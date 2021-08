Zdeněk Hrnčiřík, vedoucí mužstva Mladcové: „Čekal nás nepříjemný soupeř, který nám svým stylem hry úplně nesedí. To se ukázalo zkraje utkání, kdy jsme míče nakopávali vzduchem, místo abychom hráli po zemi. Pomohl nám gól Halody, který chytře překvapil hostujícího brankáře z přímého kopu. Gól nás nakopl a do konce poločasu jsme hosty jasně přehrávali. Ve druhé půli jsme chtěli co nejdříve přidat třetí branku, která by utkání rozhodla, což se nám bohužel nedařilo. Utkání tak nebylo stále rozhodnuté a museli jsme být v obraně opatrní, abychom nepustili soupeře do kontaktní branky. To se nám povedlo a v úplném konci utkání se prosadil střídající Štěpán Chludil na konečných 3:0.“

Branky: 21. a 23. Haloda, 88. Chludi. Rozhodčí: Havrlant. Diváci: 102

TEČOVICE – CHROPYNĚ 2:4 (1:3)

Vladimír Kundera, sekretář klubu Tečovic: „Aktuální premiant mistrovské tabulky se v Tečovicích ujal velmi snadno vedení, když Joklovi v nouzi nevyšel odkop a nechtěně „nahrál“ kousek před pokutové území Hradilovi, který nabídnutou šancí nepohrdl. Hosté za čtyři minuty po pěkné kombinační akci zvýšili vedení Štěpánkem a během dvanácti minut vedli už 2:0. Za domácí však nedlouho poté odpověděl David Dorazín, když Loučka předchozí střelu neudržel a na jeho dorážku byl krátký (1:2). Domácí se snažili o vyrovnání, ale zkušená záloha s obranou hostů dobře fungovala. Snaha Bivoje končila nepřesnostmi v zakončení, jiskra naděje svitla po rohovém kopu po půlhodině hry, ale míč ve skrumáži těsně před brankovým územím hostů nedokázali útočníci dorazit do klece Loučky ani po trojnásobném pokusu. Ke konci poločasu hosté dvakrát nepříjemně ohrozili Jokla. Se dvěma pokusy si ještě poradil, ale potřetí těsně před koncem prošel míč po hranici šestnáctky z levé strany až na pravé křídlo na zcela nekrytého Ležáka, který se trefil k tyči domácí branky a do šaten se šlo za vedení hostů 3:1. Ve druhém poločase po „hrubici“ v rozehrávce Bivoje prošel středem Hradil sám na Jokla a nedal mu šanci vyniknout. Chropyňští tak vedli už o tři branky. Domácí se snažili zkorigovat výsledek, ale podařilo se to až Vopatřilovi deset minut před koncem, když sám postupoval na Loučku a prostřelil jej ze strany a snížil stav skóre na rozdíl dvou branek. Hosté také měli šance, Štěpánek nastřelil břevno a Hradil tyč domácí brány, na druhé straně zablokovali střelu Davida Dorazína beci, Vopatřil po centru ze strany hlavou přestřelil a s Danielovým centrovaným míčem si Loučka poradil. Domácí i díky těžkému losu tak stále čekají na první body. Nepříjemné je pro ně také zranění kotníku Michala Dorazína, kterého musel nahradit střídající Brunclík. Hosté těžili ze spolehlivého výkonu obrany dirigované Vaňharou a z technické vyzrálosti a přehledu zálohy. Nebezpečným pro domácí byl i technicky a rychlostně vybavený Hradil. Domácí bojovali, pochválit lze Vopatřila se Závodou i Davidem Dorazínem, ale jejich snaha skončila na s přehledem hrající zorganizované defenzívě hostů.“

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Tečovice hrají na domácím hřišti důrazný fotbal a bylo tomu tak i v první půli, která nabídla rychlý a fyzicky náročný zápas plný soubojů. I přes vyrovnaný průběh jsme ukázali větší kvalitu v ofenzivě a vstřelili 3 branky. Po pauze jsme si hru s přehledem pohlídali a po zásluze zvítězili. Vítězství je o to cennější, že jsme ho zvládli i přes vícero absencí. Bohužel jinak tomu nebude i za týden, kdy hostíme silnou Mladcovou. Přesto věřím, že se o to kluci znovu poperou.“

Branky: 15. Dorazín, 80. Vopatřil – 8. a 50. Hradil, 12. Štěpánek, 42. Ležák. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 80

HOLEŠOV „B“ – VESELÁ 4:2 (1:1)

Miroslav Gerát, trenér Holešova „B“: „V první řadě bych rád pochválil oba mančafty za předvedený výkon. Utkání mělo neskutečné tempo a nasazení a spíše odpovídalo vyšší soutěži než I.B. třídě. V samotném zápase jsme od 28. minuty po velmi dobře zahrané standardce soupeře prohrávali. Při bránění jsme zaspali a hlavou dostali gól na 0:1. Pouhou minutu po rozehraní se však uvolnil Kotas a hned vyrovnal, tak i skončil poločas. Ve druhé půli jsme po skvělé individuální akci Roubalíka nastřelili tyč, ze které následoval roh. Na stejného hráče byla nařízena penalta, která rozhodla zápas. Vzápětí jsme dali na 3:1, dobře hrající mladý Dušek přeloboval gólmana. Veselá hru otevřela, dostávali jsme se do brejků, které jsme neproměnili. V 85. minutě střídajícím Daďou jsme dali na 4:1. Veselá zápas pouze už zkorigovala na 4:2.“

Zdeněk Kučera, sekretář TJ Sokol Veselá: „První poločas v našem podání nebyl špatný. Rychlému a hbitému soupeři jsme se pohybem i kombinací vyrovnali a dokonce šli ve 22. minutě po trestném kopu Dujky a dorážce Šumšala i do vedení. Bohužel jsme jej dlouho neudrželi a po sedmi minutách po naší pravé straně utekl Kotas, který se křížnou střelou ideálně trefil k zadní tyči. Zbytek první půle byl vyrovnaný a s šancemi ke skórování na obou stranách. Chléb se v tomto utkání ale lámal hned po přestávce. Domácí proměnili ve 48.minutě přísně nařízenou penaltu po pádu Roubalíka v pokutovém území. Dohadování kolem penalty snížilo koncentraci hráčů hostů a do pěti minut se domácím podařilo zvýšit na 3:1. Veselá se ve snaze s výsledkem ještě něco udělat tlačila do útoku, ale za cenu otevřenější obrany. Jen díky Červenkovi v bráně a špatnému řešení finálních situací domácí nešli v této fázi hry po brejcích do vyššího vedení. Veselá už kontaktní branku nedala. Domácí si nakonec přeci jen vedení pojistili brankou v 85. minutě na 4:1. Branka Záhořáka v 88. minutě na 4:2 byla už jen kosmetickou úpravou skóre.“

Branky: 29. a 48. Kotas, 53. Dušek, 85. Daďa – 22. Šumšal, 88. Záhořák. Rozhodčí: Rodina. Diváci: 50

LUDKOVICE – KOSTELEC 3:3 (2:1)

Stanislav Bartoš, vedoucí mužstva Ludkovic: „Utkání začalo v poměrně svižném tempu. Na obou stranách si hráči vytvářeli hodně šancí, ale jejich střely mířily mimo branku. Na první gól museli diváci čekat až do půl hodiny hry, kdy se přízemní střelou trefil Bartoš - 1:0. O šest minut později navýšil skóre rychlonohý Chot a domácí tak vedli 2:0. Úkolem pro domácí bylo dohrát poločas s tímto výsledkem, ale to se jim nepodařilo. Těsně před odchodem do kabin hosté snížili na 2:1. Vstup do druhého poločasu lépe vyšel domácím, když ve 47. minutě navýšili skóre na 3:1. O deset minut později však kontrovali i hosté na 3: 2. Domácí znervózněli a hostům se v těsném závěru utkání podařilo vyrovnat na konečných 3:3.“

Branky: 29. a 47. F. Bartoš, 36. Chot – 44. Dočkal, 57. Matějíček, 85. Krajča

ADMIRA HULÍN – LOUKY 1:0 (1:0)

Branka: 37. Tabara. Rozhodčí: Toman. Diváci: 80

Michal Novák, vedoucí Louky: „Na zápas v Hulíně jsme se těšili. Chtěli jsme konečně dát branku a hlavně si odvézt 3 body. Od prvních minut se hrál fotbal bez šancí, obě mužstva se střídala v útocích, které ovšem nevedly k žádnému ohrožení. Obrany hrály bez chyb až do 37. minuty, kdy přišel centr, podskočení míče a domácí Tabara proměnil první příležitost zápasu. Gól doslova z ničeho s námi velmi otřásl a do poločasu jsme se ze hřiště zcela vypařili. Obrovskou kaňkou bylo nezaviněné zranění Křeka, který si po špatném došlápnutí udělal něco s kolenem a přijela pro něj záchranka. Do druhé půle jsme šli s cílem házet míče dopředu, přidat v soubojích a hlavně vyrovnat, ideálně otočit. Mezihra nám šla však po vápno, mnoho ztrát v našem podání bylo vodou na mlýn hulínským hráčům, kteří podnikali jeden brejk za druhým. Dlouho jsme se do vyložené šance nemohli dostat, dočkali jsme se až v závěru, kdy po pěkném centru z levé strany zakončoval na zadní tyči Janota hlavou těsně vedle. V 85. minutě centroval pro změnu z pravé strany Janota, jeho pobídka skončila na tyči, dorážku obstaral Mikač do brankáře a následná střela Sadila z vápna šla mimo. Z naši strany to bylo bohužel vše. Potřebujeme dát branku jako sůl a konečně získat tři body."

LUŽKOVICE – JAROSLAVICE 2:2 (1:0)

Jiří Ždanov, funkcionář Lužkovic: „V derby se před početnou diváckou kulisou střetli dlouhodobí soupeři, kteří vždy sváděli neúprosné boje pro svá vítězství. Že derby nemá favorita opět ukázalo toto utkání. Domácí začali náporem a již v 5. minutě šli do vedení. Po průniku z levé strany si Adam Rudl vychutnal obránce, udělal kličku brankáři, který se mu vrhl pod nohy a po sólu dal do prázdné brány – 1:0. V této části utkání měli více navrch domácí, ale hosté postupně zvyšovali tempo hry a tak se hrálo nahoru – dolů. Do konce poločasu se již nic nezměnilo. Ve druhé půli srovnali hosté skóre Paníčkem již ve 46. minutě po zmatku v obraně – 1:1. Dál se hrál oboustranně rychlý kombinační fotbal, který musel potěšit oko diváka. V 70. minutě mohli jít domácí znovu do vedení. Střídající Lukáš Malota šel středem obrany sám na brankáře Gazdíka, který mu však zabránil ve skórování. Další střídající Jiří Král už byl úspěšnější, v 73. minutě přesnou střelou k tyči rozvlnil síť za zády Gazdíka – 2:1. V těchto chvílích se hra přitvrdila a tak rozhodčí Konečný musel hráče uklidňovat. Když už se zdálo, že tři body zůstanou doma, v 86. minutě se ve vápně nejlíp orientoval bývalý hráč Lužkovic Lukáš Batík a srovnal na konečných – 2:2. S nerozhodným výsledkem byli nakonec spokojeni oba soupeři.“

Branky: 5. Rudl, 73. Král – 46. Paníček, 86. Batík. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 140

SLAVKOV POD HOSTÝNEM – LHOTA 2:1 (1:1)



Branky: 13. Ulrych, 80. Truhlář – 45. J. Bartoň. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 120