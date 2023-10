Miroslav Ondrůšek, trenér Nivnice: „K utkání jsme přistoupili velmi zodpovědně a již do přestávky jsme ho rozhodli. Ve druhém poločase jsme prostřídali sestavu, dali tam všechny náhradníky a náskok ještě navýšili. Jsem moc rád, že jsme utkání takto zvládli. Výsledek odpovídá dění na hřišti. Hosté si vypracovali dvě nebo tři vyložené šance, zápas jsme ale měli pod kontrolou. I přes další vysokou výhru zůstáváme pevně na zemi. Jsem rád, že jsme se takto naladili na závěrečné důležité souboje s týmy z horní poloviny tabulky. Až na zraněného Kryštofa Dubského jsme byli kompletní. Za zmínku kromě pěti branek Vlastíka Veleckého musím vyzdvihnout neskutečné fair play gesto hostujícího Fabíka, který na začátku druhého poločasu odvolal penaltu, když byl podle rozhodčího faulován v naší šestnáctce, ale hráč Mladcové za ním přišel a řekl mu, že to nedovolený zákrok nebyl. Během zápasu i po něm jsem mu řekl, že si tohoto neskutečného gesto moc vážím. Zajímalo by mě, zda by to udělal i za nerozhodného stavu, ale určitě zaslouží velkou pochvalu. Byl jeden z nejlepších hráčů soupeře. Klobouk dolů."

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Narazili jsme na velmi těžkého a rozjetého protivníka, v tomto složení jsme neměli žádnou šanci mu konkurovat. Byli jsme strašní. Výsledek mluví za vše. Nějaké šance jsme si vytvořili, ale i když jdeme sami na brankáře, gól z toho nedáme a naopak soupeř stejnou šanci hned z protiútoku promění a dá gól. Pak už se to jenom veze. Je to ale pořád dokola. Pokud bychom byli kompletní, vypadalo by to od nás úplně jinak. Nivnice je maximálně organizovaný a strašně běhavý protivník. Nemají žádnou extra krásnou výstavbu hru, ale hrají jednoduchý a přímočarý fotbal, na který mají vhodné typy hráčů, vychází mu to. Je vidět, že mají propracovanou taktiku. Vlasta Fabík v úvodu druhé půle odvolal penaltu. Jenom tím dokázal, že je to férový kluk, co to má v hlavě srovnané. Asi chápe, že v I. A třídě až o tolik nejde. Něco podobného jsem zažil i v lize, kdy se útočník Papadopulos přiznal, že tečoval míč a my z toho v Karviné dali gól a se Zlínem tam tehdy vyhráli. Papadopulose jsem poznal osobně. Vím, jaký kluk to je. Toto bylo dost podobná situace."

Branky: 9., 10., 15., 22. a 73. Vlastimil Velecký, 62. a 66. Stanislav Josefík, 90. Tomáš Sláma. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 200.

KUNOVICE - KROMĚŘÍŽ B 3:2 (0:1)

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Pro nás to jsou velmi cenné tři body, protože jsme porazili Kroměříž B, která má coby nováček postupové ambice. Její hráči pravidelně trénují s druholigovým týmem. Společně s Nivnicí je to hlavní favorit naší soutěže. Věděli jsme, jaký soupeř nás čeká. Kroměříži, která měla v sestavě mladé kluky, jsme ale byli více než vyrovnaným soupeřem. Hosté hráli kombinačně, rychle. Kluci za svůj výkon zaslouží absolutorium. Výsledek je pro ně odměnou za poctivou a zodpovědnou práci, kterou v zápase odvedli. Sice jsme dvakrát prohrávali, ale pokaždé jsme to dokázali srovnat a ve finále jsme ještě dali vítězný gól. Jsme nadmíru spokojení, v naší situaci jsou to body k nezaplacení. Krásná neděle! Přitom máme neustále problémy s marodkou. I proti Kroměříži nám chyběla spousta zraněných hráčů. Kluci, co nastoupili, je však nahradili. Dali do toho srdce, velkou bojovnost a ono se jim to vrátilo."

Jiří Buksa, trenér Kroměříže B: „Porážka nás hodně mrzí, protože jsme si ji zavinili sami. Zápas jsme měli dlouho pod kontrolou. Herně jsme měli navrch, drželi jsme míč, ale těžko jsem se prosazovali. Když už jsme dali po rohu na 2:1, soupeři jsme darovali penaltu a pak jsme po chybě gólmana obdrželi třetí branku a bylo hotovo. Kromě toho Kunovice nic neměly. Soupeř byl určitě šťastnější, ale ne lepší."

Branky: 59. Marek Novosad, 81. Jakub Salay z penalty, 89. Petr Kaňovský - 32. Radek Petr, 79. Vladyslav Mazuryk. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 75.

Oslabené Kunovice obraly Kroměříž! Obrat završil po chybě gólmana Kaňovský

TĚŠNOVICE - STARÉ MĚSTO 5:4 (1:3)

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „Divákům se musel zápas líbit. Byl to otevřený fotbal se spoustou branek. Dneska střelecky explodovala naše obrana, tři z pěti gólů dali zadáci a velkou měrou se podíleli na obratu a výhře. První poločas nám ale nevyšel. Po našich chybách a celkově bídném výkonu jsme prohrávali 1:3. Soupeř si asi myslel, že to má v kapse. Přestal hrát, čehož jsme využili. Vyrovnali jsme na 3:3. Hosté si pak vzali vedení zpět, ale my jsme v závěru výsledek otočili na 5:4. V poslední minutě mohl naši výhru pojistit Šilinger, ale penaltu neproměnil. Naštěstí nás to mrzet nemuselo. Za výhru jsme rádi. Bylo to dobré utkání, rozhodčí to tentokrát zvládli."

Roman Abrhám, trenér Starého Města: „Jsem velmi zklamaný. Ztratili jsme jasně vyhraný zápas. Nemám pro výkon ve druhém poločase pochopení ani omluvu. Tři góly jsme dostali po standardních situacích. Jde o selhání jednotlivců při bránění. Toto opravdu nejde natrénovat. Každý z hráčů by se měl nad svým přístupem a počínáním zamyslet. Stejně jako v Koryčanech jsme nezachytili začátek a brzy prohrávali, ve zbytku první půle jsme ale byli lepší a výsledek zaslouženě otočili na 3:1. Pomohla nám penalta, od té doby jsme v poli dominovali a do přestávky přidali další dva góly. Bohužel po přestávce jsme přestali hrát, bránit, což se nám vymstilo. Chyběli nám Otáhal, Smělík a Horák."

Branky: 3. Tomáš Hrabal, 54. Filip Nohava, 74. Jiří Pluhař, 84. Karel Majkrič, 88. Tomáš Večerka - 14. Filip Štaubert z penalty, 41. Vladimír Brázdil, 43. David Tureček, 79. Jindřich Trvaj. Rozhodčí: Korch. Diváci: 197.

ÚJEZDEC - KORYČANY 3:0 (0:0)

Jiří Vystrčil, trenér Újezdce: „Bylo vidět, že se potkaly dva týmy z konce tabulky. Nebyl to moc pohledný fotbal, spíše boj mezi šestnáctkami. Moc šancí si ani jedno z mužstev nevypracovalo. My i soupeř jsme zahrozili nějakými střelami nebo po standardních situacích, góly padaly až po změně stran. Nám vyšel vstup do druhé půle, když Pomajbík hlavou přehodil vyběhnutého gólmana hostí a otevřel skóre. Pak jsme přidali druhý gól z penalty a následně soupeře dorazili třetí brankou. Kromě toho jsme ale moc šancí neměli. Koryčanům ve druhé půli došly síly, bylo jich jenom jedenáct. Moc toho neměly, jen pár střel. Za výhru jsme rádi, moc jsme ji potřebovali. Výkon ale úplně ideální nebyl."

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Hodnocení přineseme v pondělí odpoledne.“

Branky: 50. David Pomajbík, 73. Roman Vacula z penalty, 78. Dominik Pěnička. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 170.

NEDACHLEBICE - DOLNÍ NĚMČÍ 2:0 (2:0)

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Výhry nad těžkým soupeřem si samozřejmě vážíme. Pro nás to nebyl jednoduchý zápas. Vyšel nám ale začátek. Hned ve 4. minutě jsme dali gól po standardní situaci. Pak se hrálo spíše mezi šestnáctkami. Po půlhodině jsme po brejku přidali druhý gól a zbytek zápasu už celkem kontrolovali. Hosté nás sice místry zatlačili, ale moc šancí neměli, spíše nějaké závary nebo střely, které většinou končily vedle. My jsme taky občas zahrozili, ale hostující gólman naše šance vychytal. Byl to tvrdý zápas, ke kterému jsme přistoupili poctivě a zodpovědně. V obraně jsme to zvládli velice dobře. Těší mě nula vzadu i tři body."

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Utkání v Nedachlebicích bylo z naší strany vyústěním celého velmi špatného týdne co se týká přístupu k tréninku, respektive k celému fotbalu. Kluci si zřejmě po čtyřech výhrách opět mysleli, že to nějak půjde samo. Již v 5. minutě jsme si po nekoncentrovaném bránění standardní situace vstřelili vlastní gól. Následně jsme sice začali hrát, domácí byli ale zhuštění na vlastní polovině a spoléhali se na odkopávané míče. Z jednoho takového odkopu se naši stopeři zachovali velmi netakticky a tečovaná střela zapadla opět do naší branky. Bylo to těžké vstřebávat, protože z jedné pološance domácích jsme najednou prohrávali 2:0. Po této brance už byl stejný scénář až do konce utkání. Drželi jsme sice míč, ale pouze velké vápno. Občas jsme se dostali ke střelbě, jenže branku Nedachlebic jsme nijak neohrozili. I přes pokus oživení hry a poločasovém prostřídaní se naše finální fáze nijak nezlepšila. Domácí nás s vidinou výhry velmi poctivě dostupovali, jejich nasazení bylo znatelně větší než u nás. Přesto, že toho fotbalově moc neukázali ani domácí, tak objektivně říkám, že náš výkon byl velmi podprůměrný u všech kluků včetně dlouhodobých opor a za takový výkon bychom si výhru nezasloužili. Stejně trapný výkon jako my však předvedl i hlavní rozhodčí, který pro nás v každém poločase nezapískal zcela evidentní pokutový kop, domácích ušetřil od červené karty a naprosto všechny situace i ty polosporné byly rozhodnuty proti nám. Tento nepříjemný jev jsme ale v Nedachlebicích očekávali a není to žádná omluva za naši předvedenou hru. Za mě jsme domácím dneska tři body darovali, protože v takových zápasech bychom měli jednoznačně bodovat. Doufám, že nás dnešek dostatečně probere a vrátíme se k naší poctivé práci, na kterou jsme byly zvyklý a dobře víme, že jenom tak nás bude fotbal bavit."

Branky: 4. Michal Hána, 32. Vojtěch Roubínek. Rozhodčí: Polášek. Diváci: 130.

Rozjeté Strání také Šternberku nasázelo pět branek a dál vládne divizi E

NEDAŠOV - BOJKOVICE 1:1 (0:0)

Tomáš Kolínek, trenér Nedašova: „Poprvé jsme doma ztratili body, inkasovali. Diváci viděli oboustranně bojovný a škaredý fotbal. Bylo to takové ufňukané. Oba týmy si stěžovaly, hra byla rozkouskovaná fauly, simulováním, zdržováním. Přišlo mi to jako nějaké derby. Je pravda, že Bojkovice jsou naším nejbližším soupeřem, čekali jsme, že to bude daleko lepší zápas. Konečná remíza je asi zasloužená. Ani jeden z týmů neměl herně navrch, nebyl lepší, což nás mrzí. Doma jsme chtěli vyhrát, ale nešlo nám to tolik jako v jiných utkáních. Soupeř se dostal do vedení v úvodu druhé půle. Byl to poměrně laciný gól. Našemu brankáři zasvítilo slunce do očí. Centr do vápna chtěl vyboxovat, hostující útočník jej ale přeskočil a dal hlavou branku, což soupeři nahrálo do karet. Ve zbytku utkání se soustředil na ubránění těsného náskoku. Bojkovice zdržovaly, simulovaly, prostě natahovaly čas. Moc hrát nechtěly, což se jim na konci střetnutí vymstilo. My jsme v závěru vysunuli stopera na hrot, měli nějaký tlak, který na konci vyústil v penaltu, ze které jsme srovnali na konečných 1:1. Z bodu jsme ale velkou radost neměli, byť byl asi spravedlivý."

Martin Kolář, trenér Bojkovic: „Hodnocení přineseme v pondělí"

Branky: 90. Josef Pagáč z penalty - 46. Filip Kalík. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 202.

ŠUMICE - ZBOROVICE 3:2 (0:2)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Hosté začali daleko lépe a do desáté minuty si vypracovali nějaké šance. Dali z toho jeden gól a vedli 1:0. Zborovice měly dál více ze hry, dál si vytvářely příležitosti, ale i my jsme tam měli z protiútoků nějaké možnosti. Soupeř byl ale v první půli lepší, důraznější, nebezpečnější. Zaslouženě vedl 2:0. Do druhého poločasu ale nastoupil, jak by se mu nemohlo nic stát. My jsme byli lepší, rychlejší, důraznější a taky přímočařejší. Navíc jsme využívali šance, jaké se nám naskytly. Hosté měli zpoza šestnáctky čtyři nebo pět standardek po sobě, gólman Piják nás ale skvěle podržel. Je pravda, že jsme měli i štěstí. Za vítězstvím jsme šli ale víc. Zborovice druhou půli podcenily a my toho využili. Těžký zápas jsme zvládli a vyhráli."

Martin Hanus, hrající trenér Zborovic: „Jsem hodně zklamaný a naštvaný. Tak nahněvaný jsem opravdu dlouho nebyl. Šumicím chci nejprve pogratulovat ke třem bodům, za druhý poločas si zasloužily vyhrát. My jsme naopak podali ledabylý výkon, přístup některých hráčů po změně stran byl opravdu hodně špatný. Přitom pokud bychom po prvním poločase vyhrávali 5:0, nikdo by se nedivil. Nechci snižovat kvalitu soupeře, ale porazil nás jednoduchou hrou a bojovností. Domácí nastartovala jedna standardka. Dál bojovali a výsledek otočili. Z přístupu některých hráčů jsem velice zklamaný. Takto se za Zborovice nebojuje. Nepochopím hlavně naše nástupy do druhých poločasů. Už nevím, co mám v přestávkách hráčům říkat. Jestli máme opakovat to, co před zápasem, ale ve druhé půli nám to nejde. Šumice nás neporazily fotbalovostí, ale nasazením a nakopávanými balony. Nechci si stěžovat na rozhodčí ani na ně svádět porážku, ale vůbec nechápu, kde je svaz bere. Nevím, jestli sudí dělají nějaké testy, tito pánové ale nemohou I. A třídu pískat. Na lajnách byli snad padesátiletí chlapi, kteří vůbec nestíhají a ofsajdy posuzují ne z úrovně, ale pět metrů za ní. Hlavní rozhodčí to odchodil, odpískal ze středového kruhu. Připadal jsem si jako v okresním přeboru. Sudí pískal na popud domácí střídačky nebo diváků. Jsem z toho opravdu rozhořčený a zklamaný. S takovým soupeřem bychom neměli prohrát."

Branky: 57. Matěj Obal, 65. Jan Žampach, 76. Libor Žáček - 9. Ondřej Slaměník, 37. Ondřej Baďura. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 144.