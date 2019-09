Ve skupině B fotbalisté Osvětiman si také proti Zlechovu otevřeli střelnici, když proti nováčkovi atakovali potupnou desetibrankovou hranici. Kanonýr Zýbal se do přestávky trefil čtyřikrát, Salay se blýskl hattrickem.

SKUPINA A

KELČ - VAL. MEZIŘÍČÍ B 3:0 (1:0)

Daniel Šulák, trenér Kelče: „Utkání jsme zvládli na jedničku. Velmi kvalitního soupeře s fotbalisty s divizními a vyššími ambicemi jsme přehráli bojovnosti, nasazením a větší kvalitou v zakončení. Z pěkného brejku jsme šli do vedení agilním Jiříčkem. Pak byly v rychlém sledu uděleny dvě červené karty za fauly na poslední hráče, které byly obě velmi přísné. Nám byl vyloučen Novák a hostím brankář Pobořil. Ve druhé půli jsem čekal tlak soupeře, ten si však vytvořil jedinou vyloženou šanci, naopak my jsme na hřišti dominovali a přidali dvě branky a zaslouženě vyhráli. Jako trenér jsem poprvé porazil Benfiku a s výkonem mužstva jsem nadmíru spokojený.“

Branky: 18. Jiříček, 49. Pastrnek, 59. Reisskup,

ROŽNOV P. R. - HORNÍ LIDEČ 2:1 (0:1)

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: "První poločas jsme odehráli na rožnovské umělé trávě velmi dobře, praktikovali jsme vysunutý presink, s ním měli domácí hráči velké problémy. Po zásluze jsme se dočkali úvodní branky. Je jen škoda, že jsme další příležitosti nevyužili a do kabin jsme odcházeli pouze s jednobrankovým náskokem. Ve druhé půli se domácí zlepšili, nám chyběl stejný pohyb, jako v prvním dějství. Závěr utkání jsme vůbec nezvládli. Domácí nejprve srovnali patnáct minut před koncem. V samotném závěru jsme zbytečně ztratili míč ve středu hřiště a Rožnov pod Radhoštěm toho dokázal využít a vstřelit vítěznou branku. Konec utkání jsme si měli lépe pohlídat a nemuseli jsme se za každou cenu tlačit dopředu. Možná jsme i fyzicky odešli, kdy se na nás podepsal kondičně náročný fotbal, který jsme praktikovali v první půli. Ztráta nás mrzí, bod jsme si minimálně chtěli odvézt. Teď se musíme zaměřit na sobotní derby s Valašskou Polankou, kde nás bude čekat opravdu těžká šichta."

Branky: 74. Kolařík, 88. Mohammad - 43. Fojtík.

VIDČE - JUŘINKA 1:2 (0:1)

Vladislav Basel, sekretář TJ Vidče: „Nestává se tak často, aby v jednom zápase chyběli čtyři klíčoví hráči základní sestavy. Mičkal, Špůrek, Kramoliš na dovolené, Křenek v trestu a tak v domácím týmu museli do hry náhradníci a na lavičku dorostenci Kapoun se Žitníkem. Navíc se nám nepodařil zachytit úvod zápasu a již v 5.min jsme z rohového kopu inkasovali 0:1. Srovnat mohl Dobeš, ale v 15.min své sólo na brankáře neproměnil. Další šanci na vyrovnání měl na kopačce Jakub Kubját, ale tísněn obráncem rovněž minul. Úvod druhé půle kopíroval tu první. Hosté z první střely na bránu udeřili podruhé a zásluhou Vavříka zvýšili v 51.min své vedení na 0:2. Zdálo se být rozhodnuto. Jenže domácí se nevzdali, dál bojovali a přicházely i šance. V první vážnější se ocitl po pěkné kombinaci Petr Nerád, jenže střelu ve skluzu nedokázal usměrnit za hostujícího brankáře. Poté přišel ke slovu Heryán a jeho dvě standardní situace. S prvním trestným kopem si brankář ještě poradil, ale jeho druhá rána už mu propadla mezi nohama do sítě 80.min 1:2. Domácí vše vrhli do útoku, ale vyrovnat skóre se jim už nepodařilo. Naopak do otevřené obrany dvakrát útočili hosté, ale v obou případech skvělými zákroky nás od třetí branky uchránil Einšpiegl. Domácí borci dnes makali nadoraz a i přes porážku si po zápase zasloužili pochvalu jak od trenéra, tak i od diváků.“

Branky: 80. Heryán - 5. Macíček, 51. Vavřík.

VLACHOVICE - PODLESÍ 6:1 (4:0)

Karel Hověžák, činovník Vlachovic: "Úvod zápasu vyšel lépe našemu mužstvu, které se dostalo do vedení už ve 3.minutě, když se z trestného kopu trefil Martin Sáblík - 1:0. Ve 12.minutě pak zvýšil domácí kanonýr Hověžák na 2:0. Hosté se rozehrávali velmi pozvolna a ve 25. minutě se sice dostali do slibné šance, jejich útočník ale branku domácích minul. A jak se říká nedáš - dostaneš platilo znovu, o dvě minuty později se po faulu na Hověžáka pískala penalta, kterou bezpečně proměnil Sáblík a zvýšil již na 3:0. Pokračovali jsme v tlaku a ve 40. minutě po centru Ondry Kašši doslova dotlačil míč do branky hostů Marián Trčka a stanovil poločasové skóre na 4:0. Ve druhém poločase se hosté snažili ještě s výsledkem něco udělat a z úvodního tlaku snížili z trestného kopu Zetkem na 4:1. Když se ale v 58. minutě trefil Plšek a o dvě minuty později přidal šestou branku znovu Marián Trčka, bylo o vítězi duelu rozhodnuto. V tomto zápase jsme soupeře jednoznačně přehráli a zaslouženě si připsali tři body.“

Branky: 3., 27. (pen.) Sáblík, 12. Hovězák, 40., 60. Trčka, 58. Plšek - 52. Zetek.

VAL. POLANKA - KATEŘINICE 5:4 NA PEN. (1:2),

Kateřinicím se podařilo otevřít skóre v 6. minutě. Výbornou práci předvedl Čtvrtníček když uspěl v souboji o balón s polanským obráncem a dostal se do střelecké pozice, ze které poprvé překonal brankáře Zrníka. Další slibnou příležitost měli hosté v 16. minutě, po rohovém kopu pálil jen těsně mimo Macík. Polančané se snažili, měli územní převahu, ale do šancí se dostali až v 17. minutě, kdy se však marně snažil propálit Vrbu domácí kapitán Filip Maček. Kateřinice byly nadále nebezpečné z rychlých brejků, jeden takový měl na svědomí Ondřej Kuzník, ale přesně nemířil. Polančané mohli srovnat díky kombinaci Daňka s Davidem Mačkem, ale vrba vytáhl povedený zákrok. Ve 24. minutě už se však domácí radovali, Lukáš Daněk vedl míč po pravém křídle a našel před branou Kovalčíka, jenž zamířil k tyči. Mladíček Kovalčík měl slibnou příležitost ve 30. minutě, jeho ránu z voleje však pohotový Vrba náramně vytáhl. Kateřinice byly v koncovce efektivnější, ve 38. minutě zabral Macík a po jeho práci se nadvakrát prosadil Drda. Brankář Zrník musel ještě do poločasu likvidovat střelu Čtvrtníčka. Po pětačtyřiceti minutách tedy byli spokojenější hosté.

Polančané mohli srovnat hned po příchodu ze šaten, na Vrbu se řítil Daněk, ale branku těsně minul. Za hosty se v 50. minutě nadvakrát snažil prosadit Čtvrtníček, ale nebylo mu přáno. V 55. minutě opět servíroval míč před branku domácí Daněk, ale jeho povedenou přihrávku se Řezníčkovi nepodařilo usměrnit za záda Vrby. Hosté trestali, po centru Čtvrtníčka hlavičkoval přesně Zbyněk Ondra. Polančany mohla zpět do kontaktu dostat střela Kovalčíka, ale Vrba byl proti. V 70. minutě se však Davidu Mačkovi podařilo trefit přesně k tyči a bylo to 2:3. Srovnat mohl záhy Filip Maček, ale branku přestřelil. Naopak hosté si dokázali vzít zpět dvoubrankový náskok, přesnou hlavičkou se prosadil Doležal. Polančané však neházeli fintu do žita, po rohovém kopu si na střelu z první naběhl Martin Štrbík a trefil nádherně pravý růžek Vrbovy brány. V 86. minutě pak domácí fanoušky rozjásal Kovalčík, když po individuální akci podruhé prostřelil Vrbu. Polančané mohli dokonat senzační obrat, ale Řezníček v tutovce opět promáchl. Na řadu tak přišly penalty.

V dovednostní disciplíně se vyznamenal domácí brankář Rostislav Zrník, jenž chytil tři pokutové kopy v řadě, za domácí pak rozhodl Šimon Kovalčík, jenž odehrál skvělý zápas a i díky němu zůstaly alespoň dva body ve Valašské Polance.

Jan Tajzler, vedoucí Val. Polanky: „Dnes jsme byli svědky atraktivní bitvy. Padlo celkem osm branek, což si myslím, že se fanouškům muselo líbit. Kateřinice jsou kvalitní soupeř, byli výborní v osobních soubojích, ale naši kluci bojovali do posledních minut a dokázali jsme dvakrát stáhnout dvoubrankové manko, což určitě svědčí o dobrém charakteru našeho mužstva. Chtěl bych vyzdvihnout naše mladé hráče, především Šimona Kovalčíka a brankáře Zrníka, díky nim jsme dnes získali cenné dva body.“

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Z výsledku utkání jsem hodně zklamaný, neboť jsme v závěru prohospodařili dvoubrankové vedení. Domácí ale bojovali až do konce a představili se jako velmi houževnatý tým. Dvakrát jsme vedli o dvě branky, navíc nám nebyla za stavu 1:3 odpískána penalta. Na konci utkání jsme udělali několik taktických chyb a domácí nás potrestali vyrovnáním. V penaltách se nám nedařilo a bod navíc tak zůstal ve Valašské Polance.“

Branky: 27., 86. Kovalčík, 72. Maček, 81. Štrbík - 5., 39. Drda, 60. Ondra, 79. Doležel.

VAL. KLOBOUKY - VIGANTICE 0:4 (0:2)

Radek Ovesný, sekretář Val. Klobouky: „Vigantice se u nás představily jako velmi vyzrálé mužstvo a s našimi mladíky si dokázalo poradit. Nám citelně chyběl Dubčák a mimo hru jsou stále Trnavský s Čtvrtlíkem. Hostím pomohla rychlá branka Vičana už v 6. minutě. Hosté měli i nadále více ze hry a svoji převahu korunovali druhou brankou, která padla po rohovém kopu. Ve druhé půli jsme se snažili s výsledkem ještě něco udělat, hosté nás ale do šancí příliš nepouštěli. V závěru zápasu Vigantice ještě dvakrát udeřily, Vičan dal svoji druhou branku a v závěrečných minutách uzavřela účet nová akvizice hostí Petr Boruta, který přišel ze Zubří. Soupeř u nás vyhrál zaslouženě a byl jednoznačně fotbalovějším týmem.“

Branky: 6., 72. Vičan, 36. Křenek, 89. Boruta,

HRACHOVEC - VAL. PŘÍKAZY 3:1 (2:1)

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Utkání sneslo velmi přísné měřítko a Valašské Příkazy se u nás představily ve velmi dobrém světle. Nám se podařilo jít do vedení po dvaceti minutách hry, kdy se prosadil Krivčík. Poté jsme neuhlídali hbitého Vaculku a hosté Petruškem srovnali. Těsně před odchodem do kabin se hlavou prosadil Kozelský. Ve druhém dějství se hrálo nahoru - dolů, nás podržel brankář Růžička. Dvacet minut před závěrečným hvizdem jsme pečetili výhru Orságem. Se třemi body jsme velmi spokojeni, protože soupeř nás hodně pozlobil a ukázal svoji sílu."

Pavel Janošík, trenér Val. Příkazy: „Do Hrachovce jsme jeli s tím, že zde chceme bodovat, což se nám nakonec nevyplnilo. Opět se nám nedařilo skórovat z vyložených šancí, které jsme si vytvořili. Hrachovec využil tři standartní situace, které jsme špatně pohlídali a to také zápas rozhodlo. Utkání mělo svou kvalitu, kdy každé mužsvtvo chtělo vyhrát, nám se to tentokrát nepodařilo a na zakončení budeme muset ještě zapracovat.“

Branky: 19. Krivčík, 41. Kozelský, 69. Orság - 32. Petrušek,

1. Val. Meziříčí B 5 4 0 0 1 14:7 12

2. Horní Lideč 5 3 0 1 1 7:5 10

3. Podlesí 5 3 0 0 2 16:13 9

4. Kelč 5 3 0 0 2 8:5 9

5. Hrachovec 5 3 0 0 2 11:10 9

6. Vigantice 4 2 1 0 1 9:5 8

7. Juřinka 5 2 1 0 2 11:12 8

8. Val. Polanka 5 1 2 0 2 15:13 7

9. Vlachovice 5 2 0 1 2 12:14 7

10. Kateřinice 4 1 0 3 0 8:7 6

11. Vidče 5 2 0 0 3 7:8 6

12. Rožnov p. R. 5 1 1 0 3 4:10 5

13. Val. Příkazy 5 0 1 2 2 9:12 4

14. Val. Klobouky 5 0 1 0 4 4:14 2

SKUPINA B

OSVĚTIMANY – ZLECHOV 9:1 (6:0)

Ondřej Zýbal, útočník Osvětiman: „Podle výsledku to pro nás byl pohodový zápas. Celkem jsme si zastříleli a dávali góly po pěkných akcí. Poločas jsme vedli 6:0. Nakonec to skončilo devět a pro některé naše fanoušky to je pořád málo. (smích) Jsme rádi, že jedeme na vítězné vlně, ale určitě nás čekají těžší zápasy, než byl tento. Zlechov zahrozil až na konci. Hosté měli jednu pěknou střelu, kterou náš brankář chytil a pak dali také gól, ale jinak nic.“

Branky: 18., 24., 31. a 33. Ondřej Zýbal, 19., 73. a 74. Jakub Salay, 29. Michal Brhel, 49. Lukáš Klimeš – 84. Hynek Vaněk. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 60.

BOJKOVICE – ÚJEZDEC 4:3 NA PEN. (2:1)

Pavel Miča, sekretář Bojkovic: „Ve dvanácté minutě nabídl hostům gól hrubou chybou Miča a Filip Lekeš nabídky využil. Ve 23. minutě po Křížově nahrávce přesně zacílil Gago. Ve 31. min. otočil skóre utkání na domácí stranu po centru Vojty Doliny hlavičkou Kříž. V 58. minutě dokázal v pozici ležícího střelce zasunout míč do domácí branky opět F. Lekeš. Tentýž hráč v 57. minutě završil hattrick. Na konečných 3:3 vyrovnal znovu po asistenci Vojty Doliny domácí Kříž křížnou přízemní střelou, když se míč odrazil do sítě hostující branky od tyče. V penaltové loterii byli nakonec šťastnější domácí hráči.“

Branky: 31. a 76. Jaroslav Kříž, 23. Petr Gago – 12., 57. a 71. Filip Lekeš. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 150.

KORYČANY – BUCHLOVICE 4:1 (1:1)

Jiří Vybíral, předseda klubu FC Koryčany: „Na pouťovou sobotu si domácí fotbalisté nadělili plný bodový zisk. Už ve čtvrté minutě zápasu vyzkoušel hostujícího gólmana z trestného kopu Káňa. Po teči míč poprvé rozvlnil síť hostující branky. Pak se do zápasu dostali i hosté. Ve 34. minutě po hrubé chybě domácí obrany Buchlovice srovnaly na 1:1. Střelcem byl Michal Selinger. Druhý poločas byl už pod taktovkou domácích. Ve 46. minutě si Hanák všiml vysunutého gólmana Buchlovic a z velké dálky lobem upravil na 2:1. Hosté se začali osmělovat a bylo velmi dobře, že Lasko a Filipský vystřihli krásnou kombinaci a Filipský nezaváhal. V závěru zápasu domácí zahrávali pokutový kop. Vykonavatelem byl Gejdoš a ten nezaváhal.“

Branky: 4. Dominik Kaňa, 46. Filip Hanák, 55. Petr Filipský, 85. Rostislav Gejdoš z penalty – 34. Michal Salinger. Rozhodčí: Korch. Diváci: 169.

KUNOVICE – HLUK 1:2 (0:0)

Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Zápas se mi hodnotí těžko. Bohužel přístup k utkání byl katastrofální. Kluci si bohužel mysleli, že se Hluk asi porazí sám a podle toho to na hřišti taky vypadalo. Neudělali jsme nic proto, abychom zlomili odpor Hluku, který si za přístup a bojovnost zasloužil vyhrát. Přitom hosté za druhou půlku měli jeden protiútok, ale naše nedůrazná obranná činnost dovolila soupeři skórovat ještě z penalty. Jinak hosté žádnou vyloženou šanci neměli. My měli dvě tři akce, které zaváněly gólem. I když jsme v závěru z pokutového kopu výsledek snížili, body jsme si nezasloužili.“

Branky: 91. Andreas Chaloupka z penalty – 75. Radek Zálešák, 88. Martin Zalubil z penalty. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 150.

FRYŠTÁK – OTROKOVICE B 2:3 (1:1)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Fryšták do utkání vstoupil velmi špatně. Mladý tým z Otrokovic byl na těžkém terénu vždy o krok vpřed a už ve 3. minutě Marčík naservíroval míč na malé vápno a Malát se mohl jen jeho přihrávce poklonit. Další rána pro Fryšták přišla o chvilku později. Ze hry musel odstoupit kapitán a stoper Skalička. Otrokovice nadále hrozily a Fryšták se nedostával do hry. Ve 27. minutě propadl centr hostů obranou i brankáři Fryštáku a pro Horáka bylo zakončení snadné. Domácí se až po třiceti minutách dostávali přeci jen stále častěji blíže k hostující brance a vytvořili si šance. Ve 44. minutě dal domácím šanci na zvrat v utkání gól do šatny. Po brejku střílel přesně Chudý. Druhý poločas se hrál dlouho podle not domácích. Hosté poctivě bránili, přečkali tlak i několik šancí Fryštáku a v 74. minutě udeřili. Pro Fryšták to byla těžká rána, ale boj nevzdával. V 86. minutě ještě Vavrušou snížil na 2:3.“

Branky: 44. Tomáš Chudý, 86. Marek Vavruša – 3. Dominik Malát, 27. Daniel Horák, 73. Jan Janča. Rozhodčí: Jílková. Diváci: 90.

ŠUMICE – NIVNICE 0:1 (0:1)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Porážka nás hodně mrzí. Byl to remízový zápas. Hosté ze začátku měli dvě až tři gólovky a jednu z nich taky proměnili. My jsme hrozili spíše ze standardek i ze hry. Ve druhé půlce jsme byli lepší, aktivnější. Soupeř však chodil do kontrů a několikrát zahrozil. Skóre se už nezměnilo.“

Branky: 18. Jan Máčalík. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 300.

NEDACHLEBICE – DOLNÍ NĚMČÍ 2:1 (0:1)

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „V zápase vysoké kvality se musel najít každý. Maximální nasazení, bojovnost, ale k tomu i krásné fotbalové akce z obou stran. Hráči Dolního Němčí využili hned v první minutě naši chybu a šli do vedení, což pro nás byla studená sprcha. Ještě hůře bylo ale ve 20. minutě, kdy jsme přestřelili z pokutového kopu. Rád říkám, že naši hráči makali na sto procent a přišlo zasloužené vyrovnání. Ve druhém poločase jsme si vytvořili mírnou převahu. Měli jsme také více příležitostí, ale rozhodnutí přišlo až v poslední minutě po sérii rohových kopů a následná euforie nebrala konce.“

Branky: 33. a 90. Jan Sedlář – 1. David Richtr. Rozhodčí: Štěpánek. Diváci: 121.

1. Osvětimany 5 5 0 0 0 28:4 15

2. Bojkovice 5 3 2 0 0 20:9 13

3. Nedachlebice 5 4 0 0 1 15:6 12

4. Kunovice 5 4 0 0 1 13:4 12

5. Újezdec 5 3 0 1 1 12:8 10

6. Fryšták 5 2 1 0 2 12:9 8

7. Nivnice 5 2 0 2 1 6:4 8

8. Dolní Němčí 5 2 0 1 2 8:7 7

9. Koryčany 5 2 0 1 2 9:14 7

10. V. Otrokovice B 5 2 0 0 3 9:13 6

11. Hluk 5 1 1 0 3 8:12 5

12. Šumice 5 0 1 0 4 7:21 2

13. Buchlovice 5 0 0 0 5 5:19 0

14. Zlechov 5 0 0 0 5 1:23 0

PETR KOSEČEK