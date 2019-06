Fotbalisté postupujícího Fryštáku splnili další ze svých cílů, když v předposledním zápase letošní sezony nastříleli Jaroslavicím šest branek a dohromady jich zaznamenali už 101. Zachraňující se Halenkov zahrával proti Prostřední Bečvě tři penalty, proměnil až tu třetí. Hutisko sestupuje, rezerva Slavičína v souboji o druhé místo podlehla a Poličné a přišla o druhé místo, když zaváhání využila Horní Lideč. Fotbalisté Chropyně zvládli přestřelku v Kostelci u Holešova, kde zvítězili 6:4 a upevnili si pozici ve středu tabulky.

SKUPINA A

HOVĚZÍ – HORNÍ LIDEČ 2:4 (0:2)

Vojta Číž, trenér Horní Lidče: „Na Hovězí jsme chtěli bodovat naplno, neboť jsme věděli o zaváhání slavičínské rezervy s Poličnou a mohli jsme se vrátit v tabulce na druhé místo. Od začátku zápasu jsme byli lepším týmem a vytvářeli jsme si šance jako na běžícím pásu. Po půlhodině protrhl naši střeleckou smůlu Krajča. Ve druhém poločasu jsme navýšili skóre na tříbrankový rozdíl. Pak jsme si utkání zbytečně zkomplikovali, kdy nás rozhodilo zranění jednoho hráče. Domácí ožili a snížili na jednobrankový rozdíl. Naštěstí se nám podařilo dát čtvrtou branku a zápas dovedli do vítězného konce. Především v první půli jsme ale předvedli výborný výkon a naše výhra je zasloužená. Druhé místo budeme chtít potvrdit v derby s Lidečkem.“

Branky: 60. Karel Trlica, 69. Marek Blaha - 28. a 86. Marián Krajča, 48. Vojtěch Kliš, 56. Richard Kovalčík. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 100.

LIDEČKO – HUTISKO 3:0 (0:0)

Radek Číž, hráč Lidečka: „V souboji s Hutiskem jsme chtěli bodovat naplno, kvůli jistotě záchrany, poněvadž dosud není zřejmé, kolik týmů bude sestupovat. Hosté přijeli bez zraněného střelce Fiuráška, ale jinak se prezentovali vcelku sympatickým dojmem. V první půli se diváci branky nedočkali, my jsme však byli aktivnějším týmem. Poprvé jsme se prosadili po hodině hry, kdy se trefil Ryza. Od té chvíle jsme měli utkání pod kontrolou a šli jsme naplno pro tři body. Pojišťovací branku přidal stejný hráč deset minut před koncem. V závěrečných minutách si hosté dali vlastní branku. Naše výhra je naprosto zasloužená, byli jsme střelecky efektivnější a to rozhodlo. V posledním domácím utkání jsme se tak rozloučili výhrou a pozvali diváky na derby do Horního Lidče."

Branky: 63. a 81. Dominik Ryza, 88. Pavel Michut vlastní. Rozhodčí: Toman. Diváci: 100.

PRLOV – SEMETÍN 4:0 (1:0)

Petr Sláčík, sekretář Prlova: „Do utkání se Semetínem jsme vstoupili velmi dobře a po dvaceti minutách hry nás poslal do vedení Vojtášek. Hosté přijeli do Prlova pouze v jedenácti lidech a opírali se o zkušenosti trojice Sviták, Perniš a Sovák. První poločas skončil našim jednobrankovým vedením. Na začátku druhé půle přidal Sochora druhou branku. Když po hodině hry Vojtášek svojí druhou brankou zvýšil již na 3:0, bylo o vítězi utkání rozhodnuto. Hosté už neměli síly na zvrat a naši vysokou výhru pečetil zkušený Novosad. Výhra nad kvalitním protivníkem je velmi cenná a úspěšnou sezonu budeme chtít zakončit v derby ve Valašské Polance."

Branky: 20. a 62. Michal Vojtášek, 48. Miroslav Sochora, 65. Petr Novosad. Rozhodčí: Polášek. Diváci: 77.

CHORYNĚ – VALAŠSKÁ POLANKA 2:1 (0:0)

Jan Tajzler, vedoucí Val. Polanky: „Do Choryně jsme přijeli v nekompletním složení, kdy většina hráčů základního kádru byla na svatbě starostova syna. Vypomoci nám tak museli hráči rezervy a určitě se v zápase neztratili. Do zápasu nastoupil i zkušený Jan Filgas. První poločas přinesl několik šancí na obou stranách, ale brankáři obou celků byli pozorní. V závěru prvního dějství ale domácí udeřili, kdy se trefil Pelc. My jsme pak byli aktivnějším celkem, ale v koncovce nám to příliš nevycházelo. Po hodině hry přidal Táborský druhou branku. Nám se podařilo snížit M. Filgasem z pokutového kopu až v samotném závěru a na vyrovnání už nám nezbylo více času. V posledním utkání hostíme v derby Prlov a chceme se s fanoušky rozloučit výhrou a vychutnat si tak s našimi fanoušky postup do 1. A třídy."

Branky: 46. Michal Pelc, 63. Tomáš Táborský - 88. Martin Filgas z penalty. Rozhodčí: Pavlica. Diváci: 98.

SLAVIČÍN B – POLIČNÁ 1:2 (0:1)

V předposledním kole B třídy se utkaly týmy s horní poloviny tabulky. Utkání mělo od začátku svižné tempo a především hosté hýřili aktivitou. Domácí dobře kombinovali a tak se hrál vcelku pohledný fotbal. Více šancí si v první polovině vytvořili domácí, ale neměli potřebné štěstí a hlavně klid v zakončení a tak přišel trest po hrubé chybě obrany, kterou hosté potrestali a ve 28. minutě se ujali vedení. Domácí do poločasu mohli vyrovnat, ale šance Salajky a Mezírky zůstaly nevyužity. Do druhé půle vstoupili daleko lépe domácí, kteří se s chutí pustili do soupeře a opakovaně ohrožovali branku hostí. Vyrovnat se jim podařilo až v 75. minutě, když se přesnou hlavičkou prosadil Dobiáš po pěkném centru Staňka. Domácí ožili a snažili se dosáhnout vítězné branky, ale v 80. minutě se individuálně prosadil hostující Kapusta a poslal tak Poličnou do vedení. Domácí již nenašli sílu na zvrat.

Jiří Váňa, trenér FC TVD Slavičín B: „Chtěli jsme v posledním domácím zápase uspět a potvrdit druhé místo v tabulce, ale opět nám chyběl klid a kvalita v zakončení. Když k tomu přidáme neuvěřitelné chyby v obraně, tak je z toho prohra 1 – 2. Jedna branka na naší straně s tolika šancí je málo! Z výsledku utkání jsem zklamán, ale i výkon některých našich hráčů nebyl odpovídající a o výhru jsme se na rozdíl od soupeře nepoprali.“

Branky: 75. Adam Dobiáš - 28. Petr Libosvár, 80. Jakub Kapusta. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 50.

HALENKOV – PROSTŘEDNÍ BEČVA 2:1 (1:1)

Utkání Halenkova s Prostřední Bečvou začalo se zpožděním, neboť hlavní rozhodčí Zubek měl po cestě autonehodu. Domácí začali utkání lépe a po dvaceti minutách se ujali vedení. Hosté ale dokázali brzy srovnat a začínalo se od nuly. Za stavu 1:1 však nařídil sudí Zubek proti hostím hned tři pokutové kopy. Tu první za ruku Šimka však hostující brankář chytil. Ve 48. minutě kopali domácí druhou penaltu, tu ale poslal Tydlačka mimo tři tyče. Do třetice na pokyn pomezního asistenta Kýra nařídil rozhodčí třetí penaltu, kterou Zádilský proměnil a rozhodl tak o osudu tohoto utkání.

Zbyněk Jurajda, trenér Prostřední Bečvy: „Těžko komentovat utkání, ve kterém soupeř proti vám kope tři penalty, dvě nepromění a rozhodnout musí až ze třetí nařízené. V utkání jsme byli lepším týmem, v závěru jsme sahali po vyrovnání. Halenkov potřeboval nutně body k záchraně, a podle toho také odpovídalo dění na trávníku. Jinak k tomu nemám co říct."

Branky: 19. a 58. Tomáš Zádilský z penalty - 25. Jakub Vašek. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 120.

RATIBOŘ – FRANCOVA LHOTA 3:0 (3:0)

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Skvělým způsobem jsme zvládli začátek utkání a již v desáté minutě jsme mohli vyhrávat 2:0. Hosté působili zakřiknutým dojmem a nám se podařilo po dvaceti minutách vstřelit úvodní branku. Do půle jsme přidali další dvě trefy a do kabin jsme odcházeli s pohodlným tříbrankovým náskokem. Ve druhém poločasu jsme už chtěli kontrolovat průběh hry, menší komplikaci přineslo vyloučení Jakubíka. V deseti jsme se zaměřili na bránění výsledku a spoléhali jsme na rychlé brejky. Několikrát nás podržel brankář Sedlák a zaslouženou výhru jsme si už nenechali vzít. Hráče musím pochválit za nasazení v utkání, tak se má bojovat o záchranu a to nás už provází třetí utkání.“

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „V Ratiboři jsme chtěli odčinit nepovedené domácí utkání s Halenkovem, ale k zápasu jsme přistoupili jako staří páni, kteří si přijeli udělat jen žízeň. Ratiboř byla v první půli ve všem lepší a mohla dát i více, než tři branky. Druhý poločas se už naše hra o něco zlepšila, domácí ale pozorně bránili. Domácí šli po hodině hry do deseti, ale ani přesilovku jsme nedokázali využít. Měli jsme tam několik brankových příležitostí, ale domácí brankář byl vždy na místě. Branka nám nebyla souzena, ale spíše mne zaráží výkon některých hráčů, kteří jako by zapomněli hrát fotbal. Vše je o poctivém přístupu a ne si hrát na Messiho, že už všechno umím a hrát na půl plynu. Domácí vyhráli zaslouženě a nám nezbývá, než se zamyslet nad posledními výkony, které degradují naši společnou práci.“

Branky: 21. Josef Mikula, 28. Karel Machala, 45. Ondřej Makyča. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 70.

1. Val. Polanka 25 18 2 1 4 92:28 59

2. Horní Lideč 25 13 4 4 4 63:39 51

3. Slavičín B 25 15 2 0 8 77:44 49

4. Prlov 25 12 4 3 6 60:40 47

5. Poličná 25 12 4 1 8 45:43 45

6. Choryně 25 8 5 3 9 47:55 37

7. Semetín 25 9 2 4 10 52:54 35

8. Franc. Lhota 25 9 1 5 10 71:66 34

9. Lidečko 25 10 0 3 12 44:56 33

10. Prostř. Bečva 25 6 4 5 10 49:61 31

11. Hovězí 25 8 1 2 14 43:69 28

12. Ratiboř 25 7 2 2 14 38:59 27

13. Halenkov 25 6 3 3 13 35:65 27

14. Hutisko 25 4 4 2 15 34:71 22

SKUPINA B

MLADCOVÁ - SLAVKOV P. H. 5:1 (1:0)

Radek Klepal, místopředseda Mladcové: „Vyrovnaný zápas jsme rozhodli až v závěru. Soupeř zdaleka nepřipomínal mužstvo z konce tabulky a rychlou kombinací a důrazem nám dělal velké problémy. Navíc jsme už po deseti minutách přišli o kapitána Michala Dlabače a naše černá série zranění se tedy ještě nezastavila. První pořádnou střelu vyslal na soupeřovu branku až ve 20. minutě Petr Polášek, o pět minut později byl další pokus téhož hráče tečován na roh a z něj jsme se ujali vedení po hlavičce Michala Kraváčka. Ve 35. minutě se v šestnáctce dostal k zakončení Honza Chludil, ale jeho pokus mířil mimo. Závěr poločasu patřil hostům, nejprve tvrdou ránu zpoza velkého čtverce vytěsnil Petr Kupka na roh, ve 43. minutě nás opět podržel náš brankář, když lapil velkou šanci hostujícího Mrázka. Záhy po přestávce se nám povedlo navýšit vedení, když v síti skončilo tečované zakončení Martina Čihánka. Na druhé straně nás vystrašilo zakončení Sadila. Pak se vyznamenal hostující gólman, v 57. minutě vyrazil hlavičku Kuby Zapletala, v 63. minutě lapil i bombu Petra Veneného. Poslední čtvrtina zápasu se pak vůbec nepovedla hlavnímu sudímu. V 68. minutě posoudil souboj hlavičkujícího Michala Blažka k překvapení všech jako penaltový a soupeř snížil. V 74. minutě vyloučil hostujícího Pálku za druhou žlutou kartu, ale hosté se i tak snažili o vyrovnání. V poslední desetiminutovce jsme však skórovali my. Nejprve v 83. minutě po rohovém kopu trefil dorážku střídající dorostenec Petr Prchlík tak, že se míč odrazil od břevna s největší pravděpodobností za brankovou čáru. Brankovou technologii nahradil náš lajnový Petr Venený a Petr Prchlík tak první start v dresu A mužstva okořenil i první brankou. Chvíli před koncem pak z ofsajdové pozice nahrál ideálně Jirka Jaroš zakončujícímu Patriku Jankovičovi.“

Branky: 26. Kraváček, 50. Čihánek, 84. Prchlík, 68. Blažek, 90. Jankovič - 70. Pavlica z pen.

TEČOVICE - PŘÍLUKY 1:2 (1:0)

Ladislav Halgaš, vedoucí týmu Tečovic: „Utkání neslo známky konce sezony. I když se prvních třicet minut hra přelévala nahoru - dolů, pouze však po vápna a bez brankových příležitostí. Hosté vsadili na pružnou obranu a domácím chyběla agresivita a bojovnost ve vápně. Vedení se ujali D. Dorazinem, který zužitkoval přesný centr Vopatřila. Druhou půli začali domácí laxně a byli potrestáni dvěma góly. I přes závěrečný tlak Tečovic Příluky vedení udržely a porazily tak domácí jejich zbraní - rychlými protiútoky.“

Branky: 31. Dorazin - 61. Dvořáček, 71. Frolek. Rozhodčí: Dostálek - Střelec, Klouda. Diváků: 35.

HOLEŠOV B - ADMIRA HULÍN 2:1 PEN. (0:1)

Tomáš Vybíral, asistent trenéra Holešova B: „V prvním poločase byli aktivnější hosté, kteří si vypracovali více gólových příležitostí a zaslouženě šli do vedení. Ve druhé půli jsme byli aktivnější pro změnu my a po jednom z rohů jsme Vymětalem vyrovnali. Remíza byla podle mě spravedlivá, v penaltové loterii jsme byli šťastnější a bereme tak bod navíc.“

Pavel Vlha, vedoucí týmu Admiry Hulín: „Utkání v příjemném areálku ve Všetulích skončilo asi spravedlivou remízou, v prvním poločase jsme si vytvořili několik jasných brankových šancí, ale Absolon, pak dvakrát Tabara a hlavičkující Csomor nedokázali překonat domácího brankáře. Až ve 38. minutě po rohovém kopu poslal odražený míč do brány Tabara a poslal nás do poločasového vedení. To mělo ale být vzhledem k našim velkým šancím daleko vyšší. Druhou půli to byli naopak domácí, kteří byli herně aktivnější a snažili se vyrovnat skóre. Nám se již tolik nedařilo držet střed pole a domácí hlavně po pravé straně byli hodně nebezpeční. Vyrovnat se jim podařilo v 57. minutě, kdy po rohovém kopu Vymětal hlavou překonal Vajdu. Ač se potom snažila obě mužstva strhnout vedení na svou stranu, skóre se již v utkání, které se muselo divákům líbit, nezměnilo. Utkání tak opět dospělo do penaltového rozstřelu, ve kterém byli opět úspěšnější domácí a bod navíc tak zůstal v Holešově. Bodově jsme se tak dotáhli na třetí Tečovice a v sobotu se právě s Tečovicemi na domácím trávníku utkáme o bronzovou příčku v soutěži.“

Branky: 57. Vymětal - 38. Tabara.

VESELÁ - LOUKY 5:2 (4:1)

Zdeněk Kučera, jednatel Veselé: „Utkání viděli diváci pohledné, oba týmy se snažily o kombinační hru a vytvářely si množství brankových situací. Domácí byli v koncovce ale přesnější a na rozdíl od Louk své šance v průběhu první půle proměňovali. Velmi důležitá pro celkový vývoj utkání byla skutečnost, že domácí již po čtvrthodině vzali Loukám úvodní vedení dvěma slepenými góly, které od sebe nedělila ani celá minuta. Oba veselští snajpři Manďák s Dlouhým svou jarní střeleckou formu do poločasu potvrdili ještě jednou a o vítězi utkání bylo jasno ještě před poločasovou pauzou. Velký podíl na vytvořeném gólovém náskoku měl i domácí gólman Petr Červenka, který dlouhé minuty ničil sebevědomí hostujících útočníků svými bravurními zákroky.“

Branky: 21. a 31. Manďák, 22. a 41. Dlouhý, 85. Dujka - 3. Horák, 88. Malota.

FRYŠTÁK - JAROSLAVICE 6:0 (3:0)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Fryšták si oslavu vítězství v letošním ročníku I. B třídy skupiny B užil. Soupeři jezdili do Fryštáku na jaře bránit, ale útočná lavina domácího týmu většinu soupeřů překonala. Jaroslavice nebyly výjimkou. Nechte metr prostoru pro Vavrušu a je to v 8. minutě 1:0. Jestli chcete vidět krásné góly v krajské soutěži, nemůžete fryštácké hřiště přehlédnout. To, co vidělo 200 diváků ve 27. minutě v podání domácích hráčů a zakončení Sklenáře, snese nejpřísnější měřítko. Jestli někdo pochyboval o výsledku utkání, ten byl uzemněn třetím gólem domácích z kopačky Hřebačky v 40. minutě. Jaroslavice hrály dobře, ale domácí tým si zápas užíval. Poločas v parném vedru stál oba týmy mnoho sil. Jestli hosté měli nějaký plán po přestávce, zcela jim ho zbortil Vavruša ve 46. minutě brankou na 4:0. V dalším průběhu rozhodnutého zápasu hráli domácí hráči o stou branku sezóny. Dlouho se překonávali v zahazování vyložených šancí, expertem byl Bednařík, který nedal snad nemožné. Symbolicky to vyšlo na nejlepšího střelce I. B třídy. V 70. minutě byl král střelců Marek Vavruša odměněn stou brankou Fryštáku v této sezoně. Co ho to bude stát, je otázka kabiny. Fryšták ovšem pokračoval v útočné aktivitě přes mnohá střídání. V 76. minutě Hřebačka pojistil druhé místo v tabulce střelců I. B třídy šestým gólem. Fryšták kraloval této soutěži, rozloučil se s diváky tím nejlepším možným způsobem, přebral pohár od předsedy KFS pana Brímuse, ale hlavu má zamotanou. Vzít postup do I. A třídy, nebo ne? Hráči mají týden na rozhodnutí.“

Branky: 5., 46. a 70. Vavruša, 40. a 75. Hřebačka, 27. Sklenář.

MALENOVICE - LUŽKOVICE 5:0 (1:0)

Miroslav Šenkeřík, vedoucí týmu Malenovic: „O výsledku utkání se nejspíš už rozhodovalo v sobotu večer. Hosté slavili čtyřicáté narozeniny jejich tvůrce hry Iva Světlíka, na druhou stranu v Malenovicích se v sobotu slavilo vítězství dorostu v rozhodujícím utkání o postup proti Březnici 10:0. Svým mladickým elánem domácí určovali průběh hry a v prvním poločase se dokázali prosadit, kdy již v šestém utkání po sobě vstřelil branku domácí Petr Páleníček. V druhém poločase byla znát na hostech únava a domácí přidávali další branky. Díky dobrému výkonu hlavního rozhodčího utkání proběhlo bez problémů a v závěru mohlo dojít i na rozlučku s kariérou dlouhodobé malenovické brankářské opory Adama Juráně - Děkujeme!“

Branky: 48. a 87. z pen. Kostka, 33. Páleníček, 84. Torma, 89. Bartek.

KOSTELEC U HOL. - CHROPYNĚ 4:6 (1:3)

Aleš Polášek, sekretář FK Chropyně: „V utkání byl vidět bezstarostný fotbal a přítomní diváci viděli 10 branek a to jich mohlo padnout daleko víc. Poločas jsme vyhráli 3:1, ale rozdíl ve skóre mohl být daleko vyšší. I přes vedení o tři branky to domácí nevzdali a zásluhou našeho podcenění vyrovnali. Na konci jsme naštěstí zabrali a po zásluze vyhráli. I přes obdržené branky zaslouží pochvalu stopeři Frydrych s Kovaříkem a samozřejmě střelci Vaňhara a Podaný.“

Branky: 18. Gerát, 69. Václavíček, 81. Šimčik, 83. Marek - 6., 47., 87. a 89. Podaný, 24. a 32. Vaňhara.

1. Fryšták 25 19 3 2 1 101:22 65

2. Mladcová 25 16 3 2 4 52:20 56

3. Tečovice 25 13 3 1 8 46:31 46

4. Admira Hulín 25 12 3 4 6 52:43 46

5. Holešov B 25 12 3 1 9 66:50 43

6. Veselá 25 13 1 1 10 55:51 42

7. Chropyně 25 10 4 0 11 48:60 38

8. Jaroslavice 25 9 2 4 10 35:44 35

9. Malenovice 25 9 3 2 11 45:56 35

10. Lužkovice 25 8 2 5 10 39:46 33

11. Příluky 25 7 3 1 14 36:58 28

12. Louky 25 7 0 3 15 40:55 24

13. Slavkov p.H. 25 6 0 3 16 44:55 21

14. Kostelec u Hol. 25 4 0 1 20 35:103 13

SKUPINA C

ŠUMICE – DRSLAVICE 3:0 (3:0)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Jsme rádi, jsme využili zaváhání soupeře, proměnili první mečbol. Poslední zápas už můžeme odehrát v klidu. Vítězství nad Drslavicemi i v celé soutěži jsme samozřejmě trochu oslavili, ale o postupu se pobavíme až v týdnu, kdy se rozhodneme, zda půjdeme výš, nebo zůstaneme v první B. Drslavice nehrály špatně, celkem slušně kombinovaly, ale většina jejich akcí končila před naší šestnáctkou. Podle mě jsou ale předposlední nezaslouženě. My jsme však v prvním poločase využili všechny tři šance, což hosty srazilo na kolena. Ve druhém poločase už jsme zápas kontrolovali.“

Branky: 5. Václav Ondřej, 22. Jan Žampach, 29. Stanislav Pilka. Rozhodčí: Němec. Diváci: 150.

SLOVÁCKO B – STARÉ MĚSTO 2:3 NA PENALTY (1:1)

Vladimír Pipal, trenér Slovácka B: „Diváci viděli nádherný fotbal, který měl kvalitu i náboj. Musím pochválit soupeře. Staré Město bylo nejlepší tým, se kterým jsme hráli. Je vidět, že Libor Soldán tomu dal řád. My jsme se v derby museli vypořádat s těžkou marodkou. Jelikož spousta hráčů byla mimo, museli jsme použít tři hráče z juniorky. Martin Řehola, Adam Řihák i Filip Krejčík naši hru viditelně oživili. Po prvním poločase jsme klidně mohli vést. Z několika nadějných šancí jsme však dali pouze jeden gól. Hned v páté minutě se po krásné akci Řeholy prosadil Lahodný, který zblízka před gólmanem uklidil míč do prázdné branky. Hosté srovnali po rohu, když se ve skrumáži po několika odrazech prosadil Tinka. I druhá půle byla rušná a zajímavá. Do vedení jsme znovu šli v 63. minutě, kdy trestný kop Řeholy hostující gólman vyrazil pouze před sebe a David balon uklidil do sítě. Staré Město však po zbytečné ztrátě ve středu hřiště a následném centru zprava výsledek srovnalo, když se hlavou trefil Martinec. Ke konci zápasu nás Staré Město zatlačilo. Hosté šli za vítězstvím, my jsme ale závěrečný nápor ustáli. Konečná remíza byla zasloužená, penalty už byly loterie.“

Libor Soldán, trenér Starého Města:

Branky: 5. Michal Lahodný, 63. Tomáš David - 35. Zdeněk Tinka, 72. Ondřej Martinec. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 160.

NEDAKONICE – LUHAČOVICE B 3:2 (3:0),

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Pro nás to byl divný zápas, takové utkání blbec. Přitom vstup do zápasu jsme měli výborný. Hned v šesté minutě jsme se dostali do vedení a ve zbytku první půle přidali další dvě branky. Bohužel ani za stavu 3:0 hotovo nebylo. Nám se totiž už v prvním poločase zranili dva hráči, které jsem musel střídat. Jeden si natáhl sval, druhý tříslo. Soupeř ve druhé půli změnil rozestavení a začal nás zlobit. Důležitý moment přišel v 65. minutě, kdy se po nešťastné situaci zranil náš gólman Ondřej. Jelikož druhého nemáme, musel do branky osmačtyřicetiletý Miroslav Jurášek, který nám občas vypomohl v zimní přípravě, ale jinak je to klasický hráč. Musím ho pochválit, měl tam výborné zákroky. Hosté ale vycítili, že to není klasický gólman, takže pořád bojovali. Nám se navíc v závěru zranil čtvrtý hráč, což jsem ve fotbalové kariéře nikdy předtím nezažil. Luhačovice zápas zdramatizovaly. Nejprve se hezkou dalekonosnou střelou prosadil Polách a pak v závěru, když rozhodčí nastavoval sedm minut, se prosadil Švec. Nakonec jsme nápor soupeře ustáli. Remíza by pro nás byla krutá. Za první poločas jsme si vyhrát zasloužili. Druhou půli už výrazně ovlivnila zranění.“

Branky: 6. a 31. Tomáš Beránek, 44. Pavel Dvouletý - 71. Marek Polách, 90. Michal Švec. Rozhodčí: Novák. Diváci: 140.

BŘEZOLUPY – ZLECHOV 2:1 NA PENALTY (0:0)

Pavel Hubáček, předseda oddílu fotbalu SK Březolupy: „Do dalšího důležitého zápasu v boji o záchranu proti týmu, který hraje o postup, jsme nastoupili ve velmi oslabené sestavě, když několik klíčových hráčů týmu dalo přednost jiným aktivitám. Výkonem těch, kteří nastoupili, jsem ale mile překvapen. Především v prvním poločase jsme byli lepším týmem, nechybělo nasazení, bojovnost, kterou jsme téměř celé jaro postrádali. Ukázalo se, že zatímco přední týmy soutěže umíme potrápit, s těmi z nižších pater tabulky předvádíme špatné výkony. Naše snaha vyústila v úvodní branku zápasu hned na začátku druhého poločasu, když po skrumáži v malém vápně hostů se nejlépe zorientoval Blaha. Po tomto gólu začali pomalu přebírat iniciativu hosté, ale především gólman Robin Hromeček byl k nepřekonání a měl hlavní zásluhu, že Zlechov vývoj utkání neotočil. Závěrečných deset minut nám zcela odešly síly, hráli jsme pod velkým tlakem, který vyústil pár minut před koncem penaltou, ze které hosté zaslouženě vyrovnali. V následném penaltovém rozstřelu se tentokrát štěstí přiklonilo na naši stranu. Bodový zisk znamená, že šance na záchranu žije. Vše se rozhodne na férovku v posledním zápase v Drslavicích, kde půjde už zcela o všechno. Nicméně v tuto chvíli nás čeká rozhodnutí, co bude dál, i kdybychom poslední zápas zvládli. S přístupu některých hráčů jsme znepokojeni, bez tréninků a vůbec kladného přístupu k fotbalu nejde hrát žádná soutěž, natož krajská.“

Branky: 48. Josef Blaha - 87. Jiří Omelka z penalty. Rozhodčí: Vychodil. Diváci: 80.

HAVŘICE – UHERSKÝ OSTROH 5:1 (3:1)

Petr Šot, jednatel klubu Tatran Havřice: „Zápas nám herně i výsledkově vyšel. Sice jsme od první minuty po standardní situaci prohrávali, ale skóre jsme ještě v úvodní čtvrthodině otočili a do přestávky přidali třetí gól. Od dvacáté minuty jsme na trávníku dominovali. Druhý poločas byl jednoznačný. My jsme kontrolovali hru a své vedení v závěru ještě navýšili. Hosté měli pouze jednu šanci. Naše vítězství je zcela zasloužené. Byli jsme lepší, navíc jsme dokázali proměnit své šance.“

Branky: 14. a 41. Tomáš Rachůnek, 12. Peter Vrták, 80. Radim Doležálek, 90. Lukáš Maršálek - 1. Josef Čápek. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 110.

MORKOVICE B – TLUMAČOV 0:5 (0:4)

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „V dnešním utkání jsme bohužel pokračovali ve špatných výkonech z posledních týdnů. A mne mrzí, že s našimi diváky jsme se rozloučili zrovna takovým to výkonem. To neomlouvá ani fakt, kdy od nějaké pětadvacáté minuty jsme hráli v deseti. Směrem dopředu jsme si jen ojediněle vytvářeli šance, ve kterých nám chybělo více klidu v zakončení. Za to naše obranná fáze byla nepřesná a plná osobních chyb. Teď se musíme vzchopit a příští týden důstojně rozloučit s letošním ročníkem v Luhačovicích.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Předvedli jsme výborný výkon. Domácí, kteří byli posíleni o dva hráče základu prvního mužstva, jsme k ničemu nepustili a vyhráli suverénním způsobem. Vítězství mohlo být daleko vyšší, ale i tak jsem spokojen se zlepšenou koncovkou posledních dvou zápasů. Tak nějak si představuju hru našeho týmu. Sebevědomí, agresivita, bojovnost a chuť, to je to, co nám v některých zápasech chybělo. Celý tým zaslouží pochvalu.“

Branky: 25. a 43. Jiří Mouka, 28. a 57. Patrik Mouka, 15. Radek Zálešák. Rozhodčí: Prokůpek. Diváci: 100.

LUDKOVICE – BŘEZNICE 1:3 (0:1)

Stanislav Bartoš, vedoucí mužstva Ludkovic: „Sousedské derby o střed tabulky začalo ve svižném tempu. Hra se přelévala z jedné strany na druhou a k vidění bylo několik pěkných kombinačních akcí. První branku vstřelili hosté ve třicáté minutě po samostatném úniku. Tempo utkání nepolevovalo, ale skóre se již do poločasu nezměnilo. Druhý poločas hosté převzali iniciativu na své kopačky. Přesto se domácím podařilo vyrovnat v 64. minutě Burešem. To byla však poslední radost domácích. Hosty vrátila do vedení 73. minuta, kdy se trefili z trestného kopu. Definitivní tečku přinesla 77. minuta, kdy si domácí dali vlastní branku. Pro Ludkovice tak pokračovala série neúspěšných zápasů.“

Branky: 64. Ondřej Bureš - 29. a 77. Pavel Daníček, 73. Jakub Bilavčík. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 100.

1. Šumice 25 17 1 1 6 65:35 54

2. Zlechov 25 14 2 4 5 45:27 50

3. Luhačovice B 25 13 3 1 8 69:48 46

4. Nedakonice 25 14 1 2 8 52:41 46

5. Staré Město 25 14 1 1 9 75:45 45

6. Uh. Ostroh 25 13 2 1 9 57:43 44

7. Březnice 25 9 3 4 9 51:43 37

8. Ludkovice 25 10 2 2 11 47:38 36

9. Slovácko B 25 9 2 4 10 41:46 35

10. Tlumačov 25 6 5 3 11 36:51 31

11. Havřice 25 7 3 2 13 54:77 29

12. Morkovice B 25 8 2 1 14 45:87 29

13. Drslavice 25 6 1 2 16 37:60 22

14. Březolupy 25 4 3 3 15 40:73 21

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU