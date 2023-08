Leoš Válek, trenér Malenovic: „Pro nás je to velmi krutá porážka. Doplatili jsme na neproměňování šancí. Hlavně ze začátku, ještě za bezbrankového stavu jsme stříleli Pánubohu do oken. Chyběl nám klid v zakončení. Neuspěl Torma ani Novak. Po půlhodině jsme si navíc dali Struškou vlastní gól. Klíčová ale byla druhá inkasovaná branka chvíli před půlí. I za stavu 0:2 jsme ale věřili, že to můžeme otočit, vyhrát. Bohužel jsme se dostali do křeče a utkáním se protrápili. Zklamání je velké. Do sezony jsme chtěli vstoupit úplně jinak. Chyběl nám brankář Juráň, Bartek, Otrusina, zraněný Ezr. Před srazem mi napsali Šrajer s Gazdou, že mají střevní problémy. V létě do Mysločovic odešel Ondra Pavlačík, naopak se k nám vrátil Kris Novak z Napajedel, posilou je Robert Kadlík z Louk.“

Branky: 32. Michal Struška vlastní, 45. Matěj Pšurný, 75. Lukáš Franta z penalty, 82. Ondřej Machala - 89. Ihor Kornieiko. Rozhodčí: Němec. Diváci: 120.

ZLECHOV – SLAVKOV 3:2 (1:0)

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „Ze třech bodů mám samozřejmě radost, ale hra dobrá nebyla. I když jsme si vypracovali spoustu šancí, celkově jsme byli takoví zakřiknutí, pomalí. V první půli jsme šli ale do vedení a soupeře do nějakých extra možností nepouštěli. Trest přišel až ve druhém poločase, kdy jsme nechali dvakrát Slavkov srovnat. Zápas málem skončil remízou, nakonec jsme v závěru dali třetí vítězný gól. S výkonem až tolik spokojený nejsem, beru hlavně tři body. Utkání jsme mohli rozhodnout daleko dřív, šance na to rozhodně byly. Chybí nám Bělaška a Tomáš Vaněk. Ze Starého Města k nám přišel sedmnáctiletý dorostenec Šmíd.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Z porážky jsem zklamaný. Na konci utkání jsem věřil, že získáme alespoň bod. Domácí ale byli herně o něco lepší, vypracovali si víc šancí, góly jsme jim ale hrubými chybami nabídli sami. Byl problém, že pokaždé, když jsme výsledek srovnali, jsme vzápětí inkasovali branku. Celkově už ale naše hra byla lepší než před týdnem s Buchlovicemi, na body to však znovu nestačilo. V týdnu nás posílil Vasyl Berkela z Uherského Brodu, věřím, že za ním dorazí další dva kluci. Zájme máme především o Valentu. Všichni ale cítíme, že potřebujeme mužstvo posílit a doplnit. Bohužel se nám zranil obránce Šmehlík, který si v jednom hlavičkovém souboji roztrhl obočí a musel do nemocnice na šití. Právě on nám v závěru utkání citelně scházel. Snad se dá brzy dokupy a za týden bude hrát.“

Branky: 35. Radovan Mikula, 54. Michal Salinger, 85. Dominik Hradil - 53. a 82. Petr Škařupa. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 175.

PRAKŠICE – BUCHLOVICE 3:3 (1:1)

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Pro diváky to byl velmi dobrý zápas se spoustou branek a šancí. K nám přijel kvalitní soupeř, proti kterému bod musíme brát. Zápas se pro nás nevyvíjel dobře, když jsme hned v 7. mnutě dostali po standardní situaci gól. Odpověď ale přišla hned vzápětí. Sukup prostřelil hradbu těl před sebou a srovnal na 1:1. Tento stav vydržel až do konce poločasu. My jsme šli do vedení hned v úvodu druhé půle, prosadil se Řezníček. Buchlovice ale brzy odpověděly a skóre dvěma brankami zase otočily na svoji stranu. Naštěstí Lysoněk hlavou srovnal na 3:3. V zápase byla na obou stranách celá řada zahozených šancí. Hosté jich měli o malinko víc. My jsme to urvali bojovností. Buchlovice na tom byly fyzicky lépe, my jsme jeli v závěru na morál. Chyběl nám akorát Dynka, který se zranil v pátek na tréninku. Jeho absence ovlivnila naši útočnou fázi. Vpředu jsme museli improzivovat, nejen proto bod bereme.“

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Prakšicím jsme darovali bod, sami dva ztratili. Bylo to podobné utkání jako ve Slavkově, zase jsme si vypracovali spoustu vyložených šancí. Ani tři góly nám k výhře nestačily, přitom jsme utkání mohli rozhodnout daleko dřív. Místo toho jsme se ke konci strachovali, aby soupeř ze standardní situace v závěru nepřidal ještě čtvrtou branku. Do zápasu jsme vstoupili výborně, nebojácně. Byli jsme aktivní, hráli po zemi a po rohu Belanta šli do vedení, když se na zadní tyči zapomenutý Martin Kořínek prosadil hlavou pod břevno. Prakšice ale během dvou minut po nedorozumění našeho brankáře a středního obránce výsledek srovnaly. Do přestávky jsme si vypracovali dvě šance, na druhé straně předvedl jeden zákrok gólman Černota, který dobře vyběhl a vypíchl útočníkovi míč. Hned v úvodu druhé půle jsme inkasovali branku na 2:1. I za tohoto stavu jsme byli více na míči a kontrolovali hru. Zaslouženě jsme výsledek nejen krásnou střelou po standardní situaci, která krásně zapadla na zadní tyč, srovnali, ale z penalty nařízené za faul na Dovrtěla i otočili. Na sebe to vzal Tomešek a míč s přehledem uklidil do brány. I za stavu 3:2 jsme si vypracovali velké šance a mohli soupeři odskočit, místo branky na 4:2 ale soupeř hlavou prodloužil centr ze strany a srovnal na 3:3. Bohužel v obraně jsme nebyli vůbec důslední. Největší tutovky jsme si vypracovali v samotném závěru. Rozhodnout mohl Dovrtěl, poté přišla ještě jedna příležitost. Soupeř na konci zahrozil dvěma standardkami. Nerozhodný výsledek mě mrzí, zasloužili jsme si vyhrát. Už na rozcvičce nám vypadl krajní obránce Zábojník, řešili jsme to i přesunem Hromady do obrany. Soupeři největší problémy dělal Matyáš Karásek. Závěrem bych pochválil dobrého rozhodčího.“

Branky: 9. Radim Sukup, 47. Matěj Řezníček, 75. Lukáš Lysoněk - 7. Martin Kořínek, 58. Jakub Kořínek, 61. Zdeněk Tomešek z penalty. Rozhodčí: Fojtů. Diváci: 120.

TOPOLNÁ – POLEŠOVICE 2:0 (2:0)

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „S výsledkem jsem spokojený. Vstup do sezony je důležitá, jsem rád, že nám vyšel a že jsme vybojovali tři body. Proti Polešovicím jsme měli výborný nástup do utkání, už ve 4. minutě se krásně trefil do šibenice Jaroslav Hoferek. Pak jsme měli takovou horší pasáž, kdy nás Polešovice přehrávaly. Ještě v prvním poločase jsme ale neproměnili další tři stoprocentní šance, na druhé straně nás podržel gólman Mikel. V závěru první půle se po krásném centru Horsáka trefil hlvou Foltýn a bylo to 2:0. Ve druhém poločase jsme hráli to, co jsme potřebovali. Tedy ze zabezpečené obrany a vyráželi jsme do brejků. Škoda, že jsme neproměnili další šance, ale celkově to byl vyrovnaný zápas, Polešovice taky zahrály velmi dobře. Utkání bylo zdravě vyhecované, nechyběly emoce. K nám v létě přišel z Babic Aleeš Horsák, určitě pro nás bude posila. Jinak kádr zůstal stejný. Za Polešovice hrál dobře Kaspřák na hrotu a taky Ondřej Crla v záloze, který bude pro soupeře jistě posila, což bylo vidět.“

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Pro diváky to byl výborný zápas. My jsme bohužel hned v úvodu udělali na pravé straně obrany chybu, kterou střelou do šibenice potrestal Hoferek. My jsme postupně hru srovnali a zbytek prvního poločasu byl vyrovnaný. Vytvořili jsme si tři velké šance. Měšťánek měl dvě loženky, Kaspřák jednu, gól jsme ale nedali. Pokud bychom v prvním poločase výsledek otočili na 2:1, hrálo by se nám jinak. Bohužel jsme na konci první půle inkasovali druhou branku a výsledek jenom těžko otáčeli. Celkem jsme si v zápase vypracovali asi pět tutovek, ale střelecky jsme selhali. I přesto se hrál oboustranně dobrý kombinační fotbal, na tuto třídu měl zápas fakt dobrou úroveň. Topolná se v létě trošku posílila, má dobrý mančaft, My jsme o přestávce trošku přeskupili řady, do hry poslali další dorostence Gabriela a Resslera, kteří oživili naši hru. Přišlo mi, že máme více sil, domácí jsme v poli přehrávali, ale bylo to nahoru a dolů. Topolná dobře bránila a chodila do naší otevřené obrany. My jsme si po změně stran vytvořili jednu nebo dvě gólovky. Crla ale domácí branku přestřelil Crla. Škoda, že územní převaha nevedla k žádnému gólu, který bychom si za výkon zasloužili. Chyběli nám stoper a krajní bek. Nyní se dobře nachystáme na Uherský Ostroh.“

Branky: 4. Jaroslav Hoferek, 43. Jan Foltýn. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 110.

UHERSKÝ OSTROH – VLČNOV 1:1 (1:0)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Pro nás je remíza málo. Doma jsme ztratili dva body. Mrzí mě to, ale nějaké velké závěry z toho nedělám. Byl to první zápas po letní pauze. Bohužel v utkání jsme neproměnili minimálně šest vyložených šancí. Vlčnov, který příliš nebezpečný nebyl, ve druhém poločase vystřelil jednou na naši bránu a srovnal na 1:1. Nám utkání nesedlo. I kdybychom hráli do rána, gól asi nedáme. Přitom jsme si vypracovali veliké šance. Dvakrát selhal Zálášák, dvakrát Konečný, Jurčeka nastřelil břevno, Horák šel sám na gólmana. Vlčnov nás zatlačil v první půli od 15. do 30. minuty, ale hrál jenom po vápno. O poločase v kabině jsem trochu zvýšil hlas a ve druhém poločase hráli zase jinak. Bohužel jsme doplatili na žalostnou koncovku. Na úvod sezony jsme byli kompletní.“

Václav Činčala, trenér Vlčnova: „Bod z Ostrohu samozřejmě bereme. Za mě to bylo vyrovnané utkání, i když je pravda, že domácí nás ve druhé půli zatlačili. My jsme na ně fyzicky nestačili, ale vzadu jsme to uhráli slušně a získali cenný bod. Po minulé sezoně skončil s fotbalem obránce Matějíček, v práci byl Mikulec. Z Popovic k nám přišli Lukáš Kolečkář a Jirka Bednařík.“

Branky: 40. Tomáš Beneš – 56. Ivo Hrbáček. Rozhodčí: Toman. Diváci: 120.

TRAPLICE – LHOTA 3:4 (2:0)

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Zklamání z porážky je obrovské, když jsme v 60. minutě vedli 3:0 a neproměnili další šance. Bohužel jsme středem hřiště po hrubých chybách dostali během dvou minut dva slepené góly a znervózněli. V závěru jsme zalezli a jenom se bránili. Nakonec jsme inkasovali další dva góly a prohráli. Bohužel takto se hrát fotbal nedá. Přitom do padesáté minuty to z naší strany bylo dobré. Pokud bychom v první půli proměnili i další příležitosti, bylo by hotovo. Lhota si do přestávky nic velkého nevypracovala, pomohli jí až naše hrubé chyby. Sami jsme soupeře posadili na koně. V závěru už byli hosté lepší. Nám chyběli Urbanovský, Trávníček a Zelený.“

Petr Prokop, předseda Lhoty: „Na první zápas nové sezóny jsme do Traplic přijeli ve 14 lidech a bez trenéra Šohajka, který u nás skončil z rodinných důvodů. Mužstvo dočasně vedl Gajdůšek, nyní hledáme nového trenéra. Jinak jsme byli kompletní. V létě k nám přišli Štěpánek (Velký Ořechov), Knedla (Louky) a Schejbal. My jsme předvedli zázračný obrat. Za stavu 3:0 to pro nás vypadalo všelijak. Nakopl nás první gól. Zaskočený soupeř naopak znejistěl. Domácí si mysleli, že mají výhru v kapse, pak nám darovali druhou branku, která byla zřejmě klíčová. Traplice se začaly o náskok strachovat, stáhly se na velké vápno a jen čekaly, co přijde. Nám k obratu pomohla proměněná penalta Davida Červenky, který se pak na konci trefil ještě jednou. My jsme si nováčkovskou daň vybrali před dvěma lety, teď to přišlo na Traplice. Soupeř musí počítat s tím, že vyšší soutěž je o něco rychlejší než okresní přebor.“

Branky: 21. a 32. z penalty Michal Janků, 50. Lukáš Matejkovič - 87. z penalty a 89. David Červenka, 64. David Bartoň, 66. Lukáš Mikeštík. Rozhodčí: Vičánek. Diváci: 150.

ZDOUNKY – OŘECHOV 2:5 (0:4)

Jiří Kowalík, hrající trenér Ořechova: „Vzhledem k prvnímu poločasu je to naprosto zasloužená výhra. Ještě za bezbrankového stavu jsme ale měli štěstí, když jsme vykopávali balon z prázdné brány. Klidně jsme mohli prohrávat. Pak jsme ale soupeři během tří minut nasázeli tři branky a zápas rozhodli. Do poločasu jsme přidali čtvrtou branku a utkání definitivně zlomili na naši stranu. Za rozhodnutého stavu 5:0 jsme zase polevili, nechali hrát soupeře, i proto jsme druhý poločas prohráli. Věděli jsme, že se nám nemůže nic stát a podle toho taky hra vypadala. Celkově jsem ale čekal těžší zápas. Zdounky mají dobré mužstvo, my jsme ale hráli dobře. Předvedli jsme pěkné akce, dali pět branek. Chyběl nám akorát odjetý Mazúch, jinak jsme byli kompletní.“

Branky: 67. Radek Červík, 85. Vlastimil Havránek - 15. a 50. Jakub Kowalík,14. Jakub Kolařík, 17. David Hynčica, 30. Tomáš Durna. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 105.