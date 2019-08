HALENKOV – LIDEČKO 4:0 (2:0)

Josef Toman, činovník Halenkov: „Tentokrát u nás panuje spokojenost, jak s vysokou výhrou, tak i s výkonem. Od úvodního hvizdu jsme na hřišti dominovali, hosté spoléhali pouze na naše chyby. Dokázali jsme se také střelecky prosadit a po zásluze bereme všechny tři body. Lidečko bylo horším mužstvem a náš tým vůbec neprověřilo.“

Radek Číž, hráč Lidečka: „Do Halenkova jsme odcestovali v okleštěné sestavě. K vykartovaným hráčům z minulého utkání s Francovou Lhotou se přidalo i Vizovické trnkobraní a rázem jsme museli sestavu skládat, jak se dalo. Do branky tak šel Roman Hyžák dost toho ještě pochytal, druhý gólman, jeho bratr Bronislav se musel pohybovat v útoku. Ve slepené sestavě jsme na soupeře neměli a po slabém výkonu jsme zaslouženě prohráli."

Branky: 34. Tomáš Kašpar, 45. a 77. Jan Šulák, 85. Ondřej Ondryáš. Rozhodčí: Mikoška. Diváci: 110.

BRUMOV B – PROSTŘEDNÍ BEČVA 3:4 (0:3)

Zbyněk Jurajda, vedoucí Prostřední Bečvy: „Dnešní utkání jsme začali jako z říše snů. Již ve 3. minutě poslal Fiurášek krásnou uličkou do šance Křenka ml. a ten nekompromisní ranou na zadní tyč otevřel skóre utkání. Ve 13. minutě využil Poledník odražený míč po střele Vaňka a dorazil do branky na 0:2. Pokračovali jsme v aktivní kombinační hře a domácí k ničemu vážnému v první půlce nepustili, kromě dvou střel z trestných kopu, které Jurajda v naší brance v klidu pokryl. Ve 37. minutě jsme byli odměněni třetí brankou, kdy se pěkně trefil po rohu hlavou Vašek. Do druhé půlky jsme tak nastoupili s komfortním náskokem. Slabší chvilku v zápase si vybral náš brankář, který špatně zpracoval dlouhý nákop domácích a prošel mu míč pod nohama do branky. To domácí posadilo na koně a zvyšovali aktivitu. U druhé branky domácích se zase špatně domluvili brankář se stopery a dotírající domácí hráč píchnul míč kolem Jurajdy do branky. Vyrovnávací gól vstřelili domácí skrytou střelou ze šestnáctky. My jsme se s tímto stavem nechtěli smířit a po standardní situaci v 80. minutě se trefil Martin Fiurášek pěkně hlavou do šibenice. Závěr byl s obou stran hodně nervózní a v emocích. Nám se podařilo těsný stav udržet a jsme rádi za tři body. Nutno podotknout, že domácí ve druhé půli trefili dvě břevna a jednou tyč. My jsme zase byli lepší v první půlce."

Branky: 50. Martin Kolář, 59. Jakub Fojtík, 72. Patrik Naňák - 7. Lukáš Křenek, 14. Kamil Poledník, 36. Jakub Vašek, 79. Martin Fiurášek. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 80.

SLAVIČÍN B – BYLNICE 3:1 (2:1)

V prvním domácím utkání podzimní části hostila rezerva Slavičína nedalekou Bylnici. Toto derby slibovalo zajímavý zápas a nelítostný boj. Od počátku se s velkou chutí pustili do Slavičínských mladíků hosté z Bylnice a vytvořili si několik nebezpečných situací, ale žádnou neproměnili. Prvních 20 minut patřilo jednoznačně hostům, ale domácí provedli drobné úpravy v rozestavení, dali míč na zem a začali dobře kombinovat a převzali iniciativu. Výsledkem byla vedoucí branka, kterou vstřelil Salajka, jehož střelu si ve 22. minutě nešťastně do vlastní brány srazil hostující Krahula. Slavičín dál velmi dobře kombinoval, ale po rychlém protiútoku a následném rohu hosté ve 27. minutě vyrovnali. Domácí však již nabyli sebevědomí a pokračovali v nátlakové hře a po tvrdé střele aktivně hrajícího Fojtíka se ve 33. minutě k odraženému míči dostal Šťastný, který zajistil vedení 2:1. Do poločasu si domácí vytvořili několik slibných šancí, ale skóre se neměnilo. Do druhé půle vstoupili hosté s několika změnami a změnili také hru, snažili se o brejkové úniky a také byli nebezpeční v pokutovém území, ale všechny jejich šance skončily na rukavicích skvěle chytajícího Martina Böhma. V závěru hosté otevřeli hru a domácí tak měli možnost s několika úniků zvýšit, ale skóre se již nezměnilo.

Jiří Váňa, trenér Slavičína: „Bylnice byl v minulých letech náš tradiční soupeř v přípravných utkáních, a tak jsme věděli co očekávat. Přesto nás z počátku zaskočili aktivní hrou, na což jsme však dobře zareagovali a od 20. minuty hráli svou hru. Utkání bylo po celý průběh zajímavé, plné osobních soubojů. Mrzí mne zranění stopera Filipa Ondruše, který musel být po střetu se soupeřem střídán. Výborný výkon předvedl mladý Böhm v naší brance, ale pozadu nezůstali ani ostatní, za což všem patří velký dík."

Branky: 22. Martin Krahula vlastní, 33. Daniel Šťastný, 61. Aleksandr Titov - 27. Martin Krahula. Rozhodčí: Neubauer. Diváci: 110.

RATIBOŘ – KRHOVÁ 5:1 (2:1)

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Utkání jsme měli ve své režii, ale přesto jsme ho mohli rozhodnout daleko dříve. Hosté vsadili na zabezpečenou obranu a kolikrát se štěstím odvraceli naše příležitosti. Odpor soupeře jsme definitivně zlomili až po hodině hry, kdy jsme přidali třetí branku. Naše výhra je tak naprosto zasloužená."

Alois Bayer, trenér Krhové: „Utkání u favorita jsme začali s velkým respektem a po dvou minutách jsme již inkasovali. Škoda, že jsme neudrželi remízový stav do poločasu. Ve druhém poločasu jsme tam měli v úvodu dobrou pasáž. Domácí mají ale zkušené mužstvo a během třinácti minut utkání rozhodli ve svůj prospěch. Vybrali jsme si nováčkovskou daň, ale věřím, že se z toho ponaučíme a v dalších utkáních to bude lepší."

Branky: 62. a 77. Nikola Němec, 2. Petr Hrabica, 39. Adam Jakubík, 74. Filip Zubík z penalty - 32. Petr Jasoněk. Rozhodčí: Zámorský. Diváci: 100.

DOLNÍ BEČVA – PRLOV 0:2 (0:1)

Radek Maléř, trenér Dol. Bečvy: „Příliš se nám nepovedl vstup do utkání, kdy nás musel podržet brankář Dědič. Hosté se ujali vedení ve 13. minutě takovou polovlastní brankou. Do druhé půle jsme poslali na hřiště Kuběnu s Adamcem, kteří naši hru patřičně rozhýbali. V závěru jsme hráli už vabank, ale vyrovnat se nám nepodařilo. Na konci utkání přidali hosté druhou branku."

Petr Sláčik, sekretář Prlova: „Jsem moc rád, že jsme utkání zvládli a odčinili tak domácí porážku z prvního kola. V horkém odpoledni to nebyl jednoduchý zápas, zvláště pro některé naše kluky, kteří v rámci přípravy na zápas absolvovali víkendové Vizovické trnkobraní. V prvním poločase jsme byli lepší na míči a lépe jsme kombinovali. Do vedení jsme šli po rohovém kopu, kdy Filovi ke gólu pomohl i vlastní hráč Bečvy. Domácí do druhého poločasu vystřídali a na jejich hře to bylo znát. Svá šance však nedokázali proměnit a nás v závěru uklidnil druhou brankou Vojtášek, který své sólo vyšperkoval kličkou brankáři a neomylně skóroval. Tři body z Dolní Bečvy tak bereme všemi deseti."

Branky: 13. Patrik Fila, 86. Michal Vojtášek. Rozhodčí: Skalický. Diváci: 150.

FRANCOVA LHOTA – POLIČNÁ 5:0 (2:0)

Mojmír Jaroš, trenér Franc. Lhoty: „Pro nás to bylo strašně důležité utkání, poněvadž se nám v minulém týdnu vůbec nepovedlo derby v Lidečku. Ale už v týdnu na tréninku jsem u svých svěřenců viděl, že je to strašně mrzí a že budou chtít tuto prohru patřičně odčinit. Samozřejmě jde i o naše věrné diváky, které jsme si chtěli výhrou udobřit. Od úvodního hvizdu jsme byli lepším týmem a šli jsme jednoznačně za třemi body. Po dvaceti minutách jsme vedli o dvě branky a měli jsme hru pod kontrolou. Ve druhém dějství jsme přidali další tři pěkné branky a navíc Chmela zkompletoval hattrick. Hráčům musím za výkon poděkovat, naše výhra mohla být nakonec i vyšší. Věřím, že budeme zápas od zápasu stále lepší a těch výher přidáme více."

Branky: 21. z penalty, 65. a 83. Radek Chmela, 10. Ondřej Filák, 71. Jaroslav Šerý. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 155.

HOVĚZÍ – CHORYNĚ 1:4 (0:0)

Lubomír Hadvičák, činovník Choryně: „Domácí do utkání vstoupili o něco lépe, ale jejich úvodní tlak jsme ustáli bez větší úhony. Poté se hra vyrovnala, my jsme trošku přeskupili své řady a na našem výkonu to hned bylo znát. Rozhodujícím okamžikem celého utkání byla tří minutovka v období od 54. do 57. minuty. Nejprve otevřel skóre zápasu Táborský. O minuty později stejný hráč proměnil pokutový kop a to už bylo o dvě branky. A aby toho nebylo málo, tak o dvě minuty později zasadil domácím Pelc třetí úder. Hovězí se podařilo vstřelit dvacet minut před koncem čestný úspěch, poslední slovo však měl Tvrdoň, který o pět minut později uzavřel skóre na konečných 1:4. Domácí hrozili především ze standardních situací, ale ty jsme si ohlídali. V zakončení jsme byli efektivnější a za výkon ve druhém poločasu si vezeme zaslouženě tři body."

Branky: 68. Tomáš Zádilský - 54. a 55. z penalty Tomáš Táborský, 57. Michal Pelc, 73. Pavel Tvrdoň. Rozhodčí: Pospíšil. Diváci: 132.

1. Choryně 2 2 0 0 0 8:2 6

2. Prostř. Bečva 2 2 0 0 0 8:4 6

3. Ratiboř 2 1 0 0 1 7:4 3

4. Franc. Lhota 2 1 0 0 1 5:3 3

5. Halenkov 2 1 0 0 1 5:4 3

6. Prlov 2 1 0 0 1 4:3 3

7. Brumov B 2 1 0 0 1 6:6 3

8. Slavičín B 2 1 0 0 1 4:5 3

9. Bylnice 2 1 0 0 1 4:5 3

10. Lidečko 2 1 0 0 1 3:4 3

11. Poličná 2 1 0 0 1 4:8 3

12. Krhová 2 0 1 0 1 2:6 2

13. Hovězí 2 0 0 1 1 2:5 1

14. Dol. Bečva 2 0 0 0 2 3:6 0

SKUPINA B

MLADCOVÁ - LUŽKOVICE 3:1 (1:0)

Radek Klepal, funkcionář Mladcové: „Od začátku jsme měli mírnou převahu a do první šance, se dostal Honza Chludil, po vypíchnutí míče obránci se snažil přehodit brankáře, ale hostující Jenček to vystihl. Ve 12. minutě byl faulován Tomáš Haloda, ale Jenček vychytal Honzu Chludila i při pokutovém kopu. Ve 23. minutě se už Honza Chludil prosadil, když po kombinaci obstřelil brankáře a vedli jsme 1:0. Do druhé půle jsme vstoupili opět aktivně, ale brankově jsme se nedokázali prosadit. Naopak hostům se podařilo v 68. minutě vyrovnat po střele z dobrých dvaceti metrů přesně k tyči. Naštěstí hned o tři minuty později našel krásným centrem Petr Votava Honzu Chludila, který hlavou do protipohybu brankáře opět získal vedení pro náš tým. Konečné skóre stanovil v 77. minutě přesnou střelou k tyči Dominik Dvořáček.“

Branky: 23., 70. Chludil, 77. Dvořáček - 68. Tichý.

MALENOVICE - KOSTELEC 1:2 (0:0)

Dominik Torma, hráč Malenovic: „I druhý zápas v sezoně jsme bohužel prohráli. Kdo zápas viděl, musí znovu dát za pravdu stejně jak v Hulíně, že se z výsledku zápasu radoval spíše šťastnější celek než lepší. Na to se ale nemůžeme pořád vymlouvat a musíme už příště proměnit předvedenou hru v bodový zisk, jinak se to bude těžko zase dohánět.“

Branky: 67. Menša - 49. Dočkal, 71. Bahulík.

TEČOVICE - LUHAČOVICE B 2:3 (2:0)

Ladislav Halgaš, vedoucí týmu Tečovic: „Po utkání se oba trenéři shodli, že fotbal nemá logiku. V prvním poločase domácí hru ovládli, po rychlých protiútocích vstřelili dvě branky, další šance bohužel promarnili. Ve druhé půli během deseti minut třikrát trefili břevno a přišel trest. Z ojedinělého útoku a následné penaltě hostující Zapletal snížil. O dvanáct minut později tentýž hráč po zmatku ve vápně vyrovnal. Domácí vrhli všechny síly do útoku, ale bez efektu. Rozuzlení přišlo na druhé straně, když v nastavení trefil střídající Piják šibenici. Z jasného zápasu tak Tečovice nezískali ani bod.“

Branky: 2. Dorazin, 11. Frkal - 63. (pen.), 75. Zapletal, 90. Piják.

VESELÁ - BŘEZNICE 0:2 (0:2)

Zdeněk Kučera, funkcionář Veselé: „Díky Barumce a Trnkobraní oba týmy hlásily značné ztráty v sestavách. S absencemi se ale lépe vypořádali hosté a po brankách Teplého a Vávry šli do vedení ještě v prvním poločase. Vše mohlo být jinak, kdyby domácí proměnili své velké šance za stavu 0:0 hned v úvodu utkání. Pořekadlo „nedáš - dostaneš“ zase se ukázalo jako pravdivé. Veselá ještě do poločasu dvakrát vynuceně střídala a i se změnami v sestavě byla odhodlaná vrátit se do zápasu a o body se poprat. Tentokrát nebyla tak úspěšná jako před týdnem v Luhačovicích a všechny body doma ztratila. Postupně měli sice domácí více ze hry, ale herní situace řešili v koncovce špatně a březnickou obranu nepřekonali. V ní dominoval zejména, ještě na jaře přílucký, Patrik Čelůstka. V závěru zápasu se ještě nezaviněně zranil domácí brankař Marek Dlouhý a musel na úrazovku, kde mu zoperovali prsty levé ruky. Zápas dochytal hráč z pole a bylo po utkání. Zápas se v pochmurné náladě jen dohrával.

Branky: 25. Teplý, 35. Vávra.

HOLEŠOV B - ADMIRA HULÍN 7:3 (3:1)

Tomáš Vybíral, asistent trenéra Holešova B: „Začátek utkání se povedl lépe hostům a hned z první vážnější šance šli do vedení. Naštěstí my jsme na to dokázali hned zareagovat, kdy se nejprve po akci Roubalíka prosadil Gerát a poté sám Roubalík pěknou střelou nás poslal do vedení. Za nedlouho se po pěkně přihrávce Šuby opět prosadil Gerát. Ze začátku druhého poločasu byli víc aktivní hosté, ale bohužel pro ně jsme opět udeřili my, kdy se pěknou střelou prezentoval Šuba. Zbytek utkání si už vzal na starosti Gerát který přidal další tři branky. Dneska se nám zápas povedl a pochvalu zaslouží celé mužstvo.“

Branky: 6., 20., 66., 78. 82. Gerát, 13. Roubalík, 57. Šuba, - 4., 88. (pen.) Motal, 85. Nedbal.

CHROPYNĚ - JAROSLAVICE 0:2 (0:1)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Hosté zvítězili po zásluze. Byli fotbalovější a hlavně vstřelili dvě branky. My máme úzký kádr, a když nám vypadnou čtyři klíčoví hráči jako dnes, je to strašně moc poznat. Musíme bojovat a věřit že se nám kluci brzo vrátí…“

Branky: 8. Zikmund, 88. Horňák.

LOUKY - SLAVKOV P. H. 1:3 (0:2)

Tomáš Malota, asistent trenéra Louk: „My jsme se tlačili, měli jsme převahu, ale nebezpečnější do útoku byl soupeř. A když jsme se dopustili dvou individuálních chyb v obraně, prohrávali jsme 0:2. V poločase jsme udělali změny, snížili jsme gólem Janči, ale po vstřelené brance jsme zase přestali hrát. Nebyla už šance. Soupeř si to zkušeně pohlídal. Bylo to šťastné, ale zasloužené vítězství soupeře.“

Branky: 50. Janča – 23., 38. Ponížil, 84. Franěk.

1. Březnice 2 2 0 0 0 4:1 6

2. Jaroslavice 2 2 0 0 0 3:0 6

3. Kostelec 2 2 0 0 0 4:2 6

4. Luhačovice B 2 1 1 0 0 6:5 5

5. Holešov B 2 1 0 0 1 8:5 3

6. Mladcová 2 1 0 0 1 4:3 3

7. Slavkov p. H. 2 1 0 0 1 4:3 3

8. Tečovice 2 1 0 0 1 4:4 3

9. Lužkovice 2 1 0 0 1 4:4 3

10. Ad. Hulín 2 1 0 0 1 7:10 3

11. Veselá 2 0 0 1 1 3:5 1

12. Malenovice 2 0 0 0 2 4:6 0

13. Louky 2 0 0 0 2 1:4 0

14. Chropyně 2 0 0 0 2 1:5 0

SKUPINA C

JANKOVICE – TĚŠNOVICE 2:3 NA PENALTY (0:0)

Radek Šilc, vedoucí mužstva Jankovic: „Bod bereme. I když úvodní čtvrthodina byla z naší strany slušná, hra se postupně začala obracet. Hosté měli v prvním poločase daleko víc šancí., žádný gól ale nedali. Branku jsme inkasovali až v úvodu druhé půle. Naštěstí hned za dvě minuty se nám podařilo srovnat. Hosté byli dál fotbalovější, měli více ze hry i šancí a zaslouženě se ujali vedení 2:1. My jsme ale z ojedinělé příležitosti srovnali na 2:2. Při penaltách už byl šťastnější hráči Těšnovic. Vyzdvihnout musíme výkon brankáře Remeše, který byl naším nejlepším hráčem a velkou oporou. Přáli bychom si ještě posilu do obrany. Krajská soutěž je rychlejší. Nyní nás čeká velké derby ve Starém Městě. Dál jsme nohama na zemi.“

Roman Potočný, trenér Těšnovic: „Dva body jsou pro nás málo. Měli jsme vyhrát za tři. Celý první poločas jsme byli jasně lepší. Už dlouho jsem nezažil, abychom nějakého soupeře tak ždímali. Měli jsme jednu šanci za druhou, nastřelil tyčku a domácí několikrát podržel brankář. Když už jsme skórovali, tak nám rozhodčí gól pro ofsajd neuznal, přitom asistent hlavnímu nic nesignalizoval. Střelecky jsme se dokázali prosadit až na začátku druhé půle. Soupeř však reagoval a výsledek brzy srovnal. Následně jsme s vzali vedení zpět, Jankovice znovu odpověděly. Domácí dali gól hlavou po standardní situaci. I když asistent rozhodčího odmával ofsajd, sudí přesto branku uznal. Výkon rozhodčích nechci hodnotit, ale těm dvěma výroky výsledek ovlivnil. Zápas jsme si ale pokazili sami svými neproměnnými šancemi a závary. Na to, že jsme hráli venku, jsme měli obrovský tlak, ale balon jsme nedokázali dotlačit do sítě. Soupeř žádný velký odpor nekladl, přesto nám bod sebral.“

Branky: 50. Radim Brázdil, 72. Vladimír Brázdil - 48. Jiří Malát, 63. Tomáš Mrázek. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 230.

SLAVKOV – LUDKOVICE 1:2 (0:1)

Jaroslav Habarta, předseda Slavkova: „Celý zápas jsme byli lepší, bohužel jsme doplatili na nepřesnou koncovku. Taky jsme dostali rychlý gól. Než jsme se rozkoukali, tak jsme zaváhali v obraně a brzy prohrávali. Úvodních deset minut bylo vyrovnaných, zbývajících osmdesát minut patřilo nám. Bohužel nám v létě odešli střelci Janků s Bukvicem. Bez nich zatím neumíme dát gól. První půle byla vyrovnanější, celá druhá půle se odehrála na polovině Ludkovic. Hosté nám však z ojedinělého útoku, kdy se balon šťastně odrazil k jejich hráči, odskočili na 2:0. Nám se podařilo výsledek snížit, ale na vyrovnání jsme nedosáhli. I přes trvalou územní převahu jsme si moc šancí nevytvořili, hráli jsme spíše po šestnáctku. Přesto jsme v poslední minutě byli blízko vyrovnání, ale tutovku z malého vápna jsme neproměnili. Je to škoda, remíza by zápasu slušela.“

Branky: 61. Jiří Maštalíř - 7. Jaroslav Hamouz, 55. Tomáš Brebis. Rozhodčí: Hrubý. Diváci: 120.

OŘECHOV – MORKOVICE B 6:3 (2:1)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Za výhru jsme rádi, vždyť je moje první v soutěžním zápase v Ořechově. Vzhledem k dění na hřišti mohla být ještě výraznější. Střelecké kopačky obul Jirka Kowalík, který přitom už v prvním poločase spadl na hlavu a bolestivě si narazil kostrč. Chtěl střídat, nakonec zápas dohrál a čtyřmi brankami ho rozhodl. Celkově jsme měli šancí na dva zápasy. Morkovice mají mladé mužstvo s jedním zkušeným hráčem vzadu. Z naší strany to nebyl tak přímočaré, vedli jsme maximálně o dva góly. Bohužel chybami v obraně jsme soupeře pokaždé pustili do kontaktu. Málokdy jsme vedli o víc než dva góly. Zápas jsme měli pod kontrolou, ale několikrát jsme si ho zkomplikovali. Herně to bylo z naší strany slušné, měli jsme na to, abychom měli na vyšší výsledek, který však nepřeceňuji. Mrzí mě chyby v obraně, které se nám s jinými týmy nemusejí vyplatit.“

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „První letošní venkovní utkání nám vůbec nevyšlo podle představ. Prohrávali jsme spousty osobních soubojů a vázla nám hra směrem dopředu. Za což nás domácí v první půli 2x potrestali. Ještě do poločasu se nám podařilo snížit, když odražený míč po rohovém kopu uklidil do brány Jakub Medek. Do druhé půle jsme vstoupili odhodlaněji a domácí hrozili hlavně z brejkových situací, které dokázali náležitě využít, a po patnácti minutách druhé půle byl stav nelichotivých 4:1 pro domácí. V tu chvíli koncentrace obou mužstev poklesla, a i když se nám ještě dvakrát podařilo domácím vstřelit branku, dokázali na tuhle situaci vždy do pár minut odpovědět a pohlídat si vítězství. Musíme se poučit z chyb, kterých jsme se dnes nevyvarovali a připravit se další utkání.“

Branky: 27., 52., 59. a 85. Jiří Kowalík, 19. Roman Trlida, 66. David Váňa - 36. Medek Jakub, 62. Potočiar Tomáš, 70. Skácel Dalibor Rozhodčí: Dobiáš. Diváci: 54.

BŘEZOLUPY – ZDOUNKY 0:2 (0:2)

Pavel Hubáček, předseda SK Březolupy: „Zápas se hodnotí těžko. Byla u nás pouť, přišla spousta lidí, chtěli jsme se ukázat, ale výkon z naší strany byl nedostatečný. Hosté byli prakticky po celý zápas nebezpečnější a na rozdíl od nás uměli své šance využít. Ve druhé půli, místo toho, abychom soupeře zatlačili, to spíše vypadalo, že naši hráči ani nemají snahu se o body porvat. Přísnější měřítko si zaslouží jen náš gólman. Výsledek je zasloužený.“

Branky: 5. Zdeněk Karlík, 27. Petr Fojta. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 80.

FC SLOVÁCKO C – NEDAKONICE 5:0 (2:0)

Vladimír Pípal, trenér Slovácka C: „S prvními dvěma zápasy jsem maximálně spokojený. Proti Nedakonicím nám pomohly tři posily z třetiligového béčka, Janša, Jahoda a Janík. Naopak poslední zápas za nás odehrál Michal Lahodný, který se po letech vrací do rodného Starého Města. Byl to jeden z tahounů, takže je to pro nás ztráta. Utkání úplně tak jednoznačné, jak napovídá výsledek, nebylo. Hosté dokonce měli první větší šanci, ale gólman nás podržel. Prvních deset minut bylo z naší strany nervózních. Taktovky jsme se ujali až po vedoucí brance Janši. Po vedoucím gólu šla naše hra nahoru, mužstvo začalo šlapat. Hlavně naši kluci vedle posil z MSFL si začali věřit. I ve druhém poločase jsme byli lepším týmem a přidali další tři branky. Všechny přichystal Jahoda. Vyzdvihnout ale musím výkony Davida Kopčila. I ve dvaačtyřiceti letech hrál suprově. Klobouk dolů před ním.“

Branky: 30. Marek Janša, 36. Tomáš David, 65. Vladimír Šišák, 78. a 85. Fermin Sánchez. Rozhodčí: Polášek. Diváci: 96

UHERSKÝ OSTROH – TLUMAČOV 0:3 (0:2)

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Zklamání je velké. Soupeř ale vyhrál zaslouženě. Tlumačov měl v prvním poločase dvě šance, které obě proměnil. O zápase ale rozhodl až třetí gól. My jsme před ním zahrávali pokutový kop, který ale Martin Kovařík neproměnil. Hostující brankář jeho střelu chytil a rychle rozehrál. Tlumačov z protiútoku udeřil potřetí a bylo rozhodnuto. Kluky to zlomilo a zbytek zápasu se pouze dohrál.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Na rozdíl od minulého týdne jsme nehráli zakřiknutě. Neměli zbytečný respekt ze soupeře a zápas odmakali. Domácí hrozili asi jen ze standardních situací. My jsme se zaměřovali na rychlé protiútoky. V prvním poločase jsme dva proměnili a měli zápas pod kontrolou. V druhém poločasu jsme utkání kontrolovali až do vymyšlené penalty, kterou domácí ale neproměnili. Hned po penaltě dalším rychlým protiútokem jsme vstřelili třetí branku a tím domácí definitivně zlomili. Musím ale sportovně přiznat, že jsme měli kolikrát i štěstí. Výsledek je pro domácí krutý, přesto si myslím, že tři body jsme získali po zásluze. Nestává se, že bych kritizoval rozhodčí, ba naopak. Dnes si to ale neodpustím. To, co po naší druhé brance začal předvádět pomezní rozhodčí Toman, nemá obdoby. Nevím, jestli mu leží Tlumačov v žaludku, ale není zápas, kdy by nám "nepomohl" k šílenství. V prvním poločasu jsme vstřelili další dvě branky. Vždy až po vstřelení zvedl praporek a odmával nesmyslný ofsajd. V obou tam byly metrové rezervy. I domácí diváci a lavička nevěřícně kroutila hlavou. I spoustu autových a rohových kopů otočil v náš neprospěch. Vzhledem k našemu vítězství bych to mohl přehlédnout a mlčet, ale už opravdu nechci. Fotbal děláme pro radost, ne pro to, abychom jezdili ze zápasů otrávení a chtěli toho nechat.“

Branky: 9. a 22. Patrik Mouka, 63. David Hrdina. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 69.

HAVŘICE – STARÉ MĚSTO 1:2 NA PENALTY (1:0)

Libor Soldán, trenér Starého Města: „V první půlce jsme nehráli dobře. Byli jsme sice fotbalovější, ale domácí bojovali a měli víc šancí. Po standardní situaci navíc šli do vedení. My jsme se po inkasovaném gólu hodně trápili. Bylo to bez nasazení, vlažné. Do druhé půle jsme ale vstoupili dobře. Měli až drtivý tlak, který vyústil ve vyrovnávací branku. Pak jsme dál drželi balon na kopačkách a vytvořili si čtyři tisíciprocentní šance. Dvakrát jsme hlavičkovali do prázdné branky, ale vítězný gól jsme nedali. Podle mě jsme s zasloužili vyhrát za tři body. Nakonec po penaltách bereme dva. Výsledek mě ale trošku mrzí.“

Branky: 18. Miroslav Moštek - 49. Lukáš Ošívka. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 130.

1. Slovácko C 2 2 0 0 0 8:0 6

2. Zdounky 2 2 0 0 0 6:1 6

3. Staré Město 2 1 1 0 0 3:1 5

4. Těšnovice 2 1 1 0 0 4:3 5

5. Ludkovice 2 1 1 0 0 3:2 5

6. Morkovice B 2 1 0 0 1 9:8 3

7. Ořechov 2 1 0 0 1 6:5 3

8. Tlumačov 2 1 0 0 1 3:3 3

9. Nedakonice 2 1 0 0 1 2:5 3

10. Jankovice 2 0 0 2 0 3:3 2

11. Havřice 2 0 0 1 1 2:3 1

12. Slavkov 2 0 0 0 2 1:4 0

13. Březolupy 2 0 0 0 2 2:8 0

14. Uh. Ostroh 2 0 0 0 2 1:7 0

Zpravodajové Deníku