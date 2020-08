Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Vyšel nám vstup do utkání, kdy jsme hned v jedenácté minutě vedli 3:0. Paradoxně nám rychle nabitý náskok ublížil, protože jsme polevili a místo toho, abychom i kvůli lidem přidali další branky, přišlo uspokojení. Zápas jsme měli pod kontrolou, mohli jsme přidat další branky, ale řadu šancí jsme neproměnili. Představoval bych si, že budeme víc hladovější po brankách. Ale jinak s výsledkem i výkonem jsem celkem spokojený. Chyběli nám Šumulikoski, Jeleček, Skřivan je zraněný. Z nových hráčů nastoupili Michal Petrucha a Groulík, který prošel dorostem Slovácka a naposledy byl v Rakousku. Taky jsme získali brankáře Pfeffera, který se vrátil ze Stříbrnic.“

Branky: 8. Zýbal, 10. Čevelík, 11. Perůtka, 59. Švrček, 62. Klimeš - 20. Vaněk, 90. Kedra. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 120.

HLUK – KUNOVICE 3:0 (1:0)

Sekretář Hluku Martin Dostal: „Konečně jsme se po třičtvrtě roce dočkali a mohli jsme sledovat mistrovský zápas. Po velmi špatném podzimu udělal výbor a trenér Vojtěšek za vším pomyslnou čáru a místo hráčů, kteří buď odešli nebo ukončili činnost nastoupilo zcela nové mužstvo. Určitě se zlepšila jeho kvalita, což se potvrdilo hned v úvodním zápase proti Kunovicím. Ty také nezahálely a přivedly si také velké posily. Biháriho, Jaroňka, Šafránka a Fojtíka ze Slavičína. Celý první poločas byl velký boj o každý metr trávníku. Hosté byli důrazní, velmi těžko jsme se prosazovali, ale ani hosté nic nevymysleli. Akorát rozhodčí udělil pět žlutých karet. Když se blížil konec poločasu, po odraženém míči se dostal před brankáře rychlý Zelinka, který byl faulován a byla z toho penalta, kterou Sopůšek proměnil. Ve druhém poločase už to byl docela jiný fotbal. Hosté museli otevřít hru a my už jsme se také dokázali prosadit. V 57. minutě výborně pronikl do pokutového území Tomáš Martiš, přihrával před branku, kde v nouzi Hostinek uklidil míč do vlastní sítě. V 61. minutě pronikl velmi elegantně do pokutového území hostů Sopůšek a na milimetr našel volného Ondru Machalu, který s přehledem dopravil míč do sítě. Hosté začali útočit, ale Šíchu v brance moc neohrozili. V 80. minutě přišla průtrž mračen a fotbalisté museli do šaten. Po asi pěti minutách se vrátili a utkání bylo dohráno. Rozhodčí Vychodil je ještě mladý a nezkušený. Chyboval na obou stranách.“

Radek Bihari, záložník Kunovic: „Byl to hodně soubojový zápas, který ovlivnil fakt, že domácí Martin Kukla nebyl vyloučený. V prvním poločase jsme byli herně lepší, zasloužili jsme se jít do vedení, bohužel jsme gól nedali. Hluku hodně pomohla proměněná penalta na konci prvního poločasu. Podle mě byla docela přísná. Na začátku druhého poločasu jsme si dali vlastní gól. Za nepříznivého stavu jsme museli otevřít hru, čehož soupeř využil, když chodil do rychlých protiútoků, které táhl rychlý Adam Zelinka. Pak už to asi bylo kočka – myš."

Branky: 45. Sopůšek z penalty, 57. Hostinek vlastní, 61. O. Machala. Rozhodčí: Vychodil. Diváci: 200.

BUCHLOVICE – DOLNÍ NĚMČÍ 0:2 (0:1)

Josef Křiva, sekretář Buchlovic: „Pro nás je to to velká škoda a zbytečná porážka hned na úvod, protože jsme hlavně ve druhé půli hráli výborně a byli lepší než soupeř. Vypracovali si spoustu příležitostí ke skórování, ale gól jsme nedali. Naproti tomu Dolní Němčí ze dvou šancí vstřelilo dva góly. První byle byla celkem vyrovnaná. Měli jsme jenom mírnou převahu. Do prvního gólu soupeře jsme zahrávali několik standardek a rohů. Hosté všechno odvrátili a z první vážnější akce udeřili. Po centru z pravé strany na malé vápno uklidl hostující hráč balon placírkou doprostřed branky a bylo to 0:1. My jsme mohli ještě do přestávky skóre srovnat. Janků střílel těsně vedle a následně Hromada mířil hlavou do boční sítě. Těsně před poločasem pak jejich brankář vyrazil trestný kop na tyč. Ve druhém poločase už byla naše převaha značná. Po úniku Davida Křivy pálil Hromada, ale hostující brankář dobře zasáhl. V 71. minutě Dolní Němčí trefilo z uhlu tyč. Následně hosté po rohu hlavou přidali druhý gól. My jsme se dál snažili a tlačili do zakončení. David Křiva šel sám na gólmana, byl faulován ale rozhodčí penaltu nepískl. V závěru neudržel nervy náš Kunc, který byl úplně zbytečně vyloučen. I v deseti jsme měli šanci, ale Mikula míč do prázdné branky nedotlačil.“

Branky: 30. Petr Škařupa, 73. Ondřej Cmol. Rozhodčí: Neubauer. Červená karta: 89. Kunc (Buchlovice). Diváci: 100.

NEDACHLEBICE – ÚJEZDEC 2:0 (1:0)

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „Vítězství si velmi cením hlavně pro to, že jsme zvládli situaci, kdy jsme měli celý druhý poločas hráli bez vyloučeného špílmachra Ondry Šuranského. Chválím celé mužstvo za předvedený výkon s výjimkou poslední desetiminutovky prvního poločase, kdy jsme byli nepřesní, měli malý pohyb a soupeř nás přetláčel. Po vyloučení bylo velmi důležité, že jsme i v deseti hráčích velmi nebezpečně zaměstnávali obranu Újezdce, hlavně velmi dobře hrající Kafka. Klíčový byl druhý gól v 66. minutě, který nám dodal patřičný klid a umožnil maximální soustředění na defenzivu a brejky.“

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Nám se vstup do sezony vůbec nepovedl, musíme se hluboce zamyslet. První poločas ještě z naší strany snesl nějaké měřítko, ale ve druhém poločase, kdy byl hned na jeho začátku vyloučený hráč Nedachlebic, jsme proti deseti lidem ani jednou nevystřelili na domácí branku. Náš výkon byl tragický. Navíc jsme v závěru přišli o vyloučeného Tondu Hráčka, který stáhl unikajícího protihráče. Chyběl nám jenom Valenta.“

Branky: 17. Filip Brzica, 66. Michal Bartoš. Rozhodčí: Horváth. Červené karty: 51. Šuranský – 85. Hráček. Diváci: 250.

BOJKOVICE – TĚŠNOVICE 2:1 (1:1)

Pavel Miča, sekretář Bojkovic: „V 9. minutě byl ve velkém vápně faulován Vojta Dolina a nařízený pokutový kop bezpečně proměnil Vacula. Ve 23. minutě neudržel střelu z přímého kopu gólman Urbánek a těšnovický Mrázek pohotově dorazil. I přes větší snahu Slovácké Viktorky ve druhém poločase vstřelit gól, spělo vyrovnané utkání s minimem střeleckých příležitostí ke konečné remíze. Osud zápasu vzal ovšem pět minut před koncem do svých rukou, respektive nohou, nejzkušenější domácí hráč Daniel Vacula, který exkluzivním lobem z pětadvaceti metrů udělal z těšnovického gólmana Zavadila přihlížejícího statistu a rozhodl tak o důležité výhře svého týmu v prvním utkání nové sezony.“

Roman Potočný, trenér Těšnovic: „I když historicky premiérové utkání v první A třídě skončilo těsnou porážkou, nemáme se za co stydět. S předvedenou hrou jsou spokojený. Akorát nám vázlo finální řešení a koncovka. Jinak výkon týmu byl dobrý. Bohužel výsledek tomu neodpovídá. Podle mě to ale bylo remízové utkání, které rozhodly chyby. Do zápasu jsme vstoupili aktvině a herně byli lepší. Dostávali jsme se i do nějakých pološancí. Bohužel v 9. minutě pískl hlavní rozhodčí pro mě nepochopitelnou penaltu. Doteďka tomu vůbec nerozumím. Domácím po vedoucí brance narostla křídla. Byli lepší. Ne kombinací, ale spíše bojovností se dostávali do zakončení a šancí. My jsme to však ustáli a dorážkou Mrázka, který po standardní situaci Maláta uklidil balon do sítě, se vrátili zpátky do hry. Ve druhé půli to byl spíše boj. Chtěli jsme hrát po zemi, ale naši kombinaci narušovaly hrubé zákroky soupeře, které rozhodčí na obě strany spravedlivě pískal. Paradoxně v momentu, kdy jsme šli do přečíslení čtyři na dva, jsme ztratili míč a soupeř z brejku nám dá v 85. minutě gól na 2:1. Bojkovice závěr kouskováním a zdržováním zvládli.“

Branky: 9. z penalty a 85. Daniel Vacula - 23. Michal Bernatík. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 190.

ŠUMICE – KORYČANY 2:1 (1:1)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Byl to těžký a bojovný zápas, který jsme nakonec zvládli. Na tři body jsme se ale pořádně nadřeli. Každý tým si vypracoval několik šancí. Hned dva ze tří gólů padly po penaltách, které nebyly nařízeny za fauly, ale za ruky, což bylo docela nešťastné. Navíc my jsme ji zahrávali v poslední minutě. V tu chvíli hosté hráli bez vyloučeného hráče o deseti.“

Branky: 45. Jan Pilka, 90. Jan Žampach z penalty - 43. Rostislav Gejdoš z penalty. Rozhodčí: Zelený. Červená karta: 73. Ryška (Koryčany). Diváci: 120.

FRYŠTÁK – NIVNICE 2:1 NA PENALTY (1:1)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Velmi dlouhá přestávka bez mistrovských utkání trvající téměř tři čtvrtě roku skončila. Zdálo se při pohledu do hlediště ,že chyběla více hostujícím fanouškům. Ti totiž opanovali hlasem i počtem tento zápas. Do Fryštáku přijeli luxusním autobusem a možná tento komfort a podpora nabudil v úvodu též hostující hráče. Nivnice byla prvních deset minut aktivnější. Josefík přespurtoval naši obranu, ale zradil ho první dotek s míčem, kterým se vyhnal z lepší pozice a jeho střela z úhlu nakonec málem skončila u vzdálenějšího rohového praporku. O minutu později už byli hosté blíže ke gólu, ale střelu jejich hráče pocítily rukavice našeho brankáře. Pak konečně přišla chvíle Fryštáku. A hned mohli domácí skórovat. Nejdříve Vavruša hlavičkoval z malého vápna do brankáře. Rozehrávka se hostům nepodařila a zakončení Bednaříka do prázdné brány z úhlu skončilo na boční síti. Nivnice byla nebezpečná a dokazovala, proč v minulém ročníku skončila třetí. Navíc na Fryšták to celkem umí, soudě podle vzájemných výsledků. Ve 25. minutě hostující hráč z malého vápna trestuhodně hlavičkoval mimo. Hosty to mohlo mrzet, ale gólovou radost přeci jen zažili ve 30. minutě, kdy Straňák poslal Nivnici do vedení. Fryšták ovšem nesložil zbraně a až do přestávky byl lepší. Střele domácího Skaličky chybělo málo a potleskem nešetřil nikdo. Ve 41. minutě bylo srovnáno. Hřebačka uklidil po závaru před bránou hostů odražený míč do sítě. Zasloužená plichta, protože v první půlce se hra přelévala na obě strany. V druhém poločase to dlouho vypadalo, že hráčům tvrdnou nohy. Chyběl pohyb a zejména hosté vytvořili dvacet metrů od své brány neprostupný val, který se domácím nedařilo překonat, byť měli velkou územní převahu. Za zmínku stojí v této části hry jen krásně provedený přímý kop Skaličky, který brankář hostí vytáhl konečky prstů a nechtěné přistrčení míče do obrany vracejícího se Vavruši, ale Josefík to ve slibné šanci nečekal a střelu poslal mimo. Tak jako v prvním poločase se hra znovu otočila a posledních deset minut měli hosté více ze hry. V 80. minutě Straňák orazítkoval břevno. Hráči už toho v dusném počasí měli po tak dlouhé pauze bez fotbalu plné kecky a zápas dospěl k rozdělení bodů po základní hrací době. Penaltový rozstřel lépe zvládl Fryšták.“

Branky: 43. Jan Hřebačka - 22. Radim Straňák. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 120.