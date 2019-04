SKUPINA A

CHORYNĚ – SLAVIČÍN B 3:2 (2:1)

Slavičínská rezerva tentokrát zajížděla na nejzazší kout kraje do Choryně. Hrálo se na poměrně slušné travnaté ploše za ideálního počasí. Do zápasu lépe vstoupili mladíci ze Slavičína, lépe kombinovali a ujali se vedení v 10. minutě. Hra se přelévala před obě šestnáctky, ale dlouho se nikdo nemohl prosadit střelecky, až v závěru poločasu domácí udeřili a dvěma slepenými brankami získali vedení. Hned v úvodu druhé půle zvýšili na 3 : 1, ale hosté vše ještě zdramatizovali snížením na 3 : 2, ale vyrovnat se jim již nepodařilo.

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „Naši kluci tentokrát utkání nezvládli. Z počátku jsme soupeře zatlačili a dali vedoucí branku, ale domácí hráli velmi agresivně, až na samé hranici pravidel, a byli velmi důrazní v osobních soubojích, což jsme nezvládali. Hra domácích byla navíc naprosto jednoduchá, plná dlouhých nákopů za naši obranu a následných agresivních osobních soubojů, ve kterých byli domácí důraznější a nutili nás k chybám. Zlom nastal ve 36. minutě, kdy po nevybíravém zákroku v našem pokutovém území tvrdě atakoval domácí útočník našeho brankáře, který zcela otřesen jen „dochytal“ poločas, ale po té musel být pro zranění střídán. Domácí této situace využili a vstřelily 2 rychlé góly, kterým však předcházely naše hrubé chyby. Ve druhé půli jsme inkasovali hned v úvodu, ale po té jsme přeskupili řady, prostřídali, hra se vyrovnala, ale chyběl nám klid v koncovce. V 63. minutě jsme snížili na 3 – 2 a domácím začal docházet dech a klid, ale přes velkou snahu jsme již skóre nesrovnali. Kaňkou utkání bylo zbytečné vyloučení našeho Fojtíka.“

Branky: 40. a 42. Michal Pelc, 49. Pavel Tvrdoň - 10. Jakub Fojtů z penalty, 63. David Staněk. Rozhodčí: Kýr. Červená karta: 74. Alois Fojtík (Slavičín B). Diváci: 80.

PRLOV – POLIČNÁ 3:0 (2:0)

Petr Sláčík, sekretář TJ Partyzán Prlov: „Utkání mělo dobrou kvalitu a odpovídalo tomu, že na sebe narazily celky z horní poloviny tabulky. Především první poločas byl ve vysokém tempu a byl bohatý na šance. Poličná nás mohla zaskočit hned ve druhé minutě, kdy nastřelili břevno naší branky. Postupně jsme ale převzali otěže zápasu a ve zbývající části prvního poločasu jsme byli lepší na míči a vyjádřili to i gólově. Nejprve Hajda otevřel skóre po rychlé křídelní akci Vojtáška. Druhý gól přidal Sochora, který se hlavou prosadil ze standardní situace. Ve druhém poločase tempo hry trochu upadlo a hra byla často přerušovaná. My jsme přidali pojistku v podobě třetího gólu z penalty po faulu na Honzu Novosada. Pokutový kop mazácky proměnil Sochora. Hosté to ale nezabalili a snažili se hrát až do konce. Jejich šance ale končily na konstrukci naší branky. I my jsme měli další šance, ale žádnou jsme již neproměnili. Vyhráli jsme zaslouženě. Měli jsme více ze hry a hlavně jsme trefovali branku. Soupeř bohužel pálil pouze do tyčí a břeven.“

Branky: 17. Jaroslav Hajda. 27. a 73. z penalty Miroslav Sochora. Rozhodčí: Blažek. Diváci: 250.

PROSTŘEDNÍ BEČVA – VALAŠSKÁ POLANKA 4:3 NA PENALTY

Zbyněk Jurajda, trenér Prostřední Bečvy: „Byl to výborný zápas pro oko diváka. Vysokou kvalitu prokázaly oba celky. My jsme dostali první branku po ztrátě koncentrace v rozehrávce. Podařilo se nám Vaškem vyrovnat těsně před koncem prvního poločasu. Měli jsme špatný nástup do druhého poločasu. Polanka nás dvakrát potrestala a vedla 1:3. My jsme vystřídali a vpustili na hřiště kanonýra Lukáše Křenka staršího, který prokázal svůj instinkt zabijáka a hned při první šanci ukázal záda hostující obraně včetně brankaře a snížil na 2:3. Hostů pomalu ubývaly síly a po další standardní situaci se v zápase opět prosadil hlavou Vašek a stanovil tak konečný výsledek utkání na 3:3. V penaltovém rozstřelu náš brankář lapil hostům jeden pokutový kop a pak následně hosté jednou trefili tyč a jednou se minuli branky. My jsme chybovali pouze jednou a za penalty jsme brali bod navíc."

Jan Tajzler, vedoucí Valašské Polanky: "Po úvodním zorientování se na půdě soupeře jsme začali hrát naší hru a dokázali otevřít skóre Stanislavem Adámkem. Tvořili jsme si další šance, ale druhou branku nepřidalo, což náš nakonec mrzelo, protože do šatny nám soupeř srovnal. Přesto jsme byli odhodlání zápas zlomit na naší stranu. Když jsme se dostali do vedení 3:1, zaspali jsme v obraně a během pěti minut dvoubrankový náskok trestuhodně ztratili. V penaltách byl šťastnější soupeř. Před utkáním bychom bod z Prostřední Bečvy brali, ale vzhledem k průběhu zápasu je to pro nás ztráta."

Branky: 45. a 61. Jakub Vašek, 59. Lukáš Křenek - 52. a 59. Jiří Novák, 17. Stanislav Adámek. Rozhodčí: Gargulák. Diváci: 200.

FRANCOVA LHOTA – HUTISKO-SOLANEC 4:2 (1:1)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Šli jsme do zápasu s Hutiskem s plánem, že od začátku na soupeře vletíme a budeme jej napadat hodně vysoko a nutit ho k chybám. Bohužel, opak byl pravdou, Hutisko bylo prvních třicet minut lepší a zaslouženě šlo do vedení. My jsme po inkasovaném gólu začali lépe kombinovat a hra se vyrovnala a vyvrcholilo to vyrovnávající brankou. V poločasu jsme si vyříkali, jak by hra měla vypadat a druhá půle byla z naší strany o hodně lepší. Šli jsme dokonce do vedení 3:1, ale Hutisko to nezabalilo a dočkalo se snížení na 3:2. My jsme pak přidali pojistku na 4:2 a už si zápas pohlídali. Hutisko předvedlo u nás statečný výkon, ale zaslouženě nakonec vyhrála Francova Lhota i zásluhou dvojice kanonýru Chmela - Filák.“

Branky: 28. a 78. Ondřej Filák, 53. a 65. Radek Chmela - 23. a 71. Miroslav Baroš. Rozhodčí: Skalický. Diváci: 100.

LIDEČKO – HOVĚZÍ 4:1 (0:0)

Lidečko se nebezpečně přibližuje k sestupovým vodám a tak byl zápas s Hovězím pro oba celky dost důležitý. Záchranářské práce nakonec zvládli hráči Lidečka, kteří byli střelecky efektivnější a berou všechny tři body.

Radek Číž, kapitán Lidečka: „Paradoxně po nejslabším výkonu na podzim jsme bojovali konečně naplno. Měli jsme dobrý nástup a dali břevno. Po skrumáži jsme šli do vedení, ale hosté z ničeho ihned po rozehrávce srovnali. Pak šel Gargulák sám na hostujícího brankáře Kašpara, ten ho fauloval a byl vyloučen. Do branky šel hráč z pole, ale my jsme ho z přímého kopu nepřekonali. Hned po přestávce jsme dali druhou branku a začala válka. Dali jsme dvě slepené branky a konečně dokráčeli k výhře."

Branky: 31. Michal Gargulák, 50. Vojtěch Ryza, 69. Robin Buček, 70. Tomáš Františák - 32. Blaha Marek. Rozhodčí: Konečný. Červená karta: 40. Adam Kašpar (Hovězí). Diváci: 155.

HALENKOV – HORNÍ LIDEČ 1:0 (1:0)

V Halenkově se představil jeden z aspirantů postupu - celek z Horní Lidče a neměl zde "na růžích ustláno". Posílený domácí celek soupeře zaskočil již po sedmi minutách hry. Hostím pak k vyrovnání nepomohla ani dlouhá přesilovka po vyloučení Haničáka a důležité tři body tak zůstávají v Halenkově.

Josef Toman, sekretář Halenkova: „Soupeř z Horního Lidče u nás určitě budil respekt a zvláště jeho postavení v tabulce. Nicméně úvod utkání patřil našemu celku a dokázali jsme jít Holcem do vedení. I nadále jsme byli hodně aktivní a soupeře jsme příliš na dostřel branky nepouštěli. Ve 38. minutě však viděl Haničák červenou kartu, údajně za kritiku rozhodčího. Změnil se tak poměr sil na hřišti a i obraz celého utkání. My jsme se zatáhli na vlastní polovinu a poctivě bránili. Soupeř měl převahu, ale do šancí se příliš nedostával. V závěru už hosté hráli vabank, nám se ale nezměrnou bojovností podařilo udržet cennou výhru. Tři body jsou pro nás velmi cenné, uvidíme, jak se dále vyrovnáme s absencemi vykartovaného Haničáka a zraněného Šuláka.“

Branka: 7. Pavel Holec. Rozhodčí: Pavlica. Červená karta: 38. Roman Haničák (Halenkov). Diváci: 105.

SEMETÍN – RATIBOŘ 3:2 (1:1)

Ratiboř cestovala na půdu Semetína a neměla v tomto duelu co ztratit. Navíc se jí povedl start do utkání a po třech minutách již vedla. Domácí ale našli rychle odpověď a srovnali Sovákem. První poločas skončil smírným výsledkem 1:1. Ve druhé půli poslal Němec domácího favorita do vedení, ale o tři minuta přišla komplikace pro domácí po vyloučení Svitáka. Hosté dokázali dvacet minut před koncem srovnat, ale v závěru rozhodl duel Sovák, který vystřelil domácím tříbodovou výhru.

Michal Mrlina, funkcionář Ratiboře: „Utkání v Semetíně jsme dobře rozehráli a po chybě domácího brankáře jsme vedli. Domácí ale mají zkušené mužstvo a dokázali vývoj utkání otočit. Nám pak nahrálo vyloučení domácího Svitáka a přesilovku jsme dokázali využit k vyrovnávající brance. Další branky jsme nepřidali a domácí nás potrestali v závěrečných minutách rozhodující trefou. Je to velká škoda, neboť jsme zde mohli získat body potřebné k záchraně v soutěži.“

Branky: 8. a 89. Petr Sovák, 51. Nikola Němec - 3. Petr Hrabica, 69. Josef Mikula. Rozhodčí: Novák. Červená karta: 54. Martin Sviták (Semetín). Diváci: 113.

1. Val. Polanka 16 11 2 1 2 54:20 38

2. Horní Lideč 16 10 2 1 3 44:22 35

3. Poličná 16 8 3 1 4 27:25 31

4. Slavičín B 16 10 0 0 6 50:31 30

5. Prlov 16 6 3 3 4 35:28 27

6. Choryně 16 6 3 2 5 36:33 26

7. Semetín 16 6 2 2 6 35:33 24

8. Prostř. Bečva 16 5 3 3 5 34:35 24

9. Franc. Lhota 16 5 1 4 6 50:41 21

10. Lidečko 16 6 0 1 9 23:34 19

11. Halenkov 16 4 2 3 7 28:45 19

12. Hovězí 16 4 1 1 10 24:51 15

13. Ratiboř 16 3 2 1 10 19:40 14

14. Hutisko 16 3 1 2 10 28:49 13

SKUPINA B

KOSTELEC U HOL. - TEČOVICE 0:4 (0:3)

Vladimír Kundera, funkcionář Tečovic: Chyběl moment překvapení, kombinace ve finální fázi postrádala oboustranně na přesnosti a zakončení a to na obou stranách bylo často nepřesné. Do dobrých příležitostí by se dostávali hosté častěji, to by si ale museli výrazněji hlídat mnohokrát odpískané postavení mimo hru. Těsně před koncem uklidil míč z oblouku pokutového území k tyči Závoda a hosté si odvážejí plný počet bodů. Radost může mít tábor hostí pouze ze zisku bodů, které jsou další drobnou pojistkou pro upevnění pozice v klidných vodách tabulky, protože je čeká těžký zápas na domácí půdě s jasným lídrem tabulky Fryštákem, zajíždějí pak na Veselou a doma následuje nepříjemné derby s Malenovicemi. Z hráčů lze na straně domácích pochválit jmenovce Hradilovy a i přes čtyři obdržené branky Kopřivu, u hostí Michala Dorazína a Závodu. Herní úroveň zápasu ale oboustranně pokulhávala, nicméně se ale vyznamenala obsluha udírny, jejíž pikantní klobásky šly čile na odbyt.“

Branky: 16. Dorazin, 31. Shejbal, 38. Chovanec, 88. Závoda. Rozhodčí: Rybka - Vychodil, Kolář. Diváků: 127. Kostelec u Holešova: L. Kopřiva - J. Čuzy, M. Hradil, D. Valoušek, J. Hradil, M. Václavíček, (46. L. Šidlík), R. Šimčík, R. Zmeškal, M. Nevřala, (22. M. Ragoš), R. Přikryl, L. Odložilík. Tečovice: Z. Jokl - Z. Šnajdr, D. Chovanec, A. Ondík, J. Plachý - R. Závoda, M. Frkal, M. Dorazín (63. D. Kysučan), J. Vopatřil - L. Shejbal, D. Dorazín (77. M. Chrastina).

FRYŠTÁK - HOLEŠOV B 3:0 (2:0)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Fryšták hraje dobře, o to víc se na zápas s Holešovem čekala lepší návštěva. Do utkání musel nastoupit vzhledem k absencím hrající trenér Fryštáku Hrnčiřík a ten mohl být spokojený s prvním poločasem. Fryšták hrál aktivně, tlačil se za první brankou. Dočkal se již ve 14. minutě, když souboj s obranou Holešova vyhrál Okonkwo - 1:0. Fryšták útočil, měl mnohem více ze hry a druhý gól dal v 31. minutě Hřebačka - 2:0. Nejvíce obranu hostů zaměstnával Okonkwo, který si naplno užíval místa v základní sestavě a jak jsem měl možnost zaslechnout z kabiny hostů, "ten kluk snad byl všude a tak to má být", hrál opravdu dobře. Po přestávce se obraz hry moc nezměnil. Holešov poctivě bránil a do útoku se moc nehnal. Fryšták brzy zápas rozhodl, když třetí gól dal M. Vavruša - 3:0. Domácí mohli nadělit svému soupeři větší příděl, ale další šance už neproměnili. Fryšták potvrdil roli favorita tohoto utkání a bere tři body.“

Branky: 14. Okonkwo, 31. Hřebačka, 53. Vavruša. Rozhodčí: Dospěl - Stodůlka, Brabec. Diváků: 125. Fryšták: M. Mikel - P. Bednařík, L. Skalička - O. Kučera, P. Petráš, (83. J. Dohnálek), J. Hřebačka, D. Sklenář - M. Vavruša, M. Okonkwo - T. Holý, J. Hrnčiřík (70. R. Vavruša). Holešov B: M. Oral - J. Leško, M. Roubalík, (84. A. Bakalík), A. Vymětal, R. Sumec, J. Chudárek, Č. Čada (60. M. Machálek), T. Münster, R. Vaculík, (46. R. Uruba), O. Zaoral, R. Paštěka.

LUŽKOVICE - JAROSLAVICE 3:2 p. (0:1)

Jiří Ždanov, sekretář Lužkovic: „V místním derby před početnou diváckou kulisou začali lépe překvapivě hosté, kteří šli již ve 3. minutě do vedení brankou Páníčka, který ze skrumáže před brankou propasíroval míč za Jenčekova záda. V této fázi utkání měly Jaroslavice herní převahu, s níž si domácí nevěděli rady. Ve 30. minutě mohl vyrovnat Gruber, který šel sám na Žbela, ale ten jeho šanci zmařil. Do poločasu několika zákroky podržel mužstvo domácích brankář Jenček. Ve druhém poločase udeřili znovu hosté brankou Macalíka ve 47. minutě z penalty za faul ve vápně a zdálo se, že je o zápase rozhodnuto. Neúnavný bojovník Ivo Světlík strhl svým výkonem k větší aktivitě ostatní hráče. Bombu Škrabala k tyči brankář Žbel vyrazil na roh. Mičola v 69. minutě vstřelil kontaktní gól na 1:2 a domácí se konečně probudili a začali hrát svou hru. Byl to opět Světlík, který centrem v 74. minutě našel ve vápně volného Krále, který, ač otočen zády k brankáři, tečí poslal míč do sítě a srovnal na 2:2. Hosté se představili jako bojovný celek, který svou hrou nadělal domácím hodně starostí. V penaltovém rozstřelu byli úspěšnější domácí, když Jenček chytil dvě, naproti tomu Žbel jednu penaltu, a tak dva body zůstaly doma.

Branky: 69. Mičola, 74. Král - 3. Paníček, 47. Macalík. Rozhodčí: Němec - Dorotík, Elšík. Diváků: 120. Lužkovice-Želechovice: A. Jenček - P. Novák, (68. P. Čekal), J. Král, A. Langer, (56. M. Šuba), V. Tichý, M. Čala, J. Gruber, I. Světlík, T. Mičola, J. Škrabal, Z. Polepil. Jaroslavice: P. Žbel - M. Podéšť, (65. P. Bětík) , V. Gazda, O. Polách, D. Vrba - T. Valenta, L. Macalík, Š. Polách, D. Horňák - M. Žárský, (81. V. Hefka), P. Paníček.

SLAVKOV P. H. - CHROPYNĚ 1:3 (1:2)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „K utkání jsme odjížděli s lehkými obavami s jedenácti zdravými hráči. Obavy se naštěstí nenaplnily a první půli jsme suverénně opanovali. Po půli jsme si výsledek pohlídali a po zásluze jsme zvítězili. Dneska klukům patří za výkon pochvala.“

Branky: 40. Ponížil - 13., 29. Podaný, 74. Vaňhara. Rozhodčí: Dobiáš - Zicháček, Bouchalík. Diváků: 190. Slavkov pod Hostýnem: L. Neradil - R. Ponížil (86. A. Čuba), J. Krajcar, Z. Sadil, R. Sadil, F. Kostov, S. Zámorský, (62. D. Mrázek), M. Kužel, P. Šimčík (76. P. Darebníček), J. Pavlica, R. Pálka (78. L. Urbánek). Chropyně: J. Loučka - D. Matějov, J. Ležák, (88. A. Polášek), M. Sanislo, M. Menšík, J. Štěpánek, M. Vaňhara, M. Panáček, L. Šeděnka, R. Podaný, M. Grmela.

MALENOVICE - PŘÍLUKY 2:1 (0:0)

Miroslav Šenkeřík, vedoucí mužstva Malenovic: „Zápas se asi o dvacet minut opozdil, jelikož na hrací ploše přistál vrtulník a záchranka kvůli popálení dítěte na nedalekém sídlišti. My jsme byli po celý první poločas lepší, jen jsme se nemohli střelecky prosadit. Soupeř měl jen ojedinělé šance po našich chybách. Druhý poločas už byl vyrovnanější, přesto v 70. minutě jsme šli do vedení brankou Páleníčka. Když vytahoval míč ze sítě, brankář hostů jej inzultoval a dostal červenou kartu. Druhý gól jsme pak přidali po brejku Bartekem o osm minut později. V 90. minutě hosté snížili Dvořáčkem z přímého kopu. Už se ani nerozehrávalo a rozhodčí odpískal konec.“

Branky: 70. Kostka, 78. Bartek - 90. Dvořáček. Rozhodčí: Polaštík - Lukáš, Smolka. ČK: Kiza (Příluky). Diváků: 120. Malenovice: J. Mňaček - D. Paták, M. Struška, R. Střelec, J. Blaha - M. Bartek, Novak, P. Menša, J. Kostka - D. Torma, P. Páleníček. Příluky: J. Kiza - J. Polanský, V. Bittner, J. Budín, J. Fojtík, D. Dvořáček, L. Adamík, D. Frolek, L. Janků, Z. Julina, P. Čelůstka.

LOUKY - MLADCOVÁ 0:4 (0:3)

Radek Klepal, místopředseda Mladcové: „Utkání na hrbolatém terénu jsme rozhodli v závěru první půle. Úvod zápasu byl vyrovnaný. Už v 5. minutě Chludil směroval míč do branky, kde jej vykopl jeden z domácích hráčů, o pět minut později prošel hráč Louk po pravé straně, ale jeho centr naštěstí nikoho ze spoluhráčů nenašel. V 18. minutě vykopával po rychlém brejku Kahaja míč směřující do naší opuštěné branky. Pak se zranil Ivoš Lošťák a musel vystřídat, naštěstí zanedlouho přišel v rohu velkého vápna po autovém vhazování zbytečný faul na Dlabače a Chludil se z penalty nemýlil. Ve 24. minutě mohlo být ještě veseleji, Bahulík vystihl nepřesnou malou domů domácích, ale z úhlu na gólmana nevyzrál. Ve 33. minutě nebezpečně střílel Honza Chvíla z trestňáku, ale domácí gólman vyrazil na roh. Rozhodnutí padlo během tří minut těsně před poločasem. Ve 35. minutě prošel nádherně Bahulík do šestnáctky a jeho přízemní centr zakončil do prázdné Chludil, dvě minuty nato pak po rohovém kopu střílel volejem opět Bahulík a odražený míč poslal do sítě Kraváček. Do přestávky zápas nabídl ještě dvě šance, po jedné na každé straně. V 44. minutě prošel střílený trestný kop domácích celou naší obranou mimo tři tyče, v poslední minutě pak neskončila v síti ani dorážka Bahulíka. Druhý poločas pak již za rozhodnutého stavu mnoho příležitostí nenabídl. Čtvrtou branku přinesla v 67. minutě krásná akce po naší pravé straně, do třetice nahrávající Bahulík a zakončující Petr Polášek. V 73 min. pak ještě neskončila brankou střela Chvíli. Do konce zápasu se již nic zvláštního neudálo a zápas jsme dovedli do zdárného konce.“

Branky: 22. (pen.), 35. Chludil, 37. Kraváček, 67. Polášek. Rozhodčí: Neubauer - Němec, Polaštík. Diváků: 100. Louky: O. Pavelka - J. Kadlík, (82. A. Podaný), T. Malota (79. R. Valerián), M. Janota, (56. M. Pavelka), J. Landt, P. Kuchárek, L. Horák, P. Vyoral, (64. J. Laciga), T. Caudr, R. Mikač, O. Pisklák. Mladcová: P. Kupka - P. Polášek, M. Kraváček, M. Blažek, D. Kahaja, J. Chvíla, I. Lošťák (20. J. Brhel), J. Chludil (59. M. Vyvlečka), L. Bahulík (79. V. Korvas), M. Čihánek (75. P. Votava) M. Dlabač.

VESELÁ - ADMIRA HULÍN 1:5 (0:3)

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Není co hodnotit. Kvalita byla dnes na straně hostů. Rozhodla už 9. minuta, kdy jsme měli možnost Motala vytlačit ze hřiště. My jsme mu ale dovolili z nulového úhlu centrovat před prázdnou bránu. Hulínu narostla křídla, a když jsme podobné chyby do poločasu zopakovali ještě dvakrát, bylo rozhodnuto. Nezbývá než na zápas rychle zapomenout a ztracené domácí body co nejdříve přivézt od soupeřů.“

Branky: 56. Žaludek - 9. Miklík, 35., 76. Kubo, 40. Tabara, 62. Prokop. Počet diváků: 80. Rozhodčí: Filípek - Doležal, Pospíšil. Veselá: P. Červenka - P. Přibyla, M. Bodlák, O. Tkadlec, J. Žaludek, P. Dlouhý, M. Dlabaja (71. R. Soukup), J. Červenka, D. Dlabaja, M. Čoček, T. Dujka. Admira Hulín: D. Vajda - L. Čevora, J. Barták, M. Zavadil - J. Miklík, J. Kubo, (88. M. Jurášek), A. Absolon (85. V. Dobeš), Z. Prokop, S. Mrhálek - P. Motal, A. Tabara.

1. Fryšták 16 13 1 1 1 64:13 42

2. Mladcová 16 10 1 1 4 34:15 33

3. Ad. Hulín 16 9 2 0 5 38:31 31

4. Veselá 16 10 0 0 6 40:32 30

5. Tečovice 16 8 2 0 6 29:20 28

6. Lužkovice 16 7 1 3 5 28:27 26

7. Chropyně 16 6 4 0 6 29:34 26

8. Holešov B 16 8 0 1 7 41:35 25

9. Jaroslavice 16 6 1 3 6 23:27 23

10. Malenovice 16 5 1 1 9 22:40 18

11. Slavkov p. H. 16 5 0 1 10 36:35 16

12. Louky 16 5 0 1 10 23:37 16

13. Příluky 16 3 1 1 11 20:43 12

14. Kostelec u Hol. 16 3 0 1 12 23:61 10

SKUPINA C

NEDAKONICE – BŘEZNICE 2:1 (0:1)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Z naší strany bylo utkání hodně nervózní. V naší hře byla k vidění spousta nepřesností. V prvním poločase jsme nehráli moc dobře. Hosté měli několik standardních situací, po kterých zahrozili. Březnice má v sestavě pár vysokých hráčů, na které jsem svěřence dopředu upozorňoval, přesto jsme z jedné standardní situace inkasovali hlavou branku na 0:1. O poločasové přestávce jsem kluky upozornil, že tímto stylem dál hrát nemůžeme a že bychom takovéto zápasy měli doma zvládat. Druhá půle už byla z naší strany lepší. Vypracovali jsme si územní převahu, celkem trvalý tlak, který přinesl vyrovnávací branku na 1:1. Rozhodnutí přišlo až pět minut před koncem, kdy hostující brankář fauloval v šestnáctce našeho hráče a rozhodčí nařídil penaltu, po které se nám podařilo strhnout vítězství na naši stranu. Na výhru, která se nerodila vůbec lehce, jsme se pořádně nadřeli. Hosté z Březnice hráli celkem dobře. My jsme si to odbojovali. Moc koukatelný fotbal to nebyl.“

Branky: 75. Marek Janík, 85. Tomáš Beránek z penalty - 40. David Vávra. Rozhodčí: Tomášek. Diváci: 185.

LUHAČOVICE B – HAVŘICE 4:2 (1:2)

Martin Coufalík, brankář Luhačovic B: „I když jsou Havřice předposlední, hodně nás potrápily. Jejich výkon nás překvapil, nečekali jsme, že nám budou tak vzdorovat. Přece jenom na podzim jsme tam zvítězili 7:1, proto jsme čekali lehčí zápas. Havřice byly od začátku aktivní, měly nějaké střely zpoza vápna, ale vyloženou šanci ne. My jsme se dostali po rychlém brejku a centru Ďurdi, když balon propadl až k Davidu Červenkovi, který otevřel skóre. Hosté ale výsledek ještě do přestávky otočili. Nejprve po dlouhém nákopu šel sám na mě Tomáš Rachůnek, který mě prostřelil. Pak náš obránce tečoval střelu a my jsme se rozhodčímu přiznali. Gesto fair play nás stálo druhý gól, který jsme obdrželi po dalším rohu. Sice jsme v první půli nehráli nějak zvlášť dobře, přesto jsme měli asi pět gólových šancí. Vyrovnání přišlo až na začátku druhé půle. V sedmdesáté minutě David Červenka zkompletoval hattrick a čtvrt hodiny před koncem Kroesbergen završil naši výhru. Havřice bojovaly, ale my jsme to zvládli.“

Branky: 14., 57. a 70. David Červenka, 76. Martin Kroesbergen - 22. Tomáš Rachůnek, 40. Michal Rachůnek. Rozhodčí: Mikoška. Diváci: 30.

BŘEZOLUPY – ŠUMICE 1:2 (0:0)

Pavel Hubáček, předseda oddílu fotbalu SK Březolupy: „Naši hráči vstoupili opět do utkání aktivněji a favorita překvapivě přehrávali, bohužel jen opticky. Přibližně od 25. minuty první půle ovšem začali hosté postupně vyrovnávat hru a být mnohem nebezpečnější. Každopádně do druhé půle se šlo bez branek, a to především i díky oběma gólmanům, kteří předvedli několik parádních zákroků. I druhá půle nabídla velmi zajímavý fotbal, který rozhodně nenudil. Zatímco domácí nastřelili tyčku, hosté dokonce dvakrát orazítkovali konstrukci brány. Brankové prokletí prolomil až v 71. minutě hostující Žampach, který z hranice velkého vápna prostřelil vše, co mu v cestě stálo a zaslouženě poslal svůj tým do vedení. Domácí ovšem nesložili zbraně a v 80. minutě Hubáčkem šťastně srovnali. Když už se zdálo, že utkání půjde do penaltového rozstřelu, ztrátu míče v 92. minutě utkání po autovém hodu domácích hosté bleskurychle využili a po úspěšně dokonané brejkové situaci zhasly domácím veškeré naděje na potřebný bodový zisk.

Martin Zicha, trenér Šumic: „Jsme spokojení. Konečně jsme na jaře zvítězili. Věřím, že se teď rozjedeme a budeme dál bodovat. Zapracovat musíme ale hlavně na koncovce. V prvním poločase jsme totiž měli spoustu šancí, které jsme neproměnili. Domácí ale taky několikrát zahrozili. My jsme ale celkově byli nebezpečnější. Zápas jsme mohli rozhodnout už v první půli. V té druhé jsme měli další vyložené příležitosti. V 71. minutě se Žampachem ujali vedení. Březolupy ale dokázaly odpovědět. Za stavu 1:1 se hrálo nahoru dolů, oba týmy chtěly vyhrát a utkání rozhodnout. Nám se podařilo v poslední minutě skórovat. Březoupy ale v nastaveném čase mohly ještě srovnat, když nás po rohu podržel brankář. Pochválit ale musím především domácího gólmana, který opravdu podal výborný výkon. Březolupy až do konce střetnutí držel ve hře o body.“

Branky: 80. Jindřich Hubáček - 71. Jan Žampach, 90. Stanislav Pilka. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 100.

TLUMAČOV – STARÉ MĚSTO 0:1 (0:0)

Libor Soldán, trenér Starého Města: „Byly to porodní bolesti. Do Tlumačova jsme přijeli až na jednoho stopera bez obrany. Všichni byli pryč nebo zranění. Chyběli nám tři nebo čtyři hráči ze základní sestavy. Kluci z dorostu se ale úkolu zhostili velmi dobře a dokázali starší hráče nahradit. První poločas byl z naší strany neurovnaný, fotbalovosti bylo málo. Byl to víc boj. Po přestávce jsme sestavu trochu popřehazovali a dostali se do zápasu. Vypracovali jsme si šance, které jsme ale měli i v první půli. Nakonec rozhodla brejková akce a přečíslení dvou hráčů na jednoho. Tobiáš Janoušek zatáhl míč do vápna a Petek balon přesně uklidil do sítě. O ten jeden gól jsme byli lepší, což uznali také domácí. Vyhráli jsme zaslouženě.“

Branky: 72. Martin Petek. Rozhodčí: Toman. Diváci: 120.

UHERSKÝ OSTROH – ZLECHOV 2:1 (2:1)

Luděk Jurčeka, trenér Uherského Ostrohu: „Bylo to vydřené vítězství, které se rodilo velmi těžce. Byl to opravdu hodně náročný zápas. Přesně jsem věděl, co bude Zlechov u nás hrát, protože jsem se byl na něj podívat v Nedakonicích, kde se stejně jako u nás představil jako tvrdý a důrazný soupeř. Hosté spoléhali hlavně na nakopávané balony, s čímž jsme počítali. Pomohly nám dvě trefy Kovaříka. Za stavu 2:0 jsme mohli přidat další branky, ale šance jsme neproměnili a pak po standardní situaci jsme inkasovali branku na 2:1. Druhý poločas už byl vyrovnanější. Zlechov byl dokonce o trošku lepším týmem, ale vedení jsme udrželi. Hosté měli po přestávce jedinou nebezpečnou akci, my jsme zase nevyřešili dva nadějné brejky, ale nakonec jsme vítězství s kvalitním a bojovným soupeřem ukopali.“

Branky: 15. a 24. Filip Kovařík - 37. Václav Michelfeit. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 107.

MORKOVICE B – DRSLAVICE 5:3 (5:1)

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „Čekalo nás důležité utkání, které se nám podařilo úspěšně zvládnout. Do zápasu jsme vstoupili aktivně a zaslouženě šli do vedení. Bohužel jsme se i tak nevyvarovali chyb a dovolili soupeři vyrovnat. Konec první půle jsme ovládli a odskočili na rozdíl 4 branek. V druhém poločase místo toho, abychom soupeře, který v tu dobu již hrál v deseti, dorazili další brankou a aktivní hrou, přestali jsme plnit svoje úkoly a nechali jsme snížit skóre na stav 5:3. Koncovka zápasu z obou dvou stran byla nervózní, ale branka již nepadla.“

Branky: 5. Milan Syručka, 27. a 33. Radim Zápařka, 30. Marek Oplt, 45. Tomáš Potočiar - 17. Martin Vystrčil, 62. Martin Orlovský, 67. Tibor Kňazeje z penalty. Rozhodčí: Pospíšil. Červená karta: 41. Bronislav Flasar (Drslavice). Diváci: 30.

SLOVÁCKO B – LUDKOVICE 2:1 (1:1)

Vladimír Pipal, trenér Slovácka B: „Byl to nejvydařenější jarní zápas. V prvním poločase jsme dominovali, bohužel v šestnácté minutě jsme dostali po nešťastné situaci, kdy se balon od našeho obránce odrazil k soupeři, gól. Po obdržené brance jsme hosty přitlačili. Měli spoustu rohů a po jedné skrumáži, kdy David dorazil balon do sítě, také vyrovnali. I začátek druhé půle byl z naší strany dobrý. Ludkovice přidaly na důrazu a na hodně tvrdou hru také doplatily, když byl po hodině hry docela přísně vyloučen Suchý. Přesilovku jsme využili Lahodným, který krásné akci z šestnáctky placírkou uklidil balon k tyči. Ke konci hosté i v deseti zahrozili, ale šanci na vyrovnání neproměnili. Těsný náskok jsme uhájili. Jsme rádi za tři body. Týmový duch je dobrý, teď nám to šlape a fotbal nás baví. Snad to vydrží do konce sezony.“

Branky: 43. Tomáš David, 74. Michal Lahodný - 16. Rostislav Dvorník. Rozhodčí: Prokůpek. Červená karta: 61. Marek Suchý (Ludkovice). Diváci: 100.

1. Nedakonice 16 11 1 2 2 36:24 37

2. Luhačovice B 16 9 3 1 3 45:26 34

3. Zlechov 16 10 1 1 4 37:21 33

4. Uh. Ostroh 16 10 1 1 4 35:20 33

5. Šumice 16 9 1 0 6 41:28 29

6. Staré Město 16 9 0 1 6 46:32 28

7. Ludkovice 16 8 1 1 6 39:25 27

8. Slovácko B 16 6 2 2 6 27:28 24

9. Morkovice B 16 6 1 0 9 33:55 20

10. Tlumačov 16 3 3 2 8 22:38 17

11. Březnice 16 3 2 3 8 25:34 16

12. Březolupy 16 3 1 3 9 30:47 14

13. Havřice 16 3 2 1 10 33:59 14

14. Drslavice 16 3 0 1 12 24:36 10

