Velké překvapení se zrodilo ve Slavkově, kde domácí tým ve druhé půli otočil zápas s favorizovaným Starým Městem z 0:2 na 3:2 a připsal si první výhru sezony.

SKUPINA A

DOLNÍ BEČVA – BYLNICE 2:4 (1:2)

Radek Maléř, trenér Dolní Bečvy: „Utkání nám nevyšlo podle představ a soupeř nás trestal po laciných chybách. Po vyrovnání jsme dostali branku z rohu a své příležitosti jsme nevyužili, utkání by pak vypadalo jinak. Neproměnili jsme ani penaltu. V závěru jsme snížili na jednobrankový rozdíl, ale soupeř v závěru po naší vlastní brance si pojistil výhru."

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Přijeli jsme v nekompletním složení, kdy nám chyběli čtyři fotbalisté. Příležitost tak dostali hráči z lavičky a podali velmi obětavý výkon. Domácí celek byl v první půli fotbalovějším celkem, přesto jako první jsme se radovali my, po brance Lukáče. Domácí těžili především z velmi dobrých standartních situací a ve 38. minutě srovnali. Nám pak pomohla branka do šatny. Ve druhém poločasu jsme brzy zvýšili na dvoubrankový rozdíl, poté domácí neproměnili pokutový kop. V závěru se přeci jen podařilo Dolní Bečvě snížit, ale v závěru jsme přidali pojišťovací trefu a domů vezeme cenné tři body."

Branky: 38. Radek, Růčka 84. David Quarda - 9. Ondřej Lukáč, 44. Martin Lukšík, 50. Jakub Sedlačík, 88. Petr Skalík vlastní. Rozhodčí: Vychodil. Diváci: 50.

FRANCOVA LHOTA – PROSTŘEDNÍ BEČVA 2:1 (0:1)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Momentálně jsem na dovolené a tak mužstvo vedl můj asistent Petr Pukýš. Dle jeho vyjádření, byli hosté prvních dvacet minut lepším týmem a po dvaceti minutách se ujal vedení, navíc nastřelili ještě tyčku. Pak jsme srovnali hru, ale vyrovnat se nám podařilo až v 58. minutě Kovářem. Od té chvíle jsme už byli lepším celkem a naši převahu korunoval druhou brankou kanonýr Filák. Vydřenou výhru s kvalitním soupeřem jsme udrželi až do konce. Těžký zápas jsme zvládli i bez několika opor a po jejich návratu budeme ještě silnější a budeme se rvát o každičký bod.".

Zbyněk Jurajda, asistent trenéra Prostřední Bečvy: „Zápas jsme měli do 60. minuty ve vlastní režii a pod kontrolou. Vedli jsme od 20. minuty krásnou brankou do šibenice, kterou vstřelil Martin Fiurášek a měli několik dalších vyložených šancí na to utkání rozhodnout. V 58. minutě po hrubé chybě Křenka ml. ve středu pole se domácí dostali velmi snadno k přečíslení a přízemní centr Filáka uklidil do branky v zavánějící ofsajdové pozici Kovář. Od tohoto momentu jsme přestali dominovat a začali být nepřesní. Následně náš nedůraz a špatné postavení potrestal sám Filák tvrdou střelou zpoza šestnáctky a nedal Jurajdovi v brance žádnou šanci. My jsme si ještě vypracovali jednu šanci, kdy šel Křenek ml. sám na domácího brankaře, ale trefil mu pouze nohy. Pak už to byla z naši strany pouze křeč. Hrajeme dobrý fotbal, musíme si však vyříkat některé věci a začít se vyvarovat podobných chyb, kterých se opakovaně dopouštíme a soupeři to tím velmi usnadňujeme."

Branky: 58. Tomáš Kovář, 75. Ondřej Filák - 20. Jakub Vašek. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 120.

CHORYNĚ – LIDEČKO 2:2 (1:0)

Radek Číž, hráč Lidečka: „Do Choryně jsme odjížděli s pozměněnou sestavou a na našem výkonu to bylo znát. Hned v úvodu šel sám na brankáře domácích Gargulák, ale nedal. Pak jsme měli ještě jednu gólovou střelu. Domácí poprvé udeřili po patnácti minutách, kdy Hadvičák vyhrál souboj a Vedral pak skóroval. Zaspali jsme úvod druhé půle a domácí nás podruhé trestali. To už Choryně hrála bez vyloučeného Štece. V 66. minutě se po pěkné akci prosadil Ryza a vstřelil kontaktní branku. O minuty později odešel do sprch domácí Tvrdoň, za kritiku rozhodčího. Dvojnásobnou přesilovku jsme využili dvanáct minut před koncem, kdy srovnal Gargulák. V závěru utkání se více diskutovalo, než hrálo a bylo to hodně nervózní. Utkání tak skončilo 2:2, v penaltové loterii se nám dařilo více a bereme bod navíc. Z horké půdy jsme se ziskem dvou bodů maximálně spokojeni, i když konec utkání byl hodně hektický."

Branky: 16. Jakub Vedral, 58. Luboš Hadvičák - 66. Dominik Ryza, 78. Michal Gargulák. Rozhodčí: Pavlica. Červené karty: 45. Richard Štec, 67. Luboš Tvrdoň (oba Choryně). Diváci: 105.

HALENKOV – PRLOV 2:4 (2:2)

Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Nepodařilo se nám potvrdit naši výhru z Poličné a především ve druhé půli jsme tahali za kratší konec. Udělali jsme několik chyb, které zkušený soupeř dokázal využít. V závěru jsme hráli již vabank, srovnat se nám ale nepodařilo. Nepodali jsme dobrý výkon a tři body tak bere soupeř z Prlova."

Petr Sláčík, sekretář Prlova: „Do Halenkova jsme konečně jeli v dobré sestavě. Poprvé v nové sezóně nastoupil Petr Novosad a nechyběl ani Sochora s Františákem. No a na hřišti to bylo znát. Byli jsme silní v kombinaci a vytvářeli si brankové šance. Soupeř měl také velkou kvalitu a divákovi se zápas musel líbit. My jsme nakonec zaslouženě zvítězili po dvou brankách Vojtáška, jedné Fily a v závěru pečetil naše vítězství právě zkušený Petr Novosad. Naše výkony jsou zatím bohužel nevyrovnané právě díky pracovním povinnostem některých klíčových hráčů. Když se ale sejdeme, budeme těžkým soupeřem pro jakýkoliv tým v soutěži."

Branky: 10. Tomáš Mikulenka z penalty, 37. Ondřej Ondryáš - 3. a 71. Michal Vojtášek, 27. Patrik Fila, 90. Petr Novosad. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 90.

HOVĚZÍ – POLIČNÁ 0:1 (0:1)

Václav Vondráček, činovník Poličná: "Před utkáním se nám podařilo dotáhnout do konce přestup z Hrachovce bývalého ligového hráče Hradce Králové Vítězslava Mooce, který celé utkání odehrál na místě stopera a hodně nám pomohl. Vyšel nám úvod utkání a již ve druhé minutě jsme proměnili penaltu. Domácí zlobili z protiútoků, nastřelili i tyčku. Poděkovat musíme i brankáři Včelnému, který kryl pokutový kop domácích. První půli jsme odehráli dobře, což se ale nedá říct o té druhé. Domácí nás zatlačili před naše pokutové území a my jsme jen s notnou dávkou štěstí hubený náskok uhájili až do konce. Tři body jsme nakonec ubojovali a mohou být dobrou vzpruhou před dalším utkáním s Choryní. Podali jsme ale zodpovědný výkon především v defenzívě a soupeř se nakonec proti nám neprosadil."

Branky: 2. Petr Libosvár z penalty. Rozhodčí: Blažek. Diváci: 100.

SLAVIČÍN B – KRHOVÁ 3:1 (1:0)

Ve 4. kole soutěže zavítal nováček s Krhové do Slavičína. Od počátku se domácí prezentovali útočnou kombinační hrou, ale přestože hned ve 4. minutě velmi dobře hrající Fojtík překonal hostujícího brankáře, tak přes obrovské množství brankových příležitostí hostujícího brankáře v první půli již domácí nepřekonali. Do druhé půle vstoupili hosté s větším odhodláním, prostřídali a začínali být nebezpeční, ale domácí se konečně prosadili v koncovce, když nejprve po přesném centru Šmotka skóroval v 63. minutě hlavou Žůrek a hned v 67. minutě po nepochopitelné „smeči“ hostujícího obránce v pokutovém území trestal s nařízeného pokutového kopu Fojtík na 3 - 0 . Těmito dvěma slepenými brankami bylo zdánlivě rozhodnuto, ale hosté vystřídali, vrhli se do ofenzívy a dvakrát bravurně zachraňoval Tomáš Švach v brance domácích, když obrana domácích nepochopitelně „polevila“. Sympaticky hrající hosté byli nakonec odměněni v 84. minutě když proměnili jeden z mnoha útoků v závěru utkání.

Jiří Váňa, trenér Slavičína B. „V tomto utkání jsme chtěli naplno bodovat a hned v úvodu vstřelili vedoucí branku, ale přes velmi dobrou kombinační hru a velké množství šancí jsme se prosadili až ve druhé půli. V závěru jsme neuvěřitelným způsobem doslova přestali hrát a aktivní hosté toho využili, ale naštěstí pro nás se jim nedařilo v koncovce. Za tři body i výkon po většinu zápasu jsem spokojený, klukům děkuji za předvedený výkon, ale napříště si nemůžeme dovolit takové, byť krátkodobé výpadky. Nováček s Krhové se v soutěži určitě neztratí, jelikož nevzdávají i zdánlivě ztracené utkání a bojují až do konce.“

Alois Bayer, trenér Krhové: „Začátek utkání jsme opět nezvládli. Inkasovali jsme hned ve 4. minutě. Stalo se nám to už v třetím zápase za sebou. Nastupujeme do utkání se zbytečným respektem. V dalším průběhu prvního poločasu jsme ovšem hru vyrovnali a dostali jsme se i do několika šancí. Do druhého poločasu jsme nastoupili s tím, že zkusíme soupeře více napadat a sami hrát co možná nejvíc po zemi. Tím jsme domácí dostali dokonce pod tlak a vytvořili jsme si i několik slibných šancí. Ovšem ty jsme neproměnili a naopak nás soupeř potrestal za špatné obsazení hráčů při rohovém kopu brankou na 2:0. Za čtyři minuty na to, přišel nešťastný zákrok rukou našeho obránce v šestnáctce a byla z toho proměněná penalta. Těsně před koncem jsme sice vsítili gól, ale už bylo málo času na zdramatizování utkání. Domácí si to celkem zkušeně pohlídali."

Branky: 4. a 67. z penalty Alois Fojtík, 63. Jakub Žůrek - 83. Radek Grygařík. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 55.

BRUMOV B – RATIBOŘ 2:3 NA PENALTY (2:1)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „K vidění byl souboj dvou kvalitních týmů a dá se říct, že vyhrát mohl ten celek, který by dal třetí branku. Nám se podařilo dát brzy branku Búbelou, zkušený soupeř vyrovnal, ale "obojživelník" Pjajko nám v závěru první půle vrátil vedení. Ve druhém poločasu hosté přidali a dokázali vyrovnat. V dramatickém závěru se šance střídaly na obou stranách, rozhodnou mohl Pjajko, nás naopak podržel brankář Smolík. V penaltové loterii se nám nedařilo, což je určitě škoda. Stále ale rotujeme se sestavou a to nás možná stojí další body. I tak musím své svěřence za výkon pochválit."

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „V obrovském vedru se hrálo vynikající utkání, které sneslo parametry i vyšší soutěže. Domácí se ujali vedení již ve 3. minutě, nám se podařilo srovnat po čtvrthodině hry Daňkem. Domácím se podařilo dát branku do šatny. Ve druhé půli se znovu hrálo v obrovském tempu, vyrovnání přišlo v 59. minutě z kopačky Jakubíka. V závěru mohly oba týmy rozhodnout o vítězství, což se ale nestalo. V penaltách se usmálo štěstí navíc a máme bodík navíc a s tím u nás panuje spokojenost."

Branky: 3. Jaroslav Bůbela, 44. Tomáš Pjajko - 14. Štěpán Daněk, 59. Adam Jakubík. Rozhodčí: Číž. Diváci: 62.

1. Franc. Lhota 4 3 0 0 1 13:5 9

2. Ratiboř 4 2 1 0 1 13:7 8

3. Choryně 4 2 1 0 1 11:5 8

4. Brumov B 4 2 0 1 1 10:8 7

5. Prostř. Bečva 3 2 0 0 1 9:6 6

6. Halenkov 4 2 0 0 2 8:8 6

7. Bylnice 4 2 0 0 2 8:9 6

8. Prlov 4 2 0 0 2 9:11 6

9. Slavičín B 4 2 0 0 2 8:10 6

10. Poličná 4 2 0 0 2 5:9 6

11. Lidečko 4 1 1 1 1 6:7 5

12. Krhová 4 0 2 0 2 4:10 4

13. Hovězí 4 0 1 1 2 3:7 3

14. Dol. Bečva 3 0 0 0 3 5:10 0

SKUPINA B

CHROPYNĚ - LUHAČOVICE B 0:4 (0:2)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Těžko se mi zápas hodnotí. O výsledku se rozhoduje v pokutovém území a v tom byly hosté na rozdíl od nás produktivní. My hrajeme po šestnáctku, a pokud nedáme ani pokutový kop nemůžeme myslet na lepší výsledek. Kluci se trápí, nevěří si a na hřišti je to poznat.“

Branky: 34. Zmeškal, 37. Korch, 58. Zapletal, 59. Korch.

HOLEŠOV B - MLADCOVÁ 0:1 (0:0)

Tomáš Vybíral, asistent trenéra Holešova B: „Utkání bylo velmi vyrovnané, my jsme dokázali v první půlce vytvořit dvě gólovky, ale bohužel nic z toho nebylo. Začátek druhé půlky jsme prospali a hosté toho využili. Posledních 20 minut zápasu jsme soupeře zmáčkli, ale gól nám to nepřineslo. Dneska byli o ten gól šťastnější.“

Radek Klepal, místopředseda Mladcové: „Začátek zápasu se odehrával převážně ve středu hrací plochy. První šance přišla až po čtvrthodině, když po rohovém kopu se míč před holešovskou brankou několikrát odrazil, ale nakonec skončil mimo. Chvíli po tom se dostali do šancí domácí, nejprve také po rohu nebezpečnou hlavičkou, pak šel Gerát sám, ale vystřelil jen do připraveného Petra Kupky. Ve 20. minutě mířil na domácí branku sám Martin Čihánek, ale po zákroku na něj se penalta nepískala. Ani po dalších možnostech obou mužstev branka do přestávky nepadla. Nástup do druhé půle vyšel našim hráčům. Hned zkraje trefil Petr Votava břevno, chvíli nato se už ale prosadil Honza Chludil a vstřelil vítěznou branku. V 66. minutě jsme měli namále, domácí hráč už obešel i Petra Kupku, ale nedokázal úspěšně zakončit. Do konce zápasu nás domácí zatlačili, ale cenné tři body jsme uhájili.“

Branky: 48. Chludil.

MALENOVICE - LUŽKOVICE 2:0 (0:0)

Dominik Torma, hráč Malenovic: Dokázali jsme konečně získat všechny tři body. Soupeř přijel značně oslaben a první poločas ještě dokázal přežít. V druhém poločase jsme již urvali všechny body na svou stranu. Nejprve otevřel skóre Šenkeřík svým prvním gólem za A-mužstvo, když využil balónu ze strany pokutového území od navrátilce ze sousední Lhoty Davida Pavlovského. Druhý gól vstřelil po důrazu v pokutovém území Michal Struška.“

Branky: 14. Šenkeřík, 65. Struška.

VESELÁ - KOSTELEC 3:2 (2:2)

Zdeněk Kučera, funkcionář Sokola Veselá: „Do místního derby lépe vstoupili hosté a už v 22. minutě byl stav 0:2 a Veselé hrozila již druhá domácí porážka v řadě. Domácí se ale hecli a Petrovi Dlouhému se podařilo prokličkovat již po třech minutách na velkém vápně do střelecké pozice a střelou pod víko zavelel na zteč. Veselá postupně přebírala otěže hry a ještě do poločasu připravil Petr Dlouhý pro Tomáše Dujku vyrovnání. Pozitivně pro Veselou začal i druhý poločas, když v 50. minutě vyrobil při rozehrávce hrubici gólman Fišer, kterou zkušeně využil opět Tomáš Dujkam a Veselá šla do vedení. Druhý poločas se sice hrál v režii Veselé, ale šance na vstřelení gólu byly na obou stranách. Na straně Kostelce budil obavy při všech standardkách dvoumetrový Dvořák, z každé pozice zakončoval také Radek Novotný, aktivní byl i Petr Dočkal, který odehrál řadu sezón právě zde na Veselé. Veselou táhli vedle obou střelců (Dujka a Dlouhý) zejména příkladně bojující Mir. Čoček a vzadu v sobotu bezchybný veterán Tomáš Pavel. Nešlo si nevšimnout v sobotním dusném počasí také věkového složení hostujícího Kostelce. Bylo obdivuhodné, že tým s věkovým průměrem nad 35 let byl schopen utkání v tomto počasí zvládat až do samého závěru a Kostelec se ještě v nadstavení tlačil do ofenzivy. Nicméně domácí už si první letošní první vítězství ubojovali a nepustili.“

Branky: 25. Dlouhý, 41., 50. Dujka - 9. Urbanovský, 22. Novotný.

JAROSLAVICE - SLAVKOV P. H. 2:1 (1:1)

Šimon Polách, kapitán Jaroslavic: „Prvních 15 minut hosté udávali tempo a odměnou jim byla branka. Po špatné rozehrávce domácího obránce měli hosté jednoduchý cíl a to překonat brankáře. Povedlo se 0:1. Jen díky brankáři Gazdíkovi to nedopadlo ještě hůř. Během dalších pěti minut se vytasil se dvěma skvělými zákroky a živil tak naději v lepší výsledek. Poté jsme se vzpamatovali a hned se začali tlačit do šestnáctky. Gól padl po krásné kombinaci. Centr ze strany dopravil do sítě Žárský. Druhý poločas se odehrával na půli hostů, kteří bránili slibný výsledek. Ve vyložených situacích jsme se objevovali čím dál častěji, ale až 82. minutě rozhodl o výhře střídající hráč Paníček.“

Branky: 23. Žárský, 82. Paníček - 10. Pavlica.

TEČOVICE - ADMIRA HULÍN 1:2 p. (0:1)

Vladimír Kundera, funkcionář Tečovic: „Zpočátku byli aktivnější hosté, ale jejich snaha končila bez efektu před pokutovým územím domácích. Tečovští zahrozili jen střelou Davida Dorazina z hranice velkého pokutového území, ale jeho střela skončila těsně vedle tyče branky hostí v autu. Domácí se „probudili“ po čtvrthodině hry, ale Vopatřil nedokázal dvakrát v pozici z rohu malého pokutového území dopravit míč do Černockého branky a podobně se minutu nato vedlo i Davidu Dorazinovi, který hlavou mířil těsně vedle. Pak se Hajda uvolnil u lajny a z pravé strany poslal centrovaný míč na přední tyč, ale Černocký si věděl rady. Stav skóre se měnil ve 33´, když Dutkevič dostal míč do náběhu za Vladimírem Šnajdrem a z úhlu střílel na Jokla. Ten jeho střelu vyrazil, odražený míč vracel Tabara nůžkami přes hlavu, trefil však pouze do Kysučana, ale druhý odraz už vrátil do domácí sítě Čevora a hosté vedli - 0:1. Pět minut poté znovu Dutkevič po centru z pravé strany trefil hlavou těsně vedle spojnice tyče a břevna Joklovy branky. Domácí z protiútoku stříleli Hajdou, Černocký měl problém a jím neudržený míč dokopl do sítě David Dorazín, ale bylo mu máváno postavení mimo hru v době Hajdovy střely a stav skóre se tedy neměnil. Těsně před koncem poločasu po chybě v rozehrávce domácích zaútočili hosté po pravé straně, ale centrovaný míč poslal Tabara hlavou těsně vedle, na druhé straně Frkalův trestný kop z dobré pozice z 20 metrů skončil nad břevnem branky Admiry. Těsně před odchodem do kabin po trestném kopu hostí poslal centr Tabara odrazem od holeně pouze do autu.

Po přestávce nejprve po přihrávce Tabary na Kuba zasahoval Závoda a po uvolnění od Dutkeviče si s centrem od Motala poradil Jokl. Na druhé straně dostal míč Vopatřil na úrovni malého pokutového území, ale v pozici zády k brance to měl těžké a neuspěl. V 55´minutě centroval Dutkevič na Motala, který hlavou už Jokla překonal, ale Vladimír Šnajdr vykopl míč na úrovni brankové čáry. Půl hodiny před koncem kopali domácí roh, centr Davida Dorazína se odrazil od Mrhálka atakovaného dovoleně Vopatřilem do vlastní branky a bylo srovnáno 1:1. Nedlouho poté znovu centr Davida Dorazína obránci hostí odkopli a odražený míč poslal Michal Dorazín po zemi vedle tyče do autu. Hosté měli příležitost po dlouhém nákopu na Dutkeviče, jeho akci však Chovanec ukončil odkopem do rohu, a když Tabara trefil břevno domácí branky, byl v odmávaném postavení mimo hru. Centr Motala tečoval Jokl a Vopatřil na dlouhou nohu tečovaný míč odkopl. Čtvrt hodiny před koncem šel do hry Shejbal, dostal míč od Kysučana, uvolnil Vopatřila na pravé straně, ale na jeho zpětný centr hlavou nedostal. Pak „českou uličkou“ uvolnil Davida Dorazína do jasné šance, ten ale špatně trefil a míč skončil vedle branky. Pět minut před koncem domácí dvakrát nebezpečně centrovali před branku hostí, ale po brejku hostů se uvolnil Motal. Jeho centrovaný míč však bez dotyku prošel po celé délce hřiště rovnoběžně s brankovou čárou do zámezí. Už v prodloužení druhé půle kopali ještě domácí roh, ale Ondík střílel jeden metr vedle tyče do zámezí a v normální hrací době skončilo utkání smírně 1:1.Pomocný bod za vítězství v penaltovém rozstřelu získali hosté, když za domácí se trefili Závoda a Kysučan, Shejbal s Davidem Dorazínem poslali míč nad břevno, za hosty byli úspěšní Motal, Kubo, Dutkevič a Csomor a pátá série se už nemusela kopat.

V utkání, které bylo v poli vyrovnané, doplatily oba týmy na přesnost v zakončení, domácí se mohli uklidnit po trojnásobné šanci v 16. minutě nebo po uvolnění Dorazina ve druhé půli, bohužel zachování klidu a důraz v koncovce je asi pro Bivoj v této fázi soutěže největším problémem.

Branky: 59. Mrhálek (vl.) - 33. Čevora.

LOUKY - BŘEZNICE 1:3 (0:1)

Ivo Malota, trenér Louk: „Byli jsme všude pozdě, Březnice nás předčila v důrazu a nasazení vedle chyb gólmana a obrany. Byl to pro nás smolný zápas, chyběla nám bojovnost a větší zarputilost.“

Branky: 87. Plachý - 40. Vávra, 70. Kamenčák, 72. Daníček.

1. Březnice 4 4 0 0 0 12:4 12

2. Jaroslavice 4 3 0 1 0 6:2 10

3. Mladcová 4 3 0 0 1 11:7 9

4. Luhačovice B 4 2 1 0 1 12:8 8

5. Admira Hulín 4 2 1 0 1 13:14 8

6. Slavkov p. H. 4 2 0 0 2 10:5 6

7. Holešov B 4 2 0 0 2 11:7 6

8. Kostelec 4 2 0 0 2 7:8 6

9. Lužkovice 4 1 1 0 2 5:7 5

10. Veselá 4 1 0 1 2 9:12 4

11. Tečovice 4 1 0 1 2 7:10 4

12. Malenovice 4 1 0 0 3 10:12 3

13. Louky 4 1 0 0 3 5:9 3

14. Chropyně 4 0 0 0 4 1:14 0

SKUPINA C

SLAVKOV – STARÉ MĚSTO 3:2 (0:2)

Jaroslav Habarta, předseda Slavkova: „Konečně jsme hráli fotbal. Těžký zápas jsme zvládli, kluci to odmakali. První půlka byla vyrovnaná. Hosté byli mírně lepší a brzy šli do vedení, kdy se balon po střele odrazil od tyče do brankáře a do sítě. Byl to smolný gól. Druhou branku dali hosté po pěkné kombinační akce. My jsme měli taky dvě šance, ale střelci nám chybějí. Ve druhé půli ale sklapla Csaplárova past. Znovu se potvrdilo, že nejhorší výsledek je 2:0. Soupeř si myslel, že se už nic nemůže stát. My jsme se ale do Starého Města zakousli, dal tři góly a ještě nastřelili tyčku. Hosté ve druhé půli odešli, úplně přestali hrát. Nám pomohl návrat stopera Petra Zimčíka, který hosty společně s dalšími obránci nepustil až na jednu šanci téměř k ničemu.“

Libor Soldán, trenér Starého Města: „Naštvaný jsem ještě teď. Do zápasu jsme vstoupili výborně a hned jsme dali vedoucí gól. Ještě do přestávky jsme přidali druhou branku. Hra ale nebyla dobrá. Z naší strany to nebylo ono. Navíc do druhé půle jsme vstoupili špatně a soupeř nás přetlačil. My jsme nestíhali, nebojovali. Navíc se nám zranil gólman, takže do branky musel hráč z pole. Svobodovy jsme ale nic nevyčítali. Za góly nemohl. Rozhodně jsme neprohráli kvůli němu. Za stavu 2:1 jsme nevyužili velikánskou šanci a z brejku inkasovali gól na 2:2, který podle nás padl z ofsajdu. Pak se to všechno seskupilo. Chvíli před koncem jsme obdrželi třetí branku. Zklamání je velké. Ve Slavkově jsme měli vyhrát, bohužel domácí byli bojovnější, víc chtěli. Možná je dobře, že jsme facku dostali hned na začátku sezony.“

Branky: 53. Michal Machala, 80. Jiří Omelka, 86. Martin Chovanec - 4. Pavel Pochylý vlastní, 38. Ondřej Hastík. Rozhodčí: Čech. Červená karta: 90. David Svárovský (Staré Město). Diváci: 80.

UHERSKÝ OSTROH – NEDAKONICE 4:0 (3:0)

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Konečně jsme proměnili vyložené šance a zvítězili. Výsledek je zasloužený. Vyšel nám vstup, kdy jsme dali dva rychlé góly. Po půlhodině to bylo o tři góly. I ve druhém poločase jsme měli slušné příležitosti. Soupeř ale nebyl špatný ani odevzdaný. Hrál dobře, snažil se. Nedakonice byly v závěru blízko čestnému úspěchu, ale Kopčil trefil břevno. Naše obrana odehrála dobré utkání.“

Branky: 5. Marek Lopata, 11. a 26. Tomáš Gajdorus, 78. Ondřej Kozumplík. Rozhodčí: Mikoška. Diváci: 200.

BŘEZOLUPY – SLOVÁCKO C 0:2 (0:1)

Pavel Hubáček, předseda SK Březolupy: „Přijel k nám soupeř, který bude letos jedním z adeptů na postup, ale hráči se k tomu postavili způsobem, který se mi nechce ani komentovat. Ještě patnáct minut před utkáním bylo v kabině sedm hráčů a uvažovali jsme, zda se zápas vůbec odehraje. Začátek utkání jsme začínali o deseti, pak se dostavili alespoň dorostenci, kteří se vrátili z venkovního utkání. Takový přístup za desítky let nepamatuji. Od začátku se hosté ujali roli favorita a zápas se odehrával na naší polovině. Paradoxně ale největší šance si vytvořili naši hráči, když dvakrát po sobě po brejkových situacích nevyužili samostatných nájezdů na gólmana. To ale nic neměnilo na tom, že hráči Slovácka byli fotbalovější, zahodili spoustu šancí, opět musím vyzvednout především výkon našeho gólmana. Konečný výsledek je zasloužený, my dnes na víc neměli, přestože mladí kluci, kteří nastoupili, zápas odmakali. Na krajskou soutěž byl celkový výkon přesto nedostatečný.“

Vladimír Pípal, trenér Slovácka C: „Pro nás to bylo velmi těžké. Domácí začínali v deseti lidech a po pár minutách se na trávníku objevil jedenáctý hráč. Soupeř doplnil sestavu dorostenci. Pro nás bylo nejhorší to, že všichni domácí hráči byli zalezení na šestnáctce a my jsme neustále dobývali obranu soupeře. V první půli jsme nebyli schopní pořádně zakončit a dát si dobrý balon. Brutálně jsme se trápili. Naštěstí pro nás jsme po jedné akci dali Šišák vedoucí gól. Březolupy měly také šanci, když po úniku vystřelily zpoza šestnáctky, náš brankář ale dobře zasáhl. Ve druhé půli se hrálo na jednu branku. Uklidnil nás druhý gól. Měli jsme i další šance, ale docela jsme se trápili.“

Branky: 31. Vlastimil Šišák, 56. Fermin Sánchez. Rozhodčí: Stodůlka. Diváci: 50.

OŘECHOV – TLUMAČOV 1:2 NA PENALTY (0:1)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Zvláštní zápas mohl skončit jakkoliv. Bylo to dramatické, zamotané a složité utkání. Kdybychom prohráli 1:5, nedivil bych se. Na druhé straně jsme při troše štěstí mohli zvítězit 2:1. Tlumačov se u nás představil v dobrém světle. Hosté mají útočný, silný tým, nicméně jsme mu první gól darovali. Náš brankář ve snaze rychle vykopnout míč trefil na malém vápně pouze záda Patrika Mouky a bylo to 0:1. Byl to kuriózní gól a hlavně naše chyba. Hosté si vytvořili několik dobrých situací. Zlobil nás hlavně Zálešák. Za zmínku stojí také situace, při které se soupeř domáhal odpískání penalty po zákroku brankáře Kuchaře na Mouku. Pokutový kop se al nekopal a vzápětí jsme my po ruce soupeře kopali trestný kop. Kowalík nádhernou trefou vymetl šibenici. V 66. minutě byl po druhé žluté kartě dost přísně vyloučen náš David Hynčica. Tlumačov ale s přesilovkou nenaložil nejlépe. My jsme mohli utkání v poslední minutě rozhodnout. Kowalík ustál situaci, při přečíslené tří na dva přihrál Durnovi, který sám před brankářem trefil zadní tyč. Balon se po brankové čáře odkutálel pryč. Mohlo být rozhodnuto, takto se místo toho kopaly penalty. V nich byli úspěšnější hosté. Rozhodla až šestá série.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Na velmi špatném hřišti se nehrál moc pohledný fotbal. My jsme měli určitě více ze hry. Několikrát se brankář domácích jen bezradně ohlížel. Ujala se ale až velmi kuriózní branka, kdy brankář při výkopu trefil našeho útočníka a míč se odrazil do branky. Ve druhém poločase se hra vyrovnala. A výsledkem byla krásná branka Kowalíka z přímého kopu. Po vyloučení domácího hráče jsme se snažili urvat vítězství na naši stranu. Několik náznaků šancí tam bylo. Nakonec jsme ale měli velké štěstí, když domácí v poslední minutě trefili ze své šance tyčku. Penalty byla loterie, kterou až v šesté sérii rozhodl brankář Škrabal. Dva body z Ořechova beru, odtud se body moc vozit nebudou.“

Branky: 54. Jiří Kowalík - 31. Patrik Mouka. Rozhodčí: Čech. Červená karta: 66. Davd Hynčica (Ořechov). Diváci: 130.

HAVŘICE – ZDOUNKY 0:1 (0:1)

Pavel Slavíček, předseda klubu Tatran Havřice: „Samozřejmě jsme zklamaní, ale bohužel na víc jsme neměli. Zahodili jsme čtyři šance a bez vstřelených branek se vyhrát nedá. Hosté nás sice herně až tolik nepřevyšovali, ale nakonec zaslouženě vyhráli. Zdounky daly jediný gól po rychlém brejku, přečíslení naší obrany a hezké střele. My jsme si v první půli dali ještě jeden gól, ale sudí Dostálek ho neuznal. My jsme měli šanci Rachůnkem, který ale v zakončení neuspěl.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Trošku nás začíná tlačit marodka, tak každý zápas nastupujeme v pozměněné sestavě i s nedoléčenými hráči, přesto kluci utkání odmakali. O třech bodech rozhodla jediná branka Červíka po krásné uličce od Karlíka. Oba soupeři ještě orazítkovali břevno a to bylo vše, jelikož obrany obou týmů pracovaly téměř bezchybně.“

Branka: 13. Radek Červík. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 70.

JANKOVICE – MORKOVICE B 5:1 (3:1)

Radek Šilc, vedoucí mužstva Jankovic: „Soupeř se po naší chybě v obraně brzy ujal vedení, ale y jsme výsledek ještě v prvním poločase otočili na 3:1. Druhý poločas byl zbytečně nervózní, dokonce jsme obdrželi jednu červenou kartu. I tak jsme ale měli po většinu utkání herní převahu a zcela zaslouženě zvítězili. Jsem rádi, že se po delší době chytli střelci Martin Večeřa se Šustrem. Dobře ale hrálo celé mužstvo. Za rozhodnutého stavu jsme sestavu prostřídali a šanci dostali i náhradníci.“¨

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „Černá série našich venkovních utkání stále pokračuje. Ač do utkání jsme vstoupili aktivně a díky brance Juřeny v úvodu utkání šli do vedení. Domácím chvíli trvalo, než se dostali do hry, ale postupně získávali v utkání převahu. Díky výškové převaze hrozili hlavně ze standartních situací a v odhodlání utkání zlomit pro sebe byli důraznější, za což byli odměněni do konce úvodního poločasu otočením vývoje utkání na 3:1. Bohužel v druhém poločase, kdy jsme utkání chtěli zdramatizovat, nás srážela špatná rozehrávka a nedůraz v osobních soubojích. Domácí vyčkávali zodpovědně na naše chyby, které potrestali dalšími dvěma brankami. I z takto nevydařeného zápasu je potřeba vzít si ponaučení a připravit se na další utkání.“

Branky: 23. z penalty a 76. Martin Večeřa, 37. a 51. Václav Šustr, 29. Tomáš Večeřa - 5. Filip Juřena. Rozhodčí: Bartoň. Červená karta: 71. Tomáš Večeřa (Jankovice). Diváci: 160.

LUDKOVICE – TĚŠNOVICE 3:4 NA PENALTY (2:2)

Stanislav Bartoš, vedoucí mužstva Ludkovic: „Utkání se odehrálo za úmorného horka. Hosté z Těšnovic se představili jako kompaktní celek a od začátku utkání měli větší snahu jít za vítězstvím. Již v desáté minutě otevřeli skóre po chytře zahraném trestném kopu. Své úsilí korunovali vstřelením druhé branky po hrubém nedorozumění ludkovické defenzívy. Domácí se s tímto stavem nechtěli smířit a ve 26. minutě vstřelili kontaktní gól. Do přestávky se jim nakonec podařilo srovnat na 2:2, když trestný kop proletěl pokutovým územím a skončil až v síti hostů. Druhý poločas začal lépe pro domácí, kteří v 50. minutě proměnili pokutový kop za hraní rukou v šestnáctce. Hostům se nakonec podařilo srovnat přízemní střelou. Vzhledem k tomu, že další góly nepadly, následoval penaltový rozstřel, ve kterém byli úspěšnější hosté z Těšnovic.“

Roman Potočný, trenér Těšnovic: „V Ludkovicích jsme stejně jako v Jankovicích ztratili bod. Na druhé straně je dobře, že dokážeme penalty vyhrát. Hra se od začátku odvíjela v naší režii. V 11. minutě se nám podařila vstřelit branka z tlaku. Pak jsme zvýšili na 2:0. V tu chvíli jsme byli silní na míči. Soupeř po celých devadesát minut nehrál nic jiného, než že nakopával dlouhé balony na vysoké útočníky. Věřil jsem, že se zklidníme a přeneseme do hry zkušenosti, což se ale nestalo. V držení míče jsme sice byli lepší, ale individuální chyby rozhodly. První branka Ludkovic padla po špatné komunikaci brankáře se stopery, druhý gól inkasujeme po standardní situaci. Ve druhé půli jsme chtěli být aktivní a překonat soupeře fotbalovostí, což se nám celkem dařilo. Herně jsme byli lepší a dostávali jsme se i do šancí. Soupeř ve druhé půli pořádnou šanci neměl. Bohužel jsme mu další chybou nabídli penaltu a bylo to 3:2. za tohoto stavu jsme změnili rozestavení, prostřídali jsme sestavu, což na hře bylo vidět. Druhá půle měla od nás kvalitu. S výkonem hráčů jsem byl spokojený. Zlepšili jsme se v držení míče i přechodové fázi. V 77. minutě se nám podařilo srovnat na 3:3. Měli jsme ještě další šance a v závěru asi měli po sporném okamžiku kopat penaltu, ale nakonec zápas skončil remízou.“

Branky: 28., 45. a 56. z penalty Filip Bartoš - 11. Michal Bernatík, 25. Jiří Pluhař, 77. Ondřej Bartůšek. Rozhodčí: Dokoupil. Diváci: 140.

1. FC Slovácko C 4 4 0 0 0 16:2 12

2. Zdounky 4 3 1 0 0 7:1 11

3. Těšnovice 4 2 2 0 0 10:7 10

4. Tlumačov 4 2 1 0 1 10:4 8

5. Staré Město 4 2 1 0 1 9:5 8

6. Morkovice B 4 2 0 0 2 15:14 6

7. Ludkovice 4 1 1 1 1 7:7 6

8. Nedakonice 4 2 0 0 2 4:10 6

9. Jankovice 4 1 0 2 1 9:8 5

10. Ořechov 4 1 0 2 1 7:6 5

11. Slavkov 4 1 0 0 3 5:9 3

12. Uh. Ostroh 4 1 0 0 3 7:13 3

13. Havřice 4 0 0 1 3 3:9 1

14. Březolupy 4 0 0 0 4 2:16 0

