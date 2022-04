Ondrej Šilinger, trenér Těšnovic: „Narazili jsme na lídra soutěže, velmi kvalitního soupeře. Bohužel se nám v týdnu rozrostla marodka, sestavu jsme skládali horko těžko dohromady, ale na to se nechceme vymlouvat. Kluci, co nastoupili, odvedli dobrou práci. Jelikož respektujeme sílu soupeře, chtěli jsme vycházet ze zabezpečené obrany. Bohužel jsme hned z první šance Osvětiman dostali gól. Od té doby byli hosté více na míči, hru měli pod kontrolou. My jsme hrozili jenom z brejků a z nějakých standardních situací, které jsme klidně mohli dohrát. V kabině o poločase jsme si něco řekli, něco změnili, ale jelikož jsme měli na střídačce jenom dva dorostence, hru jsme moc oživit nemohli. I tak ale byla druhá půle vyrovnanější. Bohužel jsme hned po změně stran ze standardky dostali branku na 2:0. I když nám ke konci docházely síly, z penalty nařízené za ruku ve vápně jsme skóre snížili a potom jsme měli ještě jednu šanci Brázdilem na vyrovnání výsledku, ale z šestnáctky netrefil bránu. Kdyby nám někdo před utkáním řekl, že v této sestavě prohrajeme 1:2, byli bychom asi spokojení, bohužel jsme dostali góly ze situací, které jsme měli vyřešit lépe, ale úplně vyloženou šanci jsme neměli.“

Jiří Perůtka, záložník Osvětiman: „První poločas jsme měli víceméně pod kontrolou. Hned na začátku jsme Tomaštíkem po hezké kombinační akci dali vedoucí gól a pak domácí přehrávali. Brzy jsme se dostali na koně. Soupeře naše branka trošku uzemnila. Dobře jsme kombinovali, drželi balon a měli nějaké závary, po kterých jsme klidně mohli dát druhý gól. Prosadili jsme se až po přestávce. Za stavu 2:0 už jsme to měli dohrát lépe. Domácí hru více srovnali, trošku zabrali, naopak my jsme zase polevili a ke konci se dostali pod tlak. Z penalty nařízené za ruce ve zdi po trestném kopi jsme inkasovali branku, ale závěr už jsme zkušenostmi dohráli. Vítězství je asi zasloužené, nicméně pořád máme ve hře rezervy a máme co zlepšovat. Nastoupili jsme kompletní a podle toho to i vypadalo.“

Branky: 87. Radek Janoštík z penalty - 5. Miroslav Tomaštík, 51. Marek Přílučík. Rozhodčí: Horváth. Diváci: 70.

BOJKOVICE – DOLNÍ NĚMČÍ 2:0 (0:0)

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Jsem spokojený s hrou i třemi body. Naše výhra je zasloužená. Mrzí mě jenom, že jsme se zase trápili s koncovkou. Klidně jsme mohli vyhrát výraznějším rozdílem, vyložené šance jsem přestal počítat, protože jich zase bylo neskutečné množství, co jsme zahodili. Klidně jsme mohli vyhrávat už po prvním poločase. Hosté nás v úvodní části pozlobili nějakými rychlými výpady, ale do zakončení se nedostali. Žádnou tutovku neměli. Všechno jsme dokázali zastavit. Ve druhé půli už se Dolní Němčí nedostalo do našeho vápna. Gólmana mi bylo až líto, protože dost promrzl. Nám vyšel vstup do druhé půle.Rozhodující branku utkání vstřelil hned po přestávce po Slavíčkově vysunutí Kundrata, který prostřelil gólmana R. Kadlčka. Následně v 58. minutě právě Slavíček po přihrávce Víti Doliny dokázal zády k brance usměrnit míč do soupeřovy svatyně podruhé. Závěr utkání jsme si již jen kontrolovali. I když jsme měli několik příležitostí, byli jsme rádi i za výhru 2:0. Oba týmy dohrávaly utkání v deseti hráčích, když po vzájemné potyčce u postranní čáry neudrželi své emoce pod pokličkou domácí Vacula a hostující kapitán Bída, kteří svorně zamířili pod sprchy. Nevím, čím to je, ale s Dolním Němčí si nějak nesedíme. Škoda, že to rozhodčí nevyřešil žlutými kartami, na druhé straně takto zkušení hráči si to mohli odpustit. Našeho Vaculu to po utkání mrzelo, v dalších zápasech totiž bude stát. Proti Dolnímu Němčí nám chyběl zraněný útočník Martinec.“

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Domácí vyhráli zaslouženě, herně byli lepší a vypracovali si víc možností ke skórování. Oproti derby s Nivnicí nám scházeli stoper Libor Kadlček a zraněný Stojaspal. My jsme taky v určitých pasážích hráli slušně, nějakou velkou tutovku jsme ale neměli. Hlavičkou zahrozil jenom Pavel Krchňáček. I když padly dvě červené karty, zápas nijak extra vyhrocený nebyl. Kromě vzájemné potyčky domácího Vaculy a našeho kapitána Bídy přišla ještě jedna strkanice v nastaveném čase, to se však už obešlo bez karetního napomínání.

Branky: 47. Adam Kundrata, 58. Dominik Slavíček. Rozhodčí: Filgas. Červené karty: 31. Vacula – 31. Bída. Diváci: 150.

HLUK – KUNOVICE 3:1 (2:0)

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Dalo by se říct derby vedlejších míst. Domácí nastoupili v systému 3-5-2, což se ukázalo jako hodně nefunkční. Tento poločas byl nejhorší, co si já pamatuji, přesto jsme po poločase vedli 2:0. Už ve 12. minutě zůstal úplně volný po rohu Zelinka a velmi snadno skóroval. Hosté měli za stavu 1:0 výhodu pokutového kopu, ale Bihári dal možnost vyniknout Pěgřímovi. Kunovice občas kousaly, ale jen proto, že jsme my hrály špatně. Záloha nedokázala vytvořit přečíslení, útočníci Zlínský a Machala nedostali žádné míče k tomu, aby mohli z toho něco udělat. Ve 32. minutě to byl další roh, který jsme zužitkovali. Byl to Horák, který míč uklidil do sítě kunovické branky. Do druhého poločasu vystřídal Machala Přecechtěla a vrátili jsme se k normálnímu našemu systému. To bylo znát od začátku druhého poločasu. Vytvářeli jsme si šance, první byla ve 52 . minutě, kdy Sopůšek neproměnil pokutový kop, ale u míče byl první Zelinka, který zvýšil na 3:0. Další šance a doslova vyložené neproměnili Zlínský, Sopůšek, Kukla ani Zelinka. Vedle skončily i střely Šimoníka. A pravidlo nedáš, dostaneš se potvrdilo. Při ojedinělém útoku Kunovic se míč odrazil od tyče po střele Kříže do branky a bylo to 3:1. Vítězství bylo povinné, netřeba však experimentovat, ale hrát to, co nám nejlépe vyhovuje. Určitě chyběly jak Martiš, tak i Skovajsík, ale fotbal je už taková hra. Utkání bylo charakteristické v tom, že nejlepším hráčem Kunovic byl hráč - nebrankář Abrahám. Možná měl i trochu štěstí, ale tak to ve fotbale bývá. Je potřeba hrát soustředěně a nemyslet si na to, že se nám soupeř poddá.“

Jiří Vojtěšek, trenér Hluku: „Spokojený jsem akorát se třemi body. Trošku jsem počítal s tím, že to bude takto vypadat, ale měli jsme se s tím vypořádat lépe. První poločas byl odfláknutý, ve druhé půli už hra vypadal jinak. Měli jsme dát pět, šest, sedm, gólů, nevím, ale výsledek se mi nelíbí. V první půli jsme si ze hry nevytvořili vůbec nic. Kunovice celkem poctivě bránily a my jsme si pomohli dvěma standardními situacemi, které jsme využili. Výsledek 2:0 o přestávce neodpovídal. Hosté nedali penaltu, která by ze zřejmě nabudila. I tak věřím, že bychom zápas zvládli. Měl tam být ale vidět větší rozdíl. Tři neproměněné penalty jsem v kariéře asi nezažil. Hlavně Zelinka k tomu šel lajdácky. Tak se pokutové kopy nezahrávají. Gólman ji může chytit, ale takto, když to tam sotva doletí. Nevím, co měl v té době v hlavě, ale podle mě je to výsledek toho, že si tam celý poločas povídá s hráči. Místo toho, aby završil hattrick, tak to zahodí.“

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „Bylo to zajímavé a rušné derby. Na obou stranách bylo dost šancí, navíc tři neproměněné penalty. My jsme podali celkem dobrý výkon, až do šedesáté minuty vzadu hráli dobře. Soupeř si až za stavu 3:0 vypracoval tři gólové šance, když to dvakrát netrefil a jednou nás podržel gólman Abrhám. My jsme si zápas prohráli standardními situacemi, které to rozhodly. Za stavu 1:0 bohužel Radek Bihári nedal penaltu. Kdyby ji dal, byl by to jiný zápas. Hluk by trošku znervózněl a my měli větší šanci na bodový úspěch. Před utkáním jsme řešili trable s gólmanem. Němčický byl nemocný. Už jsem byl nachystaný, že půjdu do brány. Bohužel jsem se v pátek na tréninku zranil, takže jsem před utkáním oznámil Frantovi Abrhámovi, že bude chytat on. Klobouk dolů před tím, jak to zvládl. Inkasované branky mu vyčítat nebudu. Už jsem mu to říkal v poločase. Pochytal další centry a šance soupeře. Jinak nám stále chybí zraněný Roubal a Chaloupka. Zvolili jsme trošku jiné rozestavení, bohužel jsme prohráli.“

Branky: 12. a 52. Adam Zelinka, 37. Zdeněk Horák - 84. Pavel Kříž. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 123.

NIVNICE – ŠUMICE 2:1 (1:0)

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „S výhrou i výkonem jsem spokojený. Pro nás to byl těžký zápas. Myslím, že jsme byli herně o něco lepší, výhru jsme ale museli v posledních deseti minutách ubojovat. Po obdržené brance jsme zalezli a bylo to trošku na krev. Šumice mají dobrý mančaft, zadarmo nám to nedaly. V zápase moc vyložených šancí nebylo. V prvním poločase si žádnou pořádnou gólovku nevybavuji. My jsme dali vedoucí branku po chybě soupeře, druhou přidali z jasné penalty. Soupeř čtvrt hodiny před koncem snížil a my se najednou začali bát o výsledek. Hosté měli v závěru ještě jednu šanci, kterou ale gólman Hladiš výborným zákrokem chytil. Citelně nám scházeli potrestaný Radim Straňák a David Bumbalík, nehráli ani Vítek s Pavlušem. Jejich absence byly znát, ale ti, co nastoupili, zaslouží pochvalu, protože utkání odjezdili.“

Martin Zicha, trenér Šumic: „Jsem zklamaní, alespoň bod jsme si domů mohli odvést. Na těžkém terénu se hrál bojovný fotbal. Moc kombinovat na trávníku nešlo. Domácí potrestali naše chyby, proto vyhráli. Před první inkasovanou brankou jsme špatně vyhodnotili situaci. Postupně jsme se nadechovali, ve hře byli mírně lepší, ale hráli jsme jenom po šestnáctku, protože jsme se nemohli přes dobře organizovanou obranu dostat. Ve druhém poločase jsme inkasovali branku z jasné penalty. Za stavu 0:2 jsme zkusili hru zjednodušit. Začali jsme nákopy tlačit. Výsledkem bylo snížení a pak ještě jedna velká šance, po které jsme málem skóre srovnali. Proti byl ale výborný domácí gólman Hladiš, který ji dorostenci Koktavému skvělým zákrokem zneškodnil.“

Branky: 18. Josefík Stanislav, 53. Hladiš Filip (pen.) - 73. Žampach Jan Rozhodčí: Číž. Diváci: 220.

KORYČANY – ÚJEZDEC 0:0

Karel Rotter, trenér Koryčan: „Pro nás je to v každém případě ztráta dvou bodů. K výhře jsme měli blíž. Po celý zápas jsme byli lepší. Soupeř spoléhal jenom na nakopávané balony a brejky, ale nedokázali nic dotáhnout. Ani my jsme ale nebyli ve finální fázi přesní, proto jsme žádnou branku nevstřelili a zrodila se bezgólová remíza. Celkově ale bylo v zápase vyložených šancí velmi málo. Hrálo se hlavně mezi šestnáctkami. Finální fáze byla na obou stranách nepřesná. Škoda, že jsme to nedokázali řešit lépe. Mrzí mě zranění Filipa Hanáka který střídal kvůli kolenu. Snad to nebude nijak vážné.“

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Pro nás to je vůbec první bod z venku v této sezoně. Jsme s ním spokojení. Zápas moc vyložených šancí nenabídl, žádná tutovka snad ani nebyla. Domácí po jedné střele trefili břevno, my jsme měli podobnou akci, ale rána šla mimo. Jinak to bylo hodně bojovné, hrálo se mezi šestnáckami. Z utkání jsem měl větší obavu, protože jsme na lavičce měli jenom dva dorostence. Jeden musel jít i na hřiště. Jinak to byl férový zápas, remíza je spravedlivá.“

Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 41.

FRYŠTÁK – BUCHLOVICE 3:1 (0:0)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Fryšták zahrál v minulém kole dobře, ale body z Kunovic nepřivezl. V prvním jarním domácím zápase získal tři body po zlepšeném výkonu ve druhém poločase. První půle moc krásy nepřinesla. Tvrdé a po zimní pauze ještě nerovné hřiště komplikovalo kombinace obou týmů, nepřesností bylo více než dost. Moc střel na bránu nešlo. Domácí zahrozili několikrát Valáškem, ale první ostrou ránu vyslali na bránu až ve 41. minutě. Hosté neměli vůbec nic. Po změně stran už přeci jen hráči na ohrožení brankáře soupeře mysleli více. V 51. minutě po přiťuknutí na velkém vápně míč nadherně trefil Valášek a vymetl pravý růžek branky Buchlovic. Fryšták byl na koni a v 54. minutě centr na zadní tyč trefil z jedné Dobeš na 2:0. Fryšták se po té zatáhl a hosté několikrát prověřili brankáře, ale v 80 minutě domácí Halašta poslal pěknou přihrávku do vápna Valáškovi a ten zvyšoval na 3:0. Komplikací byl vlastní gól domácích v 84. minutě, ale tři body Fryšták už v klidu uhájil.“

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Jsem ohromně zklamaný. Bohužel nemáme střelce a neumíme dát gól. Přitom jsme do Fryštáku jeli s tím, že tam budeme bodovat, což se nám nepodařilo. První poločas jsme měli vcelku pod kontrolou. Vypracovali jsme si Tomeškem a Ondrou Vaškem dvě vyložené šance. Jednu ale chytil domácí brankář a hlavička šla nad. Domácí se nedostali vůbec k ničemu. I proto jsem si o poločase myslel, že to ve druhém poločase zvládneme. Ve 49. minutě šel Tomešek sám na brankáře, ale prováhal vhodný okamžik k zakončení a vracející se obránce mu pokus zblokoval a z vyložené šance sešlo. Ihned z protiútoku jsme dostali gól, takže klasické nedáš – dostaneš. Jinak to ale byla krásná rána z osmnácti metrů pod břevno. Tři minut na to spadl míč přímo na nohu domácímu hráči a bylo to 2:0. Za tohoto stavu měl Belant vyloženou šanci, ale snížit se mu nepodařilo. Neuspěl ani David Křiva. Fryšták po neobsazeným hráčem ve vápně zvýšil už na 3:0. Soupeř si pak dal vlastní gól. Na konci jsme měli další dvě tutovky, které ale domácí brankář nohou zneškodnil. Bohužel nemáme střelce, bez něj to máme velmi těžké. Navíc gólman Valeš nastoupil se zraněním, protože Černota se na nás vykašlal a druhého brankáře nyní nemáme.“

Branky: 51. a 80. Josef Valášek, 54. Jiří Dobeš - 83. Bronislav Krajča vlastní. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 75.

NEDACHLEBICE – ZLECHOV 0:1 (0:0)

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Na zápas jsem nebyl, protože jsem nemocný, ale zklamání z výsledku je obrovské. Tým vedl Pavel Nožička a co mám zprávy, z naší strany to byla bída. Kluci nehráli, co jsme chtěli. Bylo to bez nasazení, pohybu. Zlechov vyhrál zaslouženě, i když dal gól až v poslední minutě.“

Pavel Cigoš (trenér Zlechova): „Utkání mělo podobný průběh jako minulý týden s Osvětimany. Naštěstí jsme tentokrát brali body my. Hlavní je, že kluci pochopili, co po nich chci a předvádějí fotbal, jakým se jim snažím vštípit. Jsem rád, že jsme pokračovali ve výkonu proti Osvětimanům. Bohužel nás trápí stará bolest a tou je neproměňování vyložených šancí. Kdybychom do patnácté minuty vedli 3:0, nebylo by co řešit a rozhodčí klidně mohl písknout do píšťalky a utkání ukončit. Třeba syn Michal šel sám na brankáře, ale místo střely volil nahrávku na spoluhráče, kterou skluzem vykopl jejich obránce. Měli jsme i další jasné loženky. Jinak bylo vidět, že se potkaly týmy ze spodu tabulky. Já však musím výkon mužstva ocenit. Kluci poctivě naslouchali, bojovali, bohužel v koncovce nám to nyní nešlape. Zachránil nás až premiérovým venkovním gólem Vaverka, která se trefil z trestného kopu. Míč před gólmanem skočil a skončil na zadní tyči v síti. Určitě ho to bude něco stát. Byla to šťastná branka, ale minimálně o ten jeden gól jsme si zasloužili vyhrát. Nedachlebice měly jenom nějaké pološance, všechno ostatní jsme dobrou hrou v obraně eliminovali. Takové příležitosti jako my soupeř neměl. Pro nás je hlavní, že jsme takto důležitý zápas zvládli a máme tři body. Soupeřům jsme ukázali, že s námi musí počítat. Věřím, že body budou dál přibývat a my se budeme v tabulce posouvat nahoru.“

Branka: 90. Michal Vaverka. Rozhodčí: Kovářčík. Diváci: 100.