Zbyněk Jurajda, asistent trenéra Prostřední Bečva: „První poločas snesl z naší strany ještě nějaké měřítko. Vypracovali jsme si tři vyložené šance, kterým chybělo pouze štěstí proměnit, z jedné navíc trefil Sívek jen tyčku. Hosté hráli kvalitní fotbal a my jsme jim vzadu hodně lehce umožnili cestu k vstřeleným brankám. Někteří naši stěžejní hráči se nepotýkají s nejlepší formou a chtělo by to možná více jednoduchosti nebo pracovitosti. My jsme propásli první půlku. Halenkov byl ve všech šancích stoprocentní a my jsme spálili, co se jen dalo. Druhou půlku jsme již byli bezzubí. Je třeba se chytit pořádně za nos a uvědomit si, čím se musí Prostřední Bečva prezentovat, aby byla v duelu vítězná. Hosté nám udělili lekci z produktivity a my tak máme nad čím přemýšlet a co zlepšovat."

Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Na skvěle připraveném pažitu jsme odehráli velmi dobré utkání a dařilo se nám i v zakončení. Spoléhali jsme na rychlé kontry, které nám vycházely. Domácí si také vytvořili brankové příležitosti, ale v těch neuspěli. Zodpovědným výkonem jsme dokráčeli ke třem bodům a zatím to byl nejlepší výkon, co u mužstva působím."

Branky: 44. Jakub Vašek - 8. a 40. Jan Šulák, 39. Tomáš Mikulenka z penalty, 70. Tomáš Zádilský. Rozhodčí: Blažek. Diváci: 100.

KRHOVÁ – LIDEČKO 0:2 (0:2)

Alois Bayer, trenér Krhové: „Lidečko u nás vyhrálo zaslouženě. Příliš nás do šancí nepouštělo a hrálo velmi organizovaně. O své výhře rozhodli hosté během tří minut, kdy se jim podařilo vstřelit dvě branky. Ve druhé půli jsme se ještě snažili s výsledkem něco udělat, ale hosté si výhru pohlídali."

Radek Číž, hráč Lidečka: „Domácí celek měl výškovou převahu, tak jsme měli trošku obavy z jeho standartních situací. Utkání jsme ale nakonec zvládli bez větších problémů, uklidnili nás dvě branky ve 34. a ve 37. minutě. Ve druhém poločasu jsme kontrolovali hru, domácí hrozili pouze z rohových kopů. V závěru jsme mohli přidat i třetí branku, ale trefili jsme pouze břevno. Ze dvou venkovních utkání jsme vytěžili pět bodů a s tím jsme nadmíru spokojeni."

Branky: 34. Michal Gargulák, 37. Dominik Ryza. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 80.

POLIČNÁ – CHORYNĚ 2:0 (0:0)

Václav Vondráček, činovník Poličná: „Hosté k nám přijeli bez vykartovaných hráčů z duelu s Lidečkem a v prvním poločasu ještě dokázali udržet bezbrankový výsledek. Nám se příliš nedařilo v zakončení a Choryni podržel brankář. Ve druhém poločasu jsme stupňovali svůj tlak a vytěžili jsme z něj pokutový kop, který Libosvár proměnil. Pokračovali jsme i nadále v aktivní hře a odměnou nám byla utěšená střela Capila, který nás poslal do dvoubrankového vedení. Hosté naši branku příliš neohrozili, sice bojovali, ale my jsme byli jednoznačně lepším týmem a po zásluze bereme tři body."

Branky: 61. Petr Libosvár z penalty, 71. Radek Capil. Rozhodčí: Měšťánek. Diváci: 100.

RATIBOŘ – DOLNÍ BEČVA 5:1 (3:0)

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Utkání proti Dolní Bečvě mělo jednoznačný průběh a hosté od začatku působili odevzdaným dojmem. Nám se povedl vstup do utkání, v deváté minutě otevřel skóre utkání zkušený Sviták. Druhá branka na sebe nenechala dlouho čekat a tu přidal vpo sedmnácti minutách Mikula. Těsně před poločasovým hvizdem upravil Jakubík již na 3:0. Ve druhém poločasu jsme se po hodině hry trefili počtvrté. Pak jsme zvolnili tempo a hosté vstřelili čestný úspěch. Poslední slovo měl ale Sovák, který stanovil výsledku konečnou podobu. Naše výhra je naprostá zasloužená a mohla být i daleko vyšší, hosté toho u nás moc nepředvedli."

Branky: 9. Martin Sviták, 17. Josef Mikula, 45. Adam Jakubík, 59. Petr Hrabica, 84. Petr Sovák - 73. Martin Adamec. Rozhodčí: Dospěl. Diváci: 80.

BYLNICE – FRANCOVA LHOTA 3:2 NA PENALTY (1:2)

Josef Lysák, činovník Bylnice: „Utkání s Francovou Lhotou přineslo duel dvou rozdílných poločasů. Než se domácí hráči stačili rozkoukat, prohrávali díky rychlonohému Ondřeji Filákovi 0:2. Když na začátku druhého poločasu vyrovnal Jozef Lysák, utkání se rázem stalo dramatickým až do skončení základní hrací doby, včetně enormnímu množství udělených žlutých karet. V penaltovém rozstřelu se Bylnice nemýlila a získala celkové dva body. Kaňkou na utkání zůstal zákrok na domácího Lysáka, který s tržnými ranami v obličeji skončil v rukou lékařů. S dvěma získanými body proti nepříjemnému protivníkovi panuje v Bylnici spokojenost."

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Začátek utkání patřil domácímu týmu, který se dlouhými nákopy dostával za naši obranu, což nám činilo problémy. Zanedlouho však vsítil Filák úvodní branku, což nás uklidnilo. Po dvaceti minutách se stejný hráč prosadil podruhé. Mohli jsme přidat i další branku. Poté jsme nepohlídali brejk domácích a Sedlačík vstřelil kontaktní branku. V úvodu druhé půle jsme nastřelili tyčku a vzápětí se podařilo domácím vyrovnat. Bylnice zjednodušila hru a dlouhými nakopávanými míči zlobila naši obranu. My jsme mohli z brejků strhnout výhru na svoji stranu. V závěru nám sudí upřel penaltu, pak nás podržel gólman při obrovské příležitosti domácích. V penaltách se nám nedařilo a bod navíc berou domácí. Utkání se muselo divákům líbit, my můžeme jen litovat neproměněných šancí."

Branky: 27. Jakub Sedlačík, 51. Josef Lysák - 13. a 20. Ondřej Filák. Rozhodčí: Surovec. Diváci: 170.

PRLOV – HOVĚZÍ 5:2 (2:1)

Petr Sláčík, sekretář Prlova: „Jsem rád, že jsme konečně potěšili domácí fanoušky nejen výsledkově, ale i předvedenou hrou. Hosté se ujali vedení po nedorozumění v naší obraně, kdy se po dvanácti minutách hry prosadil Zádilský. Nám se ale podařilo ještě do poločasu výsledek otočit po brankách Tomšů a Sochory. Ve druhém poločasu jsme na hřišti dominovali a navyšovali skóre až na 5:1, když se postupně trefili Petr Novosad, Vojtášek a Sochora. Obzvláště trefená šibenice Sochory z třiceti metrů stála za to a neztratila by se ani v nějaké televizní soutěži. Hosté v závěru z penalty korigovali opět Zádilským výsledek na konečných 5:2. Diváci tak museli odcházet spokojeni, viděli sedm branek a z toho pět v síti hostujícího brankáře."

Branky: 39. Jan Tomšů, 43. z penalty a 76. Miroslav Sochora, 58. Petr Novosad, 70. Michal Vojtášek - 12. a 81. z penalty Tomáš Zádilský. Rozhodčí: Číž. Diváci: 120.

SLAVIČÍN B – BRUMOV B 1:2 (1:1)

Utkání dvou rezerv slibovalo zajímavý duel a to se také potvrdilo. Divák, který si přispal, tak neviděl hned ve 3. minutě přesné prohození domácího Horáčka a šťastné zakončení Bartoše a hned o minutu později srovnání agilního Fojtíka po chybě domácí obrany. Slavičínští se po té snažili kombinovat, útoky jim ale vázly na výborně organizované obraně hostí, která až na drobnosti nedovolila domácím téměř nic. Naopak hosté byli v první půli hbitější a agresivnější a opticky měli navrch. Na začátku druhé půle se hosté ujali vedení přesnou střelou Hnila a málokdo tušil, že to byl gól vítězný. Domácí postupně prostřídali, hýbali se sestavou, zvyšovali tempo hry, ale obrana Brumova odolávala a mnohdy i se štěstím nakonec uhájila vítězství a odváží si tak cenné tři body.

Jiří Váňa, trenér Slavičína B. „Do derby jsme vstoupili posíleni hráči a-týmu a s uzdravenými marody, ale kromě úvodní branky jsme nenašli recept na kvalitní obrannou hru Brumova. Ve druhé půli jsme byli lepší, několikrát jsme ohrozili branku soupeře, ale fotbal se hraje na góly a ten se nám vstřelit nepodařilo. Výsledku by asi slušela více remíza, ale takový už je fotbal.“

Branky: 4. Adam Bartoš - 5. Jakub Fojtík, 49. Martin Zvoníček. Rozhodčí: Pospíšil. Diváci: 60.

1. Ratiboř 5 3 1 0 1 18:8 11

2. Franc. Lhota 5 3 0 1 1 15:7 10

3. Brumov B 5 3 0 1 1 12:9 10

4. Halenkov 5 3 0 0 2 12:9 9

5. Prlov 5 3 0 0 2 14:13 9

6. Lidečko 5 2 1 1 1 8:7 9

7. Poličná 5 3 0 0 2 7:9 9

8. Choryně 5 2 0 2 1 11:7 8

9. Bylnice 5 2 1 0 2 10:11 8

10. Prostř. Bečva 4 2 0 0 2 10:10 6

11. Slavičín B 5 2 0 0 3 9:12 6

12. Krhová 5 0 2 0 3 4:12 4

13. Hovězí 5 0 1 1 3 5:12 3

14. Dol. Bečva 4 0 0 0 4 6:15 0

SKUPINA B

BŘEZNICE – CHROPYNĚ 3:1 (1:1)

Vlastislav Kadlčák, sekretář: „Zápas v prvním poločase se odehrával zejména ve středu hřiště. A nic nenaznačovalo tomu, že hraje první s posledním, hosté svým aktivním pohybem domácím nedovolili takřka nic. Přesto se ujal dlouhý pas, který hlavou uklidil do sítě domácí Vávra. Hosté do poločasu stihli vyrovnat zásluhou Štěpánka ve 35. minutě a potvrdili tak, že budou domácím více než vyrovnaným soupeřem. Vyrovnané utkání pokračovalo i ve druhém poločase. Domácí strhli vedení na svou stranu opět výborně hlavičkujícím Vávrou. Hosté utkání zvládli velmi dobře pozičně a do konce zápasu se tlačili za vyrovnáním. Své šance však v koncovce nevyužili. Domácí tři minuty před koncem potvrdili roli favorita a Daníčkem uzavřeli skóre na konečných 3:1. Nadále tak pokračují v soutěži bez ztráty bodu.“

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „I přes rozdílné postavení v tabulce nebyl na hřišti vidět ve hře rozdíl. My jsme zahráli dobré utkání, ale srážejí nás absence ofenzivních hráčů a je to strašně poznat. Fotbal se hraje na góly, ty dali domácí tři, a proto zaslouženě vyhráli.“

Branky: 26., 53. Vávra, 87. Daníček - 39. Štěpánek.

KOSTELEC - TEČOVICE 2:1 (1:0)

Miroslav Vaculík, trenér Kostelce: „Byl těžký terén, všechno bylo podmáčené. Je to ale zasloužené vítězství, vše bylo o bojovnosti. Podržel nás střelec Radek Novotný autor obou gólů, který odehrál na celý zápas. Je hodně cítit, je to střelec, který dokáže proměnit šance. Kromě toho jsme nastřelili snad čtyřikrát tyčku. Až v závěru jsme si to zkomplikovali, naštěstí už byl skoro konec zápasu.“

Branky: 32., 51. Novotný - 90. Závoda.

ADMIRA HULÍN - LOUKY 2:0 (0:0)

Pavel Vlha, člen výkonného výboru Admiry Hulín: Do první šance se dostali hosté, ve 4. minutě poslali centr z levé strany na Janču, ale Černocký včasným vyběhnutím míč chytil. V 6. minutě se Motal dostal do vápna z pravé strany, jeho střelu branař vyrazil před sebe, ale Dutkevič z bodu penalty netrefil prázdnou bránu. To byly prakticky v prvním poločase jediné vážnější šance, pak se hrál fotbal plný nepřesností z obou stran, hra se odehrávala ve středu hřiště a do poločasu se bezbrankový stav nezměnil.

Ve druhém poločase jsme hru zpřesnili a v 52. minutě byl před vápnem faulován Motal a kopali jsme trestný kop. K tomu se postavil kapitán Barták a střelou k pravé tyči nedal brankáři šanci. 1:0. V 54. minutě se dostal do brejku Motal, ale jeho střela šla jen do gólmana. V 59. minutě znovu unikl obraně Motal, tentokrát šla jeho střela vedle pravé tyče. V 60. minutě se naopak z levé strany dostal před brankáře Tabara, ale jeho střelu výborný branař hostí vyrazil na roh. Ač se hosté snažili vyrovnat, moc jsme je na dostřel Černockého nepouštěli. V 90 minutě jsme se dostali z pravé strany do vápna, míč se několikrát odrazil a volný Absolon ho poslal do opuštěné brány a pojistil naše vedení na 2:0. Poté byl zápas ukončen. Přestože jsme v tomto zápase nepodali optimální výkon a byla znát absence kapitána Prokopa, udrželi jsme domácí neporazitelnost a připsali si do tabulky další 3 body. V neděli zajíždíme k okresnímu derby do Chropyně.“

Branky: 52. Barták, 89. Absolon.

LUŽKOVICE - SLAVKOV P. H. 2:0 (1:0)

Jiří Ždanov, funkcionář Lužkovic: Domácí se s vervou pustili do soupeře a již ve 2. minutě mohli jít do vedení, ale Král minul odkrytou branku soupeře. Tentýž hráč promarnil další šanci v 11. minutě, kdy ho osamoceného po slabé střele vychytal brankář Neradil. Domácí měli v těchto chvílích herně navrch a mohli skóre navýšit ve 20. minutě, když po závaru na malém vápně dezorientovaný obránce hostů hlavičkoval do břevna Neradilovy brány. V záloze opět dirigoval hru Ivo Světlík, který se dočkal první branky ve 38. minutě, když z hranice velkého vápna milimetrově přesnou střelou k tyči dal na 1:0. Zatímco první poločas patřil domácím, ve druhé půli nastoupili hosté jako vyměnění a začali mít v poli herní převahu. Brankáře Valu v domácí bráně však moc neohrozili. Domácí se občas dostali do brejku a pojistili si vítězství Čekalem v 65. minutě, který hlavou po zmatku v obraně hostů zvýšil na 2:0. Uvadající hru domácích oživili v závěru střídající dorostenci Hamrlík a Rudl, kteří ač měli v nohách těžký zápas v Malenovicích svým pohybem a kombinací strhli ostatní k lepšímu výkonu. Tři body zůstaly nakonec domácím, kteří hlavně v první půli mohli jít do výraznějšího vedení.“

Branky: 38. Světlík, 65. Čekal.

MLADCOVÁ - VESELÁ 11:1 (7:1)

Radek Klepal, místopředseda Mladcové: „Rozhodli jsme zápas už v prvním poločase, kdy jsme nastříleli sedm branek. Nevídaný brankostroj zahájil už v 7. minutě Jan Chludil proměněnou penaltou, hosté však za minutu vyrovnali po podklouznutí domácího Kraváčka. Pak už však skórovali pouze domácí hráči, přičemž střelecky vynikli čtyřgóloví Jan Chludil a Tomáš Haloda.“

Branky: 5. (pen.), 14., 53., 90. Chludil (pen.), 15., 25., 56., 76. Haloda, 22. Dvořáček, 32. Čihánek, 40. Venený - 8. Ševčík.

MALENOVICE - HOLEŠOV B 3:1 (2:0)

Dominik Torma, hráč Malenovic: „Nejprve se trefil kapitán týmu Radim Střelec, který jako za mlada povodil obránce soupeře a nekompromisně zakončil mezi nohy gólmana hostí. Druhý gól si připsal Adam Šenkeřík, který se ocitl úplně sám před brankářem a v této situaci si věděl rady a vstřelil gól, jak se říká, do šatny. Zápas zlomila trefa Michala Strušky, který dokázal zužitkovat roh důraznou hlavičkou na kterou brankář neměl nárok. Hosté už jen ke konci zápasu zkorigovali výsledek. A tak naše mužstvo má rázem na kontě 6 bodů.“

Branky: 8. Střelec, 42. Šenkeřík, 65. Struška - 81. Navrátil.

LUHAČOVICE B - JAROSLAVICE 1:2 (1:1)

Šimon Polách, kapitán Jaroslavic: „Luhačovice zápas začaly ve velkém tempu. Prvních 10 minut byli všude dřív. Gól padl z rohu. Nejvýše se vyšplhal Pešek a hlavou poslal domácí do vedení. Za chvilku se po centru trefil Zikmund - 1:1. Od té doby se hra přelévala z jedné strany na druhou. Po špatné rozehrávce od brankáře chyboval domácí obránce a velkou šanci jsem já neproměnil. Na druhé straně zlobil obranu především Zakopal. Druhý poločas jsme byli lepší my. Po dalším centru se prosadil na první tyči střelec Paníček. Domácí hrály poslední minuty na tři útočníky, ale tížného vyrovnání se nedočkali.“

Branky: 6. Pešek - 10. Zikmund, 55. Paníček.

1. Březnice 5 5 0 0 0 15:5 15

2. Jaroslavice 5 4 0 1 0 8:3 13

3. Mladcová 5 4 0 0 1 22:8 12

4. Admira Hulín 5 3 1 0 1 15:14 11

5. Kostelec 5 3 0 0 2 9:9 9

6. Luhačovice B 5 2 1 0 2 13:10 8

7. Lužkovice 5 2 1 0 2 7:7 8

8. Slavkov p. H. 5 2 0 0 3 10:7 6

9. Holešov B 5 2 0 0 3 12:10 6

10. Malenovice 5 2 0 0 3 13:13 6

11. Tečovice 5 1 0 1 3 8:12 4

12. Veselá 5 1 0 1 3 10:23 4

13. Louky 5 1 0 0 4 5:11 3

14. Chropyně 5 0 0 0 5 2:17 0

SKUPINA C

NEDAKONICE – TĚŠNOVICE 2:4 (2:2)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Těšnovice jsem nikdy předtím neviděl hrát. A musím říct, že mě překvapily. U nás hrály dobrý fotbal, byly silné na balonu. I když v sestavě měli dost starších fotbalistů, budou hrát nahoře. Ze začátku to byl fotbal bez bránění. Hrálo se nahoru dolů, čemuž odpovídal i poločasový výsledek. První půle byla divácky atraktivní. Soupeř se dvakrát ujal vedení, my jsme vždycky jenom dotahovali, ale pokaždé se nám podařilo vyrovnat. Těšnovice ale i po změně stran byly o malinko lepší. Hosté byly strašně nebezpeční. Měli výbornou přechodovou fázi. Zlobili nás a těžko se bránili. Hned v úvodu druhého poločase se ujali vedení. My jsme se snažili utkání vyrovnat. Čím dál více jsme otvírali hru a soupeř chodil do brejků. V nastaveném čase jsme kopali roh, na kteří šli všichni hráči včetně brankáře. Hosté se ubránili a z brejku do prázdné branky přidali uklidňující čtvrtý gól. I když jsme prohráli, pro diváky to byl pohledný a atraktivní fotbal. Soupeř se mi líbil. Moc dobře se na ně dívalo.“

Roman Potočný, trenér Těšnovic: „S výsledkem i hrou jsem byl spokojený. Zápas hodnotím pozitivně. Soupeři jsme se vyrovnali po herní i psychické stránce. Hlavně druhá půle byla z naší strany kvalitní. Vypracovaných šancí bylo moc. Měli bychom si příležitostí více vážit, třeba jich v příštích zápasech tolik mít nebudeme a může se nám to vymstít. Před utkáním nás sužovala marodka, někteří kluci si plnili pracovní povinnost, takže do hry jsem se konečně dostal i já. Musím pochválit soupeře. Kvalita Nedakonic byla na jiné úrovni než v předcházejících čtyřech kolech. Domácí chtěli hrát fotbal, navíc hřiště bylo perfektně připravené. Pro diváky to atraktivní zápas. Hrálo se ve vysokém tempu. Dobré bylo, že jsme Bernatíkem dali první branku. Pak se trefil ze strany i Malát, ale Nedakonice pokaždé skóre srovnaly. Oba týmy si vypracovaly i další šance, takže remíza po poločase odpovídala. Druhý poločas jsme měli tři až čtyři tutovky. Naštěstí jsme vzadu nedělali žádné chyby, takže soupeř za celou druhou půli nedostal do žádné šance. Nedakonice hrály pouze po šestnáctku. Za stavu 3:2 domácí posílili ofenzivu a do šestnáctky lítaly centry, ale závěr jsme zkušeně uhráli. V nastavením čase navíc Bernatík završil hattrick, když po rohu soupeře dovedl balon do prázdné branky.“

Branky: 31. Jan Hyrák, 43. Lukáš Krsička - 19., 49. a 92. Michal Bernatík, 37. Jiří Malát. Rozhodčí: Štulíř. Diváci: 80.

STARÉ MĚSTO – LUDKOVICE 4:1 (1:0)

Libor Soldán, trenér Starého Města: „Zápas jsme od první minuty měli pod kontrolou. S kluky jsme si rozebrali minulý nepovedený zápas ve Slavkově a k duelu s Ludkovicemi přistoupili úplně jinak. S nasazením, bojovností, presinkem. I když jsme se nemohli dlouho střelecky prosadit. V první půli jsme se ujali vedení, ale druhý gól jsme dlouho nedokázali přidat. Měli jsme zápas v rukách, soupeře jsme dlouho do ničeho nepouštěli, ale nemohli jsme dobít soupeřovu defenzivu. Pak se ale Petek v krátké chvíli trefil dvakrát a bylo hotovo. Nakonec se i Ludkovice prosadily. Předtím nastřelily tyčku. Naši zaslouženou výhru a svůj hattrick završil Petek.“

Branky: 73., 79. a 87. Martin Petek, 29. Ondřej Hastík - 86. Václav Stolařík. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 90.

MORKOVICE B – SLAVKOV 3:1 (2:0)

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „Utkání jsme zvládli hlavně po taktické stránce. Spíše než fotbalové krásy, byla k vidění spousta náročných soubojů. Směrem do útoku jsme byli v prvním poločase nebezpečnějším a po brankách Malošíka a Maticze vedli 2:0. Do druhé půle jsme šli s tím, že si utkání nesmíme zkomplikovat vzadu hrát jednoduše a ideálně vstřelit ještě další branku, což se nám po hodině hry podařilo díky Zápařkovi. Místo abychom dohráli utkání v klidu, dostavila se na naše kopačky nervozita a po několika standartních situací dovolili hostům snížit nepříznivý stav na 3:1, který zůstal i po skončení zápasu. Ještě jednou chci klukům poděkovat za bojovnost, se kterou šli naproti vítězství v tomto utkání.“

Branky: 20. Patrik Malošík, 29. Libor Maticz, 58. Radim Zápařka - 77. Martin Chovanec. Rozhodčí: Zámorský. Diváci: 90.

ZDOUNKY – JANKOVICE 1:2 NA PENALTY (0:1)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Tento zápas se mi těžko hodnotí, jelikož o bodovém zisku soupeře rozhodla jediná střela na bránu, po krásně zahraném trestném kopu. Našim nelze nic vytknout, kromě efektivity v koncovce. Zase jsme pálili jednu šanci za druhou, a když už byl vynikající brankař soupeře překonán, pomohla mu tyč anebo spoluhráč. Tohle utkání beru jako ztrátu dvou bodů.“

Branky: 61. Petr Fojta - 41. Martin Večeřa. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 160.

TLUMAČOV – HAVŘICE 3:2 (1:2)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Byl to strašně těžký zápas, hlavně po psychické stránce. Místo vedení v páté minutě 2:0 jsme v desáté minutě 0:2 prohrávali. Najednou byla počáteční euforie pryč a tým se dostal do křeče. Hosté se zatáhli a čekali na brejky. V útoku měli silové hráče, které bylo těžké odstavit od míče. My jsme se ale trpělivou hrou znovu dostávali do hry a Zálešák nám po individuální akci dal naději. Těsně před poločasem hosté nedotáhli nadějný brejk. To byl podle mě klíčový okamžik zápasu. O přestávce bylo trochu dusno, ale kluci se uklidnili a začali soupeře znovu mačkat. Celou druhý poločas se hra odehrávala na polovině hostí. Neúnavný Duroň hnal tým za vyrovnáním. Toho jsme se nakonec po závaru a brance Barwiga dočkali. V euforii po vstřelení branky jsme dokonce zápas obrátili brankou Mouky. Pro hosty to byl šok. Byli blízko k vítězství. Svou hrou ale dokázali, že určitě nepatří v tabulce tam, kde se momentálně nacházejí. Děkuji za podporu také divákům, kteří nás hnali až do konce zápasu. Pro naše mladé mužstvo je tohle velmi důležité vítězství.“

Branky: 19. Radek Zálešák, 86. Petr Barwig, 87. Patriik Mouka - 8. a 10. Michal Rachůnek. Rozhodčí: Dobiáš. Diváci: 100.

SLOVÁCKO C – OŘECHOV 4:2 (0:0)

Vladimír Pípal, trenér Slovácka C: „První poločas byl z naší strany takový rozháraný. Diváci neviděli moc pěkný fotbal. Až na jednu šanci se hrálo hlavně mezi šestnáctkami. My jsme zahrozili hned v 5. minutě, tutovku Davida ale hostující gólman reflexivně vyrazil nohou. Pak ještě Krejčík z trestného kopu střílel do tyče, ale odražený balon jsme do sítě nedostali. Druhá půle byla mnohem živější. Hosté dvakrát udeřili Kowalíkem, který se celý zápas motal kolem naší šestnáctky, chodil jako šafář, ale jak dostal trošičku volného prostoru, hned se otočil a levačkou podél gólmana zvýšil na 2:0. Předtím dal gól z brejku. My jsme konečně začali hrát. K suprovému obratu nám pomohlo i střídání. Druhý poločas byl z naší strany kvalitní. Probudili jsme se a začali předvádět slušný fotbal. I když já jsem si za stavu 0:2 říkal, že to vypadá tak na remízu, nakonec jsme to zvládli otočit. V závěru už jsme na trávníku dominovali. Zase nám pomohli i kluci z béčka.“

Branky: 77. a 84. Fermin Sánchez, 71. Tomáš David, 77. Dominik Jahoda - 57. a 65. Jiří Kowalík. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 100.

UHERSKÝ OSTROH – BŘEZOLUPY 6:2 (5:2)

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Ve dvacáté minutě jsme vedli 4:0 a bylo po zápase. Pak jsme do přestávky přidali ještě pátý gól a trochu jsme ubrali, čehož hosté využili ke zkorigování výsledku. Přestali jsme hrát a inkasovali dva góly. I tak jsme ale ve druhé půli kontrolovali hru i výsledek. Zdá se mi, že už je to lepší než na začátku sezony a pomalu se do toho dostáváme. Musím ale říct, že i když jsme první tři zápasy prohráli, klidně jsme mohli čtyři body uhrát. Navíc jsme hráli s týmy z první čtyřky.Zápas byl kvůli náročnému terénu takový bojovnější. V sobotu hrál na mokrém trávník dorost, v neděli před námi béčko. Hřiště dostalo záhul, ale snad se brzy zpraví.“

Branky: 10. a 15. Zbyněk Pavlas, 13. a 36. Tomáš Gajdorus, 19. Miroslav Durna, 89. Adam Větříšek - 37. Petr Gajdošík, 43. Jiří Řezník. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 120.

1. FC Slovácko C 5 5 0 0 0 20:4 15

2. Těšnovice 5 3 2 0 0 14:9 13

3. Zdounky 5 3 1 1 0 8:2 12

4. Tlumačov 5 3 1 0 1 13:6 11

5. Staré Město 5 3 1 0 1 13:6 11

6. Morkovice B 5 3 0 0 2 18:15 9

7. Jankovice 5 1 1 2 1 10:9 7

8. Uh. Ostroh 5 2 0 0 3 13:15 6

9. Ludkovice 5 1 1 1 2 8:11 6

10. Nedakonice 5 2 0 0 3 6:14 6

11. Ořechov 5 1 0 2 2 9:10 5

12. Slavkov 5 1 0 0 4 6:12 3

13. Havřice 5 0 0 1 4 5:12 1

14. Březolupy 5 0 0 0 5 4:22 0

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU