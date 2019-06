Ve Valašské Polance přišlo slavit postup v derby s Prlovem 350 diváků. Fotbalisté Drslavic nezvládli rozhodující záchranářskou bitvu a po domácí porážce s Březolupy 0:4 sestupují do okresního přeboru.

SKUPINA A

POLIČNÁ – HOVĚZÍ 6:3 (4:1)

Václav Vondráček, činovník Poličné: „V utkání s Hovězím jsme chtěli navázat na naši výhru ve Slavičíně a potvrdit tak dobrou formu. To se nám nakonec i podařilo a s chutí jsme si zastříleli. Podařil se nám start do utkání a po deseti minutách jsme vedli o dvě branky. Po patnácti minutách přišli ke slovu i hosté a snížili na jednobrankový rozdíl. Trošku jsme znervózněli, ale uklidnila nás třetí a čtvrtá branka. Po příchodu ze šaten jsme přidali pátou trefu a hosty jsme k ničemu nepouštěli. Utkání se pak jen dohrávalo, po naších chybách soupeř ještě snížil, ale zápas jsme v klidu dovedli do vítězného konce. S průběhem sezóny jsme ale velmi spokojeni, za což patří hráčům, činovníkům a nakonec divákům velké poděkování.“

Branky: 11. a 48. Libosvár, 19. z penalty a 26. Kapusta, 9. Šedý, 73. Žniva – 65. a 90. Zádilský, 15. Zich. Rozhodčí: Pavlica. Diváci: 75.

SEMETÍN – HALENKOV 4:5 NA PENALTY (2:1)

Vít Sacher, hráč Semetína: „Závěrečné utkání s Halenkovem se již hrálo bez emocí a úplně v klidu a tak si oba celky nedělaly žádný problém s bráněním. Hrálo se velmi útočně, k vidění bylo ještě spousta dalších příležitostí, které zůstaly neproměněny. My jsme dali rychlou branky, hosté srovnali z penalty. V závěru prvního poločasu jsme skórovali podruhé. Bezstarostný fotbal pokračoval i po přestávce, hosté brzy vyrovnali a začínalo se od nuly. Po hodině hry jsme vedli již o dvě branky, hosté dokázali utkání ještě zremizovat. Dařilo se jim i v penaltovém rozstřelu a odvážejí si bod navíc.“

Branky: 5., 44. a 69. z penalty Sacher, 54. Sviták – 18. z penalty a 75. Šulák, 48. a 74. Zádilský, Rozhodčí: Nuc. Diváci: 50.

HORNÍ LIDEČ – LIDEČKO 0:1 NA PENALTY

Vojtěch Číž, trenér Hor. Lidče: „K jistotě druhého místa jsme potřebovali uhrát bod a to se nám nakonec i podařilo. Velmi dobrá návštěva se branky nedočkala, my jsme těch příležitostí měli o něco více a nastřelili jsme i břevno. Hosté mají mladý tým a hrají běhavý fotbal. Paradoxně mohli v závětu utkání rozhodnout fotbalisté z Lidečka, kteří ale netrefili odkrytou branku. Penalty jsme vůbec nezvládli a hostující brankář nás vychytal. Skončili jsme tak celkově na druhém místě a s umístěním u nás panuje spokojenost. Může ale nastat i situace, kdy by nám nabídli dodatečný postup, ale zatím je to jen v oblasti teorie. Hráčům chci poděkovat za to, jak zvládli především závěr sezóny, kdy nám pomohlo sezení s týmem po nepovedeném utkání s Hutiskem.“

Radek Číž, hráč Lidečka: „Do místního derby jsme vstoupili velmi aktivně a do 15. minuty jsme předváděli dobrý výkon. Poté převzali otěže utkání domácí hráči a branka byla doslova na spadnutí. Ve druhém poločasu jsme srovnali hru a v závěru jsme mohli zápas dokonce rozhodnout. Při penaltách zazářil brankář Bronislav Hyžák, který lapil hned první tři penalty, navíc naši střelci byli stoprocentní. Dva body z derby určitě bereme a zápas sezóny jsme tak zvládli velmi dobře.“

Rozhodčí: Gargulák. Diváci: 200.

PROSTŘEDNÍ BEČVA – FRANCOVA LHOTA 4:1 (2:1)

Mojmír Jaroš, trenér Franc. Lhoty: „Utkání probíhalo na perfektně připraveném hřišti, za což zaslouží domácí správce velkou pochvalu. Pro nás je ale výsledek hodně krutý, neboť jsme doplatili na neproměňování vyložených šancí. Hned v úvodu jsme zahodili obrovské příležitosti, domácí nás pak dvakrát potrestali. Druhou půli jsme začali dobře a po proměnění penalty Chmelou jsme snížili na jednobrankový rozdíl. Poté znovu pokračoval festival našich neproměněných šancí, těch jsme měli opravdu požehnaně. Domácí byli v zakončení efektivnější a to nakonec i rozhodlo. Fotbal se hraje na góly a ne na umělecký dojem. Teď si dáme chvilku pauzu, doléčíme šrámy a zranění, neboť těch bylo na jaře opravdu hodně a věřím, že nadcházející sezóna bude už výsledkově lepší.“

Branky: 12., 24. a 90. Křenek, 69. Stavinoha – 38. Chmela z penalty. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 110.

RATIBOŘ – SLAVIČÍN B 3:1 (1:1)

V posledním utkání jarní části soutěže se utkala družstva Ratiboře a Slavičína. Hrálo se za úmorného vedra na malém hřišti v Ratiboři. Hosté přijeli k utkání s velmi omlazeným týmem, když jejich nejstaršímu hráči bylo 22 let a v základní sestavě nastoupilo 7 dorostenců, mnozí s nulovými zkušenostmi v mužské soutěži. Hrál se fotbal plný nepřesností v rozehrávce a chyb jak taktických, tak i individuálních technických. Hosté se ujali vedení hned ve 2. minutě a zaskočili tak tým domácích. Ten se ale rychle vzpamatoval a několikrát zahrozil s protiútoků. Mladíci ze Slavičína se chvílemi snažili o kombinaci, ale vinou nepřesností a nedůrazu tato kombinace vázla. Domácí hráli jednoduše a po jedné z rychlých přímočarých akcí vyrovnali ve 32. minutě na 1:1. Ve druhé půli se hra ještě zpomalila pohled na hřiště byl i díky vedru velmi tristní. Oba týmy nepředváděli až na pár akcí nic, co by lahodilo oku diváka. V závěru utkání v 77. minutě domácí rychle rozehráli roh a zaskočili obranu hostí přesnou hlavičkou a hned o tři minuty později po úniku po křídle potvrdili výhru na 3:1. Hosté se již na nic nezmohli a tak všechny body zůstaly v Ratiboři.

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „Tentokrát jsme měli skutečně značné problémy dát dohromady 11 hráčů, jelikož v samotném závěru soutěže byla opravdu velká marodka napříč všemi týmy našeho klubu a tak museli nastoupit i velmi mladí hráči. Přesto jsme úplně nepropadli a při troše štěstí, především při nádherné střele Hyžíka ve druhé půli za stavu 1:1, kterou bravurně vyrazil domácí brankář na spojnici brankové konstrukce, jsme mohli i uspět. V závěru zápasu se domácí prosadili po našich zbytečných chybách a utkání tak nezvládli. Přesto klukům děkuji za snaživý a obětavý výkon, který vzhledem k jejich věku a zkušenostem nebyl tak špatný (věkový průměr byl týmu 18,7 roku).“

Branky: 32. a 79. Mikula, 76. Blizňák – 2. Janků. Rozhodčí: Skalický. Diváci: 80.

HUTISKO – CHORYNĚ 1:3 (0:2)

Domácí Hutisko se loučilo v tomto duelu s 1. B třídou, o kterou přišlo v samotném závěru soutěže. Domácí postavili do branky nadějného Plánku, který určitě nezklamal. Hosté přijeli bez několika zkušených hráčů, včetně kanonýra Hadvičáka a v prvním poločasu byli aktivnějším týmem. Jako první se prosadil již v 7. minutě Táborský, druhou trefu přidal těsně před odchodem do šaten Tvrdoň. Hosté tak vyhráli první dějství o dva góly. Domácím se podařil vstup do druhého poločasu a Talpa snížil v 56. minutě na jednobrankový rozdíl. Hosté ale o dvě minuté později přidali Pelcem třetí branku. Hosté si již výhru pohlídali, ve velkém horku duel neměl nějaké tempo a připomínal spíše lepší přátelský zápas. Pro Hutisko bude Okresní přebor novou výzvou, v Choryni mohou být naopak s průběhem sezóny spokojeni.

Branky: 56. Talpa – 7. Táborský, 43. Tvrdoň, 58. Pelc. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 50.

VALAŠSKÁ POLANKA – PRLOV 2:1 (1:0)

Jan Tajzler, vedoucí Val. Polanky: „Zápas se nesl v duchu oslav postupu, ale hosté nás hodně potrápili. Prlov není zrovna náš oblíbený soupeř, což se znovu potvrdilo. Před výbornou návštěvou se nám podařilo jít do vedení Mačkem, další možnosti jsme už neproměnili. Hosté hrozili z brejků a vytvořili si několik dobrých příležitostí. Nás podržel mladý brankář Zrník a do kabin jsme odcházeli s jednobrankovým náskokem. Druhý poločas přinesl podobný obraz hry, hosté byli stále nebezpeční a podařilo se jim vyrovnat. Pak to vzal na sebe Novák a zápas rozhodl. S fanoušky jsme tak rozloučili výhrou a ti museli odcházet spokojeni.“

Petr Sláčík, sekretář Prlova: „Na domácí tým umíme zahrát a na podzim jsme jej porazili. Derby nemá favorita a to se znovu potvrdilo, když vyhrát mohly oba celky. Domácí byli o něco lepší v prvním poločasu a ujali se vedení. Ve druhé půli jsme srovnali hru, ale brankové příležitosti jsme nedokázali proměnit. Za svoji aktivitu jsme ale byli odměněni vyrovnávající brankou. Remízu jsme dlouho neudrželi a po pěti minutách si domácí vzali výhru zpět. V úmorném vedru jsme už na vyrovnání nenašli síly. Přesto jsme se sezonou maximálně spokojení a naše umístění bereme všemi deseti, i když jsme ještě v koutku duše pošilhávali po bronzové příčce.“

Branky: 29. Maček, 75. Novák – 70. Hajda. Rozhodčí: Diváci: 350.

1. Val. Polanka 26 19 2 1 4 94:29 62

2. Horní Lideč 26 13 4 5 4 63:39 52

3. Slavičín B 26 15 2 0 9 78:47 49

4. Poličná 26 13 4 1 8 51:46 48

5. Prlov 26 12 4 3 7 61:42 47

6. Choryně 26 9 5 3 9 50:56 40

7. Semetín 26 9 2 5 10 56:58 36

8. Lidečko 26 10 1 3 12 44:56 35

9. Franc. Lhota 26 9 1 5 11 72:70 34

10. Prostř. Bečva 26 7 4 5 10 53:62 34

11. Ratiboř 26 8 2 2 14 41:60 30

12. Halenkov 26 6 4 3 13 39:69 29

13. Hovězí 26 8 1 2 15 46:75 28

14. Hutisko 26 4 4 2 16 35:74 22

SKUPINA B

ADMIRA HULÍN - TEČOVICE 2:1 (1:0)

Pavel Vlha, vedoucí týmu Admiry Hulín: Utkání o „bronz“ jsme začali lépe my, již ve 4. minutě pronikl do vápna Motal, jeho střelu brankář vyrazil před sebe a dobíhající Tabara střelou k levé tyči otevřel skóre - 1:0. Pak se utkání, hrané ve velkém vedru, odehrávalo spíše ve středu pole a další šance přišla až ve 27. minutě, kdy po centru Prokopa na zadní tyč poslal Tabara míč ve skluzu těsně vedle levé tyče. Ve 32. minutě ze opět Tabara dostal zleva až před brankáře, ten ale jeho střelu vyrazil nohou na roh. Ve 35. minutě ještě trefil Motal levou tyč branky hostí. Opět jsme tak přes mnoho šancí vedli v poločase jen 1:0. To se nám vymstilo hned ve 47. minutě, kdy hosté po centru z pravé strany a přesné hlavičce k pravé tyči vyrovnali na 1:1. V následné strkanici v našem vápně byl vyloučen hráč hostí, který strčil do brankáře Vajdy. Naše vedení nám vrátil zkušený Barták v 54. minutě, kdy po narážečce se Zavadilem na vápně se dostal před brankáře a s přehledem šanci proměnil na 2:1. Jenže hosté i v deseti nic nevzdávali, chtěli vyrovnat a tlačili se k našemu vápnu. Nejblíže k vyrovnání byli v 87. minutě, kdy musel Vajda u levé tyče likvidovat střelu z blízka na roh. Těsné vedení jsme tak uhájili, což pro nás znamenalo posun v tabulce na třetí místo právě před Tečovice. V sezoně jsme tak historicky uhráli nejlepší umístění v naší účasti v I. B třídě a také zisk 49 bodů je rekordní. Celému kádru za předvedenou hru a výsledky patří poděkování.“

Branky: 4. Tabara, 58. Barták - 47. Závoda.

CHROPYNĚ - FRYŠTÁK 0:2 (0:2)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „V utkání bylo vidět, že se prakticky již o nic nehraje, a tak i kvůli velkému horku byl k vidění pohodový zápas. Šance byly k vidění na obou stranách a zatím co my jsme nastřelili dvakrát břevno, hosté byli produktivnější. Kluci odvedli s favoritem slušný výkon a vzhledem k úzkému kádru je naše umístění v tabulce odpovídající.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Poslední zápas nemohl nic změnit na vítězství Fryštáku v soutěži, ale vyhrát poslední zápas sezony snad chce každý hráč. Fryštáku znovu chybělo několik hráčů základní sestavy, ale ostatní hráči širšího kádru už několikrát dokázali, že fotbal umějí hrát. V 54. minutě nasadili hostující trenéři na hřiště 29. hráče sezony, svou premiéru v áčku má za sebou šestnáctiletá naděje fryštácké kopané Halašta. Chropyně na nádherném hřišti prováhala v úvodu dvě příležitosti, naopak Fryšták postupem času získával hru. Ve 40. minutě šel po gólu Chudého do vedení - 0:1. Ve druhém poločase byl dlouho výsledek zápasu na vážkách, ale v 81. minutě rozhodl o zisku tří bodů pro Fryšták svým třicátým gólem sezóny Marek Vavruša - 0:2. V polovině července začíná kolotoč další sezony 2019/2020. Přejeme krásné léto.“

Branky: 40. Chudý, 81. Vavruša.

JAROSLAVICE - VESELÁ 3:2 P. (1:1)

Šimon Polách, kapitán Jaroslavic: „Zápas se odehrával v poklidném tempu. Nebezpeční byli více domácí. Ve 14. minutě se po centru prosadil Paníček. Hosté srovnali, kdy dostal hostující hráč více času na šestnáctce a balon uklidil přesně k tyči. Ve druhém poločase se z ojedinělé akce prosadil mezi stopery Dlouhý. V posledních minutách házeli domácí dvakrát dlouhý balon do pokutového území. Z jedné akce padl vyrovnávací gól a z druhé ve vyložené šanci překopl domácí Valenta branku. Penalty rozhodl hokejista Hefka.“

Branky: 15. Paníček, 82. Žárský - 31. Dlabaja, 57. Dlouhý.

LOUKY - MALENOVICE 1:0 (0:0)

Ivo Malota, trenér Louk. „Myslím, že víc by slušela utkání remíza, ale my jsme jednu šanci proměnili. Byl to remízový zápas a derby se vším všudy. Kdysi jsem v Malenovicích působil, ale tohle už polevilo. Spíš se loučil s aktivní kariérou můj syn Tomáš kvůli zdraví a pracovnímu vytížení, takže jsme se s ním rozloučili. Paradoxně s Malenovicemi, kde také kdysi působil.“

Branka: 71. Janča.

LUŽKOVICE - SLAVKOV POD HOSTÝNEM 1:0 P.

Jiří Ždanov, funkcionář Lužkovic: „Úmorné vedro mělo vliv na návštěvnost i kvalitu utkání. Lépe začali hosté, kteří několika střelami prověřili pozornost brankáře Jenčeka. Domácí tentokrát bez špílmachra Světlíka nápor hostů přežili a po čtvrthodině začali mít herně navrch. Polepilův trestňák jen těsně minul Neradilovu branku. Ve 20. minutě se ve vápně uvolnil Král, ale jeho střela z otočky na brankové čáře trefila jednoho z obránců. Hosté měli tutovku ve 37. minutě, když se Šimčík ocitl sám před brankářem. Tentokrát se vyznamenal Jenček, který bravurně jeho šanci zlikvidoval. Ve 39. minutě téměř z půli hřiště pronikl obranou hostů Král, přihrál nabíhajícímu Polepilovi, ten ale místo střely do prázdné brány dělal kličku na vracejícího se obránce a brankář Neradil už měl dost času šanci zlikvidovat. V samém závěru prvního poločasu po samostatném úniku z levého křídla přihrál Tichý do velkého vápna nabíhajícímu Královi, jenže jeho bomba z úrovně penalty trefila tyč hostujícího mužstva. Druhý poločas už tolik vzruchu nepřinesl, hlavně kvůli počasí. Za zmínku stojí průnik Krále v 74. minutě, ale opět byl úspěšnější brankář Neradil, nejlepší hráč hostujícího mužstva. Bezbrankový stav zůstal až do konce utkání, a tak došlo na penalty, ve kterých úřadoval brankář Jenček, který dvě chytil. A jelikož byli i střelci tentokrát úspěšní, zůstaly dva body domácím.

Lužkovice: Jenček – Paták, Čala, Januš, Šuba, Gruber, Škrabal, Tichý, Novotný, Král, Polepil. Na střídání: Novák, Rudl, Latif.

TJ Slavkov pod Hostýnem: Neradil – Zámorský, Pavlica, Darebníček, Sadil, Kužel, Mrázek, Šimčík, Vrubel, Krajcar P., Čačala. Na střídání: Janečka, Krajcar J., Urbánek.

MLADCOVÁ - HOLEŠOV 4:1 (2:0)

Tomáš Vybíral, asistent trenéra Holešova: „Utkání se odehrávalo ve velkém vedru, což se podepsalo na obou mužstvech. Proto tempo nebylo tak velké. My jsme se snažili hrát svůj fotbal po zemi bez nějakých nákopů, protože domácí mají docela vysoké hráče v obraně. V prvním poločase domácí nakonec prokázali svoji kvalitu a vstřelili jsme dvě branky. Ve druhé půlce jsme se chtěli zlepšit, ale to se nepovedlo a dostali jsme další dva góly. Ke konci jsme po ojedinělé akci aspoň kosmetický upravili. Myslím, že jsme odehráli lepší zápasy, ale Mladcová je mužstvo velmi zkušené a dnes jsme prostě na ně neměli. Ale i tak jsme se sezonou spokojení.“

Branky: 20. Kraváček, 38., 75. Chludil, 64. Votava - 84. Zaoral.

PŘÍLUKY - KOSTELEC U HOL. 4:3 (2:0)

Jaroslav Brabec, sekretář Příluk: „V Přílukách se hrálo poslední utkání sezony, kde již nikomu o nic nešlo, nikdo si nemohl polepšit ani pohoršit. Kvalita utkání tomu odpovídala, na některých hráčích byla znát již prázdninová nálada, zahráli si i hráči B týmu Příluk. Útoky se různě přelévaly ze strany na stranu, nakonec se ve 30. minutě prosadili domácí Machalíčkem a za dalších sedm minut i mladý Bačík skóroval a do šaten se šlo za stavu 2:0. Po poločase ukolébanou hru trochu rozvířil hostující Gerát a snížil v 55. minutě na 2:1. Domácí to nakoplo k trochu větší aktivitě a během dvou minut zvýšili na 4:1 Dvořáčkem a Platou. Hosté však kontrovali v posledních 5 minutách T. Markem a Gerátem a poněkud bláznivý závěr, kdy v posledních 15 minutách padly čtyři góly, určil konečný výsledek zápasu i sezony na 4:3. Utkání nemělo moc velkou kvalitu, ale alespoň padlo více gólů, byla to taková pohodovka.“

Branky: 30. Machalíček, 37. Bačík, 75. Dvořáček, 76. Plata - 55., 90. Gerát, 85. Marek.

1. Fryšták 26 20 3 2 1 103:22 68

2. Mladcová 26 17 3 2 4 56:21 59

3. Ad. Hulín 26 13 3 4 6 54:44 49

4. Tečovice 26 13 3 1 9 47:33 46

5. Holešov B 26 12 3 1 10 67:54 43

6. Veselá 26 13 1 2 10 57:53 43

7. Chropyně 26 10 4 0 12 48:62 38

8. Jaroslavice 26 9 3 4 10 37:46 37

9. Lužkovice 26 8 3 5 10 39:46 35

10. Malenovice 26 9 3 2 12 45:57 35

11. Příluky 26 8 3 1 14 40:61 31

12. Louky 26 8 0 3 15 41:55 27

13. Slavkov p. H. 26 6 0 4 16 44:55 22

14. Kostelec u Hol. 26 4 0 1 21 38:107 13

SKUPINA C

BŘEZNICE – ŠUMICE 1:2 (0:1)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Bylo velké vedro, hráčům možná scházela i motivace, přesto jsme se chtěli se sezonou i kvůli fanouškům rozloučit nejenom výhrou, ale i slušným výkonem. V Březnici je menší hřiště. Domácí bojovali, hráli naplno. I bez náhradníků si vypracovali spoustu šancí. Nás podržel výborný brankář. My jsme taky měli nějaké příležitosti, ale soupeř víc. Nakonec jsme byli produktivnější a utkání zvládli, stejně jako celou sezonu.“

Branky: 75. Jakub Mňačko – 11. Václav Ondřej, 69. Jan Pilka. Rozhodčí: Filípek. Diváci: 150.

ZLECHOV – SLOVÁCKO B 1:2 NA PENALTY (0:0)

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „Byl to vyrovnaný zápas, moc vyložených šancí nebylo. Hrálo se spíše v rekreačním tempu, žádnému z týmů o nic nešlo. Klíčové chvíle přišly v posledních deseti minutách. My jsme využili chyby v obraně hostů, když Omelka hlavou přehodil hostujícího brankáře. Slovácko srovnalo skóre z penalty. Jinak v prvním poločase jsme měli dvě slušné šance, ale v poslední době nejsme schopni dát více než jeden gól. Hosté měli ve druhém poločase jednu gólovku, když našemu brankáři vypadl balon, ale před čarou ho ještě stačil vyrazit. I když jsme získali pouze bod, s umístěním i výsledky panuje velká spokojenost. Získali jsme jednapadesát bodů, což je nejvíc za poslední roky. A až do předposledního kola jsme bojovali o vítězství v soutěži.“

Branky: 80. Jiří Omelka – 85. Tomáš Maniatis z penalty. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 75.

LUHAČOVICE B – MORKOVICE B 4:0 (3:0)

Martin Coufalík, brankář Luhačovic B: „Pro soupeře je výsledek ještě milosrdný. Od začátku zápasu se hrálo pouze na jednu branku. Měli jsme spoustu šancí. Třeba David Červenka, který dal dva góly, měl snad sedm sólových nájezdů. Morkovice zahrozily až ve druhém poločase, kdy jsme polevili. Měly asi tři náznaky šancí, ale nic z toho nevytěžily. My jsme si v úmorném vedru připsali jednoznačné vítězství. Jsme rádi, že jsme i přes nepovedené jaro skončili jako nováček v soutěži třetí, což je velký úspěch.“

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „Naše poslední utkání sezony bylo obrazem toho, v jakém rozpoložení jsme dohrávali tento ročník. Srážely nás hlavně individuální chyby, nepřesnost v rozehrávce a finální fáze zakončení útočných akcí. Díky tomu měli domácí zápas ve svých rukou a zaslouženě zvítězili. Nám nezbývá nic jiného než se přes letní přestávku připravit na další ročník, jelikož máme co zlepšovat, abychom dosáhli na lepší výsledky než již v uplynulém ročníku.“

Branky: 10. a 56. David Červenka, 30. a 90. Jakub Suchý. Rozhodčí: Němec. Diváci: 13.

STARÉ MĚSTO – NEDAKONICE 5:0 (1:0)

Libor Soldán, trenér Starého Města: „Jsem samozřejmě spokojený. Chtěli jsme se s fanoušky i sezonou rozloučit vítězstvím. I když jsme hned ve druhé minutě dali vedoucí gól, zbytek prvního poločasu byl neurovnaný, nervózní a nepřesný. Naštěstí nám vyšel také vstup do druhé půlky. Brzy jsme přidali druhý gól a pak během chvilky navýšili náskok na 5:0. Za tohoto stavu se zápas jenom dohrával. Se sezonou musíme být spokojení. Jednu dobu jsme se přiblížili dokonce k prvnímu místu. Bohužel podzim jsme měli špatný a ztráta byla veliká. Museli bychom na jaře snad všechno vyhrát, abychom postoupili, ale jaro bylo z naší strany mnohem lepší.“

Branky: 2. a 53. Filip Štaubert, 60. a 63. Martin Petek, 59. Zdeněk Sonntag. Rozhodčí: Němec. Diváci: 120.

TLUMAČOV – UHERSKÝ OSTROH 1:3 (0:0)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Byl to divný zápas. Už od 4. minuty jsme hráli bez vyloučeného stopera kvůli zbytečné chybě v komunikaci. I přesto jsme si za stavu 0:0 vytvořili tři stoprocentní šance. Inkasovali jsme až na začátku druhé půle. Vzápětí srovnal krásnou střelou Duroň. Po inkasování druhé branky z přísné penalty jsme hru otevřeli i v 10 lidech, ale nebyly už síly na vyrovnání. Hosté naopak do otevřené obrany podnikaly rychlé útoky. Je štěstí, že jsme dostali jen jednu branku. Za bojovnost si kluci zaslouží pochvalu. V oslabení to odmakali, bohužel jsme dojeli na naši nemoc, a to proměňování šancí, která nás trápila celé jaro. Poslední zápas před domácíma fanoušky jsme chtěli vyhrát, bohužel.“

Branky: 51. Tomáš Duroň – 50. Tomáš Nováček, 64. Miroslav Durna, 74. Zbyněk Pavlas. Rozhodčí: Filgas. Červená karta: 6. Radek Šimoník (Tlumačov). Diváci: 150.

DRSLAVICE – BŘEZOLUPY 0:4 (0:3)

Přemysl Přecechtěl, asistent trenéra Drslavic: „Nemám slov. Zápas se mi vůbec nechce hodnotit. Sestavu jsme měli neuvěřitelně slátanou. Nastoupili jsme bez pěti hráčů základní sestavy, což je v tak důležitém zápase neuvěřitelné. Přístup některých kluků je zarážející. Museli nastoupit borci z béčka, což se samozřejmě odrazilo na našem výkonu. Věřili jsme, že se v posledním zápase sezony sejdeme kompletní, opak byl ale pravdou. Březolupy byly od začátku do konce lepší. Šly si za svým cílem. Zato my jsme za celé utkání ani nevystřelili na branku. Výsledek tomu odpovídá. My jsme sezonu vůbec nezvládli.“

Pavel Hubáček, předseda SK Březolupy: „Předně jsem rád, že jsme utkání zvládli. Ze všech z nás, co se kolem fotbalu motáme, spadl velký kámen ze srdce. Utkání bylo velmi sledované, osud chtěl tomu, že v posledním kole se utkaly týmy v utkání, ve kterém ten kdo prohraje, opustí krajské vody. My se v nich pohybujeme přesně dvacet let a to je už kus historie. Do utkání dal náš trenér šanci těm, kteří chodí pravidelně, některé opory týmu zůstaly na lavičce a ukázalo se, že ti, co dostali šanci se o ni poprali. Úvod utkání byl opatrný, týmy čekaly na chybu druhé strany. My jsme však byli o něco nebezpečnější a po střele Petra Hromečka se relativně brzy dostali do vedení. Do poločasu se ještě dvakrát blýskl Gajdošík, který dle mého názoru odehrál zápas sezony, a pro zaskočené domácí to bylo zřejmě moc. Když v úvodu druhé půle dokonal Gajdošík svůj hattrick, bylo o zápase jasno. Za úmorného vedra už domácí nenašli síly ke vzdoru a my dokráčeli relativně pohodlně k záchraně. Drslavice se ukázaly ale jako sympatický tým a přeji jim do budoucna hodně sportovních úspěchů. My sami ovšem v tuto chvíli nevíme, co bude dál, několik hráčů oznámilo konec a musíme si s hráči sednout a situaci probrat. Teď je ale čas aspoň na malou oslavu.“

Branky: 37, 42. a 54. Petr Gajdošík, 19. Petr Hromeček. Rozhodčí: Svoboda. Diváci: 126.

HAVŘICE – LUDKOVICE 1:2 (0:0)

Pavel Slavíček, předseda klubu Tatran Havřice: „Jsme zklamaní. Čekali jsme, že doma poslední zápas sezony zvládneme a vyhrajeme. Bohužel nám utkání tolik nevyšlo. Ludkovice byly šťastnější a taky efektivnější. Šance, které si vypracovaly, proměnily, kdežto my jsme několik slušných příležitostí zahodili. Dvakrát jsme trefili spojnici břevna a tyče. Poprvé orazítkoval konstrukci branky Tomáš Rachůnek, po přestávce zase Marek Maršálek. Hosté dali o jeden gól víc, proto vyhráli. Po sezoně nemohu být zklamaný. Jsme rádi, že jsme se zachránili a že nesestupujeme.“

Branky: 52. Peter Vrták – 61. Václav Dvorník, 72. Filip Bartoš. Rozhodčí: Zámorský. Diváci: 78.

1. Šumice 26 18 1 1 6 67:36 57

2. Zlechov 26 14 2 5 5 46:28 51

3. Luhačovice B 26 14 3 1 8 73:48 49

4. Staré Město 26 15 1 1 9 80:45 48

5. Uh. Ostroh 25 14 2 1 9 60:44 47

6. Nedakonice 26 14 1 2 9 52:46 46

7. Ludkovice 26 11 2 2 11 49:39 39

8. Březnice 26 9 3 4 10 52:45 37

9. 1.FC Slovácko B 26 9 3 4 10 42:47 37

10. Tlumačov 26 6 5 3 12 37:55 31

11. Havřice 26 7 3 2 14 55:79 29

12. Morkovice B 26 8 2 1 15 45:91 29

13. Březolupy 26 5 3 3 15 44:73 24

14. Drslavice 26 6 1 2 17 37:64 22

