. minutě po standartní situaci Kučerou. Do konce utkání už branka nepadla. V penaltové loterii se více dařilo hostím."

Radomír Kapusta, trenér Poličná: „Zápas v Hovězí jsme vedli dobře rozehráli a až do vyrovnání jsme byli lepším týmem. Domácí ale ve druhém poločasu zvýšili agresivitu a dokázali srovnat. V penaltách se nám dařilo více a máme alespoň bod navíc."

Branky: 73. Kučera - 61. Kapusta.

DOL. BEČVA - LIDEČKO 5:4 (3:2)

Zdeněk Maléř, trenér Dol. Bečva: „Utkání s Lidečkem jsme rozehráli skvělým způsobem a v patnácté minutě jsme vedli již o tři branky. Rychlé vedení nás ukolébalo a hosté toho dokázali využít. Nejprve snížili na 1:3 a po půlhodině hry z penalty na 2:3. Druhý poločas přinesl divokou přestřelku. Nejprve nás poslal Vyvijal do dvoubrankového vedení. Hosté ale hráli velmi dobře a z druhé penalty snížili na jednobrankový rozdíl. Patnáct minut před koncem hosté dokonce srovnali na 4:4. Utkání se pak lámalo, hosté mohli výhru strhnout na svoji stranu, tentokrát ale stálo štěstí na naší straně a minutu před koncem jsme utkání rozhodli v náš prospěch. Hosté se ale předvedli jako velmi kvalitní protivník a na výhru jsme se hodně nadřeli."

Radek Číž, sekretář Lidečko: „V Dolní Bečvě jsme odehráli tak trošku bláznivé utkání. V úvodu jsme nedali dvě příležitosti. Po našich chybách v zadních řadách jsme pak během patnácti minut hned třikrát inkasovali. Podařilo se nám ještě v první půli vrátit do zápasu. Domácí začali druhou půli lépe a zvýšili na 4:2. Bojovností jsme utkání dotáhli k remízovému stavu. V závěru jsme mohli dokonce utkání rozhodnout, ale znovu se potvrdilo otřepané nedáš - dostaneš. Domácí minutu před závěrečným hvizdem strhli výhru na svoji stranu. Zkušený Aleš Číž pak mohl i vyrovnat, ale to nám nebylo přáno. Předvedli jsme ale dobrý výkon, do sestavy se nám vrátili marodi, chybí nám jen nějaký bodík, který bychom v naší situaci hodně potřebovali."

Branky: 6., 11., 15. Růčka, 57. Vyvijal, 89. Quarda - 19. Harnádek, 30. (pen.), 65. (pen.) Ovesný, 75. Číž.

Utkání Choryně - Prlov – se hraje v pondělí 28. 9.

Autor: PETR KOSEČEK