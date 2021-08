LOUKY – LUDKOVICE 0:0

Filip Kunorza, předseda Ludkovic: „Přestože teploměr ukazoval téměř ke 30 stupňům, tak se hrálo ve svižném tempu. Předvedená hra z naší strany nebyla špatná, chybělo nám však kvalitnější zakončení. Dělba bodů je v tomto případě zcela zasloužená.“

Bez branek. Rozhodčí: Tureček. Diiváci: 80

VESELÁ – MLADCOVÁ 0:3 (0:0)

Zdeněk Kučera, sekretář TJ Sokol Veselá: „Zápas předem neměl favorita. Po venkovní výhře v Tečovicích jsme si na Mladcovou sice věřili, Mladcová však jednak není náš šálek kávy (už jsme ji 3 roky neporazili) a jednak jsme v sestavě museli provést čtyři změny na klíčových postech, což už bylo znát.

Zápas se lámal již v první půli, tu jsme určitě měli lepší než soupeř. Šance měla i Mladcová, dovolím si však tvrdit, že naše byly gólovější. Oba brankaři dominovali (Petrové Kupka a Červenka rozhodně patří dlouhodobě k brankařské špičce v této třídě). Hostujícímu Petrovi dokonce pomohlo i břevno po hlavičce Tomáše Janíčka. Míč pak tancoval na brankové čáře, ale efekt pro domácí nebyl žádný. Jak se říká, měli jsme Mladcovou na lopatě.

Stačila ovšem chvilková nekoncentrovanost po příchodu z kabin a hosté šli v 47. minutě po brance Halody do vedení. A psychika zafungovala. Domácí branka srazila do kolen. Počítali s průběhem jako v první půli a věřili, že střeleckou smůlu protrhnou. Opak se ale stal pravdou. Mladcová po brance ožila, stouplo jí sebevědomí a kráčela si pro čtvrté vítězství nad Veselou v řadě. Veselá už si přestala vytvářet gólové situace a pokud už se dostala na dostřel Kupkovy brány, tak tomuto čtyřicetiletému veteránovi příliš starostí nepřidělala. Ani za hry, ani ze standardních situací. Centry byly většinou přetažené do území nikoho a střely trefovaly převážně nejbližšího protihráče. Proto nakonec po nedorozumění a vlastních chybách v defenzívě Veselá soupeři darovala další dvě gólové situace, které Kahaja a Chludil využili.

Mladcová asi po půli na tři body nemyslela, ale za výkon v druhé půli si výhru určitě zasloužila.“

Zdeněk Hrnčiřík, vedoucí mužstva Mladcové: „Začátek utkání nám oproti předešlému víkendu vyšel. Vstoupili jsme do něj aktivně, dobře se pohybovali, kombinovali. Škoda jen, že jsme z podařeného úvodu nevytěžili i vedoucí branku. Ve druhé polovině prvního poločasu domácí převzali iniciativu a nadělali nám spoustu problémů, které jsme vyřešili i díky výborně chytajícímu Bobovi Kupkovi. Zkraje druhé půle jsme se dostali do vedení po chytré přihrávce Kahaji a zakončujícího Halody. Po zbytek utkání jsme hráli poctivě v obraně, domácí jsme skoro do ničeho nepouštěli a do otevřenější obrany Veselé přidali další dvě branky.“

Branky: 47. Haloda, 69. Kahaja, 75. Chludil. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 85

HOLEŠOV B – LUŽKOVICE 0:2 (0:1)

Petr Polášek, trenér Lužkovic: „Přibližně do 35. minuty byli domácí lepší a měli tři brankové příležitosti. V té době jsme přeskupili řady a začali hrát jinak. Před koncem poločasu po krásném vysunutí Novotného skóroval Rudl. A hned zápas vypadal jinak. Ve druhé půli jsme už domácím nic nedovolili a všechny jejich útoky končili na hranici šestnáctky. Všechny brejky jsme bohužel zazdili špatnou finální přihrávkou. Naštěstí na konci 79.minuty se po rohu Novotného se hlavou prosadil Tichý. Závěr už jsme si pohlídali.“

Branky: 42. Rudl, 79. Tichý. Rozhodčí: Havrlant. Diváci: 127

BŘEZNICE – TEČOVICE 3:1 (1:1)

Jiří Tyl, trenér Březnice: „Tečovice předváděly sílu na balónu, v určitých pasážích zápasu měly míč více na kopačkách. Hráli ovšem pouze po vápno. My jsme se prezentovali hrou ze zabezpečené obrany s protiútoky a dali branky, k tomu ještě nastřelili tyčku. Uhráli jsme to bojovností. S výsledkem tak panuje spokojenost. Navíc nám velmi dobře funguje ofenzíva, z nějakých šesti střel jsme se trefili třikrát. Těší nás také práce defenzívy, jedno patří k druhému.“

Branky: 43. a 61. Kadrle, 22. Daníček – 29. Závoda. Rozhodčí: Jäger. Diváci: 90.

CHROPYNĚ – SLAVKOV 7:0 (2:0)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Na výborně připraveném hřišti se hrál fotbal pouze na jednu branku. Poločas byl z naší strany nervózní a uklidnil nás až krásný gól Hradila z přímáku. Poté to už byla jen otázka skóre. Hatrickem se blýskl Horák a utkání zakončil gólem z půlky Štěpánek.“

Branky: 72., 74. a 85. Horák, 27. a 89. Štěpánek, 45+2 Hradil, 64. Vaňhara. Rozhodčí: Kadlčák. Diváci: 80

KOSTELEC – JAROSLAVICE 3:2 (2:1)

Vlastimil Fišer mladší, Kostelec: „V úmorném horku se od začátku hrálo vyrovnané utkání. Do vedení se ve 13. minutě dostali domácí, když se po rohovém kopu prosadil kapitán Dočkal. O necelých 10 minut později zvýšil Kostelec na 2:0 vlastním gólem hostů po dobře zahraném rohu Horáčka. I za stavu 2:0 pro domácí pokračovalo vyrovnané utkání. Hosté z Jaroslavic snížili ve 39. minutě nechytatelnou střelou Kurtina. Druhý poločas začal převahou hostů, kteří se dostali do několika velkých šancí. Domácí držel jistě chytající Křížek. Hostům se nakonec přeci jen podařilo zužitkovat tlak v 84. minutě střelou Macalíka. Kostelečtí ovšem nesložili zbraně a v 90. minutě strhli vedení opět na svou stranu zásluhou výborně hrajícího Horáčka, letní posily z divizního Slavičína. Domácí získali důležité tři body."

Branky: 13. Dočkal, 22. vlastní Macalík, 90. Horáček – 39. Kurtin, 84. Macalík. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 67

LHOTA – ADMIRA HULÍN 8:0 (4:0)

Petr Prokop, předseda Lhoty: „Po uplynulém týdnu, kdy jsme do 15. minuty obdrželi tři branky, jsme začali opatrněji, oťukávali jsme se. Vzadu jsme si to pohlídali, zároveň před utkáním zamíchali se sestavou. Kluky jsme zezadu posunuli dopředu. Velmi nás uklidnila první branka z penalty, úvodní poločas nakonec skončil 4:0. Druhý se spíše dohrával. Padalo nám to tam. Bylo poznat, že jsme na domácím širokém hřišti, což nám vyhovuje. Oproti minulému týdnu jsme předváděli jinou kombinační hru, kluci to mohli hrát více do šířky a tahat si to po křídlech."

Branky: 34., 51., 56. a 72. D. Bartoň, 16. (pen.), 28. a 45. J. Bartoň, 64. Navrátil. Rozhodčí: Kartrňák, diváci: 100