Petr Sláčik, funkcionář Prlova: „První poločas v Horním Lidči nám nevyšel podle představ, domácí byli hodně při chuti a hned po třech minutách se ujali vedení. Hra se poté vyrovnala a my jsme mohli dokonce srovnat. Vojtášek ale svoji šanci neproměnil a domácí nás trestali po-druhé. Hrál se ale zajímavý fotbal a na obou stranách bylo také k vidění několik tvrdších zá-kroků. Ve druhém dějství jsme nejdříve přečkali nápor domácích, potom jsme ale začali konečně předvádět svoji hru. Snížili jsme na jednobrankový rozdíl a domácí se začali třást o výsledek. V závěrečném náporu jsme dopředu vysunuli i další hráče, ale branka už nepadla. Za druhý poločas by nám bod určitě slušel, na vyrovnání nám už nezbylo více času a domácí na-konec byli šťastnějším týmem. Mužstvo však zaslouží pochvalu za nasazení a o výsledek bojovalo až do posledních vteřin."

Branky: 3. Abík, 23. Vaštík - 77. Hajda. Rozhodčí: Nuc. Diváci: 150.

HUTISKO-SOLANEC – HALENKOV 0:1 na penalty

V Hutisku se představili hráči z Halenkova, kteří přes zimu posílili kádr a byli v tomto duelu favoritem. Utkání jim ale nevyšlo střelecky a tak jsou rádi za dva získané body.

Josef Toman, sekretář Halenkova: „Do Hutiska jsme si přijeli pro tři body, ale hned v úvodu se nám začala lepit smůla paty. Hned v úvodu se nám zranil Šulák, a aby toho nebylo málo, musel po patnácti minutách ze hřišti i Trličík. Navíc Zádilský neproměnil své jasné šance, jinak by zápas určitě vypadal jinak. Změny v sestavě trochu narušily naši koncepci a chvilku nám trvalo, než jsme se zase srovnali. Soupeř měl za celý zápas jedinou šanci, kterou naštěstí ne-proměnil. Pro nás ale byla svatyně domácích zakletá a branku bychom nedali ani do večera. Snad se našim střelcům forma vrátí v příštích zápasech. Nakonec se nám dařilo alespoň v penaltovém rozstřelu a bereme z Hutiska bod navíc."

Rozhodčí: Skalický. Diváci: 80.

POLIČNÁ – CHORYNĚ 3:1 (1:1)

Václav Vondráček, funkcionář Poličné: „Před velmi slušnou návštěvou se hrál poměrně zajímavý fotbal, který musel oko fotbalového fanouška potěšit. Hostujícímu celku patřila první půle, kdy byl lepší na míči, nám se nedařila kombinace a hráči Choryně toho dokázali využít. To se trefil po půlhodině hry Tvrdoň a vzápětí mohl přidat svoji druhou branku. Domácí celek ale zvýšil aktivitu a po zásluze vyrovnali Jakubem Kapustou. Do kabin se odcházelo za nerozhodného stavu. Domácím vyšel na jedničku vstup do druhé půle a po nastřelené ruce hostujícího hráče se kopala penalta. Tu Jakub Kapusta proměnil. O dvě minuty později se hosté do-pustili nedovoleného zákroku uvnitř šestnáctky a Jakub Kapusta z penalty zkompletoval hattrick. V závěru jsme mohli přidat i další branky, i když hosté se ještě snažili s výsledkem něco udělat. Tři body s Choryní bereme, soupeř zejména v první půlhodině ukázal svoji kvalitu."

Branky: 36., 48. z penalty a 50. z penalty Kapusta - 28. Tvrdoň. Rozhodčí: Neubauer. Diváci: 150.

SLAVIČÍN B – LIDEČKO 3:1 (1:1)

Ve druhém jarním kole se utkala rezerva Slavičína s celkem Lidečka. Hrálo se na umělé trávě v Hrádku. Hosté naprosto zaskočili domácí tým, když od prvních sekund nasadili obrovské tempo, agresivitu a aktivitu a hned v 1. minutě se ujali po rohu vedení a po té stále hýřili aktivitou. Domácí mladíci se nemohli dostat do tempa a kupili řadu chyb. Po 15 minutách však hosté polevili a Slavičínští začali přebírat iniciativu a ovládat hru a druhá část první půle již byla v režii domácích, kteří srovnali výsledek na 1:1. Do druhé půle Slavičín vstoupil aktivněji, ale herní převahu vyjádřil až v 60. minutě vedoucí brankou. V závěru hosté otevřeli hru a ně-kolikrát zahrozili, ale domácí potvrdili vítězství třetí brankou do otevřené obrany.

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „Před utkáním jsme měli respekt ze soupeře, jelikož i přes nepříliš přesvědčivé výsledky došlo po zimní přestávce k výraznému zlepšení kvality jejich hry. Naše hráče jsem nabádal k zodpovědnému výkonu, ale nechali jsme se od prvních minut zaskočit a chvíli trvalo než jsme se dostali do hry. Kluci však přes své mládí zklidnili svou hru, přestali chybovat a začali lépe kombinovat, což vyústilo ve vyrovnání. Ve druhé půli jsme lépe kombinovali, byli aktivnější a ujali se vedení, ale hosté byli velmi nepříjemní, především při nakopá-vání míčů do naší obrany. Všechny nebezpečné situace v závěru utkání jsme však vyřešili a zaslouženě vyhráli.

Radek Číž, kapitán Lidečka: „Před utkáním jsme měli obavy z očekávaného tlaku domácích v úvodu utkání. Ovšem naproti tomu se nám podařila dát již v první minutě po rohovém kopu a následné skrumáži vedoucí branka, kterou vstřelil Dominik Ryza. Tato situace domácí mladíky notně zaskočila a zhruba do 30. minuty se nedostali k ohrožení naší branky. Ovšem ve 30. minutě jsme zbytečně ztratili míč ve středu hřiště a domácí rychlým protiútokem do naší roz-hozené obrany vyrovnali. Do konce poločasu si již ani jedno mužstvo výraznější šanci nevypracovalo. Na začátku druhé půle se po nedorozumění domácího stopera s brankářem řítil sám na na branku Gargulák, ovšem při zakončení nezachoval chladnou hlavu a minul branku. To se nakonec ukázalo pro další vývoj utkání jako rozhodující. V 60. minutě zahrávali domácí standardní situaci z kraje hřiště a přetáhnutý centr na zadní tyčku přetavili v rozhodující gól. My jsme ještě mohli srovnat, ale po skrumáži jsme nedokázali dostat míč do sítě. S blížícím se koncem utkání jsme postupně víc a víc otvírali hru a toho využili domácí k brejku, ze kterého upravili na konečných 3:1.“

Branky: 30. Fojtů, 60. Šebák, 85. Šťastný - 1. Ryza. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 24.

SEMETÍN – PROSTŘEDNÍ BEČVA 3:4 NA PENALTY

Zbyněk Jurajda, trenér Prostření Bečvy: „Utkání jsme začali velmi aktivně a domácí jsme za-tlačili od první minuty. Výsledkem byl taky rychlý gól ve 2. minutě, kdy domácí obránce pod tlakem odhlavičkoval centr před vlastní bránu a pro Lukáše Křenka ml. nebyl problém

uklidit míč do sítě. Pokračovali jsme dále v aktivní nátlakové hře a vytvářeli jsme si spousta šancí. Zvláště ta Sivkova nebo Fiuráškova byla více než stoprocentní. Domácím se nakonec podařilo vyrovnat, kdy domácí Slovák zkušeně nachytal našeho gólmana na hruškách a střelou z půlky jej překvapil. My jsme záhy odpověděli, kdy pro změnu Fiurášek schovanou střelou překvapil domácího brankaře a zvýšil na 1:2. Domácí se s tímto stavem nesmířili a k závěru poločasu se jim podařilo dorážkou z malého vápna trefit šťastně o tyč vyrovnání. Do druhé půlky jsme nenastoupili úplně nejlíp. Chyběl nám pohyb a kazili jsme jednoduché přihrávky. Při jedné takové chyboval náš Polášek a vybídl k sólu domácího Nečase, kterého náš brankář zastavil za cenu penalty. Domácí penaltu využili a otočili misky vah na svoji stranu. S přibývajícím časem domácím začaly docházet síly. Nám se toho podařilo využít a před koncem utká-ní jsme po rohu vstřelili třetí branku, která nakonec znamenala konečnou remízu. V penaltách jsme byli o jednu přesnější. Domácí dvě penalty neproměnili.

Branky: 12. Sovák, 42. a 51. z penalty Měrka - 2. a 84. Křenek, 24. Fiurášek. Rozhodčí: Pospíšil. Diváci: 80.

VAL. POLANKA – FRANCOVA LHOTA 4:3 (1:1)

Jan Tajzler, vedoucí mužstva TJ Sokol Valašská Polanka: „Do utkání se nám podařilo vstoupit dobře, když se prosadil Filip Maček. Pak jsme ale přestali hrát a soupeř zaslouženě srovnal. Do druhé půle jsme se snažili nastoupit aktivně a získat vedení zpět, což se povedlo. Ovšem místo toho, abychom své vedení pojistili jsme během pěti minut inkasovali dvě branky. Tým však prokázal velký charakter, když se dokázal včas otřepat a nakonec jsme utkání s kvalitním soupeřem přetavili ve tříbodový zisk.“

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Hodně bojovné utkání, kterému by spíše slušela remíza. Bohužel, místo toho, abychom v závěru podrželi balon a rozkouskovali hru, když v 75. minutě vedeme 3:2, tak jsme zbytečně pořád útočili. Nakonec se nám to i vymstilo. Pro nás je to ale krutá porážka a nezbývá nám nic, než pogratulovat soupeři k výhře a připravit se na další domácí zápas."

Branky: 7. a 50. Maček, 72. Novák, 88. Adámek - 25. Matušinec, 65. Filák, 69. Chmela. Rozhodčí: Prokůpek. Diváci: 300.

RATIBOŘ – HOVĚZÍ 3:0 (0:0)

Do Ratiboře zavítali fotbalisté z Hovězí a oba celky potřebují body k záchraně v soutěži. Domácí celek chtěl zlomit prokletí domácích utkání, neboť se mu zatím zde ještě nepodařilo bodovat naplno. První poločas přinesl spíše taktickou bitvu, hrálo se mezi šestnáctkami a šancí se příliš neurodilo. V prvním dějství se diváci branky nedočkali. Ve druhém poločasu stojí za zmínku šance hostujícího Sedláka, který ale neuspěl. Domácí předvedli skvělý finiš, když v závěrečném patnáctiminutovce rozhodli o své výhře.

Michal Mrlina, funkcionář Ratiboř: "Konečně se nám podařilo doma uhrát všechny tři body a jsme za to rádi. Hosté měli také pár příležitostí, ale my jsme byli v zakončení efektivnější. Konečně jsme protrhli střeleckou smůlu a snad na to navážeme i v dalších zápasech. Prohra o tři branky je pro hosty možná dost krutá, ale takový je fotbal."

Branky: 76. Fojtík, 83. Mikula, 93. Bogar. Rozhodčí: Dobiáš. Diváci: 85.

1. Val. Polanka 15 11 2 0 2 51:17 37

2. Horní Lideč 15 10 2 1 2 44:21 35

3. Poličná 15 8 3 1 3 27:22 31

4. Slavičín B 15 10 0 0 5 48:28 30

5. Prlov 15 5 3 3 4 32:28 24

6. Choryně 15 5 3 2 5 33:31 23

7. Prostř. Bečva 15 5 2 3 5 31:32 22

8. Semetín 15 5 2 2 6 32:31 21

9. Franc. Lhota 15 4 1 4 6 46:39 18

10. Lidečko 15 5 0 1 9 19:33 16

11. Halenkov 15 3 2 3 7 27:45 16

12. Hovězí 15 4 1 1 9 23:47 15

13. Ratiboř 15 3 2 1 9 17:37 14

14. Hutisko 15 3 1 2 9 26:45 13

SKUPINA B

PŘÍLUKY - VESELÁ 0:2 (0:1)

Jaroslav Brabec, sekretář Příluků: „Veselá hraje letos na výbornou a druhé místo v tabulce nemá náhodou. Očekával se boj s domácími Příluky, které potřebovaly nutně bodovat a odpoutat se od spodních příček tabulky, ale hosté z Veselé byli favoritem.

Začátek zápasu jsme začali náporem a hned v 2. minutě měli po přímém kopu tutovku v podobě střely hráče Platy, ale ten zblízka trefil jen gólmana hostí. Dále jsme měli velkou šanci ve 20. minutě při střele asi z 22 metrů, kterou hostující gólman stěží vyrážel. Aktivnější byli až do 24. minuty domácí, ale hosté po chybě v domácí využili šanci, kdy hostující Žaludek přeloboval brankáře - 0:1. V průběhu prvního poločasu měli hosté ještě dvě šance, ale bránu netrefili. Hra se odehrávala především uprostřed hřiště a akce směřující ke gólu byly na obou stranách spíše sporadické. Po poločase se hra obou týmů zlepšila, přibylo šancí na obou stranách. Hosté trefili dvakrát tyč a největší tutovku spálil v 60. minutě domácí Dvořáček, který trefil zblízka před poloprázdnou brankou hostí jen gólmana. A když se po něm neprosadil ani Frolek, přišel pro domácí trest v podobě brejku hostí a penalty. Tu proměnil Manďák a zápas byl rozhodnutý – 0:2. Domácí sice tlačili hosty až do poslední minuty s cílem vstřelit alespoň čestný gól, ale hostující obrana fungovala bez chyb.“

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Do Příluků jsme jeli s obavami, s čím na nás vyrukují domácí v rámci boje o záchranu. Nominovaní kluci k zápasu ale přistoupili zodpovědně a k ničemu vážnému Příluky nepouštěli. Pokud se dostali domácí na dostřel k bráně, to vše spolehlivě likvidoval Petr Červenka, který nás dnes výrazně podržel.

Dařilo se nám i směrem dopředu a branek mohlo být daleko více. Zejména střela Petra Dlouhého a dvě tyčky Davida Dlabaji a Romana Manďáka volaly po gólu. Moc vítězství z venku jsme v tomto ročníku zatím nepřivezli, proto jsme za 3 body moc rádi. I náš výkon měl svou kvalitu, a tak už se těšíme na přímý boj o třetí místo, který podstoupíme na Veselé v sobotu s Hulínem.“

Branky: 24. Žaludek, 77. Manďák (pen.). Diváků: 200. Příluky: Kiza - Čelůstka, Fojtík, Budín, Plata, Šranko, Adamík, Julina, Dvořáček, Frolek, Janků. Střídali: Seifert, Bačík. Veselá: Červenka P. - Čoček, Manďák, Dlabaja, Dlabaja, M., Červenka J., Dujka, Žaludek, Dlouhý, Sokol, Tkadlec. Střídali: Odstrčilík.

CHROPYNĚ - MALENOVICE 1:0 (0:0)

Aleš Polášek, vedoucí mužstva Chropyně: „Oproti minulému týdnu jsme předvedli zcela odlišný výkon a po zásluze zvítězili. Po celé utkání jsme měli územní převahu i více šancí než soupeř. O výsledku rozhodl střídající Podaný, který naši hru rozhýbal a kromě gólu nastřelil tyč, další šance nevyužil, a proto utkání skončilo nejtěsnějším vítězstvím.“

Dominik Torma, hráč Malenovic: „Na dnešní smolné vystoupení v Chropyni nebudeme mít pěkné vzpomínky. Je potřeba uznat, že domácí celek byl oproti nám pečlivější, přesnější a dokázal lépe využívat svých předností. I přesto všechno držel náš tým dlouho cenný bod, ale na závěr zápasu bohužel inkasoval. A tak se už musíme soustředit na příští domácí zápas, který bude veledůležitý v záchranářském boji v této soutěži. V neděli nás čeká celek Příluků, který je za naším týmem o tři body v tabulce.“

Branka: 83. Podaný.

ADMIRA HULÍN - FRYŠTÁK 1:5 (1:1)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Fryšták potvrdil roli favorita až ve druhém poločase. Šli jsme rychle do vedení, když v první minutě skóroval Hřebačka, ale Admira bojovala. Ve 39. minutě domácí Motal vyrovnal. Po změně stran už jsme potvrdili, že to myslíme s touhou vyhrát soutěž vážně. V 50 min. dal vítězný gól Petráš. Admira musela otevřít trochu vrátka a toho jsme využili ke vstřelení dalších tří branek.“

Branky: 39. Motal - 1. Hřebačka, 50. Petráš, 73. Chudý, 78. Vavruša, 82. Kučera.

HOLEŠOV B - KOSTELEC U HOLEŠOVA 7:1 (2:0)

Tomáš Marek, hrající předseda Kostelce u Holešova: „Bohužel nám dnešní zápas hrubě nevyšel. Domácí byli posíleni hráči A týmu a my jsme bohužel nebyli v optimální sestavě a podle toho se zápas také odvíjel a nakonec i tak skončil. Zlomovým momentem byly dva góly ze začátku druhého poločasu. Pak už nezbyly síly s výsledkem něco udělat.“

Branky: 38. Marek, 16., 48., 49., 55., 90. Zaoral, 71. Machálek (pen.) - 57. Odložilík.

MLADCOVÁ - TEČOVICE 2:0 (1:0)

Radek Klepal, místopředseda Mladcové: „Hrál se vyrovnaný zápas jen s pramálo nebezpečnými situacemi před oběma brankami. Hosté sice zahrozili už v první minutě, ale to bylo na dlouhé minuty vše, naši hráči jen protahovali nepřesnými centry hostujícího brankáře. Jedinou vážnější akci založil až ve 26. minutě centrem Ivoš Lošťák. Ve 38. minutě nás po nepřesnosti Patrika Jankoviče nadvakrát podržel Petr Kupka, na druhé straně trefil o dvě minuty později Honza Chvíla ruku soupeře a rozhodčí po krátkém zaváhání ukázal na penaltovou značku. Pokutový kop trochu se štěstím proměnil kapitán Michal Dlabač. Začátek druhé půle byl hodně nervózní, nejprve byl po druhé žluté kartě vyloučen hostující Šnajdr, chvíli nato byl v souboji zraněn hostující Chovanec. Převaha hráče v poli však nebyla znát a zápas rozhodla až druhá branka našeho kapitána Michala Dlabače, který po průniku Dana Kahaji propálil do sítě Joklem vyražený míč. Jedinou vážnější šanci hostů měl Dorazín, ale hlavička v 88. minutě skončila nad břevnem naší branky.“

Branky: 41. z pen., 77. Dlabač. Rozhodčí: Dospěl - Kadlčák, Fojtů. Mladcová: Kupka - P. Venený (28. Kahaja), M. Blažek, Kraváček, Jankovič - I. Lošťák, Chvíla (75. Čihánek), Dlabač, Hájek (89. Sllavický) - Bahulík (85. O. Blažek), Polášek (90. Korvas).

JAROSLAVICE - SLAVKOV P. H. 3:1 (2:1)

„Vstup do zápasu měli hosté lepší a tlačili se před domácí branku. A v 8. minutě po centru do malého vápna domácích se míč dostal ke Krajcarovi a ten vstřelil první branku hostů. Postupem času domácí převzali iniciativu a výsledek zlepšené hry byla vyrovnávací branka v 28. minutě, kterou vstřelil Š. Polách. Na 2:1 pro domácí zvýšil po faulu ve velkém vápně na domácího útočníka z pokutového kopu L. Macalík. I druhý poločas byli domácí lepším mužstvem a v 54. minutě střelou na 3:1 zvýšil Š. Polách. Do konce zápasu domácí nedovolili hostům snížit výsledek a získali na jaře první tři body.“

Branky: 28., 54. Polách, 36. Macalík (pen.) - 8. Krajcar. Rozhodčí: Katrňák - Toman, Klauda. Diváků: 89. Jaroslavice: P. Žbel - M. Podéšť, V. Gazda, O. Polách, D. Vrba - T. Valenta (81. V. Chovanec), L. Macalík, Š. Polách, (89. P. Bětík), D. Horňák - M. Žárský, P. Paníček, (86. V. Hefka). Slavkov pod Hostýnem: L. Neradil - P. Krajcar, J. Krajcar, R. Sadil, D. Mrázek (70. L. Urbánek), P. Darebníček, S. Zámorský, M. Kužel, (57. Z. Sadil), P. Šimčík, J. Pavlica, R. Pálka.

LOUKY - LUŽKOVICE 1:3 1:3 (0:1)

Ivo Malota, trenér Louk: „Tohle se mi hodnotí špatně, chtěli jsme potvrdit body ze Slavkova. Hosté byli o kapánek bojovnější a lepší. Davíc jsme si dali vlastní gól. Bylo to rozporuplné. Bojovnost nám nestačila. Mladí, ač se snaží, chyběla nám zkušenost hráčů, kteří nyní absentují.

Branky: 63. Janota - 35. Škrabal, 55. Světlík, 74. Gruber. Rozhodčí: Pavlica - Vlk, Janoš. Diváků: 60. SK Louky: T. Neubauer - P. Vyoral, R. Mikač, O. Pisklák, J. Kadlík, T. Malota, M. Pavelka, M. Janota, (88. R. Valerián), P. Kuchárek (79. D. Winter), L. Horák, T. Caudr. Lužkovice-Želechovice: A. Jenček - V. Tichý, M. Čala, J. Novotný (83. P. Novák), V. Křepelka (71. M. Šuba), J. Gruber, (90. A. Langer), I. Světlík, T. Mičola, J. Škrabal, M. Paták, Z. Polepil.

1. Fryšták 15 12 1 1 1 61:13 39

2. Mladcová 15 9 1 1 4 30:15 30

3. Veselá 15 10 0 0 5 39:27 30

4. Ad. Hulín 15 8 2 0 5 33:30 28

5. Holešov B 15 8 0 1 6 41:32 25

6. Tečovice 15 7 2 0 6 25:20 25

7. Lužkovice 15 7 0 3 5 26:25 24

8. Chropyně 15 5 4 0 6 26:33 23

9. Jaroslavice 15 6 1 2 6 21:25 22

10. Slavkov p. H. 15 5 0 1 9 35:32 16

11. Louky 15 5 0 1 9 23:33 16

12. Malenovice 15 4 1 1 9 20:39 15

13. Příluky 15 3 1 1 10 19:41 12

14. Kostelec u Hol. 15 3 0 1 11 23:57 10

SKUPINA C

LUHAČOVICE B – TLUMAČOV 5:1 (2:0)

Martin Coufalík, brankář Luhačovic B: „Zápas byl celkem vyrovnaný. Sice jsme si vypracovali hodně šancí, ale soupeř nehrál zase tak moc špatně. Výsledek je pro Tlumačov docela krutý. Nám pomohl vedoucí gól po samostatném úniku Davida Červenky, který hned v šesté minutě prostřelil hostujícího brankáře. Tlumačov mohl vyrovnat. Po čtvrt hodině šel hostující útočník sám na mě, ale svůj únik neproměnil. Vzápětí po levé straně pronikl Ďurda do šestnáctky a prostřelil gólmana. Jinak byl první poločas docela vyrovnaný. Hosté se snažili hrát, ale jinou vyloženou šanci neměli. My jsme ještě do přestávky nastřelili Davidem Červenkou a Peškem dvě tyčky. Na začátku druhé půle se Pešek probil do pokutového území a střelou na zadní tyč zvýšil na 3:0. Tlumačovu se podařilo snížit až po chybě obrany. První střelu jsem ještě chytil, ale dorážející Šimoník už se nemýlil. Pár minut na to se po centru z levé strany od Bači prosadil hlavou Pešek a zase jsme vedli o tři branky. V závěru jsme ještě po faulu na Davida Červenku kopali penaltu a Bača svým prvním gólem za muže stanovil konečný výsledek.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „K zápasu není co dodat. Domácí nás ve všem převýšili a naprosto zaslouženě vyhráli. Nebyli jsme sice kompletní, ale to nesnižuje vynikající výkon domácích zkušených borců.“

Branky: 6. a 17. D. Červenka, 47. a 73. Pešek, 85. Bača z penalty - 73. Šimoník. Rozhodčí: Vobořil. Diváci: 40.

STARÉ MĚSTO – UHERSKÝ OSTROH 3:2 (1:0)

Libor Soldán, trenér Starého Města: „Bylo to takové malé derby. Zápas se vším všudy. S kvalitním soupeřem jsme odehráli velmi dobré a vyrovnané utkání. Lidem se musel zápas líbit. My jsme se dostali do vedení po standardní situaci, hosté měli v prvním poločase rovněž jednu šanci, kterou ale neproměnil. Nám vyšel nástup do druhé půle. Povedlo se nám Sonntagem zvýšit na 2:0. V tu chvíli už to vypadalo, že si zápas v poklidu pohlídáme. Uherskému Ostrohu však vyšel jeden brejk, po kterém dal gól a vzápětí po rohu náš brankář vyrazil míč přímo spoluhráči do hlavy. V závěru jsme prokázali větší vůli po vítězství a po brejku vstřelili třetí rozhodující gól. Na konci jsme těsné vedení i s trochou štěstí uhlídali, neboť soupeř měl v poslední minutě po standardce velkou příležitost, ale branku minul. Podle mě jsme o ten gól byli lepší.“

Branky: 29. a 62. Sonntag, 84. Petek - 75. Lopata, 78. Otáhal vlastní. Rozhodčí: Filípek. Diváci: 150.

DRSLAVICE – NEDAKONICE 2:4 (1:1)

Martin Střelec, vedoucí mužstva TJ Drslavice: „Samozřejmě jsme zklamaní. Dvakrát jsme vedli, bohužel jsme vedení pokaždé ztratili. Ke konci zápasu, posledních dvacet minut, jsme si vytvořili celkem velký tlak. Dokonce se nám podařilo srovnat na 3:3, ale rozhodčí trefu Michala Machaly kvůli odmávanému ofsajdu neuznal. Podle mě to byl hodně sporný moment, ale rozhodčí si stál za svým rozhodnutím, takto respektujeme. Po euforii ale přišlo velké vystřízlivění, když jsme hned dostali branku na 2:4. I když jsme prohráli, musím všechny naše hráče pochválit. Na to, že jsme hráli s vedoucím týmem tabulky, tak rozdíl mezi mužstvy nebyl patrný. Byl to typicky remízový zápas. Jsem rád, že za nás nastoupili i hráči, kteří měli delší zápasovou pauzu, ale v minulost v Drslavicích pravidelně hráli. Proti Nedakonicím jsme nastoupili v jedné z nejsilnějších sestav za posledního půl roku.“

Branky: 14. Kňazeje, 47. Mikulinec - 22. Kopčil, 51. Stupka, 60. Sedlařík, 90. Dvouletý. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 115.

ZLECHOV – MORKOVICE B 5:1 (1:1)

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „Jsem spokojený. Hráčům patří dík za bojovnost a nasazení. První půli jsme začali dobře, v prvních deseti minutách dostali soupeř pod tlak a z náporu šli také do vedení. Pak jsme se ale přizpůsobili soupeři, který jenom nakopával balony dopředu a hrál pomalu a staticky. Morkovice nás však překvapily standardkou a hlavou daly gól na 1:1. V prvním poločase fotbal nebyl moc ke koukání, oboustranně to bylo špatné. O přestávce jsme však vyměnili dva hráče a střed zálohy nám začal víc fungovat. Morkovice jsme přehráli a donutili je k chybám, které jsme potrestali. Soupeře jsme dorazili dvěma proměněnými penaltami. Výsledek 5:1 je pro hosty ještě milosrdný. Jinak je to pořád ještě začátek jara. Hrací plochy nejsou ideální. Balon na hrbolatém trávníku skáče. I tak jsme ve druhé půlce mohli dát další tři čtyři góly.“

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „Do zápasu jsme vstoupili zodpovědně a podle předzápasové taktiky. První poločas jsme uhráli výsledek 1:1. Ve druhé půli nám postupně odcházely síly a po dvou brankách soupeře vstřelených z penalt si myslím, že nám došly i psychické síly s utkáním něco udělat. Směrem dopředu už jsme toho moc nevymysleli, za to soupeř nás postupně ztrestal dalšími brankami. I tak chci klukům za zápas poděkovat a doufám, že do příštích utkání si z toho vezmou hlavně ty pozitivní poznatky.“

Branky: 8. a 60. z penalty Vaněk, 68. z penalty a 72. Omelka, 77. Nožička - 20. Skácel. Rozhodčí: Toman. Diváci: 101.

BŘEZNICE – SLOVÁCKO 3:4 NA PENALTY (2:2)

Vlastislav Kadlčák, sekretář Březnice: „V úvodu utkání hosté dominovali. Ihned po úvodním hvizdu otevřeli skóre, když zaváhání domácí obrany využil Sanchez. Ve 4. minutě David navýšil skóre a s domácími to nevypadalo vůbec dobře. Hosté svojí rychlostí a fotbalovostí v úvodní pasáži nedávali domácím žádnou šanci. Ti se s tím nesmířili a postupně se hostům vyrovnali. Po půlhodině hry po špatném vyběhnutí hostujícího brankáře snížil Rosinec. A ještě do poločasu domácí vyrovnali, když po rohovém kopu křížnou střelou srovnal Daníček. Březničtí začali druhý poločas velkým náporem. Hosty podržel brankář Zatloukal, který zlikvidoval dvě vyložené šance. Třetí gól domácích tak přišel až z pokutového kopu po faulu na aktivního Běhulu. Slovácko však dobře rozehraný zápas nechtělo ztratit. Zvýšilo aktivitu zejména v pokutovém území. V 78. minutě po závaru před domácí brankou srovnal Blažek. Utkání tak dospělo k penaltám, ve kterých byli šťastnější hosté.“

Branky: Rosinec, Daníček, Vávra - Sanchez, David, r. Blažek. Rozhodčí: Polášek. Červené karty: 87. Dostál – 87. Šilhavý. Diváci: 150.

Březnice: Dyšlevský – Kozmík, Kozel, Teplý, Daníček, Vávra, Běhula, Adamík, Rosinec, Hamerník, Stuchlík střídali: Dostál, Ambrož.

Slovácko B: Zatloukal – Šilhavý, Vašek, R. Blažek, Sanchez, Maniatis, Šišák, Mazáč, David, Peruťka, Balaštík, střídali: Paška

HAVŘICE – ŠUMICE 2:1 (1:0)

Pavel Slavíček, předseda klubu Tatran Havřice: „Zápas byl celkem vyrovnaný. V prvních dvaceti minutách měly Šumice tlak, ale převahu nezužitkovaly. Pak se to vyrovnalo, po úniku a faulu kopali domácí penaltu, kterou kapitán Rachůnek proměnil. Hned v úvodu pak Tomáš Rachůnek využil situace a z pětatřiceti metrů překonal špatně postaveného hostujícího gólmana. Šumice následně převzaly iniciativu, měly tlak a utkání kontaktní brankou zdramatizovaly. Na vyrovnání ale nedosáhly. Havřice mohly svůj náskok ještě navýšit, ale Vrták žádnou ze svých šancí neproměnil. Výhra domácích je zasloužená a taky důležitá.“

Branky: 39. z penalty a 46. T. Rachůnek - 71. Kelíšek. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 200.

LUDKOVICE – BŘEZOLUPY 7:0 (3:0)

Stanislav Bartoš, vedoucí mužstva Ludkovic: „Utkání začali lépe hosté, byli aktivnější, ale neproměnili vyložené šance. Domácí se rozehrávali jen pozvolna, ale již první střela skončila brankou. Do poločasu přidali domácí ještě dvě trefy, a tak mohli spokojeně odcházet na poločasovou přestávku. Ve druhém poločase domácí zcela ovládli hru a přidali ještě čtyři branky. Hostujícímu celku nebylo přáno vsítit ani jednu branku. Utkání skončilo konečným výsledkem 7:0.“

Branky: 53., 74. a 86. Bureš Ondřej, 21. a 27. Hamouz, 45. a 65. Dvorník, Rozhodčí: Kýr. Diváci: 80.

1. Nedakonice 15 10 1 2 2 34:23 34

2. Zlechov 15 10 1 1 3 36:19 33

3. Luhačovice B 15 8 3 1 3 41:24 31

4. Uh. Ostroh 15 9 1 1 4 33:19 30

5. Ludkovice 15 8 1 1 5 38:23 27

6. Šumice 15 8 1 0 6 39:27 26

7. Staré Město 15 8 0 1 6 45:32 25

8. Slovácko B 15 5 2 2 6 25:27 21

9. Tlumačov 15 3 3 2 7 22:37 17

10. Morkovice B 15 5 1 0 9 28:52 17

11. Březnice 15 3 2 3 7 24:32 16

12. Březolupy 15 3 1 3 8 29:45 14

13. Havřice 15 3 2 1 9 31:55 14

14. Drslavice 15 3 0 1 11 21:31 10