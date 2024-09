Velké škody napáchala povodeň také v Nedachlebicích. V obci s osmi sty obyvateli poničila několik domů, zaplavila i tamní fotbalové hřiště. Voda se dokonce dostala i do kabin, kde hráči nechali kopačky i další vybavení. „Přišel jsem tam o půl osmé ráno a stačil akorát vytáhnout sekačku na trávu,“ říká smutně dlouholetý nedachlebický funkcionář Cyril Řezníček.

Jinak v šatnách zůstaly dresy, pračka, sušička i další spotřebiče. „Je to šílené, hrozné,“ povzdechl si Řezníček.

Velká voda zaplavila nedachlebické hřiště už počtvrté. Poprvé v roce 1958, následně při povodních v letech 1997 a 2002. „Vždycky to bylo rychlé. Jak voda přišla, tak odešla, teď s ní ale bojujeme,“ hlásí smutně Řezníček.

„V kabině bylo přes půl metra vody. I když jsme tam preventivně naskládali pytle s pískem, stejně to nepomohlo. Voda prosákla a v šatnách způsobila značné škody,“ štve zkušeného funkcionáře.

Trable o víkendu hlásila i Nivnice. Voda z Nivničky v neděli brzy ráno upustila svoje koryto a nezvaně navštívila sportovní areál. Výsledkem bylo zatopené hlavní hřiště i sousední umělka.

„Nic podobného nikdo z nás nezažil. Vždy jsme tady bojovali spíše se suchem, najednou máme hřiště pod vodou,“ nechápe dlouholetý činovník slováckého klubu Milan Bršlica.

Trenér mládeže a zároveň vedoucí prvního mužstva byl při pohledu na hrací plochu zděšený.

„Až doteď jsme bojovali se soupeři o body, teď je naším hlavním protivníkem voda. Nepochybuji, že to zvládneme, ale zatím je to hrůza,“ říká Bršlica.

„Příští neděli máme hrát doma derby s Újezdcem, nedokážu si představit, že bychom hřiště dali dopořádku. Nechci ale dělat žádné unáhlené závěry. Počkáme, až opadne voda a začneme s odklízením bláta a jiných nánosů,“ přidává.

Daleko horší situace je ve Zdounkách. Voda zaplavila nejen hřiště, ale i zázemí.

„Tuto situaci jsme zažili už v roce 2010, takže nějakou zkušenost s velkou vodou máme. Určitě to zvládneme,“ ujišťuje šéf klubu z Kroměřížska Zdeněk Čevela.

Činovníci ze Zdounek se v pondělí pustili do odstraňování škod, čerpají vodu ze hřiště.

Mnohem hůře než hrací plocha dopadly kabiny, kam se dostala voda a veškeré vybavení zničila. „Musíme všechno vyházet a začít odznovu,“ povzdechl si Čevela.

Známý funkcionář společně s hasiči, kolegy a kamarády dělá maximum pro to, aby se ve Zdounkách co nejdříve vrátili do normálu.

„Nyní čerpáme vodu ze hřiště a pokud nebude moc pršet, do týdne by mohlo být hřiště hratelné,“ věří Čevela.

Toho těší zájem ostatních klubů, které nabízejí rivalovi pomoc i okolní kluby. Ve Zdounkách ale lidskou sílu nyní nepotřebují. „Je nás tady dost,“ tvrdí Čevela.

Rataje nebo Zborovice dají Zdounkám k dispozici vlastní hřiště. „Nejde jenom o muže, máme i šest mládežnických týmů,“ dodává Čevela.