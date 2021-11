Miroslav Gerát, trenér Holešova „B“: „Zápas se spíše odehrával mezi šestnáctkami, moc příležitostí k vidění nebylo. Oba týmy měly po dvou šancích. Našeho Laďu Štoplu výborně vychytal brankář Jokl, tečovický Bivoj měl šanci v podání Vopatřila, který v tutovce minul branku. Hodně se nám zlepšila obrana, za posledních pět zápasů jsme nedostali branku. Za podzim bych rád poděkoval podpoře diváků a našemu správci panu Daňkovi, který hřiště chystal na jedničku.“

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Remízové utkání co do obrazu hry a poměru sil na hřišti odehrály oba týmy v dobrém tempu a v duchu fair-play. Domácí si sice zpočátku vytvořili mírnou převahu, ale většinou se hrálo mezi šestnáctkami a výraznější tlak si nedokázal ani jeden tým připravit. Útočné snahy domácích řídil ze středu pole Očadlík, vepředu pak urostlý Roubalík a „štírek“ Leško. Hosté hráli poctivě vzadu a snažili se o kombinaci. Oběma týmům ale dělal problémy tvrdý povrch hřiště a dopouštěly se i nevynucených technických chyb. V prvé půli střílel na Jokla Kadlčík, ale s jeho přízemní střelou si gólman hostí poradil. Pak měli domácí dobrou příležitost po průniku Kotase, ale i zde stačil Jokl včas v pádu pokrýt těsně před dobíhajícím útočníkem domácích. Na druhé straně po úniku zprava střílel přes beky domácích Vopatřil, ale jeho střela minula tyč Oralovy branky cca 0,5m od spojnice s břevnem. Ve druhé půli začali domácí více běhat, ale převahu to stejně nepřineslo. Obrana hostí fungovala správně, velmi dobře hráli oba krajní beci. Všetulští se dostali do šance Daďou, který si udělal uličku středem, ale ani on sám před Joklem neuspěl. Hosté neuspěli, když centr Vopatřila prošel přes celé brankové území a překvapený Juhaňák nestačil trefit míč na zadní tyči a střelu Holmana ztlumil Oral do koše. Podzimní část sezóny tak oba týmy zakončily dělbou bodů. /ro Bivoj to tak znamená po mizérii v začátku soutěže milé umístění na pátém místě v tabulce se ziskem 20 bodů.“

LHOTA – JAROSLAVICE 1:3 (1:2)

Stanislav Vávra, trenér Lhoty: „Ani poslední zápas podzimu se nám výsledkově nepovedl. Soupeř byl produktivnější, a proto vyhrál. Postavení v tabulce není lichotivé. V zimní přípravě musíme zamakat a jarní část odehrát úplně jinak.“

Jaroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Bylo to velice bojovné utkání, ovlivnil ho silný vítr. Po krásných kombinačních akcích jsme dali dva rychlé góly, Lhota ještě snížila do poločasu. Ve druhé půli jsme hráli po větru, vítězství jsme si ještě pojistili.“

Branky: 22. D. Bartoň – 10. Dudr, 17. Zikmund, 66. Macalík.

MLADCOVÁ – LUŽKOVICE 4:0 (3:0)

Zdeněk Hrnčiřík, vedoucí Mladcové: „Výsledkově jsme zvládli první poločas na výbornou. Nejdřív se do odraženého míče krásně z první opřel Kahaja, poté se trefil z přímého kopu Sklenář a třetí gól přidal Blažek. Hrálo se v silném větru, který oběma týmům ztěžoval hru. Do druhé půle jsme šli s větrem v zádech a už jsme se nikam nehnali. Nakonec po brejku přidal do prázdné brány svůj druhý gól v utkání Sklenář. Jsme spokojeni, poslední utkání jsme zvládli, přezimujeme na 1. místě. Nezkazili jsme si následnou "ukončenou".

Petr Polášek, vedoucí Lužkovic: „Na zápas jsme se těšili a chtěli uspět. Utkání sice ovlivnil silný vítr a velmi hrbolaté hřiště, ale domácí se s tím popasovali lépe, také možná proto, že mají kvalitnější kádr. Nám se utkání moc nevydařilo. Jestli na nás dolehla nervozita nebo na konci sezóny nezbylo síly, nevím. Chyběla nám jiskra. Mladcová zaslouženě vyhrála. Posílám i gratulaci za podzimního krále 1.B , zcela zaslouženě. Já klukům po zápase taky poděkoval za výborný podzim. Zaslouží si to.“

Branky: 26. a 76. Sklenář, 5. Kahaja, 31. Blažek.

BŘEZNICE – ADMIRA HULÍN 4:2 (3:1)

Jiří Týl, trenér Březnice: „Výhra byla povinná, kluci chtěli odčinit předminulou neděli. Třicet bodů po podzimu nepamatuji. Proti Hulínu jsme vedli 3:0, soupeř nádherně snížil na 3:1. Díky výborně hrajícímu Matesovi Trčalovi jsme znovu šli do vedení o tři branky. V závěru podruhé skórovali krásnou trefou zpoza vápna do pavučiny. Bylo vidět, že podzim byl dlouhý, měli problémy se sestavou. Více nám šla efektivita. Rád bych za celý podzim poděkoval fanouškům – a to jak za podporu na domácích, tak i venkovních zápasech.“

Branky: 40. a 53. Trčala, 28. Kozel, 35. Kozmík – 43. Tabara, 87. Prokop

LOUKY – KOSTELEC 2:1 (2:1)

Michal Novák, vedoucí Louky: „V prvním poločase s podporou větru v zádech jsme byli častěji na míči. Ve 13. minutě jsme využili svou první šanci, když Janota našel před prázdnou Pavelku - 1:0. O deset minut později načasoval Janča ideálně přihrávku za obranu na Kunu, který si poradil – 2:0. Hosté se k ničemu nedostali, ale branku jsme jim darovali, když míč přistál ve vápně na ruku Kadlíka a z následné penalty Kostelec snížil Horáčkem – 2:1. Ve druhém poločase nebylo k vidění mnoho šancí, hrál se zápas od vápna k vápnu, kdy si obě mužstva připsali náznaky šancí a skóre se již nezměnilo. Zápas nebudil žádné emoce, hrálo se v duchu fair-play. Bylo to bojovné utkání, které nepřineslo velký fotbal a skončilo naší výhrou 2:1.“

Branky: 13. Pavelka, 23. Kuna – 34. Horáček (pen.).

VESELÁ – SLAVKOV POD HOSTÝNEM 5:0 (1:0)

Zdeněk Kučera, sekretář Veselé: „Úvod zápasu ovlivnila skutečnost, že domácí do utkání vstupovali s vědomím, že Slavkov už pět zápasů nebodoval a ani nevstřelil branku. A tudíž, že i toto utkání by mělo mít pro domácí obdobný scénář a s vítězným koncem. Stejný průběh se čekal i v minulém utkání Veselé v Hulíně, ale všechno bylo jinak. Proto domácí do utkání vstoupili nervózně a zakřiknutě a brankové příležitosti si kupodivu připravoval Slavkov. Ale Michal Machalíček jako záskok ve veselské brance se ukázal ve skvělém světle a úvodních dvacet minut kraloval a výrazně Veselou podržel. Domácí se ale přeci jen začali více prosazovat a jeden ze závarů před brankařem Dolákem proměnili v úvodní gól střetnutí. Sváteční střelec Martin Dlabaja se ale při zakončení zranil a rozšířil aktuálně dlouhou řadu marodů v týmu. Po hodině hry přidala Veselá další dvě branky a vidina vítězství přinesla na jejich kopačky více klidu a další gólové šance. Gólem ale už skončily jen dvě, když na konečných 5:0 upravoval Tomáš Janíček už v 73. minutě. Další pohledné akce končily buď chybou v koncovce a nebo se vytáhl výtečný mladý gólman Slavkova ročník 2004.

Branky: 60. a 73. Janíček, 26. Dlabaja, 57. Postava, 69. Tkadlec

CHROPYNĚ – LUDKOVICE 2:0 (1:0)

Branky: 31. Mareček, 58. Hrabal