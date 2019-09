Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Derby jsme vůbec nezvládli a hosté vyhráli naprosto zaslouženě. Mladíci v barvách hostí předváděli běhavý celoplošný fotbal, který nám dělal velké problémy. Sice se nám podařilo srovnat, ale hosté byli lepším týmem a mohli přidat i další branky. Na rozdíl od hostujících hráčů, nám chyběl pohyb a větší nasazení. Valašská Polanka se u nás představila ve velmi dobrém světle, nám se utkání nepovedlo a zůstáváme bez bodového zisku. Musíme hodit porážku za hlavu a nachystat se na další utkání, které odehrajeme ve Vlachovicích.“

Jan Tajzler, vedoucí Val. Polanky: „Utkání se hrálo před výbornou návštěvou a naši fanoušci nám vytvořili skoro domácí prostředí. Soupeře z Horní Lidče známe velmi dobře z loňské sezóny, kdy jsme spolu bojovali o čelo tabulky. Věděli jsme, že míříme na půdu kvalitního celku. Podařilo se nám otevřít skóre zásluhou Davida Mačka již v desáté minutě. Důležitým momentem zápasu pak byla naše rychlá reakce na vyrovnávací trefu domácích, kdy si Fojtík vstřelil vlastní gól. Ve druhém poločase pak naše vítězství pojistil v 67. minutě Štrbík. Tři body z derby mají pro nás velkou cenu a navíc po velmi kvalitním výkonu.“

Branky: 37. Smolík – 10. Maček, 39. vlastní (Fojtík) – 67. Štrbík.

JUŘINKA – VAL. KLOBOUKY 3:1 (0:0)

Zdeněk Hoffman, trenér Juřinky: „Valašské Klobouky mají hodně mladé mužstvo, které má perspektivu, tentokrát to však na nás nestačilo. Dali jsme branku již ve druhé minutě. Hosté ale po pěti minutách po naší chybě srovnali. Do poločasu jsme přidali další dvě branky. Hodně nám pomohla čtvrtá branky v úvodní minutě druhého dějství. Byli jsme častěji na míči, hráči dobře kombinovali a nakonec si i s chutí zastříleli. Po hodině hry jsme přidali dvě slepené trefy a v závěru se utkání jen dohrávalo. Mohli jsme tak pošetřit síly na páteční duel, který odehraje pod umělým osvětlením na umělé trávě v Rožnově pod Radhoštěm.“

Radek Ovesný, sekretář Val. Klobouky: „Domácí Juřinka byla v tomto duelu velkým favoritem a ukázala, že má kvalitní mužstvo. Než se naši mladíci na hřišti rozkoukali, tak jsme prohrávali. Sice se nám o pět minut později podařilo Dubčákem vyrovnat, ale domácí hráči byli i nadále aktivní a do poločasu se dokázali dvakrát střelecky prosadit. Juřinka měla raketový vstup i do druhé půle, kdy skórovala již v první minutě. Po hodině hry přidali domácí další dvě branky a utkání bylo definitivně rozhodnuto.“

Branky: 2. David, 32., 45. Vavřík – 7. Dubčák.

VIGANTICE – ROŽNOV P. R. 3:1 (2:0)

Pavel Šturala, trenér Vigantic: „Místní derby přineslo velmi zajímavou podívanou a dvě stovky diváků se určitě nenudilo. Nám se náramně povedlo prvních dvacet minut, kdy jsme předváděli velmi kvalitní výkon a soupeře jsme k ničemu nepustili. Z tlaku jsme vytěžili úvodní branku. Poté jsme se nepochopitelně zatáhli a přestali jsme být aktivní. Hosté ožili, vytvořili si několik velmi dobrých příležitostí a nastřelili i břevno. Pomohla nám pak trefa Macíčka, která nám přinesla uklidňující dvoubrankový náskok. Ve druhém poločasu se prosadil po hodině hry Boruta a o vítězi utkání bylo rozhodnuto. Soupeř poté vsítil čestný úspěch, který si určitě zasloužil. Konec utkání jsme si už pohlídali a mohli jsme přidat i další branky. Hráči podali zodpovědný výkon, který nakonec vedl k tříbodovému zisku.“

Branky: 9. Křiva, 38. Macíček, 60. Boruta – 63. Ondruch.

VAL. MEZIŘÍČÍ B – HRACHOVEC 2:1 (1:0)

Karel Straka, vedoucí týmu Val. Meziříčí B: „Kdyby v 5. minutě Valašské Meziříčí vedlo 3:0, odpovídalo by to dění na hřišti. Ihned po rozehrávce vyslal Štys do zakončení Horáčka a bylo 1:0. I následující dvě akce domácích byly z kategorie tutovek. Hrachovecký gólman Růžička vytáhl excelentní zákroky a držel hosty nad vodou. Pár následujících minut ve znamení oboustranně neuspořádané mezihry ukončil ve 20. minutě Daniš pohotovou střelou zpoza pokutového území. Útočný začátek přešel na chvíli v neuspořádanou. Ve 31. minutě se dostali ke slovu hosté a Petrnek ve valašskomeziříčské bráně měl plné ruce práce. Ve 37. minutě mohl domácí uklidnit Straka. Po Gajduškově sklepnutí pohotově z otočky zamířil těsně nad Růžičkovu bránu. Nástup do druhé půle byl ve znamení domácího Valmezu. Útočný fotbal se musel divákům líbit, chyběly však góly. Do šancí se postupně dostali Vrána, Gajdušek a hlavou Sovák. Ani největší šance domácí nevyužili, a tak udeřilo na druhé straně. V 60´ při prvním útoku hostů ve druhém dějství zůstal na „malém vápně“ osamocený Orság a bylo srovnáno. A pro domácí mohlo být ještě hůře. Přesto, že se stále tlačili směrem dopředu, druhá akce Hrachovce málem znamenala i druhý gól hostů. Ofsajdová pozice střelce byla proti pravidlům a hrálo se dál. Valašské Meziříčí se tlačilo za vítězstvím. V 81. minutě Straka vybídl ke střele Gajduška, ale jeho projektil bohužel netrefil zařízení. O minutu později se zdravě naštval Vrána, vzal míč na polovině hřiště, nikomu jej nepůjčil, ustál několik faulů hostujících obránců a sám zavěsil rozhodující gól. Škoda, že tentýž hráč těsně před koncem nepřihrál lépe postavenému Danišovi, další gól by zápasu slušel. Ve Valmezu se dnes hrál velmi slušný zápas I. A třidy. Hosté, díky dobré taktice, mohli brát všechny body. Domácí byli lepším týmem a zaslouženě vyhráli. Rozhodla větší fyzická výdrž mladíků Valmezu. Je třeba uznat fotbalovost soupeře a všem zúčastněným poděkovat za korektní sousedské derby.“

Branky: 1. Horáček, 80. Vrána – 61. Orság.

KATEŘINICE – VLACHOVICE 4:2 (2:2)

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Měli jsme velmi dobrý vstup – do desáté minuty jsme dali dvě branky. Ale jako by jsme si mysleli, že je rozhodnuto a pro mě z nepochopitelného důvodu jsme od dvacáté minuty přestali hrát svou hru. Hosté pak ze dvou vypracovaných šancí ještě do poločasu vyrovnali. V přestávce jsme si to v kabině vyříkali a až na jednu chybičku, kdy šel hostující hráč sám na našeho brankáře Mirka Vrbu. Ten nás v daný moment podržel. Dále jsme dominovali v cele hře, vytvářeli si mnoho šanci a zaslouženě nakonec vyhráli.“

Karel Hověžák, činovník Vlachovic: „Zaspali jsme začátek a už po jedenácti minutách jsme prohrávali o dvě branky. Po třech minutách se nám ale podařilo dát kontaktní branku a domácí navíc ve své aktivní hře hodně polevili. Po půlhodině hry jsme vyrovnali a začínalo se od nuly. Ve druhé půli jsme si vypracovali velkou příležitost, tu jsme neproměnili a domácí nás dokázali dvakrát potrestat, když čtvrtá branka padla až v samotném závěru.“

Branky: 8., 11., 57. Drda, 90. Mrlina – 14. Hovězák, 30. Plšek.

PODLESÍ – KELČ 4:1 (1:0)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Podařil se nám odčinit debakl z minulého kola ve Vlachovicích. V první půli jsme byli lepším celkem a kromě jediné branky, jsme si vytvořili i řadu dalších příležitostí. Hosté hrozili pouze z brejků a dokázali být i nebezpeční. Pomohla nám rychlá branka po příchodu ze šaten. Hosté se ale vrátili zpět do trefou na 2:1, ale po osmi minutách jsme si vzali vedení zpět. Závěr utkání jsme již měli pod kontrolou a přidali jsme třináct minut před koncem pojistku v podobě čtvrté branky. Vyhráli jsme ale zaslouženě a soupeř z Kelče toho u nás příliš nepředvedl.“

Daniel Šulák, trenér Kelče: „Utkání se nám vůbec nepovedlo a podali jsme nejslabší výkon v této sezoně. Domácí předváděli jednoduchý fotbal, který na nás platil. Ve 25. minuté jsme inkasovali lacinou první branku. Domácí si dokázali vytvořit i další příležitosti a hned po příchodu ze šaten přidali druhou trefu. Po pěti minutách se nám však podařilo dát kontaktní branku a pak jsme dokonce mohli i vyrovnat. Domácí nás poté z brejků dvakrát vytrestali a strhli vítězství na svoji stranu. Je pravda, že jsme jim to svým bezkrevným výkonem i ulehčili.“

Branky: 25. Janda, 46., 77. Tydlačka, 58. Janda – 50. Reisskup.

VAL. PŘÍKAZY – VIDČE 6:0 (3:0)

Pavel Janošík, trenér Val. Příkazy: „Utkání nám vyšlo podle představ a konečně jsme proměnili šance. Velmi aktivním vstupem do utkání a s velkou chutí jsme donutili soupeře k chybám, které se nám podařilo proti předešlým zápasům využít. Do 20 minuty jsme vedli 3:0 což dalo ráz celému zbytku utkání, dvakrát se prosadil Petrušek a jednou Karas. Sice po nástupu na hřiště do druhé půle malinko Vidče zlobilo, ale po deseti minutách jich zlomila čtvrtá branka Polácha. Zbytek utkání jsme byli při střelecké chuti a přidali další dvě branky, nejprve se prosadil Gargulák a po něm Vaculka. Dá se říct, že za celé utkání soupeř zásadně neohrozil naši branku, musím pochválit celý mančaft, jak k zápasu přistoupil a šel vítězství naproti.“

Vladislav Basel, sekretář TJ Vidče: „V kompletní sestavě i s novým hráčem Rostislavem Babincem, 18-ti letým odchovancem Vigantic, jsme s cílem bodovat dorazili v nedělním dopoledni k pro nás neoblíbenému soupeři z Valašských Příkaz. Taktika přečkat úvodní tlak domácích bez inkasované branky vzala za své již v 6. minutě. Špatnou rozehrávkou jsme vybídli do sóla domácího útočníka Petruška a ten se sám na brankáře nemýlil 1:0. Vzápětí jsme pro změnu otáleli s rozehrávkou na středu hřiště a domácí opět nabídnutou šancí nepohrdli 2:0. A katastrofální úvodní dvacetiminutovku zakončil únik domácího záložníka po pravé straně, kdy jeho střelu ještě Einšpiegl dokázal vyrazit před sebe, ale na další dorážku již nestačil 3:0. Dostat zpět do hry nás mohl Mičkal, ale jeho trestný kop těsně minul levou tyč domácí brány. Úvod druhé půle patřil nám, dařila se kombinace a soupeře jsme v tu chvíli přehrávali. Šance však nepřicházely. Zato soupeř svůj první pobyt na naší polovině ve druhé půli zakončil brankou. Tentokráte byli nedůrazní oba krajní obránci, kteří přihlíželi jen tomu jak v 53. minutě domácí zakončují. První střela do tyče, odražený míč v síti. Po hodině hry zbytečný rohový kop, volný hráč na zadní tyči a rázem to bylo 5:0. Konečnou podobu výsledku dala v 72. minuta a střela Vaculky, tečována jedním z našich obránců – 6:0. Dnes nám zápas totálně nevyšel, branku soupeře jsme ohrozili vlastně jen z přímých kopů, a i když jsme narazili na velmi kvalitního soupeře, tak svými chybami jsme mu cestu za vítězstvím značně usnadnili.“

Branky: 6., 20. Petrušek, 14. Karas, 53. Polách, 60. Gargulák, 72. Vaculka.

1. Val. Meziříčí B 6 5 0 0 1 16:8 15

2. Podlesí 6 4 0 0 2 20:14 12

3. Vigantice 5 3 1 0 1 12:6 11

4. Juřinka 6 3 1 0 2 17:13 11

5. Val. Polanka 6 2 2 0 2 18:14 10

6. Horní Lideč 6 3 0 1 2 8:8 10

7. Kateřinice 5 2 0 3 0 12:9 9

8. Hrachovec 6 3 0 0 3 12:12 9

9. Kelč 6 3 0 0 3 9:9 9

10. Val. Příkazy 6 1 1 2 2 15:12 7

11. Vlachovice 6 2 0 1 3 14:18 7

12. Vidče 6 2 0 0 4 7:14 6

13. Rožnov p. R. 6 1 1 0 4 5:13 5

14. Val. Klobouky 6 0 1 0 5 5:20 2

SKUPINA B

ÚJEZDEC – OSVĚTIMANY 3:4 NA PENALTY (1:1)

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdu: „Mám toho ve fotbale tolik za sebou, že ani zklamaný nejsem. Smekám před kvalitou soupeře, který je úplně někde jinde. Poměrně rychle jsme prohrávali, když se hosté prosadili po centru a hlavičce do šibenice. My jsme ale ukázali obrovskou bojovnost a podařilo se nám brzy vyrovnat. Důležitý okamžik přišel s vyloučením Veliče Šumulikoského, kterému náš hráč zajel pod nohy a soupeř ho žduchl, takže jednoznačná červená karta. Vyloučení zkušeného hráče hodně ovlivnilo průběh utkání. Osvětimany přesto i v deset ukázaly kvalitu. Držely balon a přehrávaly nás. Opravdu byly herně lepší, i tak jsme ale výsledek otočili na 2:1. Hosté však po nacvičeném signálu ze standardky skóre srovnali. My jsme pak udeřili potřetí, ale v závěru jsme náskok neudrželi. Osvětimany to tam dotlačily na 3:3. Penalty nabídly souboj brankářů. Vedli jsme 2:0 a mohli rozhodnout, ale nezvládli jsme to. Nedali jsme tři pokutové kopy za sebou a Němčický rozhodl o tom, že si Osvětimany berou bonusový bod navíc. Ani přesto všechno nejsem zklamný, protože kvalita Osvětiman přesahuje první A třídu.

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Pro diváky to byl dobrý zápas. Nám uškodilo vyloučení. Jsem přesvědčený, že v jedenácti bychom utkání zvládli. Na Šumiho tam byl hodně tvrdý faul, jeho reakce ale byla nepřiměřená. On to však ví a pomůže nám v jiných zápasech. I v deseti jsme náskok soupeře dotáhli. Měli jsme i břevno, remíza je spravedlivá. Klobouk dolů, jak kluci zápas zvládli. Téměř šedesát minut jsme hráli o jednoho muže méně. Štěstí jsme neměli jenom při vyrovnávací brance Salaye, ale při penaltách. Domácí měli tři mečboly, přesto to nevyužili. Nakonec jsem rozhodl já. Kluky jsem schválně pouštěl. Chtěl jsem vidět, jak fungují ve stresových situacích, ale nikdo nechtěl jít, tak jsem to vzal na sebe. Naštěstí to vyšlo.“

Branky: 30. Lekeš, 51. Pilka, 66. Konečný – 22. a 90. Salay, 62. Perůtka. Rozhodčí: Filípek. Červená karta: 36. Šumulikoski (Osvětimany). Diváci: 180.

HLUK – FRYŠTÁK 0:1 (0:1)

Martin Dostal, sekretář Spartaku Hluk: „V prvním poločase byli hosté lepší, naše mužstvo bylo kombinačně horší, pomalejší, a tak hráči Fryštáku byli častějšími hosty na domácí polovině. Jestli je to systémem, nebo nepochopením trenérových rad, tak to nevím, ale ten fotbal nebyl od domácího celu nijak atraktivní. I když ani hosté si nevytvořili nějakou výraznější šanci, přesto ve 31. minutě pískl rozhodčí pokutový kop, který proměnil Sklenář, bývalý hráč Uherského Brodu. Do druhého poločasu nastoupil vedle Bukvice do útoku Zalubil a domácí získali převahu. Hosté však dobře bránili. Domácí s útočnou formací dorostenců, zatím na tuto zkušenost nestačili. Chyběl Michala, kterému ujel v Brně autobus a to vše při nedostatku hráčů ovlivňuje výkon našeho mužstva. Domácí si vytvořili nějaké šance k likvidaci jednogólové manka, ale nedařilo se. Ani rozhodčí nepískl faul v pokutovém území na domácího hráče, což vyvolalo nevoli jak u hráčů, tak i v hledišti. Byl to stejný faul jak v prvním poločase, ale je vidět, že metr není vždy stejný. Škoda! Pokud chtějí naši hráči udělat nějaký výsledek, tak musí hrát naplno stejně jako v Kunovicích.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Fryšták odjížděl do Hluku s cílem bodovat a napravit porážku z posledního utkání. V Hluku se hrálo bojovné utkání, když obě mužstva si příležitosti tvořily hodně těžce. Fryšták měl v prvním poločase územní převahu a ve 31 minutě zužitkoval nařízený pokutový kop. Úspěšným exekutorem byl Sklenář. Ve druhém poločase si Fryšták hlídal náskok a až v posledních deseti minutách se domácí hráči dostali do slušných příležitostí k vyrovnání. Naši hráči však náskok udrželi a vraceli se z Hluku s tříbodovým ziskem.“

Branka: 31. Sklenář z penalty Rozhodčí: Filgas. Diváci: 100.

ZLECHOV – KORYČANY 3:2 NA PEN. (2:2)

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „Začátek jsme bohužel prospali. Nejprve jsme nepokryli standardní situaci a po rohu inkasovali smolný gól, hned vzápětí jsme propadli v přechodu do útoku. Ztratili jsme míč a soupeř po vysunutí a nešťastné teč našeho stopera prohrávali v 5. minutě už 0:2. Klobouk dolů předtím, jak kluci zvedli prapor a neuvěřitelnou bojovností výsledek ještě do přestávky srovnali. Nejprve se Kotek krásně před šestnáctkou trefil do horního růžku a vrátil nás zpátky do utkání, následně vyrovnal Trubačík. Ve druhé půli se hrálo nahoru dolů. Hosté měl víc standardek, hlavou nastřelili břevno. My jsme měli taky nějaké možnosti ke skórování. Utkání nakonec dospělo k remíze. Při penaltách jsme měli trošku víc štěstí. Dva body bereme. Doufejme, že je to pro nás odrazový můstek. Chtěl bych mužstvu poděkovat za obrovskou bojovnost. Kluci sice byli v úvodu utkání na kolenou, pak se ale semkli a neuvěřitelně zvedli.“

Branky: 27. Jakub Kotek, 33. Vít Trubačík – 4. a 5. Gejdoš. Rozhodčí: Jílková Diváci: 148.

OTROKOVICE B – BOJKOVICE 3:1 (2:1)

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Soupeř se asi podíval před zápasem na tabulku, když proti nám nastoupili čtyři hráči z dopoledního utkání Otrokovic proti Slovácku B. Domácí na nás v úvodu vletěli a přehrávali nás pohybem i kombinacemi. Hned ve 4. minutě nám dali gól po pěkné kombinaci a přečíslení, které zakončovali do prázdné branky. Soupeř byl i nadále aktivní. Vypracoval si další dvě šance. My jsme se zbrchali až v polovině první půle. Začali jsme taky hrát a dostávat se do zakončení. Šance jsme však nedali, domácí několikrát podržel gólman. Když už to vypadalo, že poločas skončí 1:0, tak se z dvaceti metrů krásně trefil Bahounek. Bylo to nádherná střela přesně pod břevno, náš brankář ani nestačil zvednout ruce. My jsme však stihli odpovědět po rohu, kdy z malého vápna snížil Martinec. Ve druhé půli jsme chtěli pokračovat ve vyrovnané hře a zápas se pokusit zvrátit na naši stranu, ale v 55. minutě po dalším brejku a individuální akci Mináře jsme inkasovali potřetí. Otrokovice nám odskočily. My jsme se ve zbytku zápasu snažili útočit, ale neměli jsme svůj den. Gól bychom nedali, ani kdybychom hráli do rána. Měli jsme spoustu šancí, ale buď jsme stříleli vedle nebo to vychytal brankář. Soupeř to takticky dobře zvládl. Až do konce hrozil z brejků. Fotbal se hraje na góly, domácí dali tři, my jeden, což rozhodlo. Musíme se ze zápasu poučit a jít dál.“

Branky: 4. Dnistrianskyi, 42. Bahounek, 54. Minář – 45. Martinec. Rozhodčí: Dorotík. Diváci: 50.

NIVNICE – NEDACHLEBICE 2:1 NA PENALTY (0:0)

Václav Uhlíř, trenér Nivnice: „Konečně jsme penalty zvládli a po dlouhé době je vyhráli. Jinak to byl vyrovnaný zápas, který skončil spravedlivou remízou. Moc v utkání šancí nebylo, nehrál se žádný extra fotbal. Spíš mezi šestnáctkami, bez výraznějšího vzruchu. My jsme se dostali do vedení Straňákem z penalty. Hosté mohli srovnat taky z pokutového kopu. Ten ale neproměnili. Za stavu 1:0 šel Kelíšek sám na gólmana, ale šanci nevyužil. A tak přišel na druhé straně trest, když jsme sedm minut před koncem přímo z rohu inkasovali vyrovnávací gól. Sedlář zaskočil našeho brankáře a šlo se do penalt.“

Branky: 56. Straňák z penalty – 83. Sedlář. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 150.

BUCHLOVICE – ŠUMICE 2:1 NA PEN. (1:0)

Josef Křiva, vedoucí mužstva TJ Buchlovice: „Byl to velmi vyrovnaný a bojovný zápas. Hrálo se rychle a technicky. My jsme se dostali do vedení v 10. minutě, kdy David Křiva se krásně trefil z přímého kopu. Jeho ránu ještě nazvedl jeden z hostujících obránců. Ve zbytku první půle si oba týmy vypracovaly šance, hosté měli možná o jednu víc. Křiva z dalšího trestného kopu trefil břevno. Ve druhém poločase hosté do toho začali více šlapat. Bylo vidět, že chtějí vyrovnat, což se jim podařilo v 73. minutě. Po zaváhání našeho krajního obránce se přesně k tyči trefil krajní záložník Šumic. Zbytek utkání se dohrál mezi šestnáctkami. Soupeř byl herně lepší, ale nakonec jsme byli my blíže vítězství. Před koncem šel na hřiště dorostenec Hubert Karásek, kterého po přihrávce Belanta hosté faulovali a sudí nařídil pokutový kop. Kořínek ale pět mnut před koncem selhal, když mířil přímo do gólmana. Výhru jsme si ale nezasloužili. Remíza s kvalitním soupeřem byla spravedlivá. Při penaltách jsme byli šťastnější.“

Branky: 10. Křiva – 73. Ondřej. Rozhodčí: Štěpánek. Diváci: 100.

DOLNÍ NĚMČÍ – KUNOVICE 1:2 NA PENALTY (1:1)

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Derby začalo divoce, když jsme se rychle ujali vedení a hned vzápětí inkasovali a o náskok přišli. Ve zbytku utkání jsme měli převahu i nějaké šance, ale žádnou další už jsme neproměnili. Co je nám platné, že máme více ze hry, když nedáváme góly. Kunovice téměř žádnou šanci neměly. My jsme ještě v první půli nastřelili břevno a vstřelili gól, který nám rozhodčí kvůli údajnému ofsajdu neuznal. Remíza je pro nás ztráta, penalty už jsou loterie. Jinak zápasy s Kunovicemi jsou vždycky vyhecované. Ani tentokrát nebylo derby moc klidné. Rozhodčí to trošku nezvládl, taky rozdal hodně žlutých karet.“

Branky: 2. Krchňáček – 4. Chaloupka. Rozhodčí: Korch. Diváci: 200.

1. Osvětimany 6 5 1 0 0 31:7 17

2. Kunovice 6 4 1 0 1 14:5 14

3. Bojkovice 6 3 2 0 1 21:12 13

4. Nedachlebice 6 4 0 1 1 16:7 13

5. Újezdec 6 3 0 2 1 15:11 11

6. Fryšták 6 3 1 0 2 13:9 11

7. Nivnice 6 2 1 2 1 7:5 10

8. V. Otrokovice B 6 3 0 0 3 12:14 9

9. Dolní Němčí 6 2 0 2 2 9:8 8

10. Koryčany 6 2 0 2 2 11:16 8

11. Hluk 6 1 1 0 4 8:13 5

12. Šumice 6 0 1 1 4 8:22 3

13. Buchlovice 6 0 1 0 5 6:20 2

14. Zlechov 6 0 1 0 5 3:25 2

Autor: PETR KOSEČEK